05.03.2018 08:12  Прекращение разработки PhantomJS

Объявлено о прекращении разработки фреймворка PhantomJS, предоставляющего не связанный с браузером обособленный web-стек на базе движка WebKit, предназначенный для автоматизации обработки web-страниц (работа с DOM, CSS, JSON, Canvas, SVG, JavaScript). PhantomJS работает в режиме без вывода на экран (headless) и может применяться в таких областях как тестирование страниц без браузера, автоматизация работы со страницами с учётом особенностей всех web-зависимостей и JavaScript-библиотек, создание снимков с изображением web-контента на стороне сервера, отладка и мониторинг всех стадий обработки страницы.

Разработка прекращена автором из-за отсутствия интереса к проекту со стороны других участников, в то время как для продолжения развития PhantomJS требуется достаточно большая работа по переводу на новую версию WebKit. Также остановлены попытки разработки ветки PhantomJS 2.5, переходящей на порт WebKit для Qt и прекращено развитие текущей ветки 2.1.x.



