06.04.2018 09:06  Код игры System Shock открыт под лицензией GPL

|
|
|
|
|
|2.18, пох, 10:53, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+2 +/–
|
> Кто играл, объясните что такое System Shock и Bioshock?
GOG с радостью продаст тебе первую (и по-моему вторую тоже) за 250 рублей.
Поиграть, если опоздал родиться, стоит, если способен выдержать эту вырвиглазную графику (лучшее что оно могло, на тех древних vga).
ЭТО еще писали тру хакеры и для нормальных людей, а не "я тут нажала все закрылось".
> В первой игре некую компьютерную систему (вычислительный кластер) накрыл BSOD?
круче - ей пустили порулить аутсорсера с плохим бэкграундом.
Впрочем, не буду спойлерить - у нее, в отличие от современного дерьма, есть сюжет.
вместо спойлера - в настройках выставляйте сложность пазлов на максимум, самой игры на -1 от максимума (вам в первый раз точно не нужен таймлимит) и "cyberspace" на минимум (там авторам как-то отказала фантазия и они сделали фигню, пожалуй, единственное место в игре, которое стоило бы полностью выкинуть и переделать)
P.S. sshock2 покупать не стоит, это уже ширпотреб
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|7.38, тоже Аноним, 11:44, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Это приквел от создателей "переходя на Линуксы, вы разоритесь на переобучении персонала"?
Если студии не переходят время от времени на новые движки, их продукт устаревает еще до написания.
|
|6.27, пох, 11:03, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Расходы на портирование велики только в том случае, если студия не использует
> кроссплатформенный движок изначально.
его для этого надо изначально написать, причем так, чтоб хотя бы на винде и маке он работал _хорошо_. А не часть моба торчала через дырку в полигонах.
ждите, ждите - лет через двадцать, самое большое, напишут.
|
|2.26, пох, 11:01, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+1 +/–
|
> В принципе, неплохо. Нативные игры под Linux как раз остановились на этом
> уровне (кроме дешёвых клонов проприетарных игр.
аллах с тобой - нативные игры под все, а не только под линукс, никогда и не достигали этого уровня.
Два продукта LG Studios - sshock и thief(1/2, дальше это левая франшиза) - до сих пор остаются недостижимым идеалом современных кодошлепателей. При том что написаны для чудовищно слабого железа и ужасной графики середины 90х, без супер-требований к ним.
Первый, по сути, предок всех action, имеющих какой-то сюжет, второй - предок всех stealth.
|
|
|
|3.50, A.Stahl, 12:21, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Я тут недавно скачал ГиБ эдак 30 фанатских уровней к Thief2. Это просто шик. Я сильно удивлён, что факт наличия пользовательских миссий прошёл мимо меня.
|
|1.29, Михрютка, 11:06, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
могут засунуть себе эти исходники до самой сигмовидной.
практическая ценность исходников порта на макось образца 1996 года - ноль. если мне захочется пострадать над чудовищным интерфейсом и повспоминать, на какие кнопки нажимать, если хочешь лежа выглянуть из-за угла, я запущу оригинал в досбоксе.
ну и походу приятно видеть, что ходьба по граблям в стиле клапанов и микрософта по-прежнему любимое занятие программистов. правда, у клапанов были на это деньги и хоть какой-то продукт мы по итогу увидели, а у этих гавриков - нет. потому все, что они смогли на лям, набранный на кике, это вот - опубликовать исходники порта под gpl.
в принципе хорошее дело, можно так же скинуться для адобе, чтоб открыли код фотошопа для солярки.
|