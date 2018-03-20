20.03.2018 12:29  Выпуск Mcron 1.1, реализации cron от проекта GNU

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|1.1, dimcha, 12:39, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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> c определением задержек между вызовом каждого элемента очереди.
> подход существенно снижает накладные расходы при работе cron и увеличивает точность срабатывания
паузы и stalled vm он как ловит в этом случае?
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|2.7, Andrey Mitrofanov, 13:45, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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>> Реализация Mcron включает в три раза меньше строк кода, чем Vixie cron.
> Какой смысл сравнивать, если они на разных языках?
Строчка-детектор неосиляторов в CS, анализ програм и тп последние 50 лет развития .... Науки Об язЫках.
Нет, никакого смысла нет, не сравнивайте.
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|3.10, ыы, 14:56, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я правильно понимаю, что одна и та же программа, исходный текст которой переформатирован на получение в трое большего количества строк - будет работать в три раза хуже?
то есть вот это:
----
if ($a eq 'a') {print $a;}
----
будет работать лучше этого:
if (
$a eq 'a'
)
{
print $a;
}
?
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|2.12, ыы, 15:09, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Они делают это потому что они могут это сделать. Не потому что это разумно или потому что имеет смысл и приносит пользу. Просто они могут сделать такое сравнение а для других вариантов - у них нет ни понимания ни методики.
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