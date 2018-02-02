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02.02.2018 11:33  Выпуск системной библиотеки Glibc 2.27

После шести месяцев разработки состоялся релиз системной библиотеки GNU C Library (glibc) 2.27, которая полностью следует требованиям стандартов ISO C11 и POSIX.1-2008. В состав нового выпуска включены исправления от 73 разработчиков. Примечательно, что мэйнтейнером выпуска 2.27 стал Дмитрий Левин, генеральный конструктор ALT Linux.

Из добавленных в Glibc 2.27 улучшений можно отметить:

  • Реализованы новые функции memfd_create и mlock2, специфичные для платформы Linux. Функция memfd_create позволяет создавать области маппинга памяти при помощи механизма memfd, при котором область памяти идентифицируется через файловый дескриптор, который может передаваться между процессами (можно выделить память как по malloc, но обращаться к ней как с файлом, по файловому дескриптору). Функция mlock2 расширяет возможности вызова mlock() поддержкой дополнительного аргумента, позволяющего задействовать новый режим блокировки VM_LOCKONFAULT, при котором страницы памяти в указанном диапазоне будут закреплены в ОЗУ не сразу, а только после возникновения page fault (обращение к невыделенным страницам памяти);
  • Добавлена поддержка механизма PKU (Memory Protection Keys), реализованного в серверных моделях процессоров Intel на базе микроархитектуры Skylake для защиты доступа к страницам памяти из пространства пользователя без изменения таблиц страниц памяти при изменении домена защиты. Для использования данного режима в sys/mman.h добавлены функции pkey_alloc, pkey_free, pkey_mprotect, pkey_set и pkey_get, которые можно использовать для дополнительной защиты размещения в памяти ключей шифрования, предоставив возможность чтения только для одного потока в многопоточной программе шифрования;
  • Добавлена функция copy_file_range, позволяющая ускорить выполнение операций копирования данных из одного файла в другой файл с выполнением операции только на стороне ядра без предварительного чтения данных в память процесса, что избавляет от частого переключения контекста между ядром и пространством пользователя. Тем не менее в обычных условиях использование copy_file_range лишь немного быстрее обычной команды "cp", так как основное время уходит на ввод/вывод с накопителя;
  • Добавлена возможность компиляции Glibc (опция "--enable-static-pie") с поддержкой сборки статически связанных исполняемых файлов в формате PIE. По сравнению с обычными статическими исполняемыми файлами подобные файлы в формате PIE могут быть загружены по любому адресу и предоставляют дополнительные средства защиты ценой определённого повышения потребления памяти и снижения производительности. При сборке Glibc с опцией "--enable-static-pie" формируется файл libc.a, который можно использовать с компилятором GCC 8 для создания статических файлов PIE при указании опции '-static-pie'. Возможность реализована для архитектур i386, x86_64 и x32 (требуется binutils 2.29), а также aarch64 (требуется binutils 2.30);
  • Добавлена поддержка архитектуры RISC-V, которая предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. Для использования RISC-V также требуется binutils 2.30, gcc 7.3.0 и ядро Linux 4.15;
  • Проведена оптимизация кода функций asin, atan2, exp, expf, log, pow, atan, sin, cosf, sinf, sincosf и tan с задействованием набора инструкций FMA (Fused Multiply–Add) на платформе x86_64;
  • Проведена оптимизация кода функций trunc и truncf с задействованием инструкций SSE4.1 на платформе x86_64;
  • Проведены общие платформонезависимые оптимизации кода функций expf, exp2f, logf, log2f, powf, sinf, cosf и sincosf;
  • Проведена оптимизация функций memcpy, mempcpy, memmove и memset для процессоров Sparc M7;
  • С целью обеспечения более быстрого и безопасного завершения процессов в наборе функций malloc прекращён вывод информации об адресе сбоя и обратной трассировке стека. Целью изменения является минимизация действий, выполняемых после обнаружения выхода за границы диапазонов памяти, чтобы избежать потенциальных уязвимостей в коде обработки данных ситуаций и сократить время завершения работы процесса;
  • В функции abort обеспечено мгновенное завершение процессов без сброса буферов ввода/вывода в stdio, что снижает вероятность повреждения данных после краха и возникновения ситуаций взаимной блокировки;
  • В библиотеку математических функций добавлены интерфейсы _Float32, _Float64 и _Float32x в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC TS 18661-3:2015. Для платформ с поддержкой формата IEEE binary128 для типа "long double" (aarch64, alpha, mips64, riscv, s390 и sparc) в библиотеке математических функций также реализованы интерфейсы _Float128 для данного типа;
  • В утилите ldconfig при обработке директивы include обеспечена сортировка в соответствии с локалью C/POSIX (ранее использовались правила из текущей локали, что приводило к проблемам);
  • Добавлена поддержка двух грамматических форм имён месяцев (например, января и январь). В strftime спецификаторы "%B" и "%b" теперь выводят имена месяца с учётом их грамматической формы в контексте общей даты, а новые спецификаторы %OB" и "%Ob" могут применяться для вывода грамматической формы названия месяца как такового. В функции strptime считаются корректными любые формы имени месяца, обрабатываемые через специфкаторы %B", "%b", "%h", "%OB", "%Ob" и "%Oh". Вызов nl_langinfo выводит форму со склонением при указании флагов MON_1..12 и ABMON_1..12 либо нормальную форму при указании флагов ALTMON_1..12 и _NL_ABALTMON_1..12;
  • Устаревшая функциональность и изменения, приводящие к нарушению обратной совместимости:
    • Изменения в бинарном формате локали не позволяют использовать файлы локали, собранные для Glibc 2.27, в статически скомпилированных приложениях. В этом случае вместо запрошенной локали будет включена локаль C/POSIX, а для корректной загрузки локали требуется перекомпиляция приложения;
    • Объявлена устаревшей возможность использования в статически скомпилированных приложениях вызова dlopen. Поддержка таких приложений будет прекращена в следующем выпуске. Для подобных программ следует применять динамическое связывание;
    • Объявлена устаревшей и будет прекращена в следующем выпуске поддержка старых программ, в которых используются внутренние структуры данных и функции stdio (_IO_*), в том числе программы C++, использующих класс streams из libstdc++ (GCC 2.95);
    • Из заголовочного файла sys/ptrace.h убрано определение константы PTRACE_SEIZE_DEVEL на системах GNU/Linux;
    • В libm прекращена поддержка обработчиков ошибок SVID (вызов пользовательской функции matherr при ошибке) и применение переменной _LIB_VERSION для управления обработкой ошибок. Прекращена поставка библиотеки libieee.a. Из заголовочного файла math.h убраны определения макросов X_TLOSS, DOMAIN, SING, OVERFLOW, UNDERFLOW, TLOSS, PLOSS и HUGE;
    • В новых программах прекращена поддержка функций pow10, pow10f и pow10l, вместо которых следует использовать exp10, exp10f и exp10l;
    • Прекращена поддержка механизма сборки дополнительных пакетов во время сборки Glibc. Опция "--enable-add-ons" теперь игнорируется;
    • Во время сборки теперь не учитывается опция "--without-fp", а задействование аппаратных средств вычислений с плавающей запятой производится на уровне опций компилятора;
    • В функции res_hnok, res_dnok, res_mailok и res_ownok добавлена проверка соответствия переданной строки требованиям к доменному имени;
    • Объявлены устаревшими заголовочные файлы libio.h и _G_config.h, вместо определённых в них GNU-расширений следует использовать стандартные интерфейсы stdio.h;
    • Для сборки содержимого каталога intl теперь требуется пакет bison 2.7 или более новая версия;
  • Устранены уязвимости:
    • CVE-2017-15670, CVE-2017-15671, CVE-2017-15804 - переполнения буфера в функции glob. Потенциально могут привести к выполнению кода злоумышленника при выполнения поиска имен файлов по шаблону при помощи функции glob(). Проблема проявляется при использование флага GLOB_TILDE (расширение GNU) в процессе обработки домашних директорий при помощи оператора "~", идущего после длинной строки (при обработке пути вида "~длинная_строка/a/b").
    • CVE-2017-1000409 - может привести к повышению своих привилегий в системе. Уязвимость вызвана переполнением буфера в компоновщике ld.so и может быть эксплуатирована через указание специально подобранных данных в переменной LD_LIBRARY_PATH перед запуском suid-программ. Для эксплуатации переполнения буфера локальный атакующий должен иметь возможность создания жесткой ссылки на исполняемый SUID-файл в каталог, содержащий двоеточие в имени. Также требуется, чтобы применяемая в дистрибутиве версия ld.so передавала переменную окружения LD_LIBRARY_PATH в функцию _dl_init_paths().
    • CVE-2017-1000408 - некорректное вычисление размера массива в функции _dl_init_paths может привести к утечке содержимого памяти процессов через манипуляцию с переменной окружения LD_HWCAP_MASK.
    • CVE-2018-1000001 - переполнение через нижнюю границу буфера в функции realpath(), проявляющееся при возврате относительного пути системным вызовом getcwd(). Существует рабочий прототип эксплоита, позволяющий поднять свои привилегии до прав root через манипуляцию с исполняемыми файлами с флагом suid root, в которых вызывается функция realpath();
    • CVE-2009-5064 - запуск программы в режиме проверки скриптом ldd может привести к запуску исполняемого кода;
    • CVE-2017-17426 - вызов функции malloc для объекта размером близким к SIZE_MAX может привести к возврату указателя на буфер недостаточного размера, вместо возврата NULL при нехватке памяти;
    • CVE-2017-16997 - некорректная обработка переменных окружения RPATH и RUNPATH, содержащих $ORIGIN, может привести к загрузке в привилегированные исполняемые файлы (SUID или AT_SECURE) произвольных библиотек из текущей директории;
    • CVE-2018-6485 - вызов функций posix_memalign и memalign со значением размера объекта близким к SIZE_MAX может привести к возврату указателя на буфер недостаточного размера, вместо возврата NULL.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceware.org/ml/libc...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Glibc, позволяющая поднять привилегии в системе
  3. OpenNews: Уязвимость в Glibc ld.so, позволяющая поднять свои привилегии в системе
  4. OpenNews: Переполнение буфера в функции glob из состава Glibc
  5. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.26
  6. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки Musl 1.1.17 с устранением уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: glibc, libc, compile
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним, 12:34, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –2 +/
    pacman -Q binutils binutils 2 29 1-2 pacman -Ss glibc core glibc 2 26-11 base ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 12:42, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > core/glibc 2.26-11
    > 2.26-11
    > 11

