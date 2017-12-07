07.12.2017 16:02  IP-адреса сайта рабочего стола MATE попали в реестр запрещённных в РФ ресурсов

и ничего, в проклятой гейропе дурацкий сайт с mate не заблокирован, вот чудеса-то. Его, конечно, ни разу и не жаль, но когда придут за вами - уже никто и не мяукнет, даже шопотом. А чо, в гейропе тоже ж приходят (я от пацана слышал, у которого дядя троюродной тети бывал в той гейропе, целых два раза), и вообще они первые начали! Я вот в очередной раз споткнулся о линк на слайдшару, а там была не только порнуха, но и документация к некоторым проектам. В принципе, да, зачем нам эта документация...