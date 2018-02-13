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13.02.2018 10:42  Apple безуспешно пытается противостоять утечке кода iBoot на GitHub

Компания Apple безуспешно пытается бороться с публикацией на GitHub кода загрузчика iBoot из iOS9, полученного в результате внутренней утечки. Опубликованный код датирован 2016 годом, но не потерял актуальность и представляет интерес для разработчиков методов обхода блокировки прошивок, позволяющих получить полный доступ к устройствам Apple (jailbreak).

В соответствии с действующим в США Законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) начиная с 7 февраля от лица Apple было отправлено уже 6 требований (1, 2, 3, 4, 5, 6) по удалению из GitHub репозиториев, в которых размещены копии кода iBoot. В результате данных требований уже блокировано около 250 репозиториев.

Так как избранная тактика оказалась неэффективной и Apple не успевает отлавливать новые копии iBoot, которые продолжают всплывать в репозиториях, компания Apple потребовала от GitHib превентивно блокировать всю цепочку форков от репозиториев, уличённых в размещении iBoot. GitHub пока проигнорировал данное требование, но в рамках DMCA по мере поступления жалоб продолжает блокировать явно упомянутые репозитории, в которых подтверждено наличие кода iBoot. DMCA требует точной идентификации материала, в котором выявлено нарушение имущественных прав, поэтому требования блокировки на основании субъективных критериев могут рассматриваться лишь как просьба, не обязательная для исполнения.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: DMCA использован для удаления из списка блокировки рекламы Easylist
  3. OpenNews: Компания RadGameTools потребовала у GitHub закрыть репозиторий свободного проекта Kraken
  4. OpenNews: В рамках соблюдения закона DMCA в 2015 году из GitHub было удалено более 8 тысяч проектов
  5. OpenNews: Создатель вредоносного ПО блокировал отчёт о проблеме под предлогом нарушения авторских прав
  6. OpenNews: Архив DMCA-блокировок Chilling Effects самоустраняется из поисковых систем
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: apple, github, jailbreak
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  • 1.1, Аноним, 10:45, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    капитализм против социализма
     
     
  • 2.8, Аноним, 11:00, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –7 +/
    Есть компания, которая на определенных условиях поставляет услуги Не нравятся у... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, Аноним, 11:02, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    если капитализм - это разработчики, то социализм закономерно - это crack exe, Fi... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.11, Аноним, 11:05, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +14 +/
    Это
    1. Нищета
    2. Спортивный интерес.
    Ни к социализму, ни к капитализму никакого отношения не имеет.

    В современном российском информационном пространстве понятия социализма, капитализма и либерализма извращены настолько, что даже упоминать их не имеет смысла.

     
     
  • 5.43, Аноним, 13:25, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    FTFY Не благодари ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.63, Чупачупс, 14:11, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    А вот и демагог нарисовался Кем извращены, умник Тобой Это не отменяет того, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.20, Аноним, 11:28, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    1 Файл это не услуга 2 Копирование это не воровство 3 Два верхних утвержден... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.32, Avator, 12:17, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Вы просто никогда не вкладывали миллионы СВОИХ рублей в разработку Компания впр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.34, Аноним, 12:34, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Прочитай определение воровства сначала Если ты весь такой правильный - использу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.37, пох, 12:55, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    инвесторских, инвесторских Которые, волшебным образом, никогда не уменьшаются, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.56, pavlinux, 13:51, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > копирование чужого кода без разрешения владельца имущественных прав.

    Пля, это и есть чистое воровство.

     
     
  • 7.60, Аноним, 14:08, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это есть чистое копирование Воровство - это когда объект перемещается Если у в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.71, fi, 14:29, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> копирование чужого кода без разрешения владельца АВТОРСКИХ прав.
    > это и есть чистое воровство.

    и все же воровство подразумевает потерю имущественных прав. Вот если кто-либо сделать продукт испоьлзуя этот код, теже китайские яблоки, например, и будет вытеснять с рынка огрызок, вот он и будет вор.

    а за просмотр деньги не берут!!!


     
     
  • 8.74, Чупачупс, 14:46, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В Лувре берут деньги за просмотр Моны Лизы. И чо?
     
  • 8.76, Fjgkdhdnxo, 14:50, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это примитивный подход.
    Потребляются не только материальные блага, но и интеллектуальные, духовные и прочие.

    Если не гарантировать защиту прав производителя нематериальных благ, не будет условий для создания этих самых благ.

    Свободное распространение кода, который защищен условиями договора, патентом или еще чем-то и есть утрата имущественных прав - права распоряжаться своей собственностью.

     
  • 5.45, Аноним, 13:27, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тогда давай ещё конституцию перепишем И опять разрешим патентовать алгориты и е... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.55, Аноним, 13:48, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Патентовать алгоритмы патентовать законы физики Патентовать реализацию - поч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.61, Анонимоусли, 14:09, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Т.е. по Вашему, если я куплю виноград, выращенный в Бургундии, сделаю бутылочку бургундского, то я должен заплатить денег тем лицам которые продают Бургундское?
     
     
  • 8.73, Fjgkdhdnxo, 14:38, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я ничего не знаю об этом вине и винограде. Все зависит от того, что здесь торговая марка, что вы подписывали при покупке винограда, запатентован ли рецепт, пользовались ли вы оригинальным рецептом, что вы делаете с этим вином. Слишком много неизвестных, да и к тому же я не юрист.
     
  • 4.48, Аноним, 13:35, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    1 Файл - это собственность компании, которая предоставляет этот файл на определ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.54, ssh, 13:46, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Твои утверждения истинны в каком-нибудь примитивном совково-воровском обществе,а не в современном.

    Ого, да среди нас эксперт по социологии современного информационного общества. Вы не могли озвучить критерии, которые позволят нам доподлинно отличать совково-воровское (с) общество от прочих?

     
     
  • 6.57, Аноним, 13:53, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это каждый сам для себя решает, не Не оспариваю вашу тягу к наличию единой для ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.70, ssh, 14:29, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>критерии, которые позволят нам доподлинно отличать
    > Это каждый сам для себя решает, не?

    Т.е. сказать вам нечего. Если воспользоваться предложенной вами методикой, то всё закончится диспутом в формате: "Ты дурак! Нет ты!..."

    > Не оспариваю вашу тягу к наличию единой для всех "линии партии", но
    > пока таковой нет, могу заявить, что этот подход гoвно

    У меня нет никакой особой тяги, но вы видимо всё уже за меня решили.


     
     
  • 8.77, Fjgkdhdnxo, 14:59, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мое выражение об обществе есть оценочное суждение и не претендует на какую-либо научность. Но раз вы усмотрели какую-то экпертность, это ваш подход. Не эскалируйте
     
  • 3.33, none_first, 12:24, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    есть такая х ня, кот впринципе не нужна для отнять и поделить и iBoot и менн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.44, Аноним, 13:27, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    не так печально существование идиотов, как наличие у них единомышленников... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.62, none_first, 14:10, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>сделать неприятно яблу -очень достояная цель
    > не так печально существование идиотов, как наличие у них единомышленников

    зачем вы так про яблопоклонников?

     
  • 3.41, AlAvis, 13:15, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не надо путать джейлбрейк Айфона с рутом Андроида . "Взлом" Эппловского "шаг налево/шаг направо" только частично приближает первого к "официальным" умениям Андроида . Который и сам то вызывает ностальгию по тому - как можно было изгаляться над Симбианом .
     
  • 3.52, Аноним, 13:44, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Никто у них не пытается отнимать и делить Люди покупают их недешёвое железо, от... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.13, Аноним, 11:09, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    "Стырил в магазине - анархия не за горами"
     
     
  • 3.46, Аноним, 13:28, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > "Стырил в магазине - анархия не за горами"

    Не путайте анархию и хаос.

     
     
  • 4.58, Аноним, 14:02, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Не путайте анархию и хаос.

    Одно и то же (ну или как минимум синонимы).

     
     
  • 5.69, килЖлик, 14:28, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ладно, путайте..
     
  • 2.16, Crazy Alex, 11:12, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Точнее, один идиотизм против другого Илиотское законодательство, защищающее мон... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.50, Аноним, 13:43, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Идиотизм - это патентование закругленных углов и прочий подобный бред, я с этим ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.65, Crazy Alex, 14:20, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это если признавать, что вообще любая "интеллектуальная собственность" - это полный бред. Лично мне ближе позиция папы Столлмана - любые формы копирайта и патентов - это идиотизм, убивающий прогресс, ограничивающий права людей и защищающий монополии и должны быть отменены.

    Учитывая, что у Эппла никто ничего не отнял - не знаю, о чём вы.

     
  • 4.66, none_first, 14:21, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Идиотизм - это патентование закругленных углов и прочий подобный бред, я с
    > этим согласен. Но подобное рано или поздно отомрет.
    > Но в данном случае есть конкретный код, собственность. И эта собственность под
    > дружное улюлюканье гуляет бегает по интернету.
    > Нет ничего такого в том, чтобы посмеяться на тем, как Apple сами
    > лоханулись и теперь ссутся кипятком.
    > Но когда начинают звучать призывы "отнять и поделить", "воруй и убивай" -
    > это уже проблемы.

    а они звучат, где-то кроме ИГ и "ваших голосов"?
    не нужно искать проблему - где её нет

     
  • 1.2, Аноним, 10:46, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Дайте ссыклу на iboot. Не знаю, зачем он мне нужен, но пусть будет.
     
     
  • 2.4, Я, 10:47, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    https://github.com/MiakoMoto/iBoot
     
     
  • 3.47, Fantomas, 13:35, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Может выложить в даркнетах?
     
  • 3.51, fi, 13:43, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    не знаю зачем МНЕ это нужно, но clone сделал.

