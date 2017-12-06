06.12.2017 08:33  Mozilla и Yahoo обменялись судебными исками

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|5.35, 01, 13:00, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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прямо в новости написано
Yahoo давала гарантии того что пользователи фаерфокса не будут отслеживатся согласно DNT
Oath которая купила Yahoo таких гарантий не дает
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|7.63, Аноним84701, 17:28, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Разрыв договора означает аннулирование всех пунктов, а не только тех, где Вася должен Пете, с сохранением других, где Петя должен Васе.
Как то не верится мне, что если заменить "Васю" на "Банк X", то разорвать договор на кредит, c аннулированием всех пунктов, тоже прокатит.
Может, все как обычно: сильно зависит от конкретных условий конкретных договоров?
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|1.2, Green, 09:20, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+12 +/–
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Это разве нормально, что разработчики свободного браузера заключают договор с проприетарным вендором с конфиденциальными условиями, при том, что эти условия как раз касаются приватности пользователей?
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|4.31, Нимус, 12:33, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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То, что я остался, в какой-то части, ребенком и могу с этой стороны посмотреть на стишок "Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха...", что детская непосредственность хороша, когда она к месту, и можно оценить последствия такого поведения.
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|4.70, Анимус, 19:37, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Двоемыслие чего? Свободности? Смотрим в вики:
>> свободный софт — программное обеспечение, пользователи которого имеют права («свободы») на его неограниченную установку, запуск, свободное использование, изучение, распространение и изменение (совершенствование), а также распространение копий и результатов изменения
Их браузер имеет все эти пункты. Нигде не запрещается подписывать договора с проприетарными вендорами.
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|3.40, Аноним84701, 14:18, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> $375 млн
> Но все эти деньги - это копейки, на разработку
> браузера и даже на зарплаты всем в компании их не хватит.
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47664 (Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2016 год)
> В 2016 году доходы Mozilla выросли почти на 100 млн долларов и составили 520 млн долларов
> Среди затрат отмечены [B]расходы на разработку (225 млн[/B] долларов в 2016 против 214 млн в 2015, трудоустроено около 1000 сотрудников), поддержку сервисов (17 млн долларов в 2016 против 12 млн в 2015),
> маркетинг (47 млн долларов в 2016 против 60 млн в 2015) и административные расходы (60 млн долларов в 2016
> и 39 млн в 2015). 2.5 млн долларов потрачено на выплату грантов.
> Общая [B]сумма затрат составила 360.6 млн[/B] долларов
>
Даже на куртизанок^W, тьфу, маркетологов хватает.
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|5.20, Аноним, 11:08, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+8 +/–
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> Проснитесь, на улице почти 2018. Уже *никто* не хочет поддерживать альсу.
Удали ее из ядра, посмотри как твоя пульса будет работать.
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|5.30, freehck, 12:19, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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> Проснитесь, на улице почти 2018. Уже *никто* не хочет поддерживать альсу.
Valve, клиент Steam под Linux и все игры которых работают безо всякой пульсы, с тобой не согласны, видимо.
Для остальных есть apulse.
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|5.60, Michael Shigorin, 17:19, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Проснитесь, на улице почти 2018.
Переходите уже на квадратные колёса, это модно и молодёжно!
> Уже *никто* не хочет поддерживать альсу.
Столько разноплановых ошибок в одном предложении -- это талант, однако.
Расписаться за всех, не понимая в сути предмета, и солгать вдобавок.
Вам в пропагандны -- рассказывать о "навсегда отставшем линуксе