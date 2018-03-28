28.03.2018 21:57  Кандидат в релизы GIMP 2.10

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|1.9, gimrock, 23:19, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я когда в Windows 10 нажимаю правой кнопкой на картинку, навожу на "Открыть с помощью" и выпадающем окне выбираю GIMP - ничего не открывается и программа даже не запускается. Приходится запускать сначала GIMP, а потом перетаскивать картинку. Когда уже пофиксят этот бред? А ещё этот баг, когда из-за раскладки перестают работать горячие клавиши.
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|1.14, фывфыв, 00:01, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Самая идиотская идея это разноцветные иконки перекрасить в монотонный цвет -_-"
Сколько лет 2.9 существует, а так никто и не понял, что это капец как неудобно. Вместо "привыкания" к пиктограммам, идет привыкание к местоположению кнопок, соответственно при малейшем изменении их положения начинаются затупки.
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