12.12.2017 21:43  Модульный выпуск Fedora отменён. Опубликован классический Fedora 27 Server

Вместо намеченного на 9 января нового модульного серверного дистрибутива Fedora 27 Modular Server опубликованы классические сборки Fedora 27 Server. По функциональности Fedora 27 Server близок к Fedora 26 и отличается лишь обновлением версий пакетов.

Переход на модульную архитектуру отменён после анализа отзыва пользователей бета-версии. Из всплывших недостатков, мешающих переходу на модульную архитектуру, упоминаются невозможность включения в модульную редакцию приложений, не оформленных в виде модулей (могут поставляться только части ПО, явно включённые в модули), а также наличие ещё одного уровня абстракции, приводящего к неприемлемому усложнению всей системы.

Модульная редакция возвращена на стадию проектирования, где она будет переосмыслена. Разработчики не отказываются от планов по предоставлению модульного варианта дистрибутива, но, скорее всего, он будет предложен не как замена традиционному дистрибутиву Fedora, а как отдельная редакция, построенная на его пакетной базе и сосуществующая с ним. В частности, вместо создания новой модульной операционной системы планируется создать отдельный модульный репозиторий пакетов, который будет реализован как дополнительный слой над штатным репозиторием Fedora. Подобный подход упростит работу сопровождающих пакеты и предоставит пользователям возможность выбора.

Напомним, что главной идеей модульного варианта Fedora является поставка приложений в виде отдельно обновляемых модулей, жизненный цикл которых не привязан к другим приложениям и основной начинке дистрибутива. Поддержка приложений, выделенных в модули, осуществляется независимо от релизов дистрибутива, что позволяет обеспечить сосуществование пакетов с разными версиями одного и того же приложения. Модульная организация позволяет пользователю переходить на новые значительные выпуски приложения не дожидаясь нового релиза дистрибутива и оставаться на старых, но ещё поддерживаемых, версиях после обновления дистрибутива.

Каждый модуль включает базовое приложение и необходимые для его работы библиотеки или может использовать в качестве зависимостей другие модули. Модули оформлены в виде сгруппированных rpm-пакетов, что позволяет формировать на их базе образы готовых для установки контейнеров Docker. В рамках одной базовой версии модуля обеспечивается обратная совместимость и неизменность ABI. Для каждой базовой версии модуля предусмотрен отдельный канал для доставки корректирующих обновлений.



