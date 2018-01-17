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17.01.2018 21:02  Доступен web-браузер Min 1.7

Опубликован релиз web-браузера Min 1.7, предлагающего минималистичный интерфейс, построенный вокруг манипуляций с адресной строкой. Браузер создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Интерфейс Min написан на JavaScript, CSS и HTML. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Сборки сформированы для Linux, macOS и Windows.

Min поддерживает навигацию по открытым страницам через систему вкладок, предоставляющих такие функции как открытие новой вкладки рядом с текущей вкладкой, скрытие невостребованных вкладок (к которым пользователь не обращался определённое время), группировка вкладок и просмотр всех вкладок в виде списка. Имеются средства для построения списков отложенных задач/ссылок для чтения в будущем, а также система закладок с поддержкой полнотекстового поиска. В браузер встроена система блокировки рекламы (по списку EasyList) и кода для отслеживания посетителей, имеется возможность отключения загрузки изображений и скриптов.

Центральным элементом управления в Min является адресная строка, через которую можно отправлять запросы к поисковой системе (по умолчанию DuckDuckGo) и выполнять поиск на текущей странице. При вводе в адресной строке по мере набора формируется сводка актуальной для текущего запроса информации, такой как ссылка на статью в Wikipedia, выборка из закладок и истории посещений, а также рекомендации от поисковой системы DuckDuckGo. Каждая открытая в браузере страница индексируется и становится доступна для последующего поиска в адресной строке. В адресной строке также можно вводить команды для быстрого выполнения операций (например, "!settings" - переход к настройкам, "!screenshot" - создание скриншота, "!clearhistory"- очистка истории посещений и т.п.).

Основные новшества:

  • Переработан интерфейс встроенного просмотрщика PDF, основанного на коде PDF.js. Появилась поддержка вывода PDF на печать, сохранения в файл и поиска внутри документа;
  • Добавлена кнопка для возврата на предыдущую страницу. В настройки добавлена опция для использования для возврата жеста смещения страницы влево;
  • Добавлен индикатор прогресса выполнения операции;
  • Предложена бета-версия нового оформления интерфейса для Windows;
  • Добавлена поддержка однобуквенных горячих клавиш, позволяющих использовать для навигации управление в стиле браузерного расширения Vimium;
  • Добавлена обработка ссылок "mailto:";
  • Добавлена возможность поиска среди статей, сохранённых для чтения в будущем;
  • Добавлена возможность перегруппировки задач с использованием интерфейса drag&drop;
  • Возвращена поддержка закрытия вкладки через клик на ней средней кнопкой мыши.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/minbrowser/...)
  2. OpenNews: Четвёртый кандидат в релизы браузера Otter
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 63
  4. OpenNews: Проект Pale Moon представил новый браузер Basilisk и платформу UXP
  5. OpenNews: Выпуск web-браузера qutebrowser 1.0.0
  6. OpenNews: Доступен web-браузер Waterfox 55
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: min, chrome
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  • 1.1, Аноним, 21:04, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Это уже перебор...
     
     
  • 2.4, Аноним, 21:18, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    кнопка для возврата на предыдущую страницу?
     
  • 1.2, Аноним, 21:16, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Неделя васяно-браузеров в/на опеннете.
     
  • 1.3, Аноним, 21:18, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +4 +/
    Ну все, ждем выхода браузера Max, со встроенными systemd, арканоидом и симулятор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Анонимас, 21:26, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так есть же Leechcraft.
     
  • 1.5, Аноним, 21:19, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Браузер на основе платформы на основе браузера.
     
     
  • 2.6, Онвоним, 21:24, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Yo dawg, we heard you like web browsers so we put a web browser into your web browser so you can browse the web while you browse the web.

    Xzbit.jpg

     
  • 2.10, trolleybus, 21:27, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Браузер на основе платформы на основе БРАУЗЕРНОГО ДВИЖКА. Браузер на основе браузерного движка - логично, нет?
     
     
  • 3.14, Аноним, 21:35, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    нет, не логично Вот если бы браузер был на основе текстового редактора, было бы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Anonymoustus, 21:25, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Напишем-ка браузер в браузере. А внутри, потом, ещё один.

    И ведь не постеснялись назвать [I]это[/I] с отсылкой к минимализму.

     
  • 1.8, Анонимас, 21:25, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Браузер создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js.

    Отпусти меня, 2.91,бучий спайс.

     
     
  • 2.17, A.Stahl, 21:51, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >2.91

    Сколько-сколько?..

     
  • 1.11, Anonymoustus, 21:29, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    О том, что у авторов этого гoвна нет мозгов, свидетельствует то, как они называют файлы. Например: Min-v1.7.0-[U]win32-x64[/U].zip

    И ещё краше: Min-v1.7.0-[U]win32-ia32[/U].zip

    Ушлёпки явно не знают, что такое ia32.


    https://github.com/orgs/minbrowser/people

    This organization has no public members.

    Чудесно.

     
     
  • 2.15, Аноним, 21:39, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    win32 - торговое название платформы https nodejs org api os html os_os_platfo... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.16, AntonAlekseevich, 21:46, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ушлёпки явно не знают, что такое ia32.

    Знают что это Intel Architecture 32, но об этом не говорят. :D

     
  • 1.12, pike, 21:29, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    вот так вой поднялся. значит вивальди, опера или яндекс, прости господи, браузер - это нормально. а то же самое, только как iframe в свои времена - это перебор? некоторые комментаторы явно двоемыслием занимаются.
     
     
  • 2.13, Anonymoustus, 21:31, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Напишите не шелле шелл, а? Чтоб не скучать.
     
  • 1.18, Gannet, 22:05, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Подозреваю, что даже разрабы им не пользуются.
     

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