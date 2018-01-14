14.01.2018 10:54  Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.8

Лучший менеджер фото не только в Linux, а вообще. Я делаю до 10-12 тысяч фото в год, и конечно обычным файл-менеджером здесь не обойтись, просто потеряешься во всем этом. Использовал несколько знаменитых проприетарных программ, но с ними проблема одна - каждый год выходит новая версия, в которой обязательно полностью переделают интерфейс и сломают полезные функции, да еще и платить постоянно надо. Ни то чтобы я нищeброд, напротив - недавно вот построил дом, щас с женой заводим детей (собака уже есть). Но я считаю, что если и надо платить, то за те программы, в которые человек вкладывает душу. И digiKam - это как раз такая программа. Каждый год посылаю донаты, и еще ни разу не подвела меня эта программа. Ну, опенсорс это сила!

