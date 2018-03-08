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08.03.2018 11:18  Предварительный выпуск платформы Android 9

Компания Google опубликовала предварительный выпуск следующей версии открытой мобильной платформы Android - Android P Developer Preview. Релиз Android P, который будет поставляться под номером Android 9, ожидается в третьем квартале 2018 года. До этого времени периодически будут выпускаться предварительные выпуски Developer Preview, предоставляющие средства для разработки приложений с учётом новых возможностей платформы.

Для оценки новых возможностей платформы предложена программа бета-тестирования, в рамках которой экспериментальную ветку можно установить и поддерживать в актуальном виде через штатный интерфейс установки обновлений (OTA, over-the-air), без необходимости ручной замены прошивки. Обновления доступны для пользователей устройств Pixel, Pixel XL Pixel 2 и Pixel 2 XL.

Ключевые особенности Android P Developer Preview:

  • Поддержка протокола Wi-Fi RTT (WiFi Round-Trip-Time, IEEE 802.11mc) для получения информации о расстоянии до точек доступа, что можно использовать в приложениях для определения местоположения и навигации внутри зданий. Функциональность доступна через новый RTT API и требует наличия в устройстве поддержки IEEE 802.11mc. Зная расстояние до 3 и более точек доступа можно рассчитать позицию смартфона в пространстве с точностью в 1-2 метра, чего достаточно для организации навигации в помещениях и для активации привязанных к местоположению сервисов. Расстояние определяется без соединения с точкой доступа, что позволяет сохранить приватность;
  • Приложениям предоставлены средства для полноэкранного вывода на устройствах с безрамочными экранами. Для управления отображением контента на таких экранах добавлен API DisplayCutout, при помощи которого приложение может проверить наличие на экране неотображаемых областей (например, закругление экрана и островок для фронтальной камеры, громкоговорителя и сенсоров), определить какие части изображения попадут в неотображаемые области и выбрать режим размещения контента относительно этих областей. В средства для разработчиков добавлена возможность симуляции подобных экранов на любых устройствах, что позволяет протестировать корректность отображения контента приложений;
  • Улучшен вывод уведомлений о поступлении новых сообщений. Подобные уведомления теперь могут выводиться в стиле мессенджера с показом нити разговора, привязкой к отправителям, подсказками для быстрого ответа и поддержкой вставки изображений;
  • Добавлен Multi-camera API, позволяющий организовать одновременный доступ сразу к нескольким камерам. Например, на устройствах с двумя раздельными фронтальными или задними камерами можно реализовать такие функции как бесшовное масштабирование, размытие фона (боке) и стереовидение. Для камеры также добавлен параметр Session, позволяющий сократить задержку перед началом записи, и параметр Surface для организации доступа приложений к непрерывному потоку данных с камеры. Добавлены API для использования подсветки ярким экраном в качестве фотовспышки и для доступа к данным оптического стабилизатора изображения для создания спецэффектов и программной стабилизации;
  • Добавлен класс ImageDecoder, позволяющий декодировать изображение из буфера, файла или URL в виде битмапа для последующего использования с классами Bitmaps и Drawable. По сравнению с классом BitmapFactory, который теперь объявлен устаревшим, в ImageDecoder поддерживается масштабирование, пошаговое декодирование, постообработка (например, можно применить различные эффекты, такие как закругление углов) и декодирование анимированных изображений;
  • Добавлена встроенная поддержка воспроизведения HDR-видео (профиль HDR VP9 Profile 2), в том числе на устройствах поддержкой HDR можно просматривать HDR-фильмы, доступные на YouTube и Play Movies;
  • Добавлена поддержка кодирования изображений в формате HEIF (HEIC у Apple), использующего эффективные методы сжатия HEVC (H.265), позволяющего хранить в одном файле несколько снимков или видео и поддерживающего операции кадрирования без перекодирования;
