17.01.2018 21:02  Доступен web-браузер Min 1.7

Опубликован релиз web-браузера Min 1.7, предлагающего минималистичный интерфейс, построенный вокруг манипуляций с адресной строкой. Браузер создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Интерфейс Min написан на JavaScript, CSS и HTML. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Сборки сформированы для Linux, macOS и Windows. Min поддерживает навигацию по открытым страницам через систему вкладок, предоставляющих такие функции как открытие новой вкладки рядом с текущей вкладкой, скрытие невостребованных вкладок (к которым пользователь не обращался определённое время), группировка вкладок и просмотр всех вкладок в виде списка. Имеются средства для построения списков отложенных задач/ссылок для чтения в будущем, а также система закладок с поддержкой полнотекстового поиска. В браузер встроена система блокировки рекламы (по списку EasyList) и кода для отслеживания посетителей, имеется возможность отключения загрузки изображений и скриптов. Центральным элементом управления в Min является адресная строка, через которую можно отправлять запросы к поисковой системе (по умолчанию DuckDuckGo) и выполнять поиск на текущей странице. При вводе в адресной строке по мере набора формируется сводка актуальной для текущего запроса информации, такой как ссылка на статью в Wikipedia, выборка из закладок и истории посещений, а также рекомендации от поисковой системы DuckDuckGo. Каждая открытая в браузере страница индексируется и становится доступна для последующего поиска в адресной строке. В адресной строке также можно вводить команды для быстрого выполнения операций (например, "!settings" - переход к настройкам, "!screenshot" - создание скриншота, "!clearhistory"- очистка истории посещений и т.п.). Основные новшества: Переработан интерфейс встроенного просмотрщика PDF, основанного на коде PDF.js. Появилась поддержка вывода PDF на печать, сохранения в файл и поиска внутри документа;

Добавлена кнопка для возврата на предыдущую страницу. В настройки добавлена опция для использования для возврата жеста смещения страницы влево;

Добавлен индикатор прогресса выполнения операции;

Предложена бета-версия нового оформления интерфейса для Windows;

Добавлена поддержка однобуквенных горячих клавиш, позволяющих использовать для навигации управление в стиле браузерного расширения Vimium;

Добавлена обработка ссылок "mailto:";

Добавлена возможность поиска среди статей, сохранённых для чтения в будущем;

Добавлена возможность перегруппировки задач с использованием интерфейса drag&drop;

Возвращена поддержка закрытия вкладки через клик на ней средней кнопкой мыши.



