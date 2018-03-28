28.03.2018 09:48  Сегодня отмечается День свободы документов

В последнюю среду марта традиционно отмечается "День свободы документов", в который по всему миру проводятся мероприятия, направленные на продвижение среди пользователей открытых стандартов и открытых форматов. Как правило, намеченные мероприятия будут связаны с проведением встреч энтузиастов и чтением в университетах докладов с рассказом о преимуществах формата ODF. К сожалению, в России, Украине и Белоруссии пока не нашлось инициативных групп, готовых организовать проведение тематических встреч. Хранение документов в открытых форматах позволяет избавиться от зависимости от коммерческих производителей ПО и гарантирует возможность прочитать сохраненную информацию и через 20 лет. Открытые стандарты важны для обеспечения переносимости, свободы выбора и независимости от конкретных поставщиков. Основные свойства открытых стандартов: Публичная доступность и возможность использования без ограничений и с равными для всех условиями;

Отсутствие привязки к компонентам и расширениями, зависимым от форматов и протоколов, не соответствующих критериям открытого стандарта;

Отсутствие юридических и технических ограничений, делающих стандарт доступным не для любого круга лиц и не для всех бизнес-моделей;

Открытый процесс сопровождения и разработки, независимый от отдельных участников и обеспечивающий равное участие конкурентов и третьих сторон;

Наличие нескольких реализаций, развиваемых конкурирующими поставщиками, или доступность полнофункциональной эталонной реализации, равнодоступной для всех сторон.



