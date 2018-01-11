11.01.2018 23:42  Выпуск xine 1.2.9

Представлен релиз xine-lib 1.2.9, многоплатформенной библиотеки для проигрывания видео и аудио файлов, а также набора сопутствующих плагинов. Библиотека может использоваться в ряде видео-проигрывателей, среди которых Xine-UI, gxine, kaffeine.

Xine поддерживает работу в многопоточном режиме, поддерживает большое число популярных и малоизвестных форматов и кодеков, может обрабатывать как локальный контент, так и передаваемые по сети мультимедиа потоки. Модульная архитектура позволяет легко наращивать функциональность через плагины. Различается 5 основных классов плагинов: плагины ввода для приёма данных (ФС, DVD, CD, HTTP и т.п.), плагины вывода (XVideo, OpenGL, SDL, Framebuffer, ASCII, OSS, ALSA и т.п.), плагины для распаковки медиаконтейнеров (демуксеры), плагины для декодирования видео и аудио данных, плагины для применения эффектов (подавление эхо, эквалайзер и т.п.).

Среди ключевых новшеств, добавленных в новом выпуске: