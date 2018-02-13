13.02.2018 10:42  Apple безуспешно пытается противостоять утечке кода iBoot на GitHub

Компания Apple безуспешно пытается бороться с публикацией на GitHub кода загрузчика iBoot из iOS9, полученного в результате внутренней утечки. Опубликованный код датирован 2016 годом, но не потерял актуальность и представляет интерес для разработчиков методов обхода блокировки прошивок, позволяющих получить полный доступ к устройствам Apple (jailbreak).

В соответствии с действующим в США Законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) начиная с 7 февраля от лица Apple было отправлено уже 6 требований (1, 2, 3, 4, 5, 6) по удалению из GitHub репозиториев, в которых размещены копии кода iBoot. В результате данных требований уже блокировано около 250 репозиториев.

Так как избранная тактика оказалась неэффективной и Apple не успевает отлавливать новые копии iBoot, которые продолжают всплывать в репозиториях, компания Apple потребовала от GitHib превентивно блокировать всю цепочку форков от репозиториев, уличённых в размещении iBoot. GitHub пока проигнорировал данное требование, но в рамках DMCA по мере поступления жалоб продолжает блокировать явно упомянутые репозитории, в которых подтверждено наличие кода iBoot. DMCA требует точной идентификации материала, в котором выявлено нарушение имущественных прав, поэтому требования блокировки на основании субъективных критериев могут рассматриваться лишь как просьба, не обязательная для исполнения.



