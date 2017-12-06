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06.12.2017 08:33  Mozilla и Yahoo обменялись судебными исками

В ответ на смену предлагаемой по умолчанию поисковой системы в Firefox 57 компания Oath, в которую перешли активы Yahoo после покупки конгломератом Verizon, подала судебный иск против компании Mozilla, обвинив последнюю в одностороннем необоснованном разрыве ранее заключённого договора. Компания Mozilla подала ответный иск против Yahoo Holdings и Oath, в котором вменяется несоблюдение условий договора.

Напомним, что после того как 2014 году не был продлён контракт с компанией Google, компания Mozilla заключила соглашение об использовании Yahoo в США, Канаде и ряде других стран. Несколько недель назад в Firefox 57 настройки поисковых систем были изменены и вместо Yahoo по умолчанию вновь был установлен Google. Условия сделки с Yahoo отнесены к разряду конфиденциальных сведений, не подлежащих разглашению, но Mozilla намерена насколько это возможно раскрыть сведения о конфликте и разместить в открытом доступе фигурирующие в судебном разбирательстве публичные документы.

Компания Mozilla настаивает на том, что имела право в одностороннем порядке прекратить выполнение договора с Yahoo, так как в соглашении была предусмотрена возможность его досрочного прекращения, в случае возникновения проблем, негативно влияющих на репутацию бренда, мешающих предоставлению пользователям качественной функции поиска, нарушающих требования к конфиденциальности или препятствующих возможности повсеместного доступа к контенту. В том числе в соглашении была оговорена обязательная поддержка заголовка Do Not Track, дающего возможность пользователю сообщить о своём нежелании передавать на хранение фигурирующую в рамках сессии информацию. Несколько лет назад по умолчанию Yahoo прекратила поддержку Do Not Track, но для пользователей Firefox было сделано исключение и заголовок продолжал работать.

Сразу после поглощения Yahoo компанией Oath, в течение нескольких месяцев представители Mozilla пытались обговорить возникшие в связи со сменой владельца опасения и получить гарантии сохранения прежней политики. Как только стало ясно, что продолжение использования Yahoo в качестве поисковой системы по умолчанию в Firefox перестало отвечать критериям Mozilla было принято решение по одностороннему прекращению своих обязательств. В соответствии с договором, в случае его разрыва со стороны Mozilla из-за нарушений условий сотрудничества, все обязательства Yahoo по договору сохраняются, в том числе финансовые выплаты ($375 млн в год). В своём ответном иске Mozilla намерена добиться выполнения данного условия.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: В Firefox планируют реализовать анонимный сбор статистики о посещаемых сайтах
  3. OpenNews: Firefox Focus для iOS вышел с включенной отправкой статистики на серверы компании Adjust
  4. OpenNews: Релиз Firefox 56 с включением сбора телеметрии по умолчанию
  5. OpenNews: Эксперимент Mozilla приведёт к утечке данных, вводимых в адресной строке Firefox
  6. OpenNews: Mozilla прекращает сотрудничество с Google в пользу Yahoo, Yandex и Baidu
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: yahoo, mozilla
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  • 1.1, A.Stahl, 09:11, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Динозавр по сути логотипа судится с динозавром по сути возраста. Но что-то эпичности не видать...
     
     
  • 2.11, Аноним, 09:52, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –4 +/
    Если будет эпичность, то вы взвоете, так как вашу мозиллу засудят ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, Аноним, 11:52, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    За что? За то, что Yahoo в явную нарушает договор?
     
     
  • 4.32, Аноним, 12:39, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    1 использование Yahoo в качестве поисковой системы по умолчанию в Firefox перес... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.35, 01, 13:00, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    прямо в новости написано
    Yahoo давала гарантии того что пользователи фаерфокса не будут отслеживатся согласно DNT
    Oath которая купила Yahoo таких гарантий не дает
     
     
  • 6.53, Аноним, 15:55, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Первое - да, второе - нет Я вообще не понял зачем они его упомянули, потому что... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.47, Аноним, 15:14, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Договор имеет право разорвать любая сторона в одностороннем порядке, если иного ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.54, Аноним, 15:59, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Даже если не оговорено, всё равно имеет Вопрос только в цене Пока что я вижу ч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.58, Аноним, 17:16, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Разрыв договора означает аннулирование всех пунктов, а не только тех, где Вася д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.63, Аноним84701, 17:28, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Разрыв договора означает аннулирование всех пунктов, а не только тех, где Вася  должен Пете, с сохранением других, где Петя должен Васе.

    Как то не верится мне, что если заменить "Васю" на "Банк X", то разорвать договор  на кредит, c аннулированием всех пунктов, тоже прокатит.
    Может, все как обычно: сильно зависит от конкретных условий конкретных договоров?


