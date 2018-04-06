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06.04.2018 09:06  Код игры System Shock открыт под лицензией GPL

Компания Nightdive Studios открыла под лицензией GPLv3 исходные тексты трёхмерного шутера от первого лица System Shock, выпущенного в 1994 году и привнёсшего некоторые революционные решения для данного жанра. Код написан на языке Си и отражает состояние версии для MacOS 9 (для Linux портирован только сиквел System Shock 2, который остаётся закрытым). Для сборки требуется инструментарий Metrowerks CodeWarrior 10. Опубликован только код, связанные с игрой ресурсы остаются проприетарными (EULA) и могут быть получены через дополнительные каналы.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Для Linux доступна игра System Shock 2 и будут портированы Civilization: Beyond Earth и Star Citizen
  3. OpenNews: Предпринята попытка создания свободной реализации игры Counter-Strike
  4. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 3.0
  5. OpenNews: Релиз открытой RPG-игры Flare 1.0
  6. OpenNews: Компания Crytek опубликовала код редактора игровых ресурсов CRYENGINE Sandbox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: game
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  • 1.1, Аноним, 09:13, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    На тебе, Боже, что нам негоже.
     
  • 1.2, Аноним, 09:17, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    А говорят игор нет.
     
     
  • 2.7, Andrey Mitrofanov, 10:27, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +/
    Игор нет Это код Мапы, ресурсы, медиа-файлы -- для подписантов или как их та... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, Аноним, 10:32, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как из этого следует что игор нет?
     
  • 3.32, Аноним, 11:25, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    man freedoom Главное что сорцы игры открыли - хоть под амигу, хоть под денди И... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 09:50, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –7 +/
    Кто играл, объясните что такое System Shock и Bioshock В первой игре некую комп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, пох, 10:53, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Кто играл, объясните что такое System Shock и Bioshock?

    GOG с радостью продаст тебе первую (и по-моему вторую тоже) за 250 рублей.
    Поиграть, если опоздал родиться, стоит, если способен выдержать эту вырвиглазную графику (лучшее что оно могло, на тех древних vga).

    ЭТО еще писали тру хакеры и для нормальных людей, а не "я тут нажала все закрылось".

    > В первой игре некую компьютерную систему (вычислительный кластер) накрыл BSOD?

    круче - ей пустили порулить аутсорсера с плохим бэкграундом.
    Впрочем, не буду спойлерить - у нее, в отличие от современного дерьма, есть сюжет.

    вместо спойлера - в настройках выставляйте сложность пазлов на максимум, самой игры на -1 от максимума (вам в первый раз точно не нужен таймлимит) и "cyberspace" на минимум (там авторам как-то отказала фантазия и они сделали фигню, пожалуй, единственное место в игре, которое стоило бы полностью выкинуть и переделать)

    P.S. sshock2 покупать не стоит, это уже ширпотреб

     
     
  • 3.30, Аноним, 11:11, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    System Shock 2 восхитительна как по мне, нынешние проекты до неё по многим аспе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.41, Аноним, 11:54, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ой, вот не надо Количество багов и вылетов по любому поводу у обеих частей в св... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.45, Аноним, 12:02, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да застал я - просто играл в другие игры Что 1994, что 1999, были богаты на игр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Fedorulez, 09:50, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –7 +/
    В принципе, неплохо Нативные игры под Linux как раз остановились на этом уровне... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 10:05, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вылезайте из анабиоза. Уже давно многие топы делают нативные linux игры.
     
     
  • 3.14, Fedorulez, 10:45, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Wine - не натив.
     
     
  • 4.53, Аноним, 12:33, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сейчас мы договоримся, что программа с зависимостью, например, libopenssl не нат... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, Anonim_2.0, 10:28, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Серия Borderlands смотрит на тебя с недоумением.
     
     
  • 3.12, Аноним, 10:39, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    борда - не нативная, а использует что то навроде вайна Тоже самое с пятой цивой... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.19, тоже Аноним, 10:54, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Странно, что про циву вы в курсе аж с подробностями, а про Paradox Interactive с ее глобальными стратегиями, похоже, не слышали вообще.
     
  • 4.25, Аноним_ка, 11:01, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Из нативных, вроде, только поделия гейба

    Но там тоже что то вроде вайна внутри.

     
     
  • 5.33, Аноним, 11:28, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    доказательство или ложь Сурс портировали нативно же... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.36, Аноним, 11:40, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так-то у сурса тоже трансляторы внутри были, целая куча Но это не eON или cross... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.44, Winged_Doom, 11:58, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > на анриале
    > лялих

    Я думал, такие товарищи все передохли где-то в нулевых.
    Что ж, с разморозкой!

     
  • 3.15, Аноним, 10:45, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну то такое Из чисто опенсорсных FlightGear и 0ad Время сейчас пошло, что смот... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, Аноним, 10:50, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот ни разу не для ср ча, вопрос чисто экономический - неужели Вы думаете, что 1... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.20, Аноним, 10:56, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Естессно, у людей не платящих за венду и остальной софт появляется много свободн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.22, Аноним, 10:58, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как владелец iMac 2017 жена - дизайнер , могу сказать Вам, что Ваше мнение ужас... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.28, Аноним, 11:04, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Но тут вопрос стали бы вы тратить деньги просто так, за идею При условии, что ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.47, Аноним, 12:08, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Простите, я не понял _Покупать_, а не воровать - это идея Искренне надеюсь, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.49, Аноним, 12:18, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    идея была в другом, но мне нравится ход Ваших мыслей Видимо, так и есть ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.21, тоже Аноним, 10:57, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Расходы на портирование велики только в том случае, если студия не использует кроссплатформенный движок изначально.
     
