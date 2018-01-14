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14.01.2018 10:54  Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.8

Доступен релиз программы для управления коллекцией фотографий digiKam 5.8.0. В новом выпуске закрыто 230 отчётов об ошибках.

Из новшеств можно отметить:

  • Добавлен новый инструмент для экспорта коллекции фотографий на внешние устройства, доступные через UPNP/DLNA. Инструмент для вывода контента через DLNA встроен в основное меню digiKam и Showfoto и доступен во всех режимах отображения.
  • Самодостаточные установочные пакеты для Linux переведены на использование свежего выпуска AppImage SDK и теперь поддерживают выполнение в изолированном режиме с использованием sandbox-окружения на базе инструментария Firejail. Установщик для Windows переведён на новую версию NSIS, совместимую с Windows 10. Расширены возможности пакета для macOS (например, появилась поддержка сканеров) и улучшена работа digiKam и Showfoto из-за портирования библиотек на Qt5.
  • Расширена поддержка MySQL, улучшены средства перевода на новую версию коллекций, хранимых на MySQL или MariaDB с использованием старой схемы хранения, а также улучшен инструмент миграции между MySQL и SQLite;
  • В инструмент для экспорта в DropBox добавлена поддержка аутентификации при помощи протокола OAuth2.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.digikam.org/news/2...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.7
  3. OpenNews: Выпуск программы для редактирования фотографий Fotoxx 16.01
  4. OpenNews: Facebook открыл наработки по распознаванию объектов на фотографиях
  5. OpenNews: Релиз редактора фотографий RawTherapee 5.1
  6. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 2.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: digikam
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  • 1.1, Аноним, 12:03, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Для чего нужны такие программы?
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 12:05, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Для управления фотографиями.
     
     
  • 3.12, Аноним, 14:13, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Я ими управляю при помощи файлового менеджера Кстати, при помощи него в отличие... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, A.Stahl, 14:26, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Да, с помощью файлового менеджера можно управлять в том числе и фильмами до 50 года.
    Но digiKam всё равно программа для управления фотографиями.
     
  • 4.15, Потомок изобретателя колеса, 14:26, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Использование тегов, сортировка по дате, поиск по дате, GPS меткам?
     
     
  • 5.16, Аноним, 14:30, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Использование тегов, сортировка по дате, поиск по дате, GPS меткам?

    Да.

     
     
  • 6.25, Аноним, 20:00, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Научишь как в файловом менеджере управлять по ГПС-меткам?
     
  • 1.2, iPony, 12:05, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А почему всё с этой же собакой фотки?
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 12:14, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Потому что благодаря способности этой программы управлять фотографиями, фотография этой собаки не была утеряна.
     
  • 2.5, slm33, 12:25, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Это главный разработчик :)
     
  • 1.6, Nero Burning ROM, 12:26, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    А диски записывать умеет?
     
     
  • 2.10, Аноним, 13:41, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    K3b умеет.
     
  • 1.8, mumu, 12:31, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И ни одного изменения связанного непосредственно с каталогизацией и обработкой изображений.
    А ведь распознавание образов развивается: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45028
    Восстановление повреждённых изображений развивается: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47831

    Ничего этого нет и, судя по всему, не предвидится в DigiKam :(

     
     
  • 2.9, Аноним, 12:59, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Предлагай код. Автор его рассмотрит и может быть будет использовать.
     
  • 1.22, Аноним, 18:37, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Они пофиксили ошибку из 5.7.0, из-за которой изображения не отображались?
     
  • 1.23, Sir Redgenold, 18:58, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Лучший менеджер фото не только в Linux, а вообще. Я делаю до 10-12 тысяч фото в год, и конечно обычным файл-менеджером здесь не обойтись, просто потеряешься во всем этом. Использовал несколько знаменитых проприетарных программ, но с ними проблема одна - каждый год выходит новая версия, в которой обязательно полностью переделают интерфейс и сломают полезные функции, да еще и платить постоянно надо. Ни то чтобы я нищeброд, напротив - недавно вот построил дом, щас с женой заводим детей (собака уже есть). Но я считаю, что если и надо платить, то за те программы, в которые человек вкладывает душу. И digiKam - это как раз такая программа. Каждый год посылаю донаты, и еще ни разу не подвела меня эта программа. Ну, опенсорс это сила!
     

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