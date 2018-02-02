02.02.2018 11:33  Выпуск системной библиотеки Glibc 2.27

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|6.47, slump64, 18:04, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Передал разработчику сайта, но может зависеть от локальных настроек, сами понимаете.
передайте ещё что шрифт нужно использовать не как все(arial, helvetica, sans-serif) а просто sans-serif, это плохая практика
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|5.52, Michael Shigorin, 18:35, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Вам оффтоп:
Да все в курсе, просто в РБТ не лучшие времена по части комплекта разработчиков астры, увы.
Надеюсь, всё-таки справятся. Ну а управделами остаётся пожелать начинать с пилотных проектов.
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|4.24, Andrey Mitrofanov, 15:06, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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>> Написано "glibc не хочет поддерживать", ты читаешь "программа не может".
> Поясни, как программа сможет использовать.
open(), read() и далее по месту.
Захочет, чего в этой библиотеке нет, -- своё напишет...
>Сомневаюсь, что и ты за musl топишь.
..., другую библиотеку возьмёт.
Нет препятствий для програмизздов, да?
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|5.38, пох, 16:59, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Нет препятствий для програмизздов, да?
угу, ничто не мешает "програмиззду" без конца чинить то, что сломано без всякой необходимости.
у него ж других занятий в этой жизни нет.
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|6.40, Andrey Mitrofanov, 17:07, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Нет препятствий для програмизздов, да?
> у него ж других занятий в этой жизни нет.
Ну-да, "прогресс не остановить"TM и "маргиналы, некорфилы, динозавры и все^^3 пр.менньшинства будут страдать"SM.
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|1.10, Ivan_83, 13:33, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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"memfd_create и mlock2" - странно, раньше это было shm*(), которое в линуксе по факту было просто файлом на tmpfs, в остальном вроде всё так же.
copy_file_range - так это sendfile() или splice().
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|4.30, Andrey Mitrofanov, 16:30, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> int memfd_create(const char *name, unsigned int flags);
> так и тут имя файла.
От меня-то чего надо? Ну есть, но не используется и вообще не один и тот файл.
Ссылки на man7.org/linux/man-pages/ доступны всем, кому нужно найти различия. Вам не надо -- проходите.
" [I]Names do not affect the behavior of the file descriptor, and as such multiple files can have the same name without any side effects.[/I] "
" [I]shm_open() creates and opens a new, or opens an existing, POSIX shared memory object.[/I] "
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А, да, вот же ещё одно: не POSIX. Это тоже "очень важно" для многих. Совместимость, пром.стандарты и настоящие UNIX^tm-like-и.
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|1.14, jOKer, 13:49, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> Примечательно, что мэйнтейнером выпуска 2.27 стал Дмитрий Левин, генеральный конструктор ALT Linux.
Это знаковое событие. Русский специалист в мэйнтейнерах столь значимого для всего мира проекта - предмет нашей национальной гордости. И плевать что там хейтеры по этому поводу будут визжать.
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|3.57, jOKer, 19:58, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> Когда совсем уж нечем хвалиться -- начинают хвалиться национальностью.
Да, я горжусь тем, что _очередной_ мой соотечественник получил международное признание на самом высоком уровне. И что в этом такого постыдного? А вам это видимо не нравится? Ничего, привыкайте - у нас много умных парней, которые обязательно, с течением времени, займут _все_ самые значимые позиции в сообществе.
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|4.59, Crazy Alex, 20:23, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Просто непонятно, в чём связь между вами и соотечественником и чем именно тут гордиться. Если это ученик - понятно. Если ребёнок - тоже понятно. Если, в конце концов, коллега, которому вы пару советов дали. А когда предметом гордости оказывается то, человек родился на определённой территории или говорящий на определённом языке - это дурь какая-то.
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|3.48, Michael Shigorin, 18:15, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ну началось, набежали ура-патриоты. Зачем было это в новость вставлять — ума не приложу.
Как уже попытался объяснить Митрофанов (но явно не дошло) -- нашенские разработчики в целом не страдают избыточным (само)пиаром, в результате рекламировать их профессиональные достоинства приходится опять-таки госдепу.
И да, конкретно на опеннете тела в коленопреклонённой на запад Солнца позе довольно регулярно "риторически" вопрошают, кто вообще что сделал. Буржуи редко бывают настолько отмороженными в плане самобичевания (как и даже из эсэсовцев не получались _такие_ уроды, как из местных полицаев) -- но и им порой приходится напоминать, что, скажем, вся современная сеть в этом нашем линуксе обязана своим существованием без переписывания каждые пару лет именно русскому программисту Алексею Кузнецову.
По-моему, всё правильно сделали.
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|2.42, Ононем, 17:34, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|–2 +/–
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> Не думал, что в чисто софтверной компании есть должность (генеральный) конструктор.
Расейская специфика.
Дмитрий Левин -- это случайно не он про компьютеры в нач. 00-ых книги писал? Забыл название читал одну такую. Вроде автор Лёвин был или это другой?
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