    эффект стрейзанд детект

     
  • 2.9, Аноним, 11:00, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Как зачем? Форкнуть! Просто форкнуть :-)
     
     
  • 3.12, Аноним, 11:08, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    при чем на bitbucket и на хард
     
  • 1.3, Аноним, 10:46, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Нормальные люди бы сами выложили в виде свободно-открытого проекта, да ловили бы баги от независмых ковыряльщиков-проверяльщиков. А у этих копирастия головного мозга.
     
     
  • 2.5, A.Stahl, 10:49, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Возможно срать они хотели на независмых ковыряльщиков-проверяльщиков и сами пр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.14, iZEN, 11:09, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Наивный чукотский юноша Всегда будут те, кто найдёт баг и спрячет для нужных л... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.29, rshadow, 12:03, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Скорее для большинства багов заведены тикеты Но делать их времени нет, и денег ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, Andrey Mitrofanov, 11:16, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну, как бы они и разрабатывают Независимые проверяльщики именно это и считают ба... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.38, пох, 12:59, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    вирусы бы они ловили и обращения в магазины уменяничегонеработаетвернитенемедле... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.72, none_first, 14:37, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Нормальные люди бы сами выложили в виде свободно-открытого проекта, да ловили бы
    >> баги от независмых ковыряльщиков-проверяльщиков.
    > вирусы бы они ловили и обращения в магазины "уменяничегонеработаетвернитенемедленноденьги"
    > от рукожопых джейлбрекеров, не знающих даже, зачем они это делают -
    > "все побежали, я побежал!"

    у копирастов есть жопоогораживающие еула - очередной повод срубить бабла, за "решение" несуществующих проблем
    "рукожопых джейлбрекеров" - СЗБ

     
  • 2.67, satya mandella, 14:22, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Нормальные люди бы сами выложили в виде свободно-открытого проекта, да ловили бы баги от независмых ковыряльщиков-проверяльщиков. А у этих копирастия головного мозга.

    так они и выложили. кабы не "скандал" и "караул" кто бы узнал, а теперь куча народу распиарит, другая куча поправит баги и - привет, новый релиз. hive mind как он есть

     
  • 1.6, Онвоним, 10:51, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    А нужно выкладывать такие вещи в git-хостинг i2p. Пусть шлют потом запросы DMCA на деревню дедушке.
     
     
  • 2.23, Аноним, 11:37, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    В GitCenter на ZeroNet скинуть, это P2P аналог Гитхабообразных сервисов.
     
  • 1.15, proninyaroslav, 11:11, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Что упало то пропало.
     
     
  • 2.21, Аноним, 11:31, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Вот только не пропало Код у эппла никуда не делся Никто его не украл Эппл по ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, proninyaroslav, 11:41, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я имел ввиду о тщетных попытках запретить его распространение.
     
  • 1.18, Аноним, 11:19, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А эта цепочка возникает когда репо клонируется средствами гитхаба Я обычно так ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, Кир, 11:39, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Security by obscurity оно такое...
     
  • 1.25, Агроном, 11:40, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Это , получается, на ифон можно анроед запилить?
     
     
  • 2.27, Аноним, 11:51, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ну наконец-то там появится нормальная ОСь!
     
     
  • 3.39, Ананас, 13:11, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    как бы Андроид не оказался тормознутым и прожорливым на яблочном железе...
     
     
  • 4.49, Аноним, 13:41, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чо, оно там настолько осталое А как же рапорты аппле о гипертехнологиях процесс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.78, Ананас, 15:03, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    по ОЗУ смотрю не Plus-версии "всего" 2 Гб. И буквально пару лет назад был 1 Гб (чего в ведроиде далеко не "за глаза" уже давно).
    И чисто технически: ОС, заточенная под железо на C vs Java + 100500 фич под всякое разное железо в ОС и ведре. Аккум около 2Ач для ведроида это крайне мало. Мне 4Ач хватает как раз на столько же, сколько айвоню плюс с 2.7Ач.
     
  • 1.30, Аноним, 12:07, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Apple безуспешно борется со свободой своих неблагодарных пользователей Apple бе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.36, A.Stahl, 12:51, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    И в каком это месте Яббл что-то там делает неуспешно Я просто охреневаю как они... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.40, Ананас, 13:14, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если ты ещё способен охреневать, то покупатели умеют только приятно по-женски расслабляться, когда им дают погремушку.
     
  • 3.42, Аноним, 13:23, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Apple успешно продолжайте рекламную компанию, зеваки уже раскрыли рты ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.64, Аноним, 14:13, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    О том что творилось в концлагерях не знали буквально до окончания войны Люди из... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.53, Аноним, 13:45, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    На гитхабе мир заканчивается, что ли Выложить на пиратскую бухту и всех делов ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.59, pavlinux, 14:06, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Детишки, схавали очередную дозу ПиаРа от гейЯблок :D
     
  • 1.68, DmA, 14:24, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если они на 200 000 долларов уверены, что там нет проблем с безопасностью, то чего боятся-то?
     
  • 1.75, бедный буратино, 14:48, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    как корабль назовёте..
     
  • 1.79, Аноним, 15:05, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Джин уще выпущен из бутылки, обратно его не затолкнешь А действия Apple по закр... весь текст скрыт [показать]
     

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