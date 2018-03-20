20.03.2018 12:29  Выпуск Mcron 1.1, реализации cron от проекта GNU

Спустя 15 лет с момента выпуска 1.0 состоялся релиз проекта GNU Mcron 1.1, в рамках которого развивается реализации системы cron, написанная на языке Guile. Mcron на 100% совместим с Vixie cron и может выступать в роли его прозрачной замены. При этом кроме формата конфигурации Vixie cron в Mcron предоставляется возможность определения сценариев периодического запуска заданий, написанных на языке Scheme. Реализация Mcron включает в три раза меньше строк кода, чем Vixie cron.

Ключевой особенностью проекта является иной подход в организации планирования выполнения работ - вместо постоянного мониторинга времени в Mcron применяется выстраивание заданий в линейную очередь c определением задержек между вызовом каждого элемента очереди. В периоды между активацией заданий mcron полностью неактивен. Подобный подход существенно снижает накладные расходы при работе cron и увеличивает точность срабатывания заданий. Mcron может запускаться без привилегий root для обработки заданий текущего пользователя (пользователь может запустить свой демон mcron).

В новом выпуске в процедуру 'job' добавлен аргумент '#:user', позволяющий запускать задания под разными пользователями. Добавлена поддержка GNU Guile 2.2. Некоторые процедуры переписаны с использованием стиля функционального программирования. Переработана система сборки. Внутреннее представление очереди работ переведено на использование записей SRFI-9 вместо векторов. Для сборки однопользовательского варианта представлена опция "--disable-multi-user", которая заменила собой опцию "--enable-no-vixie-clobber". Модуль "mcron core" объявлен устаревшим и его место занял "mcron base".



