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28.03.2018 09:48  Сегодня отмечается День свободы документов

В последнюю среду марта традиционно отмечается "День свободы документов", в который по всему миру проводятся мероприятия, направленные на продвижение среди пользователей открытых стандартов и открытых форматов. Как правило, намеченные мероприятия будут связаны с проведением встреч энтузиастов и чтением в университетах докладов с рассказом о преимуществах формата ODF. К сожалению, в России, Украине и Белоруссии пока не нашлось инициативных групп, готовых организовать проведение тематических встреч.

Хранение документов в открытых форматах позволяет избавиться от зависимости от коммерческих производителей ПО и гарантирует возможность прочитать сохраненную информацию и через 20 лет. Открытые стандарты важны для обеспечения переносимости, свободы выбора и независимости от конкретных поставщиков. Основные свойства открытых стандартов:

  • Публичная доступность и возможность использования без ограничений и с равными для всех условиями;
  • Отсутствие привязки к компонентам и расширениями, зависимым от форматов и протоколов, не соответствующих критериям открытого стандарта;
  • Отсутствие юридических и технических ограничений, делающих стандарт доступным не для любого круга лиц и не для всех бизнес-моделей;
  • Открытый процесс сопровождения и разработки, независимый от отдельных участников и обеспечивающий равное участие конкурентов и третьих сторон;
  • Наличие нескольких реализаций, развиваемых конкурирующими поставщиками, или доступность полнофункциональной эталонной реализации, равнодоступной для всех сторон.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.0
  3. OpenNews: 25 марта состоится День свободных документов
  4. OpenNews: 30 марта состоится День свободы документов
  5. OpenNews: Сегодня отмечается День свободы документов
  6. OpenNews: Сегодня отмечается День свободы аппаратного обеспечения
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: documentfoundation
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  • 1, Аноним, 09:55, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Сегодня была закрыта налоговая в моем городе. Теперь вот я знаю причину.
     
     
  • 2, Аноним, 09:57, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    День свободы от документов -- освобождали архив.
     

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