The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

28.02.2018 23:56  Проект Genode опубликовал начальный выпуск ОС общего назначения Sculpt

Увидел свет выпуск открытой микроядерной операционной системы Genode OS Framework 18.02, в составе которого представлен первый ознакомительный вариант новой операционной системы Sculpt. В рамках проекта Sculpt на базе технологий Genode развивается операционная система общего назначения, которая сможет быть использована обычными пользователями для выполнения повседневных задач. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией AGPLv3.

Первый выпуск Sculpt ориентирован на энтузиастов (Early Adopters), уже знакомых с особенностями Genode. Sculpt расчитан на использование в виде загрузочного Live-окружения, но готовые сборки пока не формируются и образ необходимо собирать самостоятельно. В мае планируется выпустить более пригодный для оценки вариант Sculpt для любопытных пользователей (The Curious), для которого будут поставляться готовые ISO-образы, но который всё ещё будет ограничен консольным режимом. На август запланирован выпуск Sculpt "Visual Composition", оснащённый графическим интерфейсом, а в ноябре ожидается Sculpt "Community Experience" с готовыми средствами для компоновки начинки из отдельных компонентов.

Для сборки iso-образа Sculpt в Ubuntu 16.04 можно выполнить: 


     git clone https://github.com/genodelabs/genode.git
     cd genode
     git checkout 18.02

     ./tool/depot/download genodelabs/bin/x86_64/base-nova/2018-02-26
     ./tool/depot/download genodelabs/pkg/x86_64/sculpt/2018-02-27

     ./tool/create_builddir x86_64

      формируем необходимый состав через редактирование build/x86_64/etc/build.conf

      make -C build/x86_64 run/sculpt KERNEL=nova

      на выходе получаем загрузочный образ build/x86_64/var/run/sculpt.iso, который можно записать на Flash:

      sudo dd if=build/x86_64/var/run/sculpt.iso of=/dev/sdx bs=1M conv=fsync

В новом выпуске Genode также предложены новые механизмы установки, обновления и распространения приложений для работающих систем Genode. Добавлена экспериментальная возможность разработки серверов Genode с использованием языка программирования Nim. Добавлена новая утилита для трассировки. Внесены улучшения в сетевой стек, работающий в пространстве пользователя. Обновлены многие сторонние пакеты (например, VirtualBox 5.1.32).

Напомним, что Genode предоставляет унифицированную инфраструктуру для создания пользовательских приложений, работающих поверх ядра Linux (32 и 64 бит) или микроядер NOVA (x86 с виртуализацией), Fiasco.OC (x86_32, x86_64, ARM), L4ka::Pistachio (IA32, PowerPC), OKL4, Codezero (ARM), L4/Fiasco (IA32, AMD64, ARM) и HW-ядро для работы напрямую поверх платформ ARM и RISC-V. Входящее в состав паравиртуализированное Linux-ядро L4Linux, работающее поверх микроядра Fiasco.OC, позволяет выполнять в Genode обычные Linux программы. Ядро L4Linux не работает с оборудованием напрямую, а использует сервисы Genode через набор виртуальных драйверов.

Для Genode осуществлено портирование различных Linux и BSD компонентов, обеспечена поддержка Gallium3D, осуществлена интеграция Qt, GCC и WebKit, реализована возможность организации гибридных Linux/Genode программных окружений. Подготовлен порт VirtualBox, работающий поверх микроядра NOVA. Большое число приложений адаптировано для запуска напрямую поверх микроядра и окружения Noux, обеспечивающего виртуализацию на уровне ОС. Для запуска непортированных программ предусмотрена возможность задействования механизма создания виртуальных окружений уровня отдельных приложений, позволяющих запускать программы в виртуальном Linux-окружении с использованием паравиртуализации.

  1. Главная ссылка к новости (http://genode.org/news/genode-...)
  2. OpenNews: Микроядерная ОС Genode переходит на лицензию AGPL
  3. OpenNews: Релиз открытой микроядерной ОС Genode 15.02
  4. OpenNews: Релиз открытой микроядерной ОС Genode 14.11
  5. OpenNews: План развития Genode как ОС общего назначения в 2013 году
  6. OpenNews: Опубликован план превращения Genode в операционную систему общего назначения
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: genode, sculpt, microkernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, A, 00:28, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Зачем оно?
     
