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04.01.2018 02:19  Раскрыты подробности двух атак на процессоры Intel, AMD и ARM64

Разработчики из Google Project Zero опубликовали детали двух уязвимостей, которые получили кодовые имена Meltdown и Spectre. Процессоры Intel и ARM64 подвержены обеим проблемам, AMD затрагивает только вторая уязвимость. Производители процессоров были уведомлены о проблемах 1 июня 2017 года. Для демонстрации атак подготовлены работающие прототипы эксплоитов, в том числе реализация на JavaScript, работающая в браузере.

Уязвимость Meltdown (CVE-2017-5754) позволяет приложению прочитать содержимое любой области памяти компьютера, включая память ядра и других пользователей. Проблема также позволяет получить доступ к чужой памяти в системах паравиртуализации (режим полной виртуализации (HVM) проблеме не подвержен) и контейнерной изоляции (в том числе Docker, LXC, OpenVZ), например, пользователь одной виртуальной машины может получить содержимое памяти хост-системы и других виртуальных машин. Уязвимости подвержены процессоры Intel (фактически все процессоры, выпускаемые с 1995 года, за исключением Intel Itanium и Intel Atom, выпущенных до 2013 года) и ARM64 (Cortex-A15/A57/A72/A75). Подготовленный прототип эксплоита позволяет читать память ядра со скоростью 2000 байт в секунду на процессоре Intel Xeon архитектуры Haswell.

Уязвимость Spectre (CVE-2017-5753, CVE-2017-5715) создаёт брешь в механизме изоляции памяти приложений и позволяет атакующему обманным способом получить данные чужого приложения (только приложения, но не памяти ядра). Этой атаке подвержены процессоры Intel, AMD (только при включенном eBPF в ядре) и ARM64 (Cortex-R7/R8, Cortex-A8/A9/A15/A17/A57/A72/A73/A75). По сравнению с Meltdown уязвимость существенно труднее в эксплуатации, но её и значительно труднее исправить. Прототип эксплоита Spectre уже можно найти в открытом доступе.

Упомянутые атаки манипулируют тремя разными уязвимостями (обход проверки границ, сбой проверки прав доступа при обработке исключений и оседание данных в кэше после отмены операции), каждая из которых требует отдельного исправления, но все вызваны недоработками в реализации механизма спекулятивного выполнения инструкций. С целью повышения производительности при наличии свободных ресурсов современные процессоры активно применяют упреждающее выполнение инструкций на основе предварительных оценок, ещё до того как инструкции будут затребованы. Если предположение оказалось верным, выполнение продолжается, а если нет, результаты заранее выполненных инструкций отменяются, состояние откатывается назад, процессор возвращается в точку разветвления и переходит к выполнению корректной цепочки.

Суть уязвимостей в том, что при определённых обстоятельствах отмотанное назад упреждающее выполнение не всегда протекает бесследно и не все изменения откатываются, например, могут оставаться в кэше процессора. Для проведения атаки Meltdown осуществляется обращение к произвольным областям памяти ядра. Данные области запрашиваются в результате упреждающей операции, но далее процессор определяет, что приложение не имеет прав на доступ к этой памяти, операция откатывается назад и генерируется исключение, но так как фактически обращение к памяти состоялось, данные оседают в кэше процессора и затем могут быть определены через проведение атаки по сторонним каналам (определение содержимого кэша через анализ задержки при обращении к изначально известным непрокэшированным данным).

Пользователям рекомендуется установить обновление ядра сразу после его публикации для дистрибутивов. Исправление проблемы Meltdown для ядра Linux выпущено в виде набора патчей KPTI. Исправление уязвимости Spectre в общем виде пока не выработано, частично предложено обновление микрокода и усиление безопасности отдельных приложений. Обновление для блокирования Meltdown уже выпущено для RHEL и Fedora. Проследить за появлением обновлений в других дистрибутивах можно на следующих страницах: Debian, Ubuntu, SUSE (частично исправлена), openSUSE, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD. Исправления для Windows и macOS ожидаются в ближайшее время. Для платформы Android исправления были доставлены в последнем обновлении. Проблема также устранена в Chrome OS 63.0.3239.116.

Применение патча обязательно так как пользователи ежедневно запускают чужой код на своих компьютерах, посещая веб сайты с JavaScript (>99%) и одним из инструментов совершения атаки может стать web-браузер. Разработчики Google Chrome работают над интеграцией защиты от совершения атаки через JavaScript прямо в браузер. Исправление будет доступно в релизе Chrome, назначенном на 23 января. Компания Mozilla внесла в Firеfox 57 временные исправления, затрудняющие атаку, ограничив точность работы таймера (performance.now) до 20µs и отключив SharedArrayBuffer.

