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25.02.2018 08:06  GitHub прекратил поддержку ненадёжных методов шифрования

GitHub объявил о прекращении поддержки ненадёжных криптографических стандартов для github.com и api.github.com: при доступе по HTTPS через Web-интерфейс, API и Git прекращена поддержка TLSv1 и TLSv1.1, а при доступе по SSH теперь невозможно использовать методы diffie-hellman-group1-sha1 и diffie-hellman-group14-sha1.

Так как для доступа по HTTPS теперь требуется наличие TLSv1.2, на сайт больше невозможно зайти с устаревших устройств, в том числе под управлением платформы Android до версии 4.2. Примечательно, что на проверенных устройствах наблюдается невозможность входа при использовании Android Kit-Kat 4.4.4, несмотря на заявленную поддержку в данной платформе TLSv1.2. При попытке присоединения приложения в логе появляется ошибка "SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure", несмотря на применение вызова 'ctx = SSLContext.getInstance("TLS")', который подразумевает выбор максимально доступной версии TLS.

Из изменений на GitHub также можно отметить появление поддержки добавления emoji-значков в метки для их более наглядного выделения в больших списках, а также возможность прикрепления к меткам развёрнутого описания. При поиске метки с описаниями теперь выводятся на отдельной странице "Labels" с возможностью применения фильтров.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/blog/2507-w...)
  2. OpenNews: Apple безуспешно пытается противостоять утечке кода iBoot на GitHub
  3. OpenNews: Проект OpenSSL переносит обсуждение разработки из списка рассылки на GitHub
  4. OpenNews: Анализ степени дублирования кода на GitHub
  5. OpenNews: GitHub добавил средства информирования об уязвимостях в репозиториях
  6. OpenNews: GitHub опубликовал статистику за 2017 год
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: github, tls
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  • 1, Аноним, 08:19, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Ура, эмоджи, как же мы без них жили 128512 128512 128512 128055 12782... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, Ю.Т., 08:48, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Их там одолевает коллективное безумие. Нет, я не о TLS.
     
     
  • 3, пох, 09:33, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    безмозглый запрет даже посмотреть на сайт из "неправильного" браузера (о б-же, nsa и рептилоиды могут подменить тебе README.md! ...упс, а что, в tls1.1 найдена хоть одна не-теоретическая уязвимость?) - значительно больший признак коллектива идиотов у руля, чем какие-то дурацкие emoji

    из-за которых я, правда, вынужден был отучиться использовать эмотиконы в тексте - поскольку они превращаются в неведомую дрыгающуюся графическую херню теперь уже почти повсеместно.

     

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