    Уверены, что они не пофикшены уже?

     
     
  • 3.4, Andrey Mitrofanov, 12:47, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Он уверен, что https security archlinux org package lib32-glibc мы вот так вот... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, trolleybus, 13:05, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зато в Альт Линуксе есть c ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, Michael Shigorin e2k_v4, 15:06, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >> Примечательно, что мэйнтейнером выпуска 2.27 стал Дмитрий Левин,
    >> генеральный конструктор ALT Linux.
    > "Зато в Альт Линуксе есть!" (c)

    Таки да: https://packages.altlinux.org/ru/Sisyphus/srpms/glibc/changelog

     
     
  • 4.44, slump64, 17:57, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше б свой сайт починили [https://i.imgur.com/33hKp0d.png] 🤦
     
     
  • 5.45, Michael Shigorin, 18:00, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Передал разработчику сайта, но может зависеть от локальных настроек, сами понимаете.

    PS: #47 тоже переслал; нет, точно не php. :)

     
     
  • 6.46, slump64, 18:02, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А может зависеть от пары строк CSS а то и (не дай бог) PHP
     
  • 6.47, slump64, 18:04, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Передал разработчику сайта, но может зависеть от локальных настроек, сами понимаете.

    передайте ещё что шрифт нужно использовать не как все(arial, helvetica, sans-serif) а просто sans-serif, это плохая практика

     
  • 4.49, Аноним, 18:23, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вам оффтоп: https://geektimes.ru/post/297819/
     
     
  • 5.52, Michael Shigorin, 18:35, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вам оффтоп:

    Да все в курсе, просто в РБТ не лучшие времена по части комплекта разработчиков астры, увы.
    Надеюсь, всё-таки справятся.  Ну а управделами остаётся пожелать начинать с пилотных проектов.

