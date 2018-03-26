26.03.2018 21:25  Запрет на использование торговой марки CentOS для сторонних сборок

> Примерно тоже самое что Мозилла делает с именем Firefox - собирайте как хотите с какими угодно

> патчами, но Firefox не зовите.

а на практике это означает - что собирайте как хотите, но распространять у вас это не получится, потому что Firefox нельзя использовать не только в названии бинарника, а еще требуется выкорчевать из миллиона мест в коде и около. Копирасты такие копирасты.

То есть если ты починишь в файрфоксе (глобально, а не грязными хаками) альсу и oss - распространять это тебе не позволят. Прекрасно, ящетаю.

В выигрыше, разумеется, Дениска и компания - поскольку они ничего кроме переписывания копирайтов не делают, у них на это остается время и вдохновение.



