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26.03.2018 21:25  Запрет на использование торговой марки CentOS для сторонних сборок

Управляющий совет проекта CentOS опубликовал предупреждение о недопустимости распространения модифицированных сборок дистрибутива с сохранением имени CentOS - пересборка CentOS Linux не может распространяться под именем CentOS Linux. Чтобы не вводить пользователей в заблуждение, торговая марка CentOS может быть использована только в случае поставки оригинальных и неизменённых сборок, подготовленных и подписанных основным проектом. В случае перекомпиляции и изменения состава дистрибутив должен поставляться под новым именем.

  1. Главная ссылка к новости (https://seven.centos.org/2018/...)
  2. OpenNews: Java EE переименован в Jakarta EE
  3. OpenNews: FREE SAS судится с Free Electrons за использование слова Free в названии компании
  4. OpenNews: Продолжение конфликта Software Freedom Conservancy и Software Freedom Law Center
  5. OpenNews: Canonical возвращается к борьбе с несертифицированными сборками Ubuntu
  6. OpenNews: Компания Canonical предъявила претензии за использование торговой марки Ubuntu хостингом OVH
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: trademark, centos
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  • 1.2, Kuromi, 22:21, 26/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Примерно тоже самое что Мозилла делает с именем Firefox - собирайте как хотите с какими угодно патчами, но Firefox не зовите.
     
     
  • 2.4, пох, 22:32, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > Примерно тоже самое что Мозилла делает с именем Firefox - собирайте как хотите с какими угодно
    > патчами, но Firefox не зовите.

    а на практике это означает - что собирайте как хотите, но распространять у вас это не получится, потому что Firefox нельзя использовать не только в названии бинарника, а еще требуется выкорчевать из миллиона мест в коде и около. Копирасты такие копирасты.

    То есть если ты починишь в файрфоксе (глобально, а не грязными хаками) альсу и oss - распространять это тебе не позволят. Прекрасно, ящетаю.

    В выигрыше, разумеется, Дениска и компания - поскольку они ничего кроме переписывания копирайтов не делают, у них на это остается время и вдохновение.

      

     
     
  • 3.8, 234jiwq, 23:02, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    если ты починишь в файрфоксе (глобально, а не грязными хаками) альсу и oss - это c благодарностью примут в апстрим, как приняли починку джека. но ты ж не починишь, ты чинить не умеешь))
     
     
  • 4.11, anonymous, 23:25, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >это c благодарностью примут в апстрим

    Какой наивный юноша.

     
     
  • 5.19, пох, 00:51, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >>это c благодарностью примут в апстрим
    > Какой наивный юноша.

    угу. Патч для oss валялся в багзиле в стадии review, пока не протух.

     
  • 3.12, llolik, 23:36, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > а на практике это означает - что собирайте как хотите, но распространять у вас это не получится, потому что Firefox нельзя использовать не только в названии бинарника, а еще требуется выкорчевать из миллиона мест в коде и около. Копирасты такие копирасты.

    Ну Palemoon, Iceweasel, Waterfox, CryptoFox, TorBrowser ... куча их, живут как-то, Mozilla о них знает и Mozilla на них глубоко всё равно.

    PS. К тому же у Ubuntu изначально такие же правила. Количество ответвлений от неё не так чтобы сильно мало.

     
     
  • 4.13, Аноним, 23:42, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот на торбраузер не всё равно. Patchи upliftятся.
     
  • 4.14, пох, 00:44, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну Palemoon, Iceweasel, Waterfox, CryptoFox, TorBrowser ... куча их, живут как-то

    плохо живут. Весь пар - в свисток, в смысле перепиливания логотипов в ста местах.
    А потом очередное "ой, мазила палит тор-юзеров" - потому что на основной функционал уже ни времени, ни людей.

    причем прикрывается это все - фальшивой заботой о якобы чистом непорочном имени. А по сути - банальное удавливание форков. Иначе бы их было не по пальцам одной руки пересчитать, а сотни - и из этих сотен парочка могла оказаться слишком удачной.
    Поэтому ты пока с годик поперебивай логотипы, а там, глядишь, тебе и расхочется делать что-то еще.

    > PS. К тому же у Ubuntu изначально такие же правила. Количество ответвлений от неё не так чтобы
    > сильно мало.

    и ты можешь назвать среди них не блогеносы?

     
  • 3.16, Аноним, 00:48, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > требуется выкорчевать из миллиона мест в коде

    s/ firefox / bolgenbrowser /

     
  • 1.3, Аноним, 22:30, 26/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Зазвездились и задрали нос Форкаем CentOS, чтобы можно было перепаковывать обра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, это уже кого надо нога, 22:33, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Зазвездились и задрали нос.

    The CentOS Marks are trademarks of Red Hat, Inc. (“Red Hat”).


     
  • 2.7, Annoynymous, 22:43, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ограничения на торговую марку у проекта CentOS были всегда. Сейчас они про них только напомнили.
     
  • 1.9, Аноним, 23:04, 26/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Стапэ-стапэ-стапэ А с чего начинался CentOS Уж не из-за головомойки ли из-за т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Michael Shigorin, 23:09, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Экой внимательный аноним пошёл ;-)
     
  • 2.18, пох, 00:49, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Стапэ-стапэ-стапэ. А с чего начинался CentOS? Уж не из-за головомойки ли из-за
    > торговой марки РХ?

    не помню чтобы RH когда-либо выдвигала к ним претензии.
    Но им и в голову не приходило ее раздавать неперекрашенной - все же, таскать пакеты коммерческого дистрибутива, на которых явно написано что они не предназначены для раздачи, а только и исключительно для соблюдения реверансов в сторону gpl, это как-то совершенно неприлично, надо хоть пересобрать для виду.

    А вот смысл в собственном ограничении такого же рода - не просматривается вообще. Ну, кроме, разумеется, очевидного - избавиться от потенциальных конкурентов.

     
  • 1.15, Аноним, 00:47, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    все правильно делают, opennet sosi
     
  • 1.17, Нормальный, 00:49, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну логично вообще-то
     

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