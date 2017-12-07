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07.12.2017 16:02  IP-адреса сайта рабочего стола MATE попали в реестр запрещённных в РФ ресурсов

Сайт рабочего стола MATE (mate-desktop.org) оказался недоступен для пользователей из Российской Федерации, так как IP-адреса системы доставки контента Cloudflare (104.28.17.61, 104.28.16.61), через которые был организован доступ к ресурсу, попали в реестр запрещённых сайтов. Запись была добавлена в соответствии с решением ФНС по блокировке online-казино. Так как запрещённый сайт был доступен по HTTPS, то при отсутствии у провайдера DPI-системы с поддержкой SNI, блокировка действует и на легитимные сайты, доступ к которым осуществляется через те же IP. Не исключено, что кроме mate-desktop.org под блокировку попали и другие ресурсы, пользующиеся сервисом Cloudflare. 


   $ host mate-desktop.org
   mate-desktop.org has address 104.28.17.61
   mate-desktop.org has address 104.28.16.61
  1. Главная ссылка к новости (http://blocklist.rkn.gov.ru...)
  2. OpenNews: Президент РФ утвердил ограничение анонимайзеров и регулирование мессенджеров
  3. OpenNews: В реестр запрещённых в РФ сайтов добавлен 127.0.0.1
  4. OpenNews: В Беларуси введена блокировка анонимной сети Tor
  5. OpenNews: Роскомнадзор РФ принял решение заблокировать Википедию
  6. Обход блокировки трафика провайдером при помощи iptables
Автор новости: evildoed
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: mate
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  • 1.1, Игорь Арбичев, 18:02, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –8 +/
    Это эпический фейл!
     
     
  • 2.6, Фуррь, 18:13, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +4 +/
    Да, ведь у меня, к примеру, всё работает и сайт открывается (СПб).
     
  • 2.25, Аноним, 18:27, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    > Это эпический фейл!

    Можно подумать, первый раз.

     
     
  • 3.32, Аноним, 18:34, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    И они ещё борются за почётное звание 171 дома высокой культуры быта 187 , а ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.49, Недоумевающий, 18:54, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Похоже Роскомсвобода решила счётчик накрутить к концу отчетного года...
     
  • 1.2, Аноним, 18:06, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Почему все так неумно?
     
     
  • 2.5, таки да, 18:10, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    Потому что вы имеете такие законы, какие заслуживаете.
     
     
  • 3.31, Аноним, 18:34, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ой, да перестань Во всём мире такой капец, если не сказать грубее, что тебе бы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.35, Аноним, 18:36, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Осторожно, а то либерботы вас сейчас с в грязь в топчут Как ты смеешь Божес... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.50, liberbot, 18:55, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот как так получается, что не мы их от олимпиады отлучаем, а они нас, великих и непреклонных имеют в извращенных формах.
     
     
  • 6.52, Аноним, 19:00, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю, кто вас имеет в извращённых формах, у нас в России всё норм Могу тольк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.60, liberbot, 19:09, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну норм, так норм... Вот знакомый поскользнулся, головой о рельс ударился, ходит теперь счастливый, улыбается.
     
  • 4.41, Аноним, 18:49, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Насчет штатов - согласен, они помешаны на защите авторских прав, потому что 90 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.44, Аноним, 18:52, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    https theoutline com post 2558 death-of-the-internet-net-neutrality-donald-tru... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.65, Анончик999999, 19:14, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Они не помешаны, они уважают человеческий труд, чего тебе, сынок, никогда не понять!
     
     
  • 6.67, Аноним, 19:21, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Хочется до аться, а не до кого Ну так здесь технологический ресурс, свети проб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.75, Аноним, 19:36, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Буржуй, уважающий человеческий труд, -- это как волк, уважающий своих жертв Ка... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.47, Аноним_, 18:54, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    и ничего, в проклятой гейропе дурацкий сайт с mate не заблокирован, вот чудеса-то.

    Его, конечно, ни разу и не жаль, но когда придут за вами - уже никто и не мяукнет, даже шопотом. А чо, в гейропе тоже ж приходят (я от пацана слышал, у которого дядя троюродной тети бывал в той гейропе, целых два раза), и вообще они первые начали!

    Я вот в очередной раз споткнулся о линк на слайдшару, а там была не только порнуха, но и документация к некоторым проектам. В принципе, да, зачем нам эта документация...

     
  • 4.48, Аноним, 18:54, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кремлеботы и на опеннете? Докатились
     
     
  • 5.54, поползновения, 19:01, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    давно уже. кастуй шигорина
     
  • 5.58, Аноним, 19:05, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты недооцениваешь заразность идеологии за тебя все уже решили, делай как все - ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.62, Анончик999999, 19:11, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Зачем вам участие в олимпиадах? Вы и так всегда победители!
     
  • 1.4, Atterratio, 18:09, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Я если честно не понимаю этого. Про блокировки отдельный вопрос, который сейчас обсуждать не хочу. Но при аренде VPS за 5$ дают бесплатный IPv4 адрес.
     
     
  • 2.7, Аноним, 18:13, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Они за кеширущим CDN'ом, грубо говоря. За 5$ вы этого не получаете.
     
  • 2.21, Аноним, 18:24, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    CF - это не только кеш Это ещё и бесплатная и хорошая для бесплатной DDoS защ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.64, Аноним, 19:14, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А мне хецнер к впске за 5 обещает и защиту от ддос ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.68, Аноним, 19:24, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я тебе тоже могу много чего пообещать.
     
  • 1.8, qwerty, 18:13, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    вам давно пора уже свой чебурнет запустить...
     
  • 1.9, Аноним, 18:14, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Эй, параноики, вот вам новая теория заговора Microsoft проплачивает российским ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, Аноним84701, 18:30, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Зачем сразу проплачивать Судя по комментариям на этом ресурсе, идейных, с пук... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.33, Аноним, 18:35, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А мой провайдер не заблокировал Мой провайдер вообще практически ничего не блок... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.56, поползновения, 19:03, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    это пока к нему не постучали в дверку
     
  • 3.73, тоже Аноним, 19:33, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мой тоже ничего сам не блокирует.
    У него просто канал до Москвы предоставлен Билайном, а Билайн... (далее из печатных слов только "OctoberCMS").
     
     
  • 4.76, Аноним, 19:37, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А, октябрь тоже под нож из-за этого попал? Сейчас заработал вроде.
     
  • 1.11, Аноним, 18:16, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Сайт рабочего стола MATE ни куда не попадал Если провайдер блокирует доступ на ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Аноним, 18:22, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Нет, это проблема законодательства отдельно взятой страны.
     
  • 2.20, Аноним, 18:24, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Как вы себе представляйте блокировку HTTPS без полной блокировки IP DPI-системы... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, p5n, 18:29, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Очень легко man SNI только оборудование стоит 1 5млн рублей и даже у одного пр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.34, Аноним, 18:36, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мой провайдер делает это через MITM, тупо подменяя сертификат на свой, себе же в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.59, zanswer CCNA RS and S, 19:06, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Существует RFC 6066: Transport Layer Security (TLS) Extensions: Extension Definitions, данный стандарт определяет в числе прочих Server Name Indication.

    Вопрос в стоимости Deep Packet Inspection устройств и требуемого их количества для выполнения блокировки.

     
  • 1.14, Аноним, 18:18, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Замечательно Ловить тех, кто изготовляет поддельные документы, мы не будем, мы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним, 18:21, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Интересно, каким образом в Вашей думающей, неравнодушной голове родилась логичес... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, Аноним, 18:26, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Во-первых, я немного представляю, как эта система работает Во-вторых, симптомат... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.37, Аноним, 18:38, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не будут, у них ресурсов на это нету А заблочить может кто угодно заходим на с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.63, Аноним, 19:13, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ресурсов у них много, только расходуются они в основном на бюрократию.
     
  • 1.15, ttt, 18:20, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У меня всё работает
     
  • 1.19, tstalker, 18:23, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Ибо нех!
    Подсели, понимаешь, на графический интерфейс как на тяжёлую наркоту.
    Возвратимся же к истокам, братие!
    Только текстовая консоль, только хардкор!
     
     
  • 2.39, Аноним, 18:43, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >Только текстовая консоль, только хардкор!

    Да! KOI8-R!

     
     
  • 3.61, VINRARUS, 19:10, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Только текстовая консоль, только хардкор!
    >Да! KOI8-R!

    На бересте...

     
  • 1.22, VINRARUS, 18:25, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Скоро вообще Linux запретят в этой стране, ведь там свобода = зло.
     
     
  • 2.26, Аноним, 18:28, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Ну уж ты-то точно лучше всех знаешь, что в России происходит, Цензорнет не врёт ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.53, VINRARUS, 19:01, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну уж ты-то точно лучше всех знаешь, что в России происходит, Цензорнет не врёт!

    Я пропагандистские сайты не смотрю, заменяю ютубом, из сердца вашей же страны: https://youtu.be/NiNpL4AmPtg

     
  • 2.43, Аноним, 18:51, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    совки, слава богу, пока еще не знают, что это такое Придет свежее поколение а ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.28, Аноним, 18:29, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вопрос к специалистам Почему на https slotmachine24 ru я не могу попасть, а ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, tstalker, 18:32, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Видимо, Ваш провайдер ещё не успел заблочить IP MATE.
     
  • 1.36, ыы, 18:38, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну, на самом деле это проблема Cloudflare.
     
     
  • 2.38, th3m3, 18:41, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    С чего вдруг это стало проблемой CloudFlare?
     
     
  • 3.42, ыы, 18:50, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Если вы распространяете нелегальный контент - вас закрывают И неважно - распро... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.45, Аноним, 18:53, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Согласен полностью Производителей оборудования тоже нужно накрыть орудие прес... весь текст скрыт [показать]
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 6.69, Аноним, 19:26, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это тот самый, который не различает помещение контента за которое может прилете... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.70, Аноним, 19:26, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Абсурд из ниоткуда не появляется Если в изначальном посыле закон имеется его ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.40, Аноним, 18:45, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Все правильно сделали.

    Необходимые меры на пути к тотальному чебурнету.

     
  • 1.55, яя, 19:02, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    у кого там проблемы с доступом к джойказино?
     
  • 1.72, Онаним, 19:31, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И ведь сидят же целые суды и занимаются такой вот важной деятельностью. И ФНС видать с авторов Mate налоги хочет, будто им кто-то что-то платит...
     
  • 1.74, Аноним, 19:33, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какое дпи при сни? При сни имя хоста открытым текстом передается.
     
  • 1.77, J.L., 19:38, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    УРА !! больше качественных блокировок !! чтоб любой владелец сервера и любой пользователь знал что в любой момент могут заблочить !!!
     
  • 1.78, D, 19:42, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Желтизна так и прёт. Там не только сайт mate подпал, там сотни сайтов в никуда ушли, из-за тупого решения блочить все, что шевелится.

    Но новость - жёлтая. Учёный изнасиловал журналиста!

     

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