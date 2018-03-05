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05.03.2018 08:12  Прекращение разработки PhantomJS

Объявлено о прекращении разработки фреймворка PhantomJS, предоставляющего не связанный с браузером обособленный web-стек на базе движка WebKit, предназначенный для автоматизации обработки web-страниц (работа с DOM, CSS, JSON, Canvas, SVG, JavaScript). PhantomJS работает в режиме без вывода на экран (headless) и может применяться в таких областях как тестирование страниц без браузера, автоматизация работы со страницами с учётом особенностей всех web-зависимостей и JavaScript-библиотек, создание снимков с изображением web-контента на стороне сервера, отладка и мониторинг всех стадий обработки страницы.

Разработка прекращена автором из-за отсутствия интереса к проекту со стороны других участников, в то время как для продолжения развития PhantomJS требуется достаточно большая работа по переводу на новую версию WebKit. Также остановлены попытки разработки ветки PhantomJS 2.5, переходящей на порт WebKit для Qt и прекращено развитие текущей ветки 2.1.x.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ariya/phant...)
  2. OpenNews: Компания Yahoo представила Gryffin, открытый сканер безопасности для Web-приложений
  3. OpenNews: Релиз Electron 1.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  4. OpenNews: Плачевная ситуация с безопасностью WebKit в дистрибутивах Linux
  5. OpenNews: Оценка безопасности WebKit в дистрибутивах Linux
  6. OpenNews: В Chrome появится режим работы без экрана
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: phantomjs, webkit
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  • 1.1, Аноним, 08:24, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    >прекращена автором из-за отсутствия интереса к проекту со стороны других участников

    в первую очередь разработка прекращена из-за появления в chrome режима headless

     
     
  • 2.4, Аноним, 09:06, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Почему в chrome В firefox он тоже давно есть, всё по стандарту WebDriver ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, Аноним, 09:40, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Тут за webkit речь Как только headless у хрома появился, разработчик phantomjs ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Аноним, 12:13, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нет Сначала анонсировали прекращение, потом появился headless, потом прекратили... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, annual slayer, 09:43, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46371
     
     
  • 2.11, Мураками, 12:14, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    причины хорошо описаны в прошлогоднем интервью разработчика PhantomJS
    https://medium.com/devschacht/phantomjs-is-over-df065e5b23bf
     
  • 1.9, Клыкастый, 10:05, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    gitlab опять будут переколбашивать...
     
     
  • 2.12, имя, 15:00, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а гитлаб какое отношение имеет к фантомжс?
     
     
  • 3.13, Клыкастый, 15:29, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > а гитлаб какое отношение имеет к фантомжс?

    в сборке из гита оно таки прилетает по зависимостям.

     

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