  • JobScheduler, управляющий запуском плановых заданий и применяющий ограничения при работе приложений в фоновом или спящем режиме, теперь может учитывать состояние сетевой подсистемы при выполнении работ, связанных с сетевым взаимодействием. В том числе JobScheduler может учитывать предоставляемые операторами сингналы о состоянии сети, оценивать перегруженность или наличие безлимитного доступа. С другой стороны, заявленные для выполнения задачи могут объявлять приблизительный размер данных, который потребуется передать/отправить, характер трафика (например, упреждающая загрузка) и режим работы сети (безлимитный или ограниченный). Сопоставляя информацию о состоянии сети и параметры сетевых задач JobScheduler может принимать решения по запуску или приостановке определённых задач, например, при нахождении в сети с ограниченным трафиком может отложить большие сетевые запросы, а для безлимитного соединения разрешить упреждающую загрузку;
  • До версии 1.1 обновлён API Neural Networks, предоставляющий приложениям возможности по задействованию средств аппаратного ускорения для систем машинного обучения. API позиционируется как базовая прослойка для функционирования в Android фреймворков машинного обучения, таких как TensorFlow Lite и Caffe2. Для использования на мобильных устройствах преложен ряд готовых моделей нейронных сетей, в том числе MobileNets (распознавание объектов на фотографиях), Inception v3 (компьютерное зрение) и Smart Reply (подбор вариантов ответа на сообщения). В новом выпуске добавлен набор новых операторов Pad, BatchToSpaceND, SpaceToBatchND, Transpose, Strided Slice, Mean, Div, Sub и Squeeze. Для устройств Pixel 2 включён драйвер Qualcomm Hexagon HVX для ускорения квантованных моделей;
  • Улучшены средства автозаполнения полей, предоставляемые фреймворком Autofill. API расширен возможностями, позволяющими менеджерам паролей расширять функциональность Autofill, например, производить фильтрацию данных, проверку ввода и применять режим совместимости для приложений без прямой поддержки Autofill;
  • Добавлена реализация GlobalPlatform Open Mobile API (OMAPI API) для доступа к защищённым элементам (Secure Elements, SE) при проведении платежей по смарткартам и реализации различных защищённых сервисов. Для абстрагирования доступа к аппаратным защищённым элементам (eSE, UICC и т.п.) предусмотрена специальная HAL-прослойка;
  • В рамках инициативы по уходу от использования нешифрованного HTTP в пользу TLS/HTTPS, настройки по умолчанию в NSC (Network Security Configuration) изменены для блокировки всего незашифрованного трафика. При использовании Network Security Configuration все соединения теперь должны создаваться поверх TLS;
  • Добавлены новые правила SELinux, блокирующие доступ приложений к камере, микрофону и всем сенсорам, в случае работы процессов в фоновом режиме (нахождение в состоянии idle). Изменение поможет бороться с вредоносным и шпионским ПО, осуществляющем скрытую запись случайных разговоров или создание снимков окружающего пространства;
  • В дальнейших тестовых выпусках планируется включить шифрование резервных копий с использованием секретной фразы, хранимой на стороне клиента, а также добавить возможность генерации случайных MAC-адресов для борьбы с отслеживанием беспроводными точками доступа;
  • Реализован более целостный пользовательский интерфейс для использования в приложениях аутентификации по отпечаткам пальцев. Android теперь предоставляет унифицированный диалог, предлагающий коснуться пальцем к сенсору, выбирая текст и размещение в зависимости от устройства. Новый диалог можно вызвать из приложений при помощи API FingerprintDialog;
  • Продолжена оптимизация производительности и эффективности работы ART runtime. Профили выполнения изменены для задействования дополнительных оптимизаций и сокращения потребления памяти в скомпилированном коде приложений. Для популярных приложений размер DEX-файлов сокращен в среднем на 11%, что привело к снижению потребления системной памяти и ускорению запуска приложений;
  • Проведены оптимизации для увеличения производительности кода на языке Kotlin. В компилятор добавлены изменения, оптимизирующие обработку циклов;
  • Продолжена работа по снижению энерогопотребления в режимах Doze и App Standby, а также ограничению фоновой активности приложений для продления автономной работы устройств;
  • В рамках подготовки к обязательно поддержке 64-разрядной архитектуры, в Google Play начиная с ноября 2018 года станут приниматься только новые приложения и обновления к существующим приложениям, поддерживающие как минимум APIv26 (SDK от Android 8), т.е. включающие 64-разрядные варианты библиотек, помимо 32-разрядных.

