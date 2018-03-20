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20.03.2018 12:29  Выпуск Mcron 1.1, реализации cron от проекта GNU

Спустя 15 лет с момента выпуска 1.0 состоялся релиз проекта GNU Mcron 1.1, в рамках которого развивается реализации системы cron, написанная на языке Guile. Mcron на 100% совместим с Vixie cron и может выступать в роли его прозрачной замены. При этом кроме формата конфигурации Vixie cron в Mcron предоставляется возможность определения сценариев периодического запуска заданий, написанных на языке Scheme. Реализация Mcron включает в три раза меньше строк кода, чем Vixie cron.

Ключевой особенностью проекта является иной подход в организации планирования выполнения работ - вместо постоянного мониторинга времени в Mcron применяется выстраивание заданий в линейную очередь c определением задержек между вызовом каждого элемента очереди. В периоды между активацией заданий mcron полностью неактивен. Подобный подход существенно снижает накладные расходы при работе cron и увеличивает точность срабатывания заданий. Mcron может запускаться без привилегий root для обработки заданий текущего пользователя (пользователь может запустить свой демон mcron).

В новом выпуске в процедуру 'job' добавлен аргумент '#:user', позволяющий запускать задания под разными пользователями. Добавлена поддержка GNU Guile 2.2. Некоторые процедуры переписаны с использованием стиля функционального программирования. Переработана система сборки. Внутреннее представление очереди работ переведено на использование записей SRFI-9 вместо векторов. Для сборки однопользовательского варианта представлена опция "--disable-multi-user", которая заменила собой опцию "--enable-no-vixie-clobber". Модуль "mcron core" объявлен устаревшим и его место занял "mcron base".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в Vixie Cron
  3. OpenNews: Выпуск GNU Guile 2.2.1 с поддержкой режима sandbox-изоляции
  4. OpenNews: Проект GNU представил web-фреймворк GNU Artanis
  5. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 0.14 и дистрибутив GuixSD на его основе
  6. OpenNews: Уязвимость в Solaris, позволяющая добавлять cron-задания другим пользователям
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cron, mcron, guile
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  • 1.1, dimcha, 12:39, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    >  c определением задержек между вызовом каждого элемента очереди.
    > подход существенно снижает накладные расходы при работе cron и увеличивает точность срабатывания

    паузы и stalled vm он как ловит в этом случае?

     
     
  • 2.5, Аноним, 13:35, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    А также "отъезды" системного времени из-за подвижек с ntp, etcetera.
     
     
  • 3.17, Аноним, 15:40, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Перевод настенных часов можно отлавливать через API таймеров TIMER_CANCEL_ON_... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, freehck, 12:39, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Вещь! Забрал к себе. :)
     
     
  • 2.3, D, 13:21, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Положи на место!
     
  • 1.6, Аноним, 13:39, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Какой смысл сравнивать, если они на разных языках ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Andrey Mitrofanov, 13:45, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    >> Реализация Mcron включает в три раза меньше строк кода, чем Vixie cron.
    > Какой смысл сравнивать, если они на разных языках?

    Строчка-детектор неосиляторов в CS, анализ програм и тп последние 50 лет развития .... Науки Об язЫках.

    Нет, никакого смысла нет, не сравнивайте.

     
     
  • 3.10, ыы, 14:56, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, что одна и та же программа, исходный текст которой переформатирован на получение в трое большего количества строк - будет работать в три раза хуже?

    то есть вот это:

    ----
    if ($a eq 'a') {print $a;}
    ----

    будет работать лучше этого:

    if (
      $a eq 'a'
    )
    {
    print $a;
    }


    ?

     
     
  • 4.11, Andrey Mitrofanov, 15:04, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я правильно понимаю, что

    Я сказал совсем не это.

    За фантазии читателей администрация гардероба ответственности не несёт.

     
     
  • 5.13, ыы, 15:12, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    угу
     
  • 4.16, a3k, 15:33, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Правильный подсчёт SLOC не должен зависеть от форматирования.
     
  • 2.12, ыы, 15:09, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Они делают это потому что они могут это сделать. Не потому что это разумно или потому что имеет смысл и приносит пользу. Просто они могут сделать такое сравнение а для других вариантов - у них нет ни понимания ни методики.


     
  • 1.9, Аноним, 14:54, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    15 лет вилка, опупеть можно!
     
     
  • 2.15, Аноним, 15:30, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > опупеть можно!

    Не, повторно у тебя не получится.

     
  • 1.14, Аноним, 15:13, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Так они че, round robin внутрях организовали По их описанию алгоритма - похоже ... весь текст скрыт [показать]
     

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