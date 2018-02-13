13.02.2018 10:42  Apple безуспешно пытается противостоять утечке кода iBoot на GitHub

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|4.11, Аноним, 11:05, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+14 +/–
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Это
1. Нищета
2. Спортивный интерес.
Ни к социализму, ни к капитализму никакого отношения не имеет.
В современном российском информационном пространстве понятия социализма, капитализма и либерализма извращены настолько, что даже упоминать их не имеет смысла.
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|7.71, fi, 14:29, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> копирование чужого кода без разрешения владельца АВТОРСКИХ прав.
> это и есть чистое воровство.
и все же воровство подразумевает потерю имущественных прав. Вот если кто-либо сделать продукт испоьлзуя этот код, теже китайские яблоки, например, и будет вытеснять с рынка огрызок, вот он и будет вор.
а за просмотр деньги не берут!!!
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|8.76, Fjgkdhdnxo, 14:50, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Это примитивный подход.
Потребляются не только материальные блага, но и интеллектуальные, духовные и прочие.
Если не гарантировать защиту прав производителя нематериальных благ, не будет условий для создания этих самых благ.
Свободное распространение кода, который защищен условиями договора, патентом или еще чем-то и есть утрата имущественных прав - права распоряжаться своей собственностью.
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|8.73, Fjgkdhdnxo, 14:38, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я ничего не знаю об этом вине и винограде. Все зависит от того, что здесь торговая марка, что вы подписывали при покупке винограда, запатентован ли рецепт, пользовались ли вы оригинальным рецептом, что вы делаете с этим вином. Слишком много неизвестных, да и к тому же я не юрист.
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|5.54, ssh, 13:46, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Твои утверждения истинны в каком-нибудь примитивном совково-воровском обществе,а не в современном.
Ого, да среди нас эксперт по социологии современного информационного общества. Вы не могли озвучить критерии, которые позволят нам доподлинно отличать совково-воровское (с) общество от прочих?
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|7.70, ssh, 14:29, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>критерии, которые позволят нам доподлинно отличать
> Это каждый сам для себя решает, не?
Т.е. сказать вам нечего. Если воспользоваться предложенной вами методикой, то всё закончится диспутом в формате: "Ты дурак! Нет ты!..."
> Не оспариваю вашу тягу к наличию единой для всех "линии партии", но
> пока таковой нет, могу заявить, что этот подход гoвно
У меня нет никакой особой тяги, но вы видимо всё уже за меня решили.
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|8.77, Fjgkdhdnxo, 14:59, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Мое выражение об обществе есть оценочное суждение и не претендует на какую-либо научность. Но раз вы усмотрели какую-то экпертность, это ваш подход. Не эскалируйте
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|3.41, AlAvis, 13:15, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Не надо путать джейлбрейк Айфона с рутом Андроида . "Взлом" Эппловского "шаг налево/шаг направо" только частично приближает первого к "официальным" умениям Андроида . Который и сам то вызывает ностальгию по тому - как можно было изгаляться над Симбианом .
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|4.65, Crazy Alex, 14:20, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Это если признавать, что вообще любая "интеллектуальная собственность" - это полный бред. Лично мне ближе позиция папы Столлмана - любые формы копирайта и патентов - это идиотизм, убивающий прогресс, ограничивающий права людей и защищающий монополии и должны быть отменены.
Учитывая, что у Эппла никто ничего не отнял - не знаю, о чём вы.
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|4.66, none_first, 14:21, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Идиотизм - это патентование закругленных углов и прочий подобный бред, я с
> этим согласен. Но подобное рано или поздно отомрет.
> Но в данном случае есть конкретный код, собственность. И эта собственность под
> дружное улюлюканье гуляет бегает по интернету.
> Нет ничего такого в том, чтобы посмеяться на тем, как Apple сами
> лоханулись и теперь ссутся кипятком.
> Но когда начинают звучать призывы "отнять и поделить", "воруй и убивай" -
> это уже проблемы.
а они звучат, где-то кроме ИГ и "ваших голосов"?
не нужно искать проблему - где её нет
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|1.3, Аноним, 10:46, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+8 +/–
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Нормальные люди бы сами выложили в виде свободно-открытого проекта, да ловили бы баги от независмых ковыряльщиков-проверяльщиков. А у этих копирастия головного мозга.
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|3.72, none_first, 14:37, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Нормальные люди бы сами выложили в виде свободно-открытого проекта, да ловили бы
>> баги от независмых ковыряльщиков-проверяльщиков.
> вирусы бы они ловили и обращения в магазины "уменяничегонеработаетвернитенемедленноденьги"
> от рукожопых джейлбрекеров, не знающих даже, зачем они это делают -
> "все побежали, я побежал!"
у копирастов есть жопоогораживающие еула - очередной повод срубить бабла, за "решение" несуществующих проблем
"рукожопых джейлбрекеров" - СЗБ
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|2.67, satya mandella, 14:22, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Нормальные люди бы сами выложили в виде свободно-открытого проекта, да ловили бы баги от независмых ковыряльщиков-проверяльщиков. А у этих копирастия головного мозга.
так они и выложили. кабы не "скандал" и "караул" кто бы узнал, а теперь куча народу распиарит, другая куча поправит баги и - привет, новый релиз. hive mind как он есть
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|1.6, Онвоним, 10:51, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+7 +/–
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А нужно выкладывать такие вещи в git-хостинг i2p. Пусть шлют потом запросы DMCA на деревню дедушке.
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|5.78, Ананас, 15:03, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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по ОЗУ смотрю не Plus-версии "всего" 2 Гб. И буквально пару лет назад был 1 Гб (чего в ведроиде далеко не "за глаза" уже давно).
И чисто технически: ОС, заточенная под железо на C vs Java + 100500 фич под всякое разное железо в ОС и ведре. Аккум около 2Ач для ведроида это крайне мало. Мне 4Ач хватает как раз на столько же, сколько айвоню плюс с 2.7Ач.
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