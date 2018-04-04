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04.04.2018 13:28  Дистрибутив Fedora 28 перешёл на стадию бета-тестирования

Началось тестирование бета-версии дистрибутива Fedora 28. Бета-выпуск ознаменовал переход на финальную стадию тестирования, при которой допускается только исправление критических ошибок. Релиз запланирован на 7 ноября. Выпуск охватывает Fedora Workstation, Atomic Host, Fedora Server и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c десктоп-окружениями KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки подготовлены для архитектур x86_64, ARM (Raspberry Pi 2 и 3), ARM64 (AArch64) и Power.

Наиболее заметные улучшения в Fedora 28:

  • В рамках пересмотра концепции по созданию модульной серверной редакции Fedora представлен новый модульный репозиторий пакетов. Вместо построения отдельной модульной операционной системы пользователям предложен отдельный репозиторий с модулями, реализованный поверх традиционного репозитория пакетов Fedora, который может сосуществовать с ним. В настоящее время предложено лишь несколько модулей, но к релизу их число планируется увеличить. Изначально модульная система развивалась для Fedora Server, но может применяться и в других редакциях (в Fedora Desktop рекомендуется использовать модули в контейнере).

    Напомним, что главной идеей модульного варианта Fedora является возможность поставки приложений в виде отдельно обновляемых модулей, жизненный цикл которых не привязан к другим приложениям и основной начинке дистрибутива. Поддержка приложений, выделенных в модули, осуществляется независимо от релизов дистрибутива, что позволяет обеспечить сосуществование пакетов с разными версиями одного и того же приложения. Модульная организация позволяет пользователю переходить на новые значительные выпуски приложения не дожидаясь нового релиза дистрибутива и оставаться на старых, но ещё поддерживаемых, версиях после обновления дистрибутива. Модули оформлены в виде сгруппированных rpm-пакетов и включают базовое приложение и необходимые для его работы библиотеки (в качестве зависимости могут использоваться другие модули);

  • Инсталлятор Anaconda разделён на несколько модулей, взаимодействующих через DBus. Разделение на модули позволяет создавать свои пользовательские интерфейсы для установщика, упрощает тестирвоание и даёт возможность избавиться от выполнения с правами root кода, связанного с интерфейсом;
  • Интегрированы наработки по увеличению времени автономной работы ноутбуков и включены дополнительные настройки энергосбережения. Например, задействована политика выбора режима энергосбережения SATA, аналогичная Windows (снижение потребления на 1.0 - 1.5 Вт). Включены функции экономии энергии для кодека Intel HDA (снижение потребления на 0.4 Вт). Активирован автоматический перевод в спящий режим устройств Bluetooth, подключенных через USB (снижение потребления на 0.4 Вт);
  • Рабочий стол обновлён до GNOME 3.28;
  • Интегрирована поддержка взаимодействия с периферийными устройствами, подключенными через интерфейс Thunderbolt 3, комбинирующем в одном кабеле интерфейсы PCI Express и DisplayPort и обеспечивающем скорость обмена данными до 20 Гбит/с. В том числе обеспечена поддержка механизмов разграничения доступа Thunderbolt, защищающих от утечки данных через неавторизированные соединения;
  • Задействован плагин к GCC ("-fplugin=annobin") для добавления аннотаций в исполняемые и объектные файлы (например, сведений о параметрах сборки);
  • Обеспечена сборка пакетов со включенными флагами компилятора для дополнительной защиты от эксплуатации уязвимостей - "-fstack-clash-protection", "-D_GLIBCXX_ASSERTIONS", "-fcf-protection=full -mcet" и "--enable-default-pie";
  • Архитектура ARM64 (AArch64) переведена в число первичных архитектур для Fedora Server;
  • В состав включены дополнения для запуска гостевых окружений в VirtualBox;
  • Библиотека для поддержки интернационализованных доменных имён (IDN), соответствующих спецификации IDNA2008 (например, домен.рф), заменена на libidn2;
  • Добавлена новая реализация NIS (libnsl2) с поддержкой IPv6;
  • Отключены устаревшие и неиспользуемые криптографические алгоритмы. Например, по умолчанию отключен DSA, разрешены ключи RSA 2048+, ECDHE, DHE 1023+, TLS 1.0+, aes, camellia, chacha20, including aes-cbc;
  • Начальная поддержка Stratis, системы управления локальными хранилищами на базе Btrfs, ZFS и LVM, предоставляющей инструменты для упрощения настройки и управления дисками и SSD;
  • В библиотеке NSS по умолчанию включен бэкенд для хранения системных баз в SQLite вместо DBM, что позволяет добиться возможности параллельного доступа приложений;
  • Изменение параметров пользователя nobody: вместо привязки "nobody:nobody" к uid:gid 99:99 и "nfsnobody:nfsnobody" к 65534:65534, планируется прекратить использование nfsnobody и присвоить "nobody:nobody" значение 65534:65534;
  • В glibc удалён интерфейс Sun RPC, а библиотека libcrypt заменена на libxcrypt;
  • Переведён в разряд устаревших пакет tcp_wrappers;
  • В Fedora Atomic обновлена платформа оркестровки контейнеров Kubernetes 1.9 и подготовлены сборки для s390x;
  • Обновлены версии пакетов, например, в состав вошли glibc 2.27, GCC 8, Binutils 2.29.1, Golang 1.10, Ruby 2.5, PHP 7.2, Boost 1.66.0, Django 2.0, Erlang 20.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Объявлено о создании редакции Fedora для интернета вещей
  3. OpenNews: Модульный выпуск Fedora отменён. Опубликован классический Fedora 27 Server
  4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 27
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: fedora
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  • 1.1, Аноним, 14:21, 04/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    У dnf есть аналог apt autoremove?
     
     
  • 2.4, AS, 14:27, 04/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    [root@sef23160 ~]# dnf --help
    usage: dnf [options] COMMAND

    Список основных команд

    autoremove                remove all unneeded packages that were originally installed as dependencies .......

     
  • 2.6, Анонимфывфыв, 14:33, 04/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    не поверите команда dnf autoremove есть
     
  • 1.2, Аноним, 14:23, 04/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    дата релиза указана не верно - 2018-05-08 Fedora 28 Final Release (GA)
     
  • 1.3, AS, 14:26, 04/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >>Релиз запланирован на 7 ноября

    ну реально революционный !!!

     
     
  • 2.5, Аноним, 14:32, 04/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Давайте посмеёмся - а-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ка-а-ак смешно!
     
     
  • 3.8, AS, 14:36, 04/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    вот всё еще не смешно - очень боюсь Wayland
    c X11 всё работает у меня - а с Wayland не знаю,
    заработает ли
     
     
  • 4.9, vz, 14:56, 04/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На Wayland надо переходить только когда X11 умрёт.
     
  • 1.7, Анонимфывфыв, 14:34, 04/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Начальная поддержка Stratis" оч интересно посмотреть
     

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