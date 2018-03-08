08.03.2018 11:18  Предварительный выпуск платформы Android 9

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|1.2, EuPhobos, 11:44, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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> Поддержка протокола Wi-Fi RTT (WiFi Round-Trip-Time, IEEE 802.11mc)
С автоматической активацией микрофона и камеры во время посещения туалета. Для отбитых извращенцев. Угу-угу..
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|9.59, Аноним84701, 15:07, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> За 30 баксов аккум заменят в чем угодно. Кроме 3.14дорфона, ага.
Зачем вы пытаетесь щадить чувства яблофилов?
За 30 баксов, для того же LG, я могу взять штук 4-5 "Original LG" аккумов на замену. И не у дядюшки Ляо на алибабе, а на том же амазоне, у продавца с полусотней тысяч отзывов.
Сама замена -- подцепил крышку, вынул старый, вставил новый. Готово.
Разве что любителям французского маникюра придется быть осторожными.
Возможно, именно поэтому Яблоко мудро решило не рисковать здоровьем пользователей (и не доводить дело до судебных исков на возмещение морального и физического ущерба), а сделать замену возможной только в сервисцентрах. И только злые языки нищeбродов-завистников считают основной причиной жажду наживы, ведь все знают, что Ябл не такой!! :)
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|10.75, чебурнет.рф, 17:04, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> За 30 баксов, для того же LG, я могу взять штук 4-5 "Original LG" аккумов на замену. И не у дядюшки Ляо на алибабе, а на том же амазоне, у продавца с полусотней тысяч отзывов.
Ну, кто-то же должен батарейки "Original LG" на Амазоне пачками брать? У всех всё по разному в жизни вообще.
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|4.61, Всем Анонимам Аноним, 15:14, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Только гугл обновляет ежемесячно.
Самсунг реже обновляет, вот никак О-шку не могут осилить, много тестирования и т.п. Но знаю файлы раздаются для самсунга терабитами с этими прошивками. Сони тоже раздает, но намного меньше по объему. Про остальных не знаю.
Гугл вроде как гарантирует на 2 года после окончания продаж. По мне так после двух лет есть смысл телефон менять из-за улучшений разных с камерами и дополнительных чипов обработки. Ну плюс приложения становятся все более жирными.
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