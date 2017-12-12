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12.12.2017 21:43  Модульный выпуск Fedora отменён. Опубликован классический Fedora 27 Server

Вместо намеченного на 9 января нового модульного серверного дистрибутива Fedora 27 Modular Server опубликованы классические сборки Fedora 27 Server. По функциональности Fedora 27 Server близок к Fedora 26 и отличается лишь обновлением версий пакетов.

Переход на модульную архитектуру отменён после анализа отзыва пользователей бета-версии. Из всплывших недостатков, мешающих переходу на модульную архитектуру, упоминаются невозможность включения в модульную редакцию приложений, не оформленных в виде модулей (могут поставляться только части ПО, явно включённые в модули), а также наличие ещё одного уровня абстракции, приводящего к неприемлемому усложнению всей системы.

Модульная редакция возвращена на стадию проектирования, где она будет переосмыслена. Разработчики не отказываются от планов по предоставлению модульного варианта дистрибутива, но, скорее всего, он будет предложен не как замена традиционному дистрибутиву Fedora, а как отдельная редакция, построенная на его пакетной базе и сосуществующая с ним. В частности, вместо создания новой модульной операционной системы планируется создать отдельный модульный репозиторий пакетов, который будет реализован как дополнительный слой над штатным репозиторием Fedora. Подобный подход упростит работу сопровождающих пакеты и предоставит пользователям возможность выбора.

Напомним, что главной идеей модульного варианта Fedora является поставка приложений в виде отдельно обновляемых модулей, жизненный цикл которых не привязан к другим приложениям и основной начинке дистрибутива. Поддержка приложений, выделенных в модули, осуществляется независимо от релизов дистрибутива, что позволяет обеспечить сосуществование пакетов с разными версиями одного и того же приложения. Модульная организация позволяет пользователю переходить на новые значительные выпуски приложения не дожидаясь нового релиза дистрибутива и оставаться на старых, но ещё поддерживаемых, версиях после обновления дистрибутива.

Каждый модуль включает базовое приложение и необходимые для его работы библиотеки или может использовать в качестве зависимостей другие модули. Модули оформлены в виде сгруппированных rpm-пакетов, что позволяет формировать на их базе образы готовых для установки контейнеров Docker. В рамках одной базовой версии модуля обеспечивается обратная совместимость и неизменность ABI. Для каждой базовой версии модуля предусмотрен отдельный канал для доставки корректирующих обновлений.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/fed...)
  2. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 27
  3. OpenNews: Проект Fedora опубликовал первый выпуск модульного серверного дистрибутива Boltron
  4. OpenNews: Fedora планирует выпустить модульный вариант серверной редакции дистрибутива
  5. OpenNews: Разработчики Fedora рассматривают возможность перехода на ежегодные выпуски
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: fedora
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  • 1.1, Аноним, 22:18, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Какая неожиданность, ну кто бы мог подумать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, пох, 22:54, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    действительно, неожиданность.
    Разум, неожиданно, победил. Впрочем, вряд ли надолго.

     
  • 1.2, кверти, 22:29, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    упоролись совсем, однако Мда, переизобретать винду - это epic win Главное, что... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 22:30, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    NixOS. Модульнее никак.
     
  • 1.4, Аноним, 22:42, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Кэп У меня СОМНЕНИЯ, ведь наличие ещё одного уровня абстракции, приводящего к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 22:48, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Тащем-то, во Flatpak ставятся зависимости не по одному пакету, а целыми наборами... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, annoynymous, 23:00, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Вот странно, чего им флатпак-то не угодил.
     
  • 1.8, Аноним, 23:07, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Это что приложениея в контейнерах что-ли теперь?
     
  • 1.9, Аноним, 23:13, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не получилось Поттерингу протащить контейнеры со смузи в основную ветку.
     
     
  • 2.10, Аноним, 23:21, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Да Поттеринг вообще пусть горит в аду.
     

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