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17.02.2018 23:54  Facebook сменил лицензию на React Native и Yoga

Следом за React, Jest, Flow, Immutable.js и GraphQL компания Facebook выполнила перелицензирование кодовых баз проектов React Native и Yoga, которые переведены с лицензии BSD с дополнительным соглашением об использовании патентов ("BSD+Patent") на лицензию MIT. Изменение лицензии позволит добиться совместимости кода React Native и Yoga с проектами фонда Apache.

Напомним, что в июле 2017 года Фонд Apache добавил "BSD+Patent" в список несовместимых лицензий, код под которыми не разрешается использовать в проектах Apache. Проектам Apache было предписано избавиться от зависимостей под лицензией "BSD+Patent". Вначале Facebook отказался сменить лицензию, указав, что патентное дополнение, в котором фонд Apache усмотрел несбалансированное перекладывание рисков на потребителей продуктов, является ценой текущей политики открытости и дополнительным рубежом защиты от возможных патентных исков. Но в сентябре Facebook уступил пожеланиям фонда Apache и перевёл ряд своих проектов на лицензию MIT, не желая создавать препятствия для развития экосистемы открытого ПО для Web, завязанного на применении фреймворка React.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Facebook представил фреймворк React Native и среду разработки Nuclide
  3. OpenNews: Facebook объявил о перелицензировании React, Jest, Flow и Immutable.js
  4. OpenNews: Facebook сменил лицензию на GraphQL и выпустил React 16
  5. OpenNews: Red Hat, Facebook, Google и IBM изменили условия расторжения лицензии для GPLv2-кода
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: react, native, yoga, facebook, license
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  • 1.1, A.Stahl, 00:02, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >не желая создавать препятствия для развития экосистемы открытого ПО для Web, завязанного на применении фреймворка React.

    Не желая оказаться за бортом больших проектов...
    В вебе всё меняется так быстро, что за полгода вырастет новое поколение вебизян, которые могли бы уже и не знать ничего про React стоило лишь Фейсбуку чуть замешкаться с перелицензированием.

     
     
  • 2.2, Аноним, 01:06, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Чем старше человек, тем быстрее проносится для него время если первые пять лет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 01:15, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    vue.js лучше.
    React это jQuery веба
     
     
  • 2.4, Аноним, 01:22, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Чем грузины 1 vue js фактически обслуживается всего одним человеком по имени E... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.5, Аноним, 01:31, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да кому ваш typesript нужен когда dart ещё жив здоров..
     
  • 3.6, Аноним, 01:33, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > vue.js не имеет норм поддержки TypeScript

    Я вообще то использую Flow.

     
  • 3.7, Fjgkdhdnxo, 01:46, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    1. Как и линукс. Никому это не мешает.
    2. Дичь. Пиши хоть на брейнфаке. Все равно транспайлить в ес5.
    3. Если в твоих массивах какие-то собственные $-методы, у тебя явно будут проблемы с любым фреймворком, которые не любят костыли.
    4. Тоже самое из п.3. Любители юзать грязные хаки - ссзб. Есть архитектура фреймворка. Если ты не умеешь ее грамотно использовать, проблема не во фреймворке. А если ты хочешь в версии 2 запустить что-то 1 версии и наоборот - ну тут поможет только Герман Картер.
     
     
  • 4.10, Аноним, 02:53, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да ладно То есть линукс тоже разрабатывается ровно одним человеком И никакими ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.8, th3m3, 02:23, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >vue.js не имеет норм поддержки TypeScript

    И не надо. Нафиг этот костыль.

     
  • 2.11, Hello, 03:28, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это ты так троллишь? Чем твой vue не jQuery для веба? Оно все построено вокруг нетипизированных объектов с частичным выносом логики в строковые литералы. Нашелся тут умник...
     
  • 1.9, mimocrocodile, 02:37, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как я уже 100500 раз писал бессмысленное и бесполезное изменение в угоду идиотам
     
  • 1.12, Аноним, 04:15, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    тяжело представить что-то омерзительней комментаторов опеннета
     

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