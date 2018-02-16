16.02.2018 08:27  За две недели загружено около миллиона копий LibreOffice 6.0

> Погуглил. И что? Вы — обычный программист, каких много.

> С тем же успехом фразу типа "погугли по нику" такое могут написать

> медсестра или бухгалтер.

> Как и любой человек, который просто добросовестно работает.

> Или я не прав? Вы уже перевернули мир как Линус или всё

> только собираетесь? Вы правы. ХЗ, зачем я повёлся на провокацию и зачем я написал про гугл. Изначально вопрос стоял не об этом и я не собираюсь переводить дискуссию в эту плоскость. Тем более, что я не считаю себя ни идеалом, ни объектом для подражания... :-\ 2All: Суть в том, что есть такие пользователи свободного программного обеспечения, которые считают что вправе что-то требовать от производителя свободного продукта. Причём, как в случае с GODzilla, ещё и авансом. :-) Я объяснил как такие люди называются и что можно сделать, дабы не получить подобный эпитет в свой адрес. Конкретно, предложил ознакомиться с философией GNU из первоисточника. :-) /Дискуссия окончена. :-)

