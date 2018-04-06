06.04.2018 09:06  Код игры System Shock открыт под лицензией GPL

> Кто играл, объясните что такое System Shock и Bioshock?

GOG с радостью продаст тебе первую (и по-моему вторую тоже) за 250 рублей.

Поиграть, если опоздал родиться, стоит, если способен выдержать эту вырвиглазную графику (лучшее что оно могло, на тех древних vga).

ЭТО еще писали тру хакеры и для нормальных людей, а не "я тут нажала все закрылось".

> В первой игре некую компьютерную систему (вычислительный кластер) накрыл BSOD?

круче - ей пустили порулить аутсорсера с плохим бэкграундом.

Впрочем, не буду спойлерить - у нее, в отличие от современного дерьма, есть сюжет.

вместо спойлера - в настройках выставляйте сложность пазлов на максимум, самой игры на -1 от максимума (вам в первый раз точно не нужен таймлимит) и "cyberspace" на минимум (там авторам как-то отказала фантазия и они сделали фигню, пожалуй, единственное место в игре, которое стоило бы полностью выкинуть и переделать)

P.S. sshock2 покупать не стоит, это уже ширпотреб