Кроме того, можно отметить выход мартовского набора исправлений проблем с безопасностью для Android, в котором устранено 37 уязвимостей, из которых 11 присвоен критический уровень опасности, а 26 высокий уровень опасности. Четыре критические уязвимости найдены в медиафреймворке и позволяют организовать выполнение кода с правами процесса mediaserver при обработке специально оформленного контента. Ещё четыре критические уязвимости найдены в системных компонентах и позволяют выполнить код в контексте привилегированного процесса. Три удалённо эксплуатируемые критические уязвимости найдены в беспроводном драйвере Qualcomm и закрытых прошивках к чипам Qualcomm.


  1. Главная ссылка к новости (http://android-developers.goog...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 8.1
  3. OpenNews: BlueBorne - опаснейшая удалённая уязвимость в Bluetooth-стеках Linux, Android, iOS и Windows
  4. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 8.0 "Oreo"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: android
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  • 1.1, Аноним, 11:39, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Жаль Nexus 5X уже не обновится
     
     
  • 2.4, gimrock, 11:49, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +3 +/
    Вам ещё повезло, что он вообще работает У многих и у меня в том числе эти сма... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, Аноним, 12:29, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Прогреть не?
     
     
  • 4.26, Аноним, 12:33, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Колхоз не Сдувать, реболить и накатывать заново Только так ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.30, Аноним, 12:40, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Колхоз не?

    Как что-то плохое.

     
  • 3.55, Всем Анонимам Аноним, 14:54, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    2 года гарантии, сдаете телефон, меняют плату и все. Еще столько же проработает
     
  • 2.51, Влад, 14:21, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Официально нет, но кастомы точно будут.
     
  • 1.2, EuPhobos, 11:44, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > Поддержка протокола Wi-Fi RTT (WiFi Round-Trip-Time, IEEE 802.11mc)

    С автоматической активацией микрофона и камеры во время посещения туалета. Для отбитых извращенцев. Угу-угу..

     
     
  • 2.21, Анонистый калий, 12:22, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Для таких эстетов есть https://copperhead.co/android/
     
     
  • 3.49, Аноним, 13:45, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А там настоящее шифрование диска точнее, внутр флэш-памяти есть Или как сейч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 11:48, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А вот наxера это API для обрезки Не лучше ли было бы искажать изображение в окр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 11:51, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    вангую дроп старых платформ приложениями А потре и включая меня опять купя... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 11:54, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вангую посыл свободных операционок по известному адресу, которые это не реализую... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.46, Аноним, 13:37, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    так и напишем - от желания лизать задницу пропринерастам эти же самые напрягают... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.74, Вареник, 16:59, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    К безхуховным backdoors - надо добавить отечественные, духовно скрепленные задние проходы.

    Тогда церковь и партия одобрят.

     
  • 1.7, Аноним, 11:56, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    для лизания жопы копирастам-проприетарастам-копирастам-спецслужбам-walled garden... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, Нанобот, 12:31, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    у кого что болит...
     
  • 1.8, Аноним, 11:57, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    и это правильно... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 11:58, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    однако для сенсоров разрешения так и не запилили ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 12:00, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    в гейфонах, если не ошибаюсь, с 2011 есть Почему это давно ещё не впилено в лин... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Леонид, 12:16, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть в NetworkManager с версии 1.2.0.
     
