29.01.2018 10:27  Представлен Speedometer 2.0, пакет для тестирования производительности браузеров

Разработчики движка WebKit из компании Apple опубликовали выпуск инструментария для измерения производительности web-браузеров Speedometer 2.0, оценивающий задержки при симуляции пользовательской активности в типовых web-приложениях. В качестве эталонного теста применяется пакет TodoMVC, который предоставляет варианты простого менеджера задач, реализованные с использованием разнообразных web-фреймворков, методов работы с DOM и привлечения функциональности различных версий стандарта ECMAScript. Первая версия Speedometer измеряла производительность вариантов кода на базе фреймворков Ember, Backbone, AngularJS, jQuery, Flight и одной из первых версий React. C 2014 году многое изменилось и были выпущены новые версии стандартов ECMAScript. В Speedometer 2.0 осуществлён переход на применение новых выпусков фреймворков и задействованы современные шаблоны проектирования сайтов и web-приложений, например, использование модулей. Добавлена оценка работы полноценного фреймворка React, ответвлений Preact и Inferno, а также библиотеки React and Redux. Для измерения производительности работы модулей задействованы библиотеки Webpack и Rollup, а также инструментарий Babel. Добавлена поддержка Vue.js. Обновлён код AngularJS, Backbone.js, Flight и Ember. Представлены реализации тестов на TypeScript, Elm и PureScript, а также вариант с использованием элементов ES2015 (classes, const, let, arrow, template). Переработан алгоритм расчёта итогового результата.