     
  • 6.23, Аноним, 10:59, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а переход на такой движок потребует переобучения персонала или найм нового, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.38, тоже Аноним, 11:44, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это приквел от создателей "переходя на Линуксы, вы разоритесь на переобучении персонала"?
    Если студии не переходят время от времени на новые движки, их продукт устаревает еще до написания.
     
     
  • 8.48, Аноним, 12:14, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Такие заявления следовало бы подтверждать Дорабатывают старые - да, но на новые... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.51, тоже Аноним, 12:24, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кросплатформенность != только Линукс.

    Вот именно. И "только Винда" != "кроссплатформенность", вообще никаких шансов.

     
  • 6.27, пох, 11:03, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Расходы на портирование велики только в том случае, если студия не использует
    > кроссплатформенный движок изначально.

    его для этого надо изначально написать, причем так, чтоб хотя бы на винде и маке он работал _хорошо_. А не часть моба торчала через дырку в полигонах.

    ждите, ждите - лет через двадцать, самое большое, напишут.

     
     
  • 7.39, тоже Аноним, 11:46, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ваших откровений ждут в теме про циску, а вы тут игрушками балуетесь.
    Оставьте уж такую ерунду нам, не ваш уровень...
     
  • 5.24, Аноним, 11:01, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    К тому же линуксоиды как правило более зрелые и сознательны в этом вопросе, де... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.34, Аноним, 11:34, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    вот щас бы в 2018 году говорить про большинство без пруфов Себя то на других ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.46, Аноним, 12:07, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Какой мерзкий сленг Почитайте любой тред с обсуждением цифровых прав и убедитес... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.26, пох, 11:01, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > В принципе, неплохо. Нативные игры под Linux как раз остановились на этом
    > уровне (кроме дешёвых клонов проприетарных игр.

    аллах с тобой - нативные игры под все, а не только под линукс, никогда и не достигали этого уровня.
    Два продукта LG Studios - sshock и thief(1/2, дальше это левая франшиза) - до сих пор остаются недостижимым идеалом современных кодошлепателей. При том что написаны для чудовищно слабого железа и ужасной графики середины 90х, без супер-требований к ним.

    Первый, по сути, предок всех action, имеющих какой-то сюжет, второй - предок всех stealth.

     
     
  • 3.50, A.Stahl, 12:21, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я тут недавно скачал ГиБ эдак 30 фанатских уровней к Thief2. Это просто шик. Я сильно удивлён, что факт наличия пользовательских миссий прошёл мимо меня.
     
  • 2.52, emg81, 12:33, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну да, именно поэтому в Steam для Linux сейчас 4700+ только игр.
     
  • 1.6, Аноним, 10:20, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    …и через 24 года слез Илья-Муромец с печи и вскрыл исходники…
     
     
  • 2.9, Andrey Mitrofanov, 10:29, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    сделал исходникам поперек ресурсов ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.35, Роскомнадзор, 11:36, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> …и через 24 года слез Илья-Муромец с печи и вскрыл исходники…
    > сделал исходникам поперек ресурсов.

    за Вами уже выехали

     
  • 1.10, Аноним, 10:32, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну теперь-то он?
     
     
  • 2.13, Аноним, 10:41, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    ОН настанет, когда портируют фотошоп гимп не предлагать и фрукты лммс - немн... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.17, Fedorulez, 10:52, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Самое смешное, что ресурсы игры всё ещё проприетарны, лол.

    Да над нами просто посмеялись, господа!

     
     
  • 2.37, Аноним, 11:41, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    это норма У дума так же, у tales of maj eyal так же Надо же оправдать продажу ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.29, Михрютка, 11:06, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    могут засунуть себе эти исходники до самой сигмовидной.

    практическая ценность исходников порта на макось образца 1996 года - ноль. если мне захочется пострадать над чудовищным интерфейсом и повспоминать, на какие кнопки нажимать, если хочешь лежа выглянуть из-за угла, я запущу оригинал в досбоксе.

    ну и походу приятно видеть, что ходьба по граблям в стиле клапанов и микрософта по-прежнему любимое занятие программистов. правда, у клапанов были на это деньги и хоть какой-то продукт мы по итогу увидели, а у этих гавриков - нет. потому все, что они смогли на лям, набранный на кике, это вот - опубликовать исходники порта под gpl.

    в принципе хорошее дело, можно так же скинуться для адобе, чтоб открыли код фотошопа для солярки.

     
  • 1.31, Онаним, 11:20, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ого, никогда не думал, что откроют исходники первой части. Спасибо за новость. Попробую запилить порт на libsdl2.
     
     
  • 2.42, Аноним, 11:54, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    как запилишь - приходи
     
  • 1.40, Аноним, 11:46, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Они опоздали, все уже давно играют в systemd shock.
     
     
  • 2.43, Аноним, 11:56, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    ошиблись тредом, Вам сюда https www opennet ru opennews art shtml num 48354 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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