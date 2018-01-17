17.01.2018 21:02  Доступен web-браузер Min 1.7

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|2.6, Онвоним, 21:24, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Yo dawg, we heard you like web browsers so we put a web browser into your web browser so you can browse the web while you browse the web.
Xzbit.jpg
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|1.8, Анонимас, 21:25, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Браузер создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js.
Отпусти меня, 2.91,бучий спайс.
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|1.12, pike, 21:29, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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вот так вой поднялся. значит вивальди, опера или яндекс, прости господи, браузер - это нормально. а то же самое, только как iframe в свои времена - это перебор? некоторые комментаторы явно двоемыслием занимаются.
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