     
     
  • 8.65, Аноним, 18:21, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В случае с банком и кредитом, свою часть банк выполнил в полном объёме и его обя... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.67, Michael Shigorin, 18:58, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Может, все как обычно: сильно зависит от конкретных условий
    > конкретных договоров?

    ...и что там прописано как "переживающее разрыв", ага.

     
  • 1.2, Green, 09:20, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +12 +/
    Это разве нормально, что разработчики свободного браузера заключают договор с проприетарным вендором с конфиденциальными условиями, при том, что эти условия как раз касаются приватности пользователей?
     
     
  • 2.3, Нимус, 09:37, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    У вас слово свобода выключает мозг Заканчивайте с этими популистскими словами н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, Аноним, 11:53, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вы так и не поняли суть тех стихов, поэтому до сих пор остались ребёнком ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.31, Нимус, 12:33, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    То, что я остался, в какой-то части, ребенком и могу с этой стороны посмотреть на стишок "Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха...", что детская непосредственность хороша, когда она к месту, и можно оценить последствия такого поведения.
     
     
  • 5.36, Аноним, 14:01, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    На самом деле все люди - дети Просто вы этого не осознали ещё и считаете себя с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.24, Анимус, 11:39, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Нормально. А что не так?
     
     
  • 3.33, EHLO, 12:46, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Двоемыслие
     
     
  • 4.70, Анимус, 19:37, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Двоемыслие чего? Свободности? Смотрим в вики:

    >> свободный софт — программное обеспечение, пользователи которого имеют права («свободы») на его неограниченную установку, запуск, свободное использование, изучение, распространение и изменение (совершенствование), а также распространение копий и результатов изменения

    Их браузер имеет все эти пункты. Нигде не запрещается подписывать договора с проприетарными вендорами.

     
  • 1.7, Аноним, 09:41, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    $375 млн в год, простите, за что?!
     
     
  • 2.9, Аноним, 09:51, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Правильно - совершенно не за что Если do not track работает, пользователи поиск... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, Аноним, 10:18, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    По стандарту, DNT обязан быть вЫключен по умолчанию Исключение сделано только д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, Аноним, 11:56, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как раз таки Tor выключает DNT, так как толку от него 0 https tor stackexchan... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.16, Аноним, 10:26, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –8 +/
    Подобный браузер со всеми его косяками и редизайнами могут развивать 5 погромист... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.40, Аноним84701, 14:18, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> $375 млн
    > Но все эти деньги - это копейки, на разработку
    > браузера и даже на зарплаты всем в компании их не хватит.

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47664 (Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2016 год)
    > В 2016 году доходы Mozilla выросли почти на 100 млн долларов и составили 520 млн долларов
    > Среди затрат отмечены [B]расходы на разработку (225 млн[/B] долларов в 2016 против 214 млн в 2015, трудоустроено около 1000 сотрудников), поддержку сервисов (17 млн долларов в 2016 против 12 млн в 2015),
    > маркетинг (47 млн долларов в 2016 против 60 млн в 2015) и административные расходы (60 млн долларов в 2016
    > и 39 млн в 2015). 2.5 млн долларов потрачено на выплату грантов.
    > Общая [B]сумма затрат составила 360.6 млн[/B] долларов
    >

    Даже на куртизанок^W, тьфу, маркетологов хватает.

     
  • 2.27, анон, 11:55, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    за дефолтный поиск, там в договоре был пункт и эта новость кстати уже боян что... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.48, Аноним, 15:15, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы просто ничего не понимаете в бизнесе больших дядь ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.29, freehck, 12:18, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    За то, что надо соблюсти подписанный договор ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, Аноним, 09:42, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Превращение фаерфокса в убогого копромонстра как раз является такой проблемой Д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Drist, 09:53, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ошибаетесь, последняя Лиса стала очень даже хороша.
     
     
  • 3.13, paulus, 10:11, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Она была бы хороша, если бы работала без пульса...
     
     
  • 4.15, Аноним, 10:25, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Проснитесь, на улице почти 2018. Уже *никто* не хочет поддерживать альсу.
     
     
  • 5.20, Аноним, 11:08, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    > Проснитесь, на улице почти 2018. Уже *никто* не хочет поддерживать альсу.

    Удали ее из ядра, посмотри как твоя пульса будет работать.

     
     
  • 6.46, Аноним, 15:11, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В теории пульса может и в jack и oss, но это в теории.
     
  • 6.69, Michael Shigorin, 19:02, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Проснитесь, на улице почти 2018.
    >> Уже *никто* не хочет поддерживать альсу.
    > Удали ее из ядра, посмотри как твоя пульса будет работать.

    Зачем ему ядро, какое вообще ядро? :))

     
  • 5.22, iPony, 11:27, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Ну это в 1% царстве-государстве. А есть вот ХромОС там альса без пульсы
     
  • 5.30, freehck, 12:19, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    > Проснитесь, на улице почти 2018. Уже *никто* не хочет поддерживать альсу.