     
  • 3.32, Аноним, 16:38, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    А что, альт таки портируют на RISC-V Или таки оправдают самые смелые ожидания в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 12:41, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Джвадцать лет ждал ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 12:58, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Разве статически скомпилированная программа не может хотеть динамически подгрузи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 13:11, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Странно, я был уверен, что это и раньше не работало.
     
  • 2.9, Аноним, 13:16, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Согласен, напуркуа было выпиливает, непонятно
     
     
  • 3.35, Аноним, 16:50, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Наверное потому что для динамической загрузки надо вызывать динамический линковщ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.13, Andrey Mitrofanov, 13:47, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    У тебя русская языка на родная что ли Написано glibc не хочет поддерживать , т... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, EHLO, 14:50, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Поясни, как программа сможет использовать Сомневаюсь, что и ты за musl топишь ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.24, Andrey Mitrofanov, 15:06, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> Написано "glibc не хочет поддерживать", ты читаешь "программа не может".
    > Поясни, как программа сможет использовать.

    open(), read() и далее по месту.

    Захочет, чего в этой библиотеке нет, -- своё напишет...

    >Сомневаюсь, что и ты за musl топишь.

    ..., другую библиотеку возьмёт.

    Нет препятствий для програмизздов, да?

     
     
  • 5.38, пох, 16:59, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Нет препятствий для програмизздов, да?

    угу, ничто не мешает "програмиззду" без конца чинить то, что сломано без всякой необходимости.

    у него ж других занятий в этой жизни нет.

     
     
  • 6.40, Andrey Mitrofanov, 17:07, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Нет препятствий для програмизздов, да?
    > у него ж других занятий в этой жизни нет.

    Ну-да, "прогресс не остановить"TM и "маргиналы, некорфилы, динозавры и все^^3 пр.менньшинства будут страдать"SM.

     
  • 1.10, Ivan_83, 13:33, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "memfd_create и mlock2" - странно, раньше это было shm*(), которое в линуксе по факту было просто файлом на tmpfs, в остальном вроде всё так же.

    copy_file_range - так это sendfile() или splice().



     
     
  • 2.15, Andrey Mitrofanov, 13:57, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Не также У shm_ есть имя файла , у нового -- нет Те можно закрыть, открыть п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, Ivan_83, 15:40, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    int memfd_create(const char *name, unsigned int flags);
    так и тут имя файла.
     
     
  • 4.30, Andrey Mitrofanov, 16:30, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > int memfd_create(const char *name, unsigned int flags);
    > так и тут имя файла.

    От меня-то чего надо? Ну есть, но не используется и вообще не один и тот файл.

    Ссылки на man7.org/linux/man-pages/ доступны всем, кому нужно найти различия. Вам не надо -- проходите.

    " [I]Names do not affect the behavior of the file descriptor, and as such multiple files can have the same name without any side effects.[/I] "

    " [I]shm_open() creates and opens a new, or opens an existing, POSIX shared memory object.[/I] "

    __
    А, да, вот же ещё одно: не POSIX.  Это тоже "очень важно" для многих. Совместимость, пром.стандарты и настоящие UNIX^tm-like-и.

     
  • 1.14, jOKer, 13:49, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Примечательно, что мэйнтейнером выпуска 2.27 стал Дмитрий Левин, генеральный конструктор ALT Linux.

    Это знаковое событие. Русский специалист в мэйнтейнерах столь значимого для всего мира проекта - предмет нашей национальной гордости. И плевать что там хейтеры по этому поводу будут визжать.

     
     
  • 2.16, A.Stahl, 13:59, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +19 +/
    Когда совсем уж нечем хвалиться -- начинают хвалиться национальностью.
     
     
  • 3.20, EHLO, 14:58, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Когда совсем уж нечем хвалиться -- начинают хвалиться национальностью.

    как шумеры?

     
  • 3.57, jOKer, 19:58, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Когда совсем уж нечем хвалиться -- начинают хвалиться национальностью.

    Да, я горжусь тем, что _очередной_ мой соотечественник получил международное признание на самом высоком уровне. И что в этом такого постыдного? А вам это видимо не нравится? Ничего, привыкайте - у нас много умных парней, которые обязательно, с течением времени, займут _все_ самые значимые позиции в сообществе.

