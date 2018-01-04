04.01.2018 02:19  Раскрыты подробности двух атак на процессоры Intel, AMD и ARM64

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|3.96, anomymous, 13:06, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ну вообще-то на тлбшек тоже эксплойт есть, а то плели тут сектанты,
> что опять у интела всё плохо и спасение в амд. Ан
> нет.
Мелтдаун в AMD не работает, а мелтдаун - это самая страшная беда.
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|4.113, anomymous, 13:27, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> У людей сейчас все хостинги поимеют, между прочим. Если они будут спокойно
> смотреть как поимели их хосты и клиентов, врядли они нормальные.
Фак, да. Пришлось спешно обновлять хостинг, хоть и в отпуске и среди дня.
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|2.7, Аноним, 09:34, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+7 +/–
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> Так Винда тоже подвержена же ? А то вроде как проблема в
> процах. А по новостному фону как буд-то в Линуксе.
если в новостном фоне будет сказано про венду и интел, то продажи потерпят вред, нельзя этого допускать, надо говорить, что амд тоже подвержен, даже если там уязвимость совсем другая.
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|1.9, EuPhobos, 09:51, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вот вопрос в том, как при покупке в будущем, определить испавлена ли уязвимость в интелях, или просто смотреть на них теперь, как на недопроцессор.
Само собой интелы должны будут как то сообщить, что очередная технология аля ванерлэйк теперь без uass/fuckwit и от сюда только отталкиватся при покупке.
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|1.19, gumanzoy, 10:17, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> Уязвимость Meltdown (CVE-2017-5754) позволяет приложению прочитать содержимое любой области память компьютера, включая память ядра и других пользователей.
KPTI защищает только ядро ? а как же другие приложения ?
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|4.97, anomymous, 13:07, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> селективно отключать теперь задолбаешься
> Достаточно nopti в kernel command-line parameters
Да это понятно, что отключить легко. Сложнее определить, можно ли на каждой конкретной системе.
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|5.109, Mihail Zenkov, 13:20, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> RAM. Все преимущество ARM64 vs ARM32 - +10-15% к производительности.
> Кроме мультимедии и крипто,
Для этого часто используют отдельные dsp/gpu/специализированные ядра - у них помимо производительности еще и энергоэффективность высокая, что важно при автономном питании.
> где более крупные регистры дадут и все 200-300%
> производительности.
Можно пример? Обычно все те же 10-15%.
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|1.43, anomymous, 11:39, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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А вообще здорово. Timing attack на базе спекулятивного выполнения команд.
1. Делаем выборку значения из памяти ядра, которая свалится естественно.
2. Далее трогаем нашу собственную ещё не подтянутую в кэш память на базе этого значения - трогаем одну из страниц в зависимости от "прочитанного" значения.
3. Выполнение до фазы (2) не дойдёт, свалится на отказе в доступе. То есть реально никакого значения мы не получим.
4. Зато кэш будет затронут спекулятивным выполнением - проц попробует провернуть операции заранее, просто после, встретив отказ доступа, убьёт результат.
5. Далее через анализ задержек при обращении к нашему до этого не лежавшему в кэше блоку мы можем понять, какое же было искомое прочитанное значение.
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|1.58, angra, 12:02, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Производители процессоров были уведомлены о проблемах 1 июня 2017 года
Но в intel исправить уязвимость в coffe lake не захотели. Более того, сдвинули его релиз с первого квартала 2018-го на четвертый квартал 2017-го. Ведь как иначе манагеры смогли бы пару месяцев помахать выдающимися результатами и выписать себе премии и бонусы на рождество/НГ.
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|1.69, anomymous, 12:18, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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И кстати ~30% performance loss - это ещё не всё. В LKML обсуждается предложенное Intel решение для части Spectre, судя по обсуждению там видимо ещё 30% набежит. Самое поганое, что это не сможет быть включено-отключено "на лету", речь идёт об изменениях кода ядра _при сборке_.
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|2.87, llolik, 12:53, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> И кстати ~30% performance loss - это ещё не всё. В LKML
> обсуждается предложенное Intel решение для части Spectre, судя по обсуждению там
> видимо ещё 30% набежит. Самое поганое, что это не сможет быть
> включено-отключено "на лету", речь идёт об изменениях кода ядра _при сборке_.
Можно попросить ссылкой на обсуждение кинуть. Интересно почитать. Или это та, что из новости (я не весь тред читал)?
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|3.100, anomymous, 13:10, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Можно попросить ссылкой на обсуждение кинуть. Интересно почитать. Или это та, что
> из новости (я не весь тред читал)?
Да, эта та самая ветка, только она по ссылке не вся отображается - лучше развернуть обсуждения за 3-4 число и выборочно полистать.
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|1.80, vitalif, 12:38, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я бы с удовольствием кстати везде юзал AMD, но хороших ноутбуков с AMD ВООБЩЕ НЕТ НИ ОДНОГО.
То есть реально, я пока не видел ни одного ноутбука с AMD и нормальным экраном (IPS, >= 1920x1080, >= 90% sRGB охват).
Ну вот, может сделают наконец? :)
...ну и процы у них правда тормозноватые последнее время были...
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|2.101, anomymous, 13:12, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> ...ну и процы у них правда тормозноватые последнее время были...
Ну так потому и "тормозноватые", что видимо не читерили так усиленно, как штеуд. Чего там ещё из-за читерства вылезет, а хрен знает - третий критикал уже за 2 года.
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|2.98, AlexYeCu_not_logged, 13:09, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>небось два с половиной человека. Ну акромя АНБ.
То, что знают двое, знает и свинья.
Рано или поздно всё равно рвануло бы (либо «переоткрыли» бы, либо АНБ в лице решившего подзаработать админа слило бы), только к этому никто не был бы готов.
>И таких наверняка большинство.
И кто им доктор?
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|2.108, anomymous, 13:18, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Имхо, просто продвигают продажи новых процов. А так больше шума из ничего.
> Ну, или почти ничего.
Угу. Возможность из специально оформленного приложения, не требующего прав администратора, прочитать всю системную память - включая например сохранённые браузером в памяти пароли, куски текстов, открытых в соседнем текстовом редакторе, пришедшие (например на планшетах на винтеле) SMS с кодами подтверждения банковских операций и т.п. - это конечно же "ничего".
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