    Valve, клиент Steam под Linux и все игры которых работают безо всякой пульсы, с тобой не согласны, видимо.

    Для остальных есть apulse.

     
     
  • 6.38, Аноним, 14:09, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Overkill Disel Engine, PayDay 2 с вами не согласены, как-то обновили и прощай ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.41, Аноним, 14:21, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это вряд ли ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.42, Аноним, 14:25, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это вряд ли.

    Я имел ввиду локально, конечно, в отдельно взятой игре.

     
     
  • 9.59, Аноним, 17:18, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Просто пульса сама по себе не способна выводить звук Поэтому альса, осс, джек и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.60, Michael Shigorin, 17:19, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Проснитесь, на улице почти 2018.

    Переходите уже на квадратные колёса, это модно и молодёжно!

    > Уже *никто* не хочет поддерживать альсу.

    Столько разноплановых ошибок в одном предложении -- это талант, однако.

    Расписаться за всех, не понимая в сути предмета, и солгать вдобавок.

    Вам в пропагандны -- рассказывать о "навсегда отставшем линуксе".

     
  • 4.19, Аноним, 11:07, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    В чем проблема? У меня slackware current, пульсы нет, звук с ютуба работает.
     
     
  • 5.37, Аноним, 14:01, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В слаке FF собран с --enable-alsa
     
     
  • 6.45, Аноним, 14:52, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну т е лиса без pulse работает и Она была бы хороша, если бы работала без пуль... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.62, Аноним, 17:20, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Официально поддержку альсы в ФФ прекратили, поэтому работает оно только условн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.61, Michael Shigorin, 17:19, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > У меня slackware current, пульсы нет, звук с ютуба работает.

    Аналогично на альте, но всё же через apulse.

     
  • 1.17, Антона, 10:46, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Лол мозилла офигели, хотят бабло ни за что.
     
  • 1.21, Аноим, 11:22, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну правильно. Люди в предверии рождества обмениваются подарками, а корпорации - исками.
     
  • 1.23, Аноним Анонимович Анонимов, 11:37, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Yahoo.eu госопода!
     
  • 1.34, Аноним, 12:53, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Наконец-то мозилка получит по заслугам за свое хамское отношение к сообществу Ж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.39, Аноним, 14:10, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    От Yahoo, которые твои данные в неизвестном направлении сливают и даже были пойм... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.44, Всем Анонимам Аноним, 14:48, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот это им нужно будет в суде и доказать что что-то сливается и что договор точно был нарушен. Пока что они написали что они не получили assurances. Что они хотели помимо договора не ясно.
     
     
  • 4.50, Аноним, 15:17, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я уже выше писал, что мозилла ничего не нарушила, разорвав договор в односторонн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.55, Аноним, 16:04, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А почему они заключили тайное соглашение и не желают его озвучивать, вас не инте... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.43, Тагщв, 14:48, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Самое интересное - что никто так и не спросил, а в каком это месте гугл "уважает приватность" и "положительно влияет на статус бренда". Гугл даже под тором на всех настройках нередко умудряется родной язык узнать, не говоря уже о многом другом. Но плохие, конечно же, Yahoo. Какой позор, как они опустились. Зато быфтрее фтало, как ф хромфе!11(это звуки заглатывания зонда)
     
     
  • 2.49, Аноним, 15:17, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Вечное школонытьё Тебе какая разница, какая там поисковая система по умолчанию ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.51, Аноним, 15:21, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Какой наивный чукотский мальчик, вы только посмотрите на него Ты где живёшь, по... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.57, angra, 16:16, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Гугл даже под тором на всех настройках нередко умудряется родной язык  узнать, не говоря уже о многом другом.

    Обычный openvpn без каких-либо настроек на суперанонимность в нем или браузерах и google уже хочет говорить со мной только по-немецки.
    Тебе не приходила в голову мысль, узнать как работает tor? Вдруг окажется, что тебе никто не обещал по дефолту "неродной" ip. Хотя есть конечно еще вариант, что ты использовал Tor, сделал все мыслимые настройки на анонимность, а потом просто залогинился в гугл под своим аккаунтом.

     
  • 1.52, Аноним, 15:42, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю кто из них кому больше нужен гугль то правильно сделал, нефиг ми еще и ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.56, Аноним, 16:10, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Думаешь, они вернулись за бесплатно? Ну-ну...
     
  • 1.64, arisu, 17:34, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    и что, таки ещё никто не написал комментарий про жабу и гадюку? или их уже удалили два десятка?
     
     
  • 2.68, Michael Shigorin, 19:00, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > и что, таки ещё никто не написал комментарий про жабу и гадюку?

    Не-а, ты первый.

    > или их уже удалили два десятка?

    Не-а, только пару творений неадекватов, забывших/не читавших/игнорирующих http://wiki.opennet.ru/ForumHelp

     

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