25.03.2018 09:47  Мобильное приложение Facebook уличено в сохранении информации о звонках и SMS

Для увеличения прозрачности своей работы Facebook добавил возможность загрузить архив всех накопленных сведений о пользователе. Пользователи мобильного приложения Facebook для Android обратили внимание, что в присутствующем в архиве файле contact_info.htm содержится информация, свидетельствующая о сборе данных, выходящих за рамки работы приложения. В частности, собиралась информация о звонках, которые совершал и принимал пользователь, а также об отправленных и принятых SMS/MMS.

Для звонков сохранялось время, продолжительность, имя адресата и тип звонка (входящий, исходящий, пропущенный вызов, не принятый звонок). Для SMS/MMS собираемая информация ограничивалась временем, типом и адресатом (текст и номера телефонов не сохранялись в приложении Facebook). Информация собиралась только если пользователь соглашался предоставить мобильному приложению Facebook доступ к адресной книге для поиска новых друзей. До выпуска Android 4.1 прав доступа к адресной книге было достаточно для сбора сведений о звонках, но в более новых версиях Android было добавлено отдельное разрешение для доступа к логу звонков и SMS, соответствующий запрос полномочий был реализован в новых выпусках приложения Facebook и упоминался при установке программы.

Архив с накопленными в Facebook данными можно загрузить по ссылке "Скачать копию ваших данных на Facebook" в нижней части страницы "Настройки / Общие". Для анализа и вывода суммарных данных о звонках энтузиасты подготовили скрипт на языке Ruby.