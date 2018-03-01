28.02.2018 23:56  Проект Genode опубликовал начальный выпуск ОС общего назначения Sculpt

Увидел свет выпуск открытой микроядерной операционной системы Genode OS Framework 18.02, в составе которого представлен первый ознакомительный вариант новой операционной системы Sculpt. В рамках проекта Sculpt на базе технологий Genode развивается операционная система общего назначения, которая сможет быть использована обычными пользователями для выполнения повседневных задач. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией AGPLv3.

Первый выпуск Sculpt ориентирован на энтузиастов (Early Adopters), уже знакомых с особенностями Genode. Sculpt расчитан на использование в виде загрузочного Live-окружения, но готовые сборки пока не формируются и образ необходимо собирать самостоятельно. В мае планируется выпустить более пригодный для оценки вариант Sculpt для любопытных пользователей (The Curious), для которого будут поставляться готовые ISO-образы, но который всё ещё будет ограничен консольным режимом. На август запланирован выпуск Sculpt "Visual Composition", оснащённый графическим интерфейсом, а в ноябре ожидается Sculpt "Community Experience" с готовыми средствами для компоновки начинки из отдельных компонентов.

Для сборки iso-образа Sculpt в Ubuntu 16.04 можно выполнить:

git clone https://github.com/genodelabs/genode.git cd genode git checkout 18.02 ./tool/depot/download genodelabs/bin/x86_64/base-nova/2018-02-26 ./tool/depot/download genodelabs/pkg/x86_64/sculpt/2018-02-27 ./tool/create_builddir x86_64 формируем необходимый состав через редактирование build/x86_64/etc/build.conf make -C build/x86_64 run/sculpt KERNEL=nova на выходе получаем загрузочный образ build/x86_64/var/run/sculpt.iso, который можно записать на Flash: sudo dd if=build/x86_64/var/run/sculpt.iso of=/dev/sdx bs=1M conv=fsync

В новом выпуске Genode также предложены новые механизмы установки, обновления и распространения приложений для работающих систем Genode. Добавлена экспериментальная возможность разработки серверов Genode с использованием языка программирования Nim. Добавлена новая утилита для трассировки. Внесены улучшения в сетевой стек, работающий в пространстве пользователя. Обновлены многие сторонние пакеты (например, VirtualBox 5.1.32).

Напомним, что Genode предоставляет унифицированную инфраструктуру для создания пользовательских приложений, работающих поверх ядра Linux (32 и 64 бит) или микроядер NOVA (x86 с виртуализацией), Fiasco.OC (x86_32, x86_64, ARM), L4ka::Pistachio (IA32, PowerPC), OKL4, Codezero (ARM), L4/Fiasco (IA32, AMD64, ARM) и HW-ядро для работы напрямую поверх платформ ARM и RISC-V. Входящее в состав паравиртуализированное Linux-ядро L4Linux, работающее поверх микроядра Fiasco.OC, позволяет выполнять в Genode обычные Linux программы. Ядро L4Linux не работает с оборудованием напрямую, а использует сервисы Genode через набор виртуальных драйверов.

Для Genode осуществлено портирование различных Linux и BSD компонентов, обеспечена поддержка Gallium3D, осуществлена интеграция Qt, GCC и WebKit, реализована возможность организации гибридных Linux/Genode программных окружений. Подготовлен порт VirtualBox, работающий поверх микроядра NOVA. Большое число приложений адаптировано для запуска напрямую поверх микроядра и окружения Noux, обеспечивающего виртуализацию на уровне ОС. Для запуска непортированных программ предусмотрена возможность задействования механизма создания виртуальных окружений уровня отдельных приложений, позволяющих запускать программы в виртуальном Linux-окружении с использованием паравиртуализации.



