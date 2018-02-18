17.02.2018 23:54  Facebook сменил лицензию на React Native и Yoga

Следом за React, Jest, Flow, Immutable.js и GraphQL компания Facebook выполнила перелицензирование кодовых баз проектов React Native и Yoga, которые переведены с лицензии BSD с дополнительным соглашением об использовании патентов ("BSD+Patent") на лицензию MIT. Изменение лицензии позволит добиться совместимости кода React Native и Yoga с проектами фонда Apache.

Напомним, что в июле 2017 года Фонд Apache добавил "BSD+Patent" в список несовместимых лицензий, код под которыми не разрешается использовать в проектах Apache. Проектам Apache было предписано избавиться от зависимостей под лицензией "BSD+Patent". Вначале Facebook отказался сменить лицензию, указав, что патентное дополнение, в котором фонд Apache усмотрел несбалансированное перекладывание рисков на потребителей продуктов, является ценой текущей политики открытости и дополнительным рубежом защиты от возможных патентных исков. Но в сентябре Facebook уступил пожеланиям фонда Apache и перевёл ряд своих проектов на лицензию MIT, не желая создавать препятствия для развития экосистемы открытого ПО для Web, завязанного на применении фреймворка React.