  • 1.11, Аноним, 12:01, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это для устройств с сенсором под экраном ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 12:02, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Причём тут сам андроид ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 12:04, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я правильно понял, что они заставляют разрабов дропнуть поддержку старых устройс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Аноним, 12:18, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет, заставляют установить новый SDK для сборки, в котором можно выпускать прогр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.67, Аноним, 15:43, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не совсем так Повышение targetSdk это в первую очередь отказ от режимов совмест... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, VimCoder, 12:05, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Android у вендоров - отвратительная ОС, никогда не обновляют прошивки после выпусков аппаратов.
     
     
  • 2.15, Ну я не знаю, 12:11, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Поставил плюс, за исключением SONY
     
     
  • 3.34, Retrosharer, 12:58, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Плюс не ставил. Xiaomi тоже.
     
     
  • 4.37, Аноним, 13:17, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И wileyfox.
     
  • 2.16, Аноним, 12:13, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну теперь, благодаря Project Treble они это правят, правда вендоры всё равно заб... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.27, Нанобот, 12:35, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    хочешь много лет поддержки - покупай флагманы крупных производителей я думал, э... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.31, VimCoder, 12:44, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У флагманов, флагманский уровень излучения по SAR Level
     
     
  • 4.48, Аноним, 13:43, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Где пруфы, Маня?
     
     
  • 5.54, Аноним, 14:49, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://techviral.net/smartphones-emitting-radiation/
     
     
  • 6.56, Всем Анонимам Аноним, 15:02, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Где вы там увидели "флагманы"? Из флагманов там не так много, да и эффект излучения в таких мизерных пропорциях не доказан, как и сказано в начале. (Доказан только если смотреть первый канал)
     
  • 5.58, Аноним, 15:05, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Где пруфы, Маня?

    http://www.s21.com/sar.htm

     
  • 4.57, й, 15:03, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    это всё равно меньше, чем у старых телефонов. да и гарнитуры есть на любой вкус.
     
  • 2.28, Аноним, 12:36, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Зеленое ведро у меня обновляется с 5.1 до 7.1.2. ЧЯДНТ?!
     
     
  • 3.32, чебурнет.рф, 12:55, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    У меня на планшетике Асюсь в своё время обновилось с 4 7 до 5 0 1 И фсиоо Один... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.33, Аноним, 12:58, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Но нигде там нет поддержки сравнимой с яблочной.

    И в чем это выражается?

     
     
  • 5.36, чебурнет.рф, 13:02, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    По пять лет кто поддерживает аппараты у зеленоидов Только чтобы не криворукие э... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.38, Аноним, 13:18, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Аккумуляторы кто меняет?

    Сервисные центры.
    Твой К.О.

     
     
  • 7.41, чебурнет.рф, 13:22, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ах да, вы же не поняли.

    https://rg.ru/2018/01/03/v-apple-zapustili-akciiu-po-zamene-staryh-akkumuliato


     
     
  • 8.44, Аноним, 13:29, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    И что мы видим За 30 баксов аккум заменят в чем угодно Кроме 3 14дорфона, ага ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.45, чебурнет.рф, 13:32, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    В вашем *омнофоне из соломы и навоза? То да. Там наверняка можно даже из пары АА самому слепить.


     
     
  • 10.47, Аноним, 13:42, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну да, ну да, в гомофонах ПРИНЦИПИАЛЬНО другие батареи…
     
  • 9.59, Аноним84701, 15:07, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > За 30 баксов аккум заменят в чем угодно. Кроме 3.14дорфона, ага.

    Зачем вы пытаетесь щадить чувства яблофилов?

    За 30 баксов, для того же LG, я могу взять штук 4-5 "Original LG" аккумов на замену. И не у дядюшки Ляо на алибабе, а на том же амазоне, у продавца с полусотней тысяч отзывов.

