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29.01.2018 10:27  Представлен Speedometer 2.0, пакет для тестирования производительности браузеров

Разработчики движка WebKit из компании Apple опубликовали выпуск инструментария для измерения производительности web-браузеров Speedometer 2.0, оценивающий задержки при симуляции пользовательской активности в типовых web-приложениях.

В качестве эталонного теста применяется пакет TodoMVC, который предоставляет варианты простого менеджера задач, реализованные с использованием разнообразных web-фреймворков, методов работы с DOM и привлечения функциональности различных версий стандарта ECMAScript. Первая версия Speedometer измеряла производительность вариантов кода на базе фреймворков Ember, Backbone, AngularJS, jQuery, Flight и одной из первых версий React. C 2014 году многое изменилось и были выпущены новые версии стандартов ECMAScript.

В Speedometer 2.0 осуществлён переход на применение новых выпусков фреймворков и задействованы современные шаблоны проектирования сайтов и web-приложений, например, использование модулей. Добавлена оценка работы полноценного фреймворка React, ответвлений Preact и Inferno, а также библиотеки React and Redux. Для измерения производительности работы модулей задействованы библиотеки Webpack и Rollup, а также инструментарий Babel. Добавлена поддержка Vue.js. Обновлён код AngularJS, Backbone.js, Flight и Ember. Представлены реализации тестов на TypeScript, Elm и PureScript, а также вариант с использованием элементов ES2015 (classes, const, let, arrow, template). Переработан алгоритм расчёта итогового результата.





  1. Главная ссылка к новости (https://v8project.blogspot.ru/...)
  2. OpenNews: Google объявил Octane устаревшим и не отражающим реальную производительность браузеров
  3. OpenNews: Разработчики Mozilla представили Kraken, новый пакет для тестирования JavaScript
  4. OpenNews: Google выпустил Octane 2.0, пакет для тестирования JavaScript-движков
  5. OpenNews: Новый оптимизатор Internet Explorer 9 привел к завышению результатов теста SunSpider
  6. OpenNews: Создатель JSON представил новый тест производительности JavaScript в web-браузерах
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: speedometer, test, javascript
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  • 1.2, Аноним, 12:51, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Отличная новость для любителей мериться JS-фреймворками.
     
     
  • 2.12, pavlinux, 16:16, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Там в фоне майнер рубится.
     
  • 2.16, КО, 16:56, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    И главное, теперь у каждого, уважающего себя, разработчика браузера свой спидометр 2.0 :)
    https://mozilla.github.io/arewefastyet-speedometer/2.0/
     
  • 1.3, anonymous, 13:23, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Баш скрипт, который получает список задач курлом и обновляет его по команде порвёт все эти браузеры как тузик грелку.
     
     
  • 2.6, A.Stahl, 14:03, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    А сишный "hello, world" работает ещё быстрее! Тузик грелку даже заметить не успеет...
     
     
  • 3.13, pavlinux, 16:18, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А сишный "hello, world" работает ещё быстрее! Тузик грелку даже заметить не успеет...

    Квантовый "hello, world" - тузик ещё не родился, но уже умер.


     
  • 1.5, th3m3, 13:37, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Слишком долгий тест - не дождался. Да и браузер их Safari, уже второй IE. Без нормальной поддержки стандартов, кучу всего до сих пор не завезли. Лучше бы браузером занимались, а не тестами, от которых толку ноль. Ведь на реальных приложениях, почти всегда другие результаты.
     
     
  • 2.7, iPony, 15:10, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > кучу всего до сих пор не завезли

    Про кучу можно подробнее?

     
  • 2.9, Аноним, 15:21, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Первое попавшееся: элемент dialog.
     
  • 1.8, Аноним, 15:17, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хромиум 61: 53 попугая, ФФ 57: 43 попугая.
     
  • 1.10, Аноним, 15:32, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    После прохождения теста и закрытия вкладки в about memory видно было, что скрипт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 16:10, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я не понял, тест ведь тестирует разные фреймворки Где после окончания теста уви... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 16:25, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как с помощью Speedometer 2 0 протестировать теккстовые браузеры Links2, Lynx ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, pavlinux, 16:53, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как с помощью Speedometer 2.0 протестировать теккстовые браузеры (Links2, Lynx) без поддержки JS?

    Так же, как и "Петлю Нестерова", "Колокол" и "Кобру" на трамвае.


     

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