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25.03.2018 09:47  Мобильное приложение Facebook уличено в сохранении информации о звонках и SMS

Для увеличения прозрачности своей работы Facebook добавил возможность загрузить архив всех накопленных сведений о пользователе. Пользователи мобильного приложения Facebook для Android обратили внимание, что в присутствующем в архиве файле contact_info.htm содержится информация, свидетельствующая о сборе данных, выходящих за рамки работы приложения. В частности, собиралась информация о звонках, которые совершал и принимал пользователь, а также об отправленных и принятых SMS/MMS.

Для звонков сохранялось время, продолжительность, имя адресата и тип звонка (входящий, исходящий, пропущенный вызов, не принятый звонок). Для SMS/MMS собираемая информация ограничивалась временем, типом и адресатом (текст и номера телефонов не сохранялись в приложении Facebook). Информация собиралась только если пользователь соглашался предоставить мобильному приложению Facebook доступ к адресной книге для поиска новых друзей. До выпуска Android 4.1 прав доступа к адресной книге было достаточно для сбора сведений о звонках, но в более новых версиях Android было добавлено отдельное разрешение для доступа к логу звонков и SMS, соответствующий запрос полномочий был реализован в новых выпусках приложения Facebook и упоминался при установке программы.

Архив с накопленными в Facebook данными можно загрузить по ссылке "Скачать копию ваших данных на Facebook" в нижней части страницы "Настройки / Общие". Для анализа и вывода суммарных данных о звонках энтузиасты подготовили скрипт на языке Ruby.



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Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: facebook, privacy
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  • 1.2, Аноним, 10:10, 25/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Гугл тоже сохраняет журнал звонков, и это явно прописано в TOS.
     
     
  • 2.3, Аноним, 10:15, 25/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Естественно Google Phone сохраняет их как бэкап в облако Google для последующег... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.4, поледанныхотсутств, 10:23, 25/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так же делает и фэйсбук, всё с согласия пользователя. Не ясно в чём "уличение".
     
  • 2.8, Sfinx, 10:29, 25/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    сравнил х.. с пальцем. дырявую социальную сеть с компанией выпускающей телефоны на своей OC. звучит также безмозгло как обвинить Apple или MTC в сохранении лога звонков/SMS. мордокнига такое же бесполезное приложение как и фонарик со встроенной рекламой...даже Маск удалил эту х..ню
     
  • 1.5, Аноним, 10:23, 25/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    да ладно!
    Америку открыли бл...
     
  • 1.6, Аноним, 10:25, 25/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    кто-то мог подумать иначе Попробуйте 1 сутки просмотреть трафик своего androi... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 10:27, 25/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Похоже на PR атаку на Пейсбук Кто-то решил отгрызть у них кусочек рынка, видимо... весь текст скрыт [показать]
     

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