07.12.2017 16:02  IP-адреса сайта рабочего стола MATE попали в реестр запрещённных в РФ ресурсов

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|4.47, Аноним_, 18:54, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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и ничего, в проклятой гейропе дурацкий сайт с mate не заблокирован, вот чудеса-то.
Его, конечно, ни разу и не жаль, но когда придут за вами - уже никто и не мяукнет, даже шопотом. А чо, в гейропе тоже ж приходят (я от пацана слышал, у которого дядя троюродной тети бывал в той гейропе, целых два раза), и вообще они первые начали!
Я вот в очередной раз споткнулся о линк на слайдшару, а там была не только порнуха, но и документация к некоторым проектам. В принципе, да, зачем нам эта документация...
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|1.4, Atterratio, 18:09, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Я если честно не понимаю этого. Про блокировки отдельный вопрос, который сейчас обсуждать не хочу. Но при аренде VPS за 5$ дают бесплатный IPv4 адрес.
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|3.59, zanswer CCNA RS and S, 19:06, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Существует RFC 6066: Transport Layer Security (TLS) Extensions: Extension Definitions, данный стандарт определяет в числе прочих Server Name Indication.
Вопрос в стоимости Deep Packet Inspection устройств и требуемого их количества для выполнения блокировки.
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|1.19, tstalker, 18:23, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Ибо нех!
Подсели, понимаешь, на графический интерфейс как на тяжёлую наркоту.
Возвратимся же к истокам, братие!
Только текстовая консоль, только хардкор!
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|Часть нити удалена модератором
|1.72, Онаним, 19:31, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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И ведь сидят же целые суды и занимаются такой вот важной деятельностью. И ФНС видать с авторов Mate налоги хочет, будто им кто-то что-то платит...
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|1.78, D, 19:42, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Желтизна так и прёт. Там не только сайт mate подпал, там сотни сайтов в никуда ушли, из-за тупого решения блочить все, что шевелится.
Но новость - жёлтая. Учёный изнасиловал журналиста!
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