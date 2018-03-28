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28.03.2018 21:57  Кандидат в релизы GIMP 2.10

Доступен для тестирования кандидат в релизы графического редактора GIMP 2.10, который ознаменовал переход к финальной стадии подготовки новой значительной ветки GIMP 2.10. Новая ветка примечательна повсеместным переводом внутренних подсистем на фреймворк обработки изображений GEGL (Generic Graphics Library), что позволило реализовать такие возможности как использование глубины цвета в 16 и 32 бит на канал (как целочисленные, так и с плавающей точкой) и цветовые профили ICC v4, а также повысить эффективность обработки больших изображений.

Из новшеств также можно отметить переработанное оформление интерфейса пользователя, поддержку форматов OpenEXR и WebP, предпросмотр применения фильтров на холсте, унификацию инструментов трансформации, задействование OpenCL для выноса обработки графики на плечи GPU, поддержка кистей от проекта MyPaint, возможность многопоточного выполнения операций в GEGL.

Основные изменения по сравнению с прошлым экспериментальным выпуском GIMP 2.9.8:

  • Представлена новая закрепляемая панель Dashboard, содержащая индикаторы для отображения потребления ресурсов, которые можно использовать для оценки состояния после применения тех или иных операций и настроек;
  • Добавлена встроенная отладочная система, собирающая детальные сведения об условиях возникновения ошибок и крахов. При крахе теперь выводится специальный диалог с отладочной информацией, позволяющий сразу отправить разработчикам отчёт о проблеме. В экспериментальных выпусках диалог также выводится и для нефатальных ошибок (поведение настраивается через Edit/ Preferences/ Debugging);
  • В случае краха GIMP теперь предпринимает попытку создания резервных копий всех изображений, имеющих несохранённые изменения, а после запуска приложения предлагает попытаться восстановить их состояние;
  • В меню Colors добавлен фильтр "Shadows-Highlights", позволяющий раздельно откорректировать тени и блики. Реализация фильтра создана по мотивам аналогичной функции из программы обработки фотографий Darktable;
  • Доведены до полной готовности средства для применения масок к группам слоёв;
  • Код для работы с форматом JPEG 2000 переведён на использование OpenJPEG вместо ранее применяемой устаревшей библиотеки Jasper, что позволило обеспечить возможность импорта изображений JPEG 2000 с любой глубиной цвета и в формате codestream. Изображения с цветовыми пространствами YCbCr и xvYCC будут сконвертированы в sRGB;
  • В фильтрах цветокоррекции по кривым и уровням добавлена возможность переключения между двумя режимами представления слоёв - линейным и перцепционным. В том числе, корректировку по уровням в перцепционном режиме можно применять к линейным изображениям или корректировку по кривым в линейном режиме можно применять к перцепционным изображениям. Аналогичные переключатели добавлены в панель корректировки по гистограммам;
  • На странице конфигурации импорта и экспорта изображений появилась настройка для управления экспортом метаданных. По умолчанию GIMP экспортирует все имеющиеся метаданные, но при желании данное поведение можно изменить как глобально, так и в привязке к отдельным форматам и файлам;
  • Возможность привязки кисти к уровню масштабирования и углу поворота холста;
  • В Linux обеспечена возможность создания скриншотов при помощи Freedesktop API, что позволяет создавать скриншоты в том числе из приложений, изолированных в sandbox-е. В Windows плагин для создания скриншотов адаптирован для многомониторных конфигураций и для обработки экранов программ, в которых используется аппаратное ускорение вывода;
  • Обновлён фреймворк GEGL (Generic Graphics Library). Все операции масштабирвоания экрана теперь выполняются над линейными данными, что позволяет добиться более точного масштабирования миниатюр. Проведена работа по увеличению производительности различных частей GEGL, в том числе ускорено извлечение пиксельных данных. Производительность некоторых критичных экранных операций возросла в 2-3 раза. Добавлены пять новых операций, таких как укрупнение, реконструкция утерянных областей, фильтр сглаживания с сохранением краёв и фильтр создания рекурсивных изображений;
  • Множество мелких оптимизаций интерфейса, например, 8 новых пиктограмм, переименование режимов композитинга, сокращенные меток цветных каналов до 1- или 2-буквенных обозначений, перегруппировка цветовых моделей в панели Color и т.д.


  1. Главная ссылка к новости (rhttps://www.gimp.org/news/201...)
  2. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.9.8
  3. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.9.6
  4. OpenNews: Обновление GIMP 2.8.20 и оценка состояния разработки GIMP 2.10
  5. OpenNews: В графическом редакторе GIMP 2.9.4 предложено новое оформление интерфейса
  6. OpenNews: Предварительный выпуск графического редактора GIMP 2.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gimp, image
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  • 1.1, Аноним, 22:36, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Эту фразу из новости в новость задействуют для выноса мозга читателям ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Константавр, 22:38, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот бы перевели диалог выбора файлов на Freedesktop API.
     
  • 1.3, Аноним, 22:40, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Класс Обожаю GIMP Кто знает какой механизм здесь реализован, или где о нем п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, th3m3, 22:46, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Джва года жду Когда уже будет стабильная версия Это уже не первый кандидат в р... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, anon89786876, 22:55, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    ткни плиз в сообщение о предыдущих кандидатах в релизы 2.10
     
  • 1.6, Аноним, 23:02, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что за тема gtk на скриншотах?
     
     
  • 2.7, Аноним, 23:08, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это в самом GIMP-е сейчас такая.
     
  • 2.8, Андрей, 23:19, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Посмотришь как классно удалось, подумаешь, и зачем вообще затеяли gtk3! Вышло как c Wayland: лучше бы улучшали gtk2, чем взять всё и поменять.
     
  • 1.9, gimrock, 23:19, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Я когда в Windows 10 нажимаю правой кнопкой на картинку, навожу на "Открыть с помощью" и выпадающем окне выбираю GIMP - ничего не открывается и программа даже не запускается. Приходится запускать сначала GIMP, а потом перетаскивать картинку. Когда уже пофиксят этот бред? А ещё этот баг, когда из-за раскладки перестают работать горячие клавиши.
     
     
  • 2.11, Аноним, 23:22, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Установи операционную систему.
     
  • 1.12, waylandbeliver, 23:27, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Почему гимп не перекрашивает декорации окна в тёмный цвет?
    Как там в 16 веке?
    Может ещё ведьм сжигать начнём?
     
     
  • 2.13, dfgdfg, 23:38, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Уверен, дело в одной ну прооосто совершенной великолепной DE.
     
  • 1.14, фывфыв, 00:01, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Самая идиотская идея это разноцветные иконки перекрасить в монотонный цвет -_-"
    Сколько лет 2.9 существует, а так никто и не понял, что это капец как неудобно. Вместо "привыкания" к пиктограммам, идет привыкание к местоположению кнопок, соответственно при малейшем изменении их положения начинаются затупки.
     
     
  • 2.17, boy sminem cool, 00:18, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Там остались старые темы иконок в настройках, я тожде считаю, что у монохромных иконок хуже наглядность.
     
  • 1.15, Аноним, 00:15, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    GIMP торт, правда я сейчас Krita пользуюсь.Но за GIMP дюже рад.
     
  • 1.16, Аноним, 00:15, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, кто знает, этот GEGL теперь CMYK в гимп привносит?
     
     
  • 2.18, boy sminem cool, 00:19, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кстати, кто знает, этот GEGL теперь CMYK в гимп привносит?

    Пока нет.

     
  • 2.20, Аноним, 00:21, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    когда-нибудь да...
     
  • 1.19, boy sminem cool, 00:21, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >GIMP 2.10.0-RC1 doesn’t use mipmaps yet, but it will further down the line.

    А в релизе будут задействованы? Это должно дать существенный прирост производительности.

     
  • 1.21, Аноним, 00:35, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Shadow Highlights для обработки изображений реально нужная вещь Но пока они все... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, Аноним, 00:40, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    gtk3 будет когда-нибудь или нет?
     

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