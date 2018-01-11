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11.01.2018 23:42  Выпуск xine 1.2.9

Представлен релиз xine-lib 1.2.9, многоплатформенной библиотеки для проигрывания видео и аудио файлов, а также набора сопутствующих плагинов. Библиотека может использоваться в ряде видео-проигрывателей, среди которых Xine-UI, gxine, kaffeine.

Xine поддерживает работу в многопоточном режиме, поддерживает большое число популярных и малоизвестных форматов и кодеков, может обрабатывать как локальный контент, так и передаваемые по сети мультимедиа потоки. Модульная архитектура позволяет легко наращивать функциональность через плагины. Различается 5 основных классов плагинов: плагины ввода для приёма данных (ФС, DVD, CD, HTTP и т.п.), плагины вывода (XVideo, OpenGL, SDL, Framebuffer, ASCII, OSS, ALSA и т.п.), плагины для распаковки медиаконтейнеров (демуксеры), плагины для декодирования видео и аудио данных, плагины для применения эффектов (подавление эхо, эквалайзер и т.п.).

Среди ключевых новшеств, добавленных в новом выпуске:

  • Добавлен режим пошагового просмотра видео;
  • Реализован индекс ключевых кадров;
  • Добавлена поддержка архитектуры x32 (32-разрядная модель адресации памяти на 64-разрядных системах);
  • Проведена оптимизация базового движка, позволившая сократить нагрузку на CPU и ускорить смену позиции в потоке;
  • Добавлена опция для автоматического прогрывания без пауз (gapless);
  • Улучшена поддержка формата Matroska, API VAAPI и кодека VP9.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.xine-project.org/ne...)
  2. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.28
  3. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 0.11.0 и 1.2.0
  4. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 3.4
  5. OpenNews: Выпуск медиасервера Gerbera 1.1
  6. OpenNews: Основатель QEMU и FFmpeg развивает систему синхронизации файлов VFsync
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: xine
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  • 1, Аноним, 23:49, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Актуальный kaffeine тот, что из kde 5 использует libvlc, поддержку xine давно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, Аноним, 23:52, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не знал, что оно еще живо Все, что о нем помню - скины с закосом под что-то тип... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, Аноним, 23:58, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Серьезно В голос ржу ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4, pavlinux, 00:06, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >... ржу.

    Кобыла чтоль?

     
     
  • 5, Аноним, 00:11, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Нет, я не из фанатов мультфильма про разноцветных ослов Но смех был бы слишком ... весь текст скрыт [показать]
     

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