Интересен комментарий Торвальдса: текущие патчи безусловно включили KPTI для всех процессоров и архитектур Intel, что может означать, что у компании нет кристаллов, в которых эта ошибка исправлена, а это может значить, что Cannon Lake/Ice Lake выйдут с этой же проблемой.

  1. Главная ссылка к новости (https://googleprojectzero.blog...)
  2. OpenNews: Разработчики Linux и Windows работают над закрытием огромной уязвимости в процессорах
  3. OpenNews: Уязвимость в процессорах Intel, позволяющая выполнить код на уровне SMM
  4. OpenNews: Продемонстрировано использование уязвимости в DRAM-памяти для повышения привилегий в системе
  5. OpenNews: Разработан метод атаки на уязвимость в DRAM-памяти с использованием JavaScript
  6. OpenNews: Выявлен метод обхода защиты ASLR на процессорах Intel
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: linux, kernel, security, intel, amd, arm64, cpu
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  • 1.1, Витя Пиканов, 09:20, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Капец... Что же теперь делать? 🤔
     
     
  • 2.20, Анином, 10:18, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +/
    Вырывай Интель-проц из материнской платы, сожги его, сделай и надень шапочку из ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.117, Аноним, 13:32, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы таки верите что уязвимостей не существует Поэтому сравниваете с шапочкой из ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.23, Аноним, 10:38, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Курс акций Intel и AMD http www nasdaq com symbol amd http www nasdaq com ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.81, Аноним Анонимович Анонимов, 12:40, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Смело можно сказать, что рынок никак на это не отреагировал.
     
  • 2.47, Аноним, 11:51, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Для начала ublock поставить. И запретить JS. После чего накатить новое ядро.
     
     
  • 3.75, Аноним, 12:25, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а ещё μmatrix и noscript
     
     
  • 4.77, Аноним, 12:31, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Все так, но noscript не особо удобен
     
  • 4.88, Аноним, 12:53, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Они дублируют друг друга Umatrix оставить, запретив JS по дефолту Noscript на ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 09:22, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как жить дальше....
     
     
  • 2.4, Michael Shigorin, 09:29, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –8 +/
    Например, так https sdelanounas ru blogs 98806 -- как раз другую такую домой... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.8, Аноним, 09:36, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +23 +/
    Икона на столе все объясняет
     
     
  • 4.13, allez, 10:08, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    И таки что она объясняет онанимному оналитегу ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.17, Stahl, 10:15, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну, врачи в России советуют вместо лечения идти в церковь Вот и тут ровная така... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.82, Аноним, 12:41, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Врачи России советуют не ходить к врачам и не пить таблеток А также не целовать... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.18, анонимоус, 10:15, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот вы интересный! Сказано же - всё!
     
  • 4.21, unoc_u34, 10:18, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Линейка Повер (АйБиэМ) и Эльбрус тебе в помощь
     
     
  • 5.37, anomymous, 11:25, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    То, что они относятся к категории неуловимых джо , и их ещё толком не исследова... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.68, Аноним, 12:17, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дыр с OoO там точно нет, потому что нет OoO.
     
     
  • 7.83, Аноним, 12:45, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    FTFY ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.38, troll, 11:25, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    да что Вы понимаете. это же специализированный сетевой интерфейс к Эльбрусу.
     
  • 3.10, Аноним, 09:57, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Миша икона не помогает от сплоитов, уже пробовали Может святой водой системник ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, Аноним, 10:11, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ведро святой воды в работающий системник, работает 100% :-)
     
  • 4.15, Zomby, 10:11, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Опять? :)
     
  • 3.51, Аноним, 11:57, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    О да, коменты жгут В предыдущем коменте предлагали оборвать руки шигоринскому р... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 09:27, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    небось цены на амд взлетят до небес теперь, прям как биткоины
     
     
  • 2.27, Аноним, 10:56, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну вообще-то на тлбшек тоже эксплойт есть, а то плели тут сектанты, что опять у ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.96, anomymous, 13:06, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну вообще-то на тлбшек тоже эксплойт есть, а то плели тут сектанты,
    > что опять у интела всё плохо и спасение в амд. Ан
    > нет.

    Мелтдаун в AMD не работает, а мелтдаун - это самая страшная беда.

