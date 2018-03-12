The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

12.03.2018 12:11  Релиз PoCL 1.1, независимой реализации стандарта OpenCL

Состоялся релиз проекта PoCL 1.1 (Portable Computing Language OpenCL), развивающего реализацию стандарта OpenCL, независимую от производителей графических ускорителей и позволяющую использовать различные бэкенды для выполнения OpenCL-ядер на разных типах графических и центральных процессоров. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Поддерживается работа на платформах X86_64, MIPS32, ARM v7, AMD HSA APUs и различных специализированных TTA-процессорах (Transport Triggered Architecture) c архитектурой VLIW.

Реализация компилятора ядер OpenCL построена на базе LLVM, а в качестве фронтэнда для OpenCL C используется Clang. Для обеспечения должной переносимости и производительности компилятор ядер OpenCL может генерировать комбинированные функции, которые могут использовать различные аппаратные ресурсы для распараллеливания выполнения кода, такие как VLIW, суперскалярность, SIMD, SIMT, многоядерность и многопоточность. Имеется поддержка ICD-драйверов (Installable Client Driver). Присутствуют бэкенды для обеспечения работы через CPU, ASIP (TCE/TTA), GPU на базе архитектуры HSA и GPU NVIDIA (CUDA).

В новой версии добавлена поддержка выпусков LLVM/Clang 6.0 и 5.0. Обеспечена экспериментальная поддержка промежуточных представлений кода SPIR и SPIR-V (используется в API Vulkan), которые могут применяться как для представления шейдеров для графики, так и для параллельных вычислений. Поддержка SPIR/SPIR-V основана на коде SPIRV-LLVM. Проведена работа по сокращению времени компиляции ядер OpenCL, которая позволила в разы сократить время сборки Luxmark и на 30-50% ускорить прохождения внутренних тестов. Проведён рефакторинг работы кэша. Улучшена поддержка архитектур ARM и ARM64 (системы с CPU Cortex-A53 и Cortex-A15 теперь проходят все внутренние тесты).

  1. Главная ссылка к новости (http://portablecl.org/pocl-1.1...)
  2. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.1
  3. OpenNews: В LibreOffice добавлена поддержка ускорения вычислений с использованием OpenCL
  4. OpenNews: В Fedora 21 предложено обеспечить "из коробки" поддержку OpenCL на основе открытых технологий
  5. OpenNews: Доступны спецификации OpenCL 2.0 и OpenVX 1.0. AMD развивает альтернативу OpenGL
  6. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pocl, opencl, llvm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним, 13:09, 12/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    И что, тоже от Шланга зависит?
    Ждём GnuCL.
     
  • 2, Вареник, 14:42, 12/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Теперь бесполезный Эльбрус сможет в OpenCL?
     
     
  • 3, Аноним, 15:04, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Может быть эту новость можно читать как теперь под эльбрус можно канпелировать ... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor