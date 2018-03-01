28.02.2018 22:58  С 2014 года доля пользователей Chrome, использующих Flash, снизилась с 80% до 8%

Париса Тебриз (Parisa Tabriz), директор по инжинирингу в компании Google, озвучила на конференции "Google Network and Distributed System Security Symposium" статистику изменения популярности Adobe Flash. Доля пользователей Chrome, которые хотя бы раз в день открывают страницы, содержащие Flash-контент, снизилась с 80% в 2014 году до 8% в начале 2018 года. Во многом падение популярности Flash обусловлено внедрением в прошлом году в Chrome, Firefox и Edge функции активации Flash-контента только после явного клика. Полное прекращение поддержки Flash в современных браузерах ожидается только в 2020 году, в соответствии с согласованным с компанией Adobe планом прекращения сопровождения Flash-плагина (создателям Flash-контента предоставлено три года на перевод своих продуктов на другие форматы). При этом по умолчанию Flash будет отключен в Firefox и Chrome уже в июле 2019 года, но опционально останется доступен в ESR-ветке Firefox и до июля 2020 года сможет быть возвращён через настройки в Chrome.