     
     
  • 4.115, 0x0, 13:29, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > "Spectre является более серьезной из двух уязвимостей, хотя ее сложнее использовать"

    https://itc.ua/news/intel-utverzhdaet-chto-ne-tolko-ee-chipyi-podverzhenyi-uya

     
  • 2.28, Аноним, 10:57, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет. Нормальным_людям пофиг, а 2.5 гика ситуацию не сильно изменят
     
     
  • 3.99, Аноним, 13:10, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У людей сейчас все хостинги поимеют, между прочим Если они будут спокойно смотр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.113, anomymous, 13:27, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > У людей сейчас все хостинги поимеют, между прочим. Если они будут спокойно
    > смотреть как поимели их хосты и клиентов, врядли они нормальные.

    Фак, да. Пришлось спешно обновлять хостинг, хоть и в отпуске и среди дня.

     
  • 2.39, anomymous, 11:26, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    На VPS - взлетят, процентов на 30 На интелы с AMD не знаю ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноним, 09:30, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так Винда тоже подвержена же А то вроде как проблема в процах А по новостному... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 09:34, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    > Так Винда тоже подвержена же ? А то вроде как проблема в
    > процах. А по новостному фону как буд-то в Линуксе.

    если в новостном фоне будет сказано про венду и интел, то продажи потерпят вред, нельзя этого допускать, надо говорить, что амд тоже подвержен, даже если там уязвимость совсем другая.

     
  • 2.55, Ordu, 12:01, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Про линукс пишут потому, что под него патчи вышли, и народ глядя в патчи пытался... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.86, Аноним, 12:46, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Постоянно про венду в новостном фоне пишут, если читать новости не на опеннете и... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.9, EuPhobos, 09:51, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот вопрос в том, как при покупке в будущем, определить испавлена ли уязвимость в интелях, или просто смотреть на них теперь, как на недопроцессор.
    Само собой интелы должны будут как то сообщить, что очередная технология аля ванерлэйк теперь без uass/fuckwit и от сюда только отталкиватся при покупке.
     
     
  • 2.11, Shin, 10:06, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Покупать AMD
     
     
  • 3.16, EuPhobos, 10:12, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Всегда это и делал, у меня ни одного компа нет на интелях ни дома ни на работе, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.24, delvin, 10:40, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >будет ли он определять проц

    будет

     
  • 1.12, Аноним, 10:07, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    На прем старом нетбуке intel atom но патч затронет все intel?
     
     
  • 2.22, Аноним, 10:19, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Конечно же нет! Ваш нетбук обойдет стороной.
     
     
  • 3.111, Гавриил, 13:22, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Атомы и Итаниумы без этой уязвимости, вроде как.
     
  • 1.19, gumanzoy, 10:17, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Уязвимость Meltdown (CVE-2017-5754) позволяет приложению прочитать содержимое любой области память компьютера, включая память ядра и других пользователей.

    KPTI защищает только ядро ? а как же другие приложения ?

     
     
  • 2.31, llolik, 11:06, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Распределением памяти ядро занимается Поэтому ядро и надо научить обходить данн... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.25, grayich, 10:46, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    чёто не понял, ядра уже пропатчили? если нет то чего уже раскрыли детали?
    как вообще проверить, пропатчено уже или нет?
     
     
  • 2.34, anonimous, 11:13, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    уже багофиксы к затычке поперли, а ты все пропатчено нет 4 14 да, остальные лтсы... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.40, anomymous, 11:27, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    4 14 пропатчили RH тоже в своё ядро оперативненько KPTI вкатил апдейтом, селек... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.44, 0x0, 11:43, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Достаточно nopti в kernel command-line parameters ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.97, anomymous, 13:07, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> селективно отключать теперь задолбаешься
    > Достаточно nopti в kernel command-line parameters

    Да это понятно, что отключить легко. Сложнее определить, можно ли на каждой конкретной системе.

     
  • 3.62, 0x0, 12:09, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тем более, для процессоров AMD в ближайшее время PTI будет снова отключен https... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.63, Ordu, 12:09, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Пропатчили Даже дали время дистрибутивам среагировать В генте я видел эти патч... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.70, Ordu, 12:18, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    zcat proc config gz 124 grep PAGE_TABLE_ISOLATION CONFIG_PAGE_TABLE_ISOLAT... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.26, Аноним, 10:46, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Забавно то, что добрая половина устройств и через полгода будет продолжать быть ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, anomymous, 10:59, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пздц. Вот реально, хоть собирай все интели и выкидывай. 30% performance loss, для крупной виртуализованной инфраструктуры - это пздц.
     
  • 1.32, Аноним, 11:10, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    продам нетбук с Atom до 2013 года
     
     
  • 2.35, Mihail Zenkov, 11:16, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    меняю нетбук с Atom до 2013 года на Intel Xenon 2015-17 или AMD Epyc ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.33, Mihail Zenkov, 11:12, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Процессоры Intel и ARM64 подвержены обеим
    > проблемам

    ARM32 эти проблемы не затрагивают?
    А если на новых ARM64 запускать 32-х битную систему?

     
     
  • 2.41, anomymous, 11:28, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Рекомендую сразу Z80 эмулировать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.74, Mihail Zenkov, 12:25, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ваш сарказм не к месту в большинстве случаев на ARM64 всего 2-3GB RAM Все преи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.89, anomymous, 12:54, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > +10-15% к производительности

    Всего-то.

    Ну и да, если смысла никакого использовать нет - зачем тогда вообще нужна эта архитектура?

     
  • 4.102, Аноним, 13:12, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кроме мультимедии и крипто, где более крупные регистры дадут и все 200-300 прои... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.109, Mihail Zenkov, 13:20, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> RAM. Все преимущество ARM64 vs ARM32 - +10-15% к производительности.
    > Кроме мультимедии и крипто,

    Для этого часто используют отдельные dsp/gpu/специализированные ядра - у них помимо производительности еще и энергоэффективность высокая, что важно при автономном питании.

    > где более крупные регистры дадут и все 200-300%
    > производительности.

    Можно пример? Обычно все те же 10-15%.

     
     
  • 6.118, Аноним, 13:33, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Знаете, немолодой медиатек с 4-я 64-битными ядрами спокойно ворочает FullHD VP9 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.54, Аноним, 11:59, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В режиме 32-бит всё о-кей
     
  • 1.36, troll, 11:22, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    вот аж прямо реактора и таки сразу ядерного или может всё таки просто таяние ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.73, A.Stahl, 12:23, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Аж прямо так. Просто таяние -- melting.
     
  • 2.105, Аноним, 13:16, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Это устоявшийся термин у ядерщиков - core meltdown Смысл такой что когда у тебя... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.42, Аноним, 11:30, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А для альта актуально?
     
  • 1.43, anomymous, 11:39, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А вообще здорово. Timing attack на базе спекулятивного выполнения команд.

    1. Делаем выборку значения из памяти ядра, которая свалится естественно.
    2. Далее трогаем нашу собственную ещё не подтянутую в кэш память на базе этого значения - трогаем одну из страниц в зависимости от "прочитанного" значения.
    3. Выполнение до фазы (2) не дойдёт, свалится на отказе в доступе. То есть реально никакого значения мы не получим.
    4. Зато кэш будет затронут спекулятивным выполнением - проц попробует провернуть операции заранее, просто после, встретив отказ доступа, убьёт результат.
    5. Далее через анализ задержек при обращении к нашему до этого не лежавшему в кэше блоку мы можем понять, какое же было искомое прочитанное значение.

     
     
  • 2.67, Аноним, 12:17, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А почему это на AMD не работает?
     
     
  • 3.79, anomymous, 12:36, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Spectre точно работает и решения от него в ядре пока нет Meltdown - нет, не ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.45, klalafuda, 11:49, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А пофигу. Честному человеку нечего скрывать!
     
     
  • 2.65, Аноним, 12:14, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    И в каком кольце ты, честный человек , крутишся на CPU И, да, недалёкость не с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.92, Аноним, 13:04, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    основная мера честности - бедность, потому самые честные могут сплевывать на гуг... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.106, Аноним, 13:17, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну так напиши параметры своей креды здесь, чтоли Да и серия номер паспорта не п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.48, Аноним, 11:52, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что нужны свои линукс-процессоры.
     
     
  • 2.53, Анином, 11:59, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Даёшь RISC-V!
     
  • 1.57, Аноним, 12:01, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А ведь 99 смартфонов планшетов так и останутся без обновлений ОС PS Жаль что ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.58, angra, 12:02, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Производители процессоров были уведомлены о проблемах 1 июня 2017 года

    Но в intel исправить уязвимость в coffe lake не захотели. Более того, сдвинули его релиз с первого квартала 2018-го на четвертый квартал 2017-го. Ведь как иначе манагеры смогли бы пару месяцев помахать выдающимися результатами и выписать себе премии и бонусы на рождество/НГ.

