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16.02.2018 08:27  За две недели загружено около миллиона копий LibreOffice 6.0

Организация The Document Foundation опубликовала статистику загрузок за две недели после релиза LibreOffice 6.0. Сообщается, что LibreOffice 6.0.0 и вышедший спустя неделю корректирующий выпуск LibreOffice 6.0.1 с устранением опасной уязвимости были загружены почти миллион раз. При этом не уточняется учтено ли то, что существенная часть пользователей загрузила как версию 6.0.0, так и 6.0.1 (т.е. не показано сколько из миллиона приходится на дублирующиеся загрузки).

Примечательно, что практически не развивающийся последние годы проект Apache OpenOffice для опубликованного в конце декабря выпуска 4.1.5, включающего всего несколько исправлений, за месяц набрал 3.2 млн загрузок (за первые две недели 1.57 млн загрузок).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Выпуск LibreOffice 6.0.1 с устранением уязвимости
  3. OpenNews: Apache OpenOffice 4.1.5 за месяц достиг 3.2 миллиона загрузок
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.0
  5. OpenNews: Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.5
  6. OpenNews: Отчёт об оборудовании пользователей Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1.1, Аноним, 08:40, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Привычки трудно переломить, как ставили OpenOffice так и ставят В Linux благода... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 09:00, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    По идеологическим причинам. Название – как кость в горле.
     
     
  • 3.6, Чупачупс, 09:19, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –8 +/
    libre - с франц - бесплатно С чего вдруг у вас кость в горле, горе-наш-капитали... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.27, АНГЫВНАГЫНВАШЩ, 10:31, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    свободный: libre, exempt, disponible, vacant, inoccupé, ouvert
     
  • 4.29, Аноним, 10:36, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Libert 233 , 201 galit 233 , Fraternit 233 Свобода, равенство и брат... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.81, Michael Shigorin, 15:40, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кастую в тред Робеспьера для показательного гильотинирования
    > вражеского провокатора.

    ...а затем самогильотинирования вслед за историческим прообразом?
    (кстати, что там нынче за лишнюю запятую было положено...)

     
  • 4.80, Аноним, 15:38, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ничего хорошего бесплатно не бывает с первое, что слышишь упоминая бесплатный... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, G0Dzilla, 09:26, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Да не вопрос Просто сделайте так, чтобы оно не тормозило под маком - я еще 10-1... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, Ne01eX, 10:00, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Такие дайте -пользователи не нужны не одному сообществу, в том числе и LibreOff... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.20, Чупачупс, 10:05, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Мы живем при капитализме, друзья Поэтому не удивительно, что вокруг потреблюди ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.26, iPony, 10:25, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ты то, ко всему используемому тобой свободному софту лепту внёс А то может увил... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.28, arlanow, 10:35, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Возможно он ни от кого ничего и не требует, а использует как есть В таком случа... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.35, Ne01eX, 10:57, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Может где и увильнул, не исключаю - Погугли по нику, раз так интересно - ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.53, L, 12:50, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Погуглил И что Вы 8212 обычный программист, каких много С тем же успехом ф... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.72, Ne01eX, 14:29, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Погуглил. И что? Вы — обычный программист, каких много.
    > С тем же успехом фразу типа "погугли по нику" такое могут написать
    > медсестра или бухгалтер.
    > Как и любой человек, который просто добросовестно работает.
    > Или я не прав? Вы уже перевернули мир как Линус или всё
    > только собираетесь?

    Вы правы. ХЗ, зачем я повёлся на провокацию и зачем я написал про гугл. Изначально вопрос стоял не об этом и я не собираюсь переводить дискуссию в эту плоскость. Тем более, что я не считаю себя ни идеалом, ни объектом для подражания... :-\

    2All: Суть в том, что есть такие пользователи свободного программного обеспечения, которые считают что вправе что-то требовать от производителя свободного продукта. Причём, как в случае с GODzilla, ещё и авансом. :-) Я объяснил как такие люди называются и что можно сделать, дабы не получить подобный эпитет в свой адрес. Конкретно, предложил ознакомиться с философией GNU из первоисточника. :-)

    /Дискуссия окончена. :-)

     
  • 4.44, Никто, 12:07, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Очень ограниченный человек Мир полон не только программистов, но и тех, кто теб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.59, Чупачупс, 13:43, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну ок, пусть эти водопроводчики платят за MS Office Ничего не имею против Если... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.68, Аноним, 14:02, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Допустим, вы человек из тех, кто шьёт одежду , и, внезапно, вас озарило и часть... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.49, Аноним, 12:30, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Давно не читал такой ахинеи Вот у меня сидит целый отдел тёток-бухгалтерш, кото... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.67, Ne01eX, 14:01, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Вы оба не уловили сути Да и адресован мой пост был не каким-то абстрактным порт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.71, iPony, 14:08, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > со стажем пребывания на OpenNet около 12 лет, имеющему компьютер фирмы Эпл

    И что? У меня тоже много чего есть. Стаж на OpenNet - этим только (сам продолжи)...
    Самая дорогая реликвия - это значок SUN, который я получил этак лет десять назад. И под крылом, которой собственно долгие годы существовал и развивался OpenOffice.

    Могу тоже сказать, что LO - глючный и тормозной продукт, поэтому я прекратил его использование.
    Имею право. Ни я ничего не должен разработчикам, ни они мне.

     
  • 4.64, пох, 13:56, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    ничего она такого не подразумевает Она вообще не об этом, вопрос откуда у прог... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.82, Аноним, 15:40, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Странно, что пользователей СПО ценят меньше чем пиратских пользователй платных п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.33, Аноним, 10:49, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так вы используйте встроенный ускоритель Tools- Properties- LibreOffice- Advanc... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.93, adolfus, 16:23, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Оно тормозит и под линуксом. Достаточно разрывы страниц вставить или щелкнуть на колонтитулах, чтобы таб про колонтитулы выпал, и все становится колом.
     
  • 2.30, Анончик999999, 10:37, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Эта версия стала неплохо открывать сложные документы с изображениями и формулами... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.36, Анонимус_б6_выпуск_3, 10:58, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    а чем существующий не нормальный ИМХО, намного лучше, чем МСОшный... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.50, Анончик999999, 12:40, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    LaTeX-подобный редактор удобный и быстр для набора, но раскраски нету Сложные ф... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.43, Аноним, 11:49, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Формулы много удобнее набирать и редактировать как макросы, а не мышетыканьем А... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.51, Анончик999999, 12:41, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Неудобно редактировать сложные формулы, потому что раскраски нету.
     
  • 4.83, Аноним, 15:43, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пользователи формул как раз и перебьются, т к у них по определению хватит мозгов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.96, adolfus, 16:27, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Эта версия стала неплохо открывать сложные документы с изображениями и формулами. Еще
    > бы запилили нормальный редактор для формул, и можно потихонечку переходить.

    Не нужно редактор -- есть плагин. TexMaths называется. Вы пишете на чистом латехе, как вам удобно, прямо в тексте, выделяете написанное, щелкаете и получаете формулу в том месте, где вы ее и желаете видеть.


     
  • 2.58, пох, 13:32, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    странная привычка, откуда она берется у _миллионов_ Я вот как ставил MSO, так и... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.85, Аноним, 15:45, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Может 90 пользователей бесплатных офисов под линуксом сидят, в 90 линуксов либ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.101, пох, 16:49, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Может 90% пользователей бесплатных офисов под линуксом сидят

    дык, очевидно - но там заявленные миллионы-то откуда? Эти, подлинуксомсидящие, ничего с сайта разработчиков качать не будут, у них либо apt-get update, либо они вообще "next-next-next...что-то поставилось, а как называется я не знаю", и никаких апдейтов им не надо.

    чо-та, по-моему, либо это роботы (и те же самые что open перед этим качали ;-) либо китайцы, либо статистика врет.

     
  • 2.60, Anonymoustus, 13:50, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сравнение по стабильности и скорости работы выигрывает AOO.
     
  • 1.2, Tantrido, 08:46, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Статистика загрузок не отражает реального использования: в большинстве дистрибутивов идёт LibreOffice.
     
     
  • 2.4, Аноним, 08:52, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    На статистику Linux мало влияет, его доля максимум 5%.
     
     
  • 3.54, Аноним, 13:16, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вообще почти не влияет, потому что нормальные линуксоиды пользуются репами ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.97, adolfus, 16:29, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Статистика загрузок не отражает реального использования: в большинстве дистрибутивов
    > идёт LibreOffice.

    Тем не менее, многие предпочитают ванильный.

     
  • 1.3, Аноним, 08:47, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Стабильность и предсказуемость многого стоят Не всем каждые полгода хочется что... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Онаним, 09:57, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Факт в том, что если хотеть какой-то популярности, то мебель переставлять тоже н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, Чупачупс, 10:00, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    gt оверквотинг удален Вас окружают хипстеры Бегите Нормальным людям для ра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.23, Ne01eX, 10:14, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Это вы ещё Atlantis Word Processor не видели к сожалению проприетарный Вот на... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.55, Аноним, 13:26, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Для махровых ынтырпрайзов всё ещё поддерживается ветка 5 3 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.62, Anonymoustus, 13:54, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А ынтерпрайзам оно надо? Только вот честно. Где это используют?
     
  • 2.89, Аноним, 16:16, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Да но ни в оо ни в ло это так и не реализовано Поэтому 99 ими и не пользуются ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.7, Онаним, 09:21, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Тем не менее, горькая правда в том, что реально почти никто этим не пользуется. Сам я только LibreOffice (а ещё Calligra) и пользуюсь (хотя без лукавства признаю, что MS Office 2016 реально хорош, в частности существенно быстрее всех предыдущих), старательно пропагандирую, ставлю всем, до кого дотянусь, но за всю жизнь не встретил в "дикой природе" ни одного файла в формате Open/LibreOffice и ни одного человека, который бы его использовал кроме как кого я уговорил. Все компании исправно покупают лицензии на MS Office. В ВУЗах преподают MS Office и требуют демонстрировать свои знания строго в нём. И это самая что ни на есть Европа.
     
     
  • 2.8, Чупачупс, 09:24, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –5 +/
    Это ваша точка зрения и только Ваше окружение Есть множество других примеров, ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, Онаним, 09:33, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Рад если так Искренне желаю свержения гегемонии проприетарщины и стараюсь как м... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.12, Онаним, 09:38, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А также не только активистам, но и дизайнерам UI UX Пока можно констатировать, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.15, Чупачупс, 09:49, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Вам шашечки или ехать Да, есть определенные проблемы в UI UX Это видят, это пы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.17, Аноним, 10:00, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Если нужно действительно ехать , то LibreOffice не подойдет никому - у него оче... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.21, Чупачупс, 10:07, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Я даже не знаю Вы можете те деньги, что собираетесь потратить на MSO, и потрати... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.65, Anonymoustus, 13:58, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сколько ты денег уже им перечислил, агитатор? И где результат?
     
  • 8.92, Аноним, 16:22, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    МСО выйдет дешевле и результат, очевидно, будет лучше Речь не просто о график... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.24, Онаним, 10:18, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нужно скрестить с R с его библиотеками для графиков и аналитическими функциями з... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.39, iPony, 11:37, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Дело не в классике или модерне Он интерфейс просто плохой ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.41, Чупачупс, 11:46, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Давай я тебя научу, ребеночек Он интерфейс просто плохой, потому что a б в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.94, Аноним, 16:25, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Для полноты пустословности, ты должен написать поэму о превосходстве ло на 3 стр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.79, Онаним, 14:46, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А по-моему он просто не модный (и это плохо - для такого ПО очень желательно быт привлекательным для масс, и визуально-привлекательным в первую очередь т.к. "по одёжке встречают"). Плохим бы я его не назвал - офиса с более удобным интерфейсом, чем LibreOffice лично я пока не видел.
     
  • 2.10, Diozan, 09:26, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации распространяе... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, Онаним, 09:45, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Отлично Рад слышать, что в России-матушке такой прогресс Вообще надо стремитьс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.32, Аноним, 10:48, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У нас этот прогресс достигается административными методами
     
     
  • 5.56, Аноним, 13:27, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И то, как правило, не достигается ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.37, madkiwi, 11:04, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    http://minsvyaz.ru/ru/events/27931/
     
  • 4.98, Аноним, 16:32, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это все, очевидно, так Только еще гос сайты должны бы работать не только в проп... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.86, Michael Shigorin, 15:47, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > И это самая что ни на есть Европа.

    Дикари-с.

     
  • 2.90, Аноним, 16:18, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Подписываюсь под каждым словом, только Европа в кавычках В вузе проходили мсо 2... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.91, Аноним, 16:19, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    не правда В моём вузе либры и опенофисы, и никаких знаний MS Office не требуют ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.22, Аноним, 10:12, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Два раза я его закачал Значит 999999 тысяч загрузок И Онаним прав Все сидят н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.31, Аноним, 10:38, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Очень глючная 6-ка пока что Невозможно работать - при отмене повторе операций т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.99, Аноним, 16:35, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Пока из недостатков только то, что документы из портовика громоптица и фаерфок... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.38, Аноним, 11:15, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В версии 5 4 5 в Calc функции работы с датой и временем работают в 6 0 1 - слома... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.40, economist, 11:44, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Как же в России стало модно теоретикам выдавать себя за практиков Ну и я туда ж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.42, Чупачупс, 11:48, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    gt оверквотинг удален Вот это аргументированный взрослый ответ, коих на данном... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.46, Апачер, 12:14, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вы сами себе противоречите Какая Vista 7 Office2016 для 8 1 или для 10 Vist... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.70, Anonymoustus, 14:07, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Writer лучше чем Word во всём, а кое в чем теперь лучше и Calc, чем Excel. Например, впервые в Vista/7 ошибки ODBC при работе в LibreOffice - отображаются в верной, читаемой кодировке, а в MSO - кракозяблы.

    То есть на предприятии с выручкой 12 миллиардов рублей в год, на 250 компах, нет денег сделать какую-то клиент-серверную программу с БД, а все мучают MSO и, под влиянием ужаса перед карающими инстанциями, пробуют ещё прикрутить к своим процессам LibreOffice? Я очень, очень впечатлён! А что вы производите? (Чтоб никогда не купить вашу продукцию по незнанию.)

     
     
  • 3.102, пох, 16:57, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > То есть на предприятии с выручкой 12 миллиардов рублей в год, на
    > 250 компах

    с windows vista, заметь! ;-) Могу себе представить этот ржавый мусор.

    > нет денег сделать какую-то клиент-серверную программу с БД, а

    деньги - есть. Но зачем тратить их на облегчение жизни юзеру, если можно заставить его работать с libreoffice?  Вот поэтому они у них и есть, а не, к примеру, у тебя ;-)

    > все мучают MSO и, под влиянием ужаса перед карающими инстанциями, пробуют
    > ещё прикрутить к своим процессам LibreOffice? Я очень, очень впечатлён! А
    > что вы производите? (Чтоб никогда не купить вашу продукцию по незнанию.)

    дай угадаю: нефть/газ/что-то для их добычи.

     
  • 2.87, Michael Shigorin, 15:49, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как же в России стало модно теоретикам выдавать себя за практиков!
    > Ну и я туда же:

    А черкните при желании в https://lists.altlinux.org/mailman/listinfo/oo-discuss? :)

     
  • 2.100, Аноним, 16:43, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    На большинстве более бедных фирм мсо куплено, а тут зажопили по непонятным причи... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.45, imho, 12:11, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А может кто подсказать как в localc 6.0 побороть косяк с перемещением стрелочками: при включенной лампочке scroll lock происходит перемещение листа а не выделения ячейки (http://forumooo.ru/index.php?topic=6234.0). Лампочка используется для индикации раскладки и не хотелось бы это менять.

    Весь идиотизм проблемы в том что calc реагирует именно на лампочку (индикатор), да мне уже пофиг лишь бы можно было в нём это отключить.

     
     
  • 2.47, Аноним, 12:18, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Разбор Вашей проблемы http forumooo ru index php topic 6234 0 Зависит от сист... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.84, tagezi, 15:44, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    По моему никого кроме Итало и людей, которые не принимают участия в разработке L... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.88, Michael Shigorin, 15:52, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > И это без тех кто использует поддержку от Collabora, CIB Software,
    > Red Hat, АО «НПО РусБИТех».

    Ещё минимум надцать десятков тыщ рабочих мест на альте прибавьте туда же.  В последнее время -- с поддержкой от ALP.

     
     
  • 3.95, tagezi, 16:27, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Про Альт это вообще отдельная песня. Давно могли бы войти в Advisory Board TDF https://www.documentfoundation.org/governance/advisory-board/ . А то, что они вообще что-то там поддерживают узнаешь из частных бесед.
     

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