    Сама замена -- подцепил крышку, вынул старый, вставил новый. Готово.
    Разве что любителям французского маникюра придется быть осторожными.
    Возможно, именно поэтому Яблоко мудро решило не рисковать здоровьем пользователей (и не доводить дело до судебных исков на возмещение морального и физического ущерба), а сделать замену возможной только в сервисцентрах. И только злые языки нищeбродов-завистников считают основной причиной жажду наживы, ведь все знают, что Ябл не такой!! :)

     
     
  • 10.75, чебурнет.рф, 17:04, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > За 30 баксов, для того же LG, я могу взять штук 4-5 "Original LG" аккумов на замену. И не у дядюшки Ляо на алибабе, а на том же амазоне, у продавца с полусотней тысяч отзывов.

    Ну, кто-то же должен батарейки "Original LG" на Амазоне пачками брать? У всех всё по разному в жизни вообще.


     
     
  • 11.79, Аноним, 17:18, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Все правильно Качественная батарейка для телефона должна обходиться в 30-80 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.39, Аноним, 13:19, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В СЦ нести слишком неочевидно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.64, Аноним, 15:23, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У меня ничего самсунговское не окирпичилось, не взорвалось и не рассыпалось Во... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.50, Аноним, 13:46, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот это ДОСТИЖЕНИЕ Ведрофоны с 5 по 8 обновляются порой Но, в любом случае, сп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.60, й, 15:08, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а айфоны одни с 5 до 9, другие с 7 до 11. тебе человек про "достижение" в андроиде писал, iOS 4.7 вообще не было.
     
  • 2.40, leap42, 13:20, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    так надо денежку относить в фирму с поддержкой я например покупал Moto g2 Titan... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.53, Аноним, 14:46, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Откуда такая уверенность Каждый раз, когда мне клятвенно обещают поддержку чего... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.61, Всем Анонимам Аноним, 15:14, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Только гугл обновляет ежемесячно.
    Самсунг реже обновляет, вот никак О-шку не могут осилить, много тестирования и т.п. Но знаю файлы раздаются для самсунга терабитами с этими прошивками. Сони тоже раздает, но намного меньше по объему. Про остальных не знаю.
    Гугл вроде как гарантирует на 2 года после окончания продаж. По мне так после двух лет есть смысл телефон менять из-за улучшений разных с камерами и дополнительных чипов обработки. Ну плюс приложения становятся все более жирными.  
     
     
  • 5.63, Аноним, 15:20, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А я вот покупаю новые телефоны раз в 10 лет из-за нищебрoдства Моей нокии как р... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.65, iPony, 15:34, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для тебя специально Nokia выпустила банан 🍌
     
  • 5.73, xm, 16:58, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Blackberry новые на Андроид тоже ежемесячно.
     
  • 1.29, Аноним, 12:38, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А точки доступа получат свое расположение через libastral Ждем анал-карнавала о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.35, Retrosharer, 13:00, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Пользую 4.2.1. Куда катится мир...
     
  • 1.42, Аноним, 13:24, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот если можно ставить операционную типа бунты, было бы здорово Почему не запил... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.43, Аноним, 13:26, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Вы копрофил?
     
     
  • 3.69, Аноним, 16:04, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как будто что-то плохое
     
  • 1.52, Аноним, 14:44, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Когда уже запилят обновления системы не зависящие от производителей смартфонов ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.66, Аноним, 15:38, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Типа запилили в 8й версии. Называется project treble.
     
  • 1.72, YetAnotherOnanym, 16:50, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Изменение поможет бороться с вредоносным и шпионским ПО от сторонних производителей

    Fixed

     
  • 1.77, Аноним, 17:17, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Наконец-то можно будет спокойно ставить софт от яндекса ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.81, waylandbeliver, 17:32, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё равно будут высаживать батарейку фоновыми процессами.
    А фоновые процессы они укрощать не будут.
     
  • 1.78, Аноним, 17:18, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Линейка тоже обновит номер? - или плавно интегрирует в текущий?
     
  • 1.80, waylandbeliver, 17:30, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отлично, ждём на новых девайсах уже через полтора года!
     

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