     
     
  • 2.76, vz, 12:31, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    кто после этого будет покупать дырявые процы, только геймеры, им море по колено
     
  • 1.61, Аноним, 12:05, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Помогите найти эксплоит Meltdown Spectre https gist github com ErikAugust... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.69, anomymous, 12:18, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    И кстати ~30% performance loss - это ещё не всё. В LKML обсуждается предложенное Intel решение для части Spectre, судя по обсуждению там видимо ещё 30% набежит. Самое поганое, что это не сможет быть включено-отключено "на лету", речь идёт об изменениях кода ядра _при сборке_.
     
     
  • 2.87, llolik, 12:53, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > И кстати ~30% performance loss - это ещё не всё. В LKML
    > обсуждается предложенное Intel решение для части Spectre, судя по обсуждению там
    > видимо ещё 30% набежит. Самое поганое, что это не сможет быть
    > включено-отключено "на лету", речь идёт об изменениях кода ядра _при сборке_.

    Можно попросить ссылкой на обсуждение кинуть. Интересно почитать. Или это та, что из новости (я не весь тред читал)?

     
     
  • 3.100, anomymous, 13:10, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Можно попросить ссылкой на обсуждение кинуть. Интересно почитать. Или это та, что
    > из новости (я не весь тред читал)?

    Да, эта та самая ветка, только она по ссылке не вся отображается - лучше развернуть обсуждения за 3-4 число и выборочно полистать.

     
  • 1.80, vitalif, 12:38, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я бы с удовольствием кстати везде юзал AMD, но хороших ноутбуков с AMD ВООБЩЕ НЕТ НИ ОДНОГО.

    То есть реально, я пока не видел ни одного ноутбука с AMD и нормальным экраном (IPS, >= 1920x1080, >= 90% sRGB охват).

    Ну вот, может сделают наконец? :)

    ...ну и процы у них правда тормозноватые последнее время были...

     
     
  • 2.101, anomymous, 13:12, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > ...ну и процы у них правда тормозноватые последнее время были...

    Ну так потому и "тормозноватые", что видимо не читерили так усиленно, как штеуд. Чего там ещё из-за читерства вылезет, а хрен знает - третий критикал уже за 2 года.

     
  • 1.84, Аноним, 12:45, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    От этих новостей один вред, открыли ящик Пандоры, как говорится Какое количеств... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.90, Аноним, 13:00, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну АНБ Эта ну АНБ зная о такой уязвимости могла выключать целые страны ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.98, AlexYeCu_not_logged, 13:09, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >небось два с половиной человека. Ну акромя АНБ.

    То, что знают двое, знает и свинья.
    Рано или поздно всё равно рвануло бы (либо «переоткрыли» бы, либо АНБ в лице решившего подзаработать админа слило бы), только к этому никто не был бы готов.

    >И таких наверняка большинство.

    И кто им доктор?

     
  • 2.103, anomymous, 13:12, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты знаешь, то, что страус суёт голову в песок, вовсе не мешает койоту ухватить его за задницу.
     
  • 1.85, vz, 12:46, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В прошлой теме радовались за AMD, ну и ..
     
  • 1.104, KstuRoot, 13:13, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Имхо, просто продвигают продажи новых процов. А так больше шума из ничего. Ну, или почти ничего.
     
     
  • 2.107, kukubik, 13:18, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >Имхо, просто продвигают продажи новых процов. А так больше шума из ничего. Ну, или почти ничего.

    Продвигают процы, которых еще не существует?

     
  • 2.108, anomymous, 13:18, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Имхо, просто продвигают продажи новых процов. А так больше шума из ничего.
    > Ну, или почти ничего.

    Угу. Возможность из специально оформленного приложения, не требующего прав администратора, прочитать всю системную память - включая например сохранённые браузером в памяти пароли, куски текстов, открытых в соседнем текстовом редакторе, пришедшие (например на планшетах на винтеле) SMS с кодами подтверждения банковских операций и т.п. - это конечно же "ничего".

     
     
  • 3.112, Аноним, 13:23, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А еще можно на хостинге читать пароли и ключи соседей, да и хоста.
     
  • 2.110, Аноним, 13:21, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Парадокс в том что еще не вышедшие серии процессоров эта фигня тоже кажется затр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.114, Аноним, 13:29, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты опять собираешься купить Intel?
     
  • 1.116, Аноним, 13:31, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    странно, что про Эльбрус никто не вспомнил
     

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