     
  • 2.9, pavlinux, 03:13, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +4 +/
    "...для выполнения повседневных задач"
     
     
  • 3.24, Аноним, 10:17, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А крузис пойдет?
     
  • 1.4, Аноним, 01:00, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Отлично, хоть кто-то делает ОС из практических потребностей безопасности, а не ч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Crazy Alex, 03:25, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А эта не микроядерная и совсем без нескучного языка Nim...
     
  • 2.16, anonymous yet another, 07:45, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > Отлично, хоть кто-то делает ОС из практических потребностей безопасности, а не чтобы сделать ещё одну ОС, чтоб не линукс,все такие микроядерные, на нескучных языках, но бессмысленные в современных реалиях.

    Это точно не про Genode.

     
  • 1.7, ползкрокодил, 02:15, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Это какие такие повседневные задачи? Откопали сферического пользователя в вакууме и делают для него ОС? А они его спросили хоть, что ему надо? Впрочем, сферическому пользователю ответить нечем, он же гладкий и сферический.
     
     
  • 2.28, Клыкастый, 10:50, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Нет, нужно подать заявку в небесную канцелярию о гарантии популярности будущей ОС и начинать писать только если гарантировано не менее 50% рынка.
     
  • 1.15, Аноним, 07:19, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Одна из повседневных задач Обычных пользователей ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Celcion, 08:01, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Каждый системный программист начинает с написания собственной ОС...
     
  • 1.18, Аноним, 08:21, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    AGPL конечно же всё портит для операционной системы это делает её явно НЕ обще... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Ordu, 08:47, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Пора вводить в оборот новый термин для классификации анонимов в интернете. Наряду с social justice warriors необходимо выделять OSS license warriors, иначе любая классификация будет неполной.
     
     
  • 3.26, чебурнет.рф, 10:39, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    OSS license warriors давно уже захватили Опеннет и прекрасно себя здесь ощущают.
     
  • 2.23, Аноним, 10:04, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >AGPL конечно же всё портит.

    Проприераст детектeд

     
     
  • 3.27, SkyNet, 10:44, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>AGPL конечно же всё портит.
    > Проприераст детектeд

    только ГПЛ, как раз, ее и убило, никто ее не хочет брать и развивать, это прямой укор опен-сорсерам, нету вас! и все что Вы делаете умерает, не родившись, даже не смотря на такие стоящие идеи. печально, что остаются только проекты за которые платят проприерасты, видимо увлечения не хватает, вообще этого недостаточно, только деньги правят опен-сорсерами.

     
  • 1.22, Чупачупс, 10:03, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Молодцы. Пусть пилят. Кому не надо - идут мимо. Да, экзотическая ось, нескольким чудикам она интересна. Кто-то и Porsche из дерева делает, чтобы по речке плавать. Ну, разное в этом мире бывает. Смиритесь уже.

    Мейнстрим это Win/Lin/mac. Для решения повседневных задач именно они.

    Кто-то строит космические корабли, кто-то заново изобретает велосипед, или телегу. Вас никто не заставляет ездить на телеге. Ну, может быть, вам интересно. Да, вкусы у всех разные как и увлечения.

    Тут ничего стыдного нет :)

    Пожелаем удачи проекту Genode :)

     
     
  • 2.25, freehck, 10:36, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Мейнстрим это Win/Lin/mac. Для решения повседневных задач именно они.

    Ну и что? Когда-то так говорили про DOS. А до этого про CP/M. И про VMS тоже. :)
    Будущее возникает не сразу, это всегда результат кропотливой многолетней работы.
    Так что да, давайте пожелаем удачи проекту Genode.

     
  • 2.29, Аноним, 10:50, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    У меня для решения повседневных задач - Lin А Win и, тем более, Mac - нет Geno... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.31, paulus, 11:50, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Genode предоставляет унифицированную инфраструктуру для создания пользовательских приложений, работающих поверх ядра Linux

    Я так понимаю это не самостоятельная ОС будет, а надстройка над...?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor