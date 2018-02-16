16.02.2018 08:27  За две недели загружено около миллиона копий LibreOffice 6.0

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|5.81, Michael Shigorin, 15:40, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Кастую в тред Робеспьера для показательного гильотинирования
> вражеского провокатора.
...а затем самогильотинирования вслед за историческим прообразом?
(кстати, что там нынче за лишнюю запятую было положено...)
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|7.72, Ne01eX, 14:29, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Погуглил. И что? Вы — обычный программист, каких много.
> С тем же успехом фразу типа "погугли по нику" такое могут написать
> медсестра или бухгалтер.
> Как и любой человек, который просто добросовестно работает.
> Или я не прав? Вы уже перевернули мир как Линус или всё
> только собираетесь?
Вы правы. ХЗ, зачем я повёлся на провокацию и зачем я написал про гугл. Изначально вопрос стоял не об этом и я не собираюсь переводить дискуссию в эту плоскость. Тем более, что я не считаю себя ни идеалом, ни объектом для подражания... :-\
2All: Суть в том, что есть такие пользователи свободного программного обеспечения, которые считают что вправе что-то требовать от производителя свободного продукта. Причём, как в случае с GODzilla, ещё и авансом. :-) Я объяснил как такие люди называются и что можно сделать, дабы не получить подобный эпитет в свой адрес. Конкретно, предложил ознакомиться с философией GNU из первоисточника. :-)
/Дискуссия окончена. :-)
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|6.71, iPony, 14:08, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> со стажем пребывания на OpenNet около 12 лет, имеющему компьютер фирмы Эпл
И что? У меня тоже много чего есть. Стаж на OpenNet - этим только (сам продолжи)...
Самая дорогая реликвия - это значок SUN, который я получил этак лет десять назад. И под крылом, которой собственно долгие годы существовал и развивался OpenOffice.
Могу тоже сказать, что LO - глючный и тормозной продукт, поэтому я прекратил его использование.
Имею право. Ни я ничего не должен разработчикам, ни они мне.
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|3.93, adolfus, 16:23, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Оно тормозит и под линуксом. Достаточно разрывы страниц вставить или щелкнуть на колонтитулах, чтобы таб про колонтитулы выпал, и все становится колом.
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|3.96, adolfus, 16:27, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Эта версия стала неплохо открывать сложные документы с изображениями и формулами. Еще
> бы запилили нормальный редактор для формул, и можно потихонечку переходить.
Не нужно редактор -- есть плагин. TexMaths называется. Вы пишете на чистом латехе, как вам удобно, прямо в тексте, выделяете написанное, щелкаете и получаете формулу в том месте, где вы ее и желаете видеть.
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|4.101, пох, 16:49, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Может 90% пользователей бесплатных офисов под линуксом сидят
дык, очевидно - но там заявленные миллионы-то откуда? Эти, подлинуксомсидящие, ничего с сайта разработчиков качать не будут, у них либо apt-get update, либо они вообще "next-next-next...что-то поставилось, а как называется я не знаю", и никаких апдейтов им не надо.
чо-та, по-моему, либо это роботы (и те же самые что open перед этим качали ;-) либо китайцы, либо статистика врет.
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|1.2, Tantrido, 08:46, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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Статистика загрузок не отражает реального использования: в большинстве дистрибутивов идёт LibreOffice.
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|1.7, Онаним, 09:21, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Тем не менее, горькая правда в том, что реально почти никто этим не пользуется. Сам я только LibreOffice (а ещё Calligra) и пользуюсь (хотя без лукавства признаю, что MS Office 2016 реально хорош, в частности существенно быстрее всех предыдущих), старательно пропагандирую, ставлю всем, до кого дотянусь, но за всю жизнь не встретил в "дикой природе" ни одного файла в формате Open/LibreOffice и ни одного человека, который бы его использовал кроме как кого я уговорил. Все компании исправно покупают лицензии на MS Office. В ВУЗах преподают MS Office и требуют демонстрировать свои знания строго в нём. И это самая что ни на есть Европа.
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|6.79, Онаним, 14:46, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А по-моему он просто не модный (и это плохо - для такого ПО очень желательно быт привлекательным для масс, и визуально-привлекательным в первую очередь т.к. "по одёжке встречают"). Плохим бы я его не назвал - офиса с более удобным интерфейсом, чем LibreOffice лично я пока не видел.
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|2.70, Anonymoustus, 14:07, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|–2 +/–
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> Writer лучше чем Word во всём, а кое в чем теперь лучше и Calc, чем Excel. Например, впервые в Vista/7 ошибки ODBC при работе в LibreOffice - отображаются в верной, читаемой кодировке, а в MSO - кракозяблы.
То есть на предприятии с выручкой 12 миллиардов рублей в год, на 250 компах, нет денег сделать какую-то клиент-серверную программу с БД, а все мучают MSO и, под влиянием ужаса перед карающими инстанциями, пробуют ещё прикрутить к своим процессам LibreOffice? Я очень, очень впечатлён! А что вы производите? (Чтоб никогда не купить вашу продукцию по незнанию.)
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|3.102, пох, 16:57, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> То есть на предприятии с выручкой 12 миллиардов рублей в год, на
> 250 компах
с windows vista, заметь! ;-) Могу себе представить этот ржавый мусор.
> нет денег сделать какую-то клиент-серверную программу с БД, а
деньги - есть. Но зачем тратить их на облегчение жизни юзеру, если можно заставить его работать с libreoffice? Вот поэтому они у них и есть, а не, к примеру, у тебя ;-)
> все мучают MSO и, под влиянием ужаса перед карающими инстанциями, пробуют
> ещё прикрутить к своим процессам LibreOffice? Я очень, очень впечатлён! А
> что вы производите? (Чтоб никогда не купить вашу продукцию по незнанию.)
дай угадаю: нефть/газ/что-то для их добычи.
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|1.45, imho, 12:11, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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А может кто подсказать как в localc 6.0 побороть косяк с перемещением стрелочками: при включенной лампочке scroll lock происходит перемещение листа а не выделения ячейки (http://forumooo.ru/index.php?topic=6234.0). Лампочка используется для индикации раскладки и не хотелось бы это менять.
Весь идиотизм проблемы в том что calc реагирует именно на лампочку (индикатор), да мне уже пофиг лишь бы можно было в нём это отключить.
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