     
     
  • 4.59, Crazy Alex, 20:23, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто непонятно, в чём связь между вами и соотечественником и чем именно тут гордиться. Если это ученик - понятно. Если ребёнок - тоже понятно. Если, в конце концов, коллега, которому вы пару советов дали. А когда предметом гордости оказывается то, человек родился на определённой территории или говорящий на определённом языке - это дурь какая-то.
     
  • 2.17, andy, 14:25, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вы, таки, импортозаместитель ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.36, Аноним, 16:54, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Интересно, LDV не хочет в свойственной ему манере повторить подвиг Дреппера насч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.28, Аноним, 15:55, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну началось, набежали ура-патриоты Зачем было это в новость вставлять 8212 у... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.48, Michael Shigorin, 18:15, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Ну началось, набежали ура-патриоты. Зачем было это в новость вставлять — ума не приложу.

    Как уже попытался объяснить Митрофанов (но явно не дошло) -- нашенские разработчики в целом не страдают избыточным (само)пиаром, в результате рекламировать их профессиональные достоинства приходится опять-таки госдепу.

    И да, конкретно на опеннете тела в коленопреклонённой на запад Солнца позе довольно регулярно "риторически" вопрошают, кто вообще что сделал.  Буржуи редко бывают настолько отмороженными в плане самобичевания (как и даже из эсэсовцев не получались _такие_ уроды, как из местных полицаев) -- но и им порой приходится напоминать, что, скажем, вся современная сеть в этом нашем линуксе обязана своим существованием без переписывания каждые пару лет именно русскому программисту Алексею Кузнецову.

    По-моему, всё правильно сделали.

     
     
  • 4.51, Аноним, 18:29, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > достоинства приходится опять-таки госдепу.

    А лучше бы git log'у...

     
     
  • 5.54, Michael Shigorin, 18:47, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> достоинства приходится опять-таки госдепу.
    > А лучше бы git log'у...

    Вы точно не путаете архив и новости?

     
  • 3.56, jOKer, 19:55, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Ну началось, набежали ура-патриоты.

    Ну, началось, набежали увы-хейтеры!

     
  • 2.58, Ordu, 20:17, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это ведь сарказм, да?
     
  • 1.19, Аноним, 14:51, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Интересно, даст ли новая глибц той же скорости, что есть у Clear Linux?
     
     
  • 2.21, Andrey Mitrofanov, 15:02, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Интересно, даст ли новая глибц той же скорости, что есть у Clear
    > Linux?

    У твоего возлюбленного скорость не от glibc, а от icc.

     
  • 2.22, leap42, 15:03, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Конечно даст. Но в другие дистры это счастье году в 2019 попадёт, а в Clear уже куча других улучшений будет.
     
     
  • 3.25, Michael Shigorin e2k_v4, 15:09, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Конечно даст. Но в другие дистры это счастье году в 2019 попадёт,
    > а в Clear уже куча других улучшений будет.

    Я Вас умоляю, в http://altlinux.org/regular завезут на следующей неделе.  Можно и прямщас, просто зачем торопиться, если в среду оно само?

    PS: это если конкретно про glibc-2.27, а не см. #21.

     
  • 3.50, pavlinux, 18:28, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > а в Clear уже куча других улучшений будет.

    Что и лучшие не закрытые дыры тоже?

     
  • 1.39, Аноним, 17:05, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не думал, что в чисто софтверной компании есть должность генеральный конструкт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.42, Ононем, 17:34, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Не думал, что в чисто софтверной компании есть должность (генеральный) конструктор.

    Расейская специфика.


    Дмитрий Левин -- это случайно не он про компьютеры в нач. 00-ых книги писал? Забыл название читал одну такую. Вроде автор Лёвин был или это другой?

     
     
  • 3.43, romke, 17:47, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Книга была А. Левин - Самоучитель работы на компьютере.
     
  • 1.53, pavlinux, 18:45, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > CVE-2018-6485 - вызов функций posix_memalign

    А вот не работает, даже на 2.19

     
  • 1.55, Аноним, 19:08, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    10 уязвимостей закрыли, 20 сделали
     

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