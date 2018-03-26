26.03.2018 21:25  Запрет на использование торговой марки CentOS для сторонних сборок

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|2.4, пох, 22:32, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> Примерно тоже самое что Мозилла делает с именем Firefox - собирайте как хотите с какими угодно
> патчами, но Firefox не зовите.
а на практике это означает - что собирайте как хотите, но распространять у вас это не получится, потому что Firefox нельзя использовать не только в названии бинарника, а еще требуется выкорчевать из миллиона мест в коде и около. Копирасты такие копирасты.
То есть если ты починишь в файрфоксе (глобально, а не грязными хаками) альсу и oss - распространять это тебе не позволят. Прекрасно, ящетаю.
В выигрыше, разумеется, Дениска и компания - поскольку они ничего кроме переписывания копирайтов не делают, у них на это остается время и вдохновение.
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|3.8, 234jiwq, 23:02, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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если ты починишь в файрфоксе (глобально, а не грязными хаками) альсу и oss - это c благодарностью примут в апстрим, как приняли починку джека. но ты ж не починишь, ты чинить не умеешь))
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|3.12, llolik, 23:36, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> а на практике это означает - что собирайте как хотите, но распространять у вас это не получится, потому что Firefox нельзя использовать не только в названии бинарника, а еще требуется выкорчевать из миллиона мест в коде и около. Копирасты такие копирасты.
Ну Palemoon, Iceweasel, Waterfox, CryptoFox, TorBrowser ... куча их, живут как-то, Mozilla о них знает и Mozilla на них глубоко всё равно.
PS. К тому же у Ubuntu изначально такие же правила. Количество ответвлений от неё не так чтобы сильно мало.
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|4.14, пох, 00:44, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ну Palemoon, Iceweasel, Waterfox, CryptoFox, TorBrowser ... куча их, живут как-то
плохо живут. Весь пар - в свисток, в смысле перепиливания логотипов в ста местах.
А потом очередное "ой, мазила палит тор-юзеров" - потому что на основной функционал уже ни времени, ни людей.
причем прикрывается это все - фальшивой заботой о якобы чистом непорочном имени. А по сути - банальное удавливание форков. Иначе бы их было не по пальцам одной руки пересчитать, а сотни - и из этих сотен парочка могла оказаться слишком удачной.
Поэтому ты пока с годик поперебивай логотипы, а там, глядишь, тебе и расхочется делать что-то еще.
> PS. К тому же у Ubuntu изначально такие же правила. Количество ответвлений от неё не так чтобы
> сильно мало.
и ты можешь назвать среди них не блогеносы?
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|2.18, пох, 00:49, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Стапэ-стапэ-стапэ. А с чего начинался CentOS? Уж не из-за головомойки ли из-за
> торговой марки РХ?
не помню чтобы RH когда-либо выдвигала к ним претензии.
Но им и в голову не приходило ее раздавать неперекрашенной - все же, таскать пакеты коммерческого дистрибутива, на которых явно написано что они не предназначены для раздачи, а только и исключительно для соблюдения реверансов в сторону gpl, это как-то совершенно неприлично, надо хоть пересобрать для виду.
А вот смысл в собственном ограничении такого же рода - не просматривается вообще. Ну, кроме, разумеется, очевидного - избавиться от потенциальных конкурентов.
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