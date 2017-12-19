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19.12.2017 17:27  Выпуск PoCL 1.0, независимой реализации стандарта OpenCL

Доступен релиз проекта PoCL 1.0 (Portable Computing Language OpenCL), развивающего реализацию стандарта OpenCL, независимую от производителей графических ускорителей и позволяющую использовать различные бэкенды для выполнения OpenCL-ядер на разных типах графических и центральных процессоров. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Поддерживается работа на платформах X86_64, MIPS32, ARM v7, AMD HSA APUs и различных специализированных TTA-процессорах (Transport Triggered Architecture) c архитектурой VLIW.

Реализация компилятора ядер OpenCL построена на базе LLVM, а в качестве фронтэнда для OpenCL C используется Clang. Для обеспечения должной переносимости и производительности компилятор ядер OpenCL может генерировать комбинированные функции, которые могут использовать различные аппаратные ресурсы для распараллеливания выполнения кода, такие как VLIW, суперскалярность, SIMD, SIMT, многоядерность и многопоточность. Имеется поддержка ICD-драйверов (Installable Client Driver). Присутствуют бэкенды для обеспечения работы через CPU, ASIP (TCE/TTA), GPU на базе архитектуры HSA и GPU NVIDIA (CUDA).

В новой версии добавлена экспериментальная поддержка GPU NVIDIA через новый бэкенд CUDA. В бэкенде, использующем CPU, полностью реализована спецификация OpenCL 1.2, а также поддержка отдельных элементов стандарта OpenCL 2.0. Проведена оптимизация производительности на многоядерных системах при выполнении большого числа мелких ядер OpenCL. Реализована возможность использования выпусков LLVM/Clang 4.0 и 5.0. Обновлён бинарный формат, в котором нарушена совместимость с прошлыми выпусками. Улучшена поддержка инструкций AVX512.

  1. Главная ссылка к новости (http://portablecl.org/pocl-1.0...)
  2. OpenNews: Доступны спецификации OpenCL 2.0 и OpenVX 1.0. AMD развивает альтернативу OpenGL
  3. OpenNews: В Fedora 21 предложено обеспечить "из коробки" поддержку OpenCL на основе открытых технологий
  4. OpenNews: В LibreOffice добавлена поддержка ускорения вычислений с использованием OpenCL
  5. OpenNews: Выход спецификаций OpenGL 4.4 и OpenCL 2.0
  6. OpenNews: Драйвер RadeonSI достиг уровня выполнения простых OpenCL программ
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pocl, opencl
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  • 1, Аноним, 18:49, 19/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А Радеоны планируют?
     
     
  • 2, Аноним, 18:50, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    А тебе реально это важно? ты будешь реально этим пользоваться?
     

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