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28.02.2018 22:58  С 2014 года доля пользователей Chrome, использующих Flash, снизилась с 80% до 8%

Париса Тебриз (Parisa Tabriz), директор по инжинирингу в компании Google, озвучила на конференции "Google Network and Distributed System Security Symposium" статистику изменения популярности Adobe Flash. Доля пользователей Chrome, которые хотя бы раз в день открывают страницы, содержащие Flash-контент, снизилась с 80% в 2014 году до 8% в начале 2018 года.

Во многом падение популярности Flash обусловлено внедрением в прошлом году в Chrome, Firefox и Edge функции активации Flash-контента только после явного клика. Полное прекращение поддержки Flash в современных браузерах ожидается только в 2020 году, в соответствии с согласованным с компанией Adobe планом прекращения сопровождения Flash-плагина (создателям Flash-контента предоставлено три года на перевод своих продуктов на другие форматы). При этом по умолчанию Flash будет отключен в Firefox и Chrome уже в июле 2019 года, но опционально останется доступен в ESR-ветке Firefox и до июля 2020 года сможет быть возвращён через настройки в Chrome.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: В Chrome вводятся ограничения по воспроизведению Flash-контента
  3. OpenNews: С 1 сентября Chrome по умолчанию прекратит показ Flash-баннеров
  4. OpenNews: В ночных сборках Firefox прекращена поддержка NPAPI-плагинов, кроме Flash
  5. OpenNews: Релиз Adobe Flash 24 для Linux
  6. OpenNews: Adobe прекращает поддержку Flash
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: chrome, flash
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  • 1, Аноним, 00:31, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Словно у пользователей был какой-то выбор.
     
  • 2, Аноним, 00:39, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Убили плешь, убьём и жабы скрип
     
     
  • 4, Аноним, 00:47, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Давно пора.
     
  • 3, Аноним, 00:40, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    А говорили не закoпаем...
     

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