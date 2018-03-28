28.03.2018 21:57  Кандидат в релизы GIMP 2.10

Доступен для тестирования кандидат в релизы графического редактора GIMP 2.10, который ознаменовал переход к финальной стадии подготовки новой значительной ветки GIMP 2.10. Новая ветка примечательна повсеместным переводом внутренних подсистем на фреймворк обработки изображений GEGL (Generic Graphics Library), что позволило реализовать такие возможности как использование глубины цвета в 16 и 32 бит на канал (как целочисленные, так и с плавающей точкой) и цветовые профили ICC v4, а также повысить эффективность обработки больших изображений. Из новшеств также можно отметить переработанное оформление интерфейса пользователя, поддержку форматов OpenEXR и WebP, предпросмотр применения фильтров на холсте, унификацию инструментов трансформации, задействование OpenCL для выноса обработки графики на плечи GPU, поддержка кистей от проекта MyPaint, возможность многопоточного выполнения операций в GEGL. Основные изменения по сравнению с прошлым экспериментальным выпуском GIMP 2.9.8: Представлена новая закрепляемая панель Dashboard, содержащая индикаторы для отображения потребления ресурсов, которые можно использовать для оценки состояния после применения тех или иных операций и настроек;

Добавлена встроенная отладочная система, собирающая детальные сведения об условиях возникновения ошибок и крахов. При крахе теперь выводится специальный диалог с отладочной информацией, позволяющий сразу отправить разработчикам отчёт о проблеме. В экспериментальных выпусках диалог также выводится и для нефатальных ошибок (поведение настраивается через Edit/ Preferences/ Debugging);

В случае краха GIMP теперь предпринимает попытку создания резервных копий всех изображений, имеющих несохранённые изменения, а после запуска приложения предлагает попытаться восстановить их состояние;

В меню Colors добавлен фильтр "Shadows-Highlights", позволяющий раздельно откорректировать тени и блики. Реализация фильтра создана по мотивам аналогичной функции из программы обработки фотографий Darktable;

Доведены до полной готовности средства для применения масок к группам слоёв;

Код для работы с форматом JPEG 2000 переведён на использование OpenJPEG вместо ранее применяемой устаревшей библиотеки Jasper, что позволило обеспечить возможность импорта изображений JPEG 2000 с любой глубиной цвета и в формате codestream. Изображения с цветовыми пространствами YCbCr и xvYCC будут сконвертированы в sRGB;

В фильтрах цветокоррекции по кривым и уровням добавлена возможность переключения между двумя режимами представления слоёв - линейным и перцепционным. В том числе, корректировку по уровням в перцепционном режиме можно применять к линейным изображениям или корректировку по кривым в линейном режиме можно применять к перцепционным изображениям. Аналогичные переключатели добавлены в панель корректировки по гистограммам;

На странице конфигурации импорта и экспорта изображений появилась настройка для управления экспортом метаданных. По умолчанию GIMP экспортирует все имеющиеся метаданные, но при желании данное поведение можно изменить как глобально, так и в привязке к отдельным форматам и файлам;

Возможность привязки кисти к уровню масштабирования и углу поворота холста;

В Linux обеспечена возможность создания скриншотов при помощи Freedesktop API, что позволяет создавать скриншоты в том числе из приложений, изолированных в sandbox-е. В Windows плагин для создания скриншотов адаптирован для многомониторных конфигураций и для обработки экранов программ, в которых используется аппаратное ускорение вывода;

Обновлён фреймворк GEGL (Generic Graphics Library). Все операции масштабирвоания экрана теперь выполняются над линейными данными, что позволяет добиться более точного масштабирования миниатюр. Проведена работа по увеличению производительности различных частей GEGL, в том числе ускорено извлечение пиксельных данных. Производительность некоторых критичных экранных операций возросла в 2-3 раза. Добавлены пять новых операций, таких как укрупнение, реконструкция утерянных областей, фильтр сглаживания с сохранением краёв и фильтр создания рекурсивных изображений;

Множество мелких оптимизаций интерфейса, например, 8 новых пиктограмм, переименование режимов композитинга, сокращенные меток цветных каналов до 1- или 2-буквенных обозначений, перегруппировка цветовых моделей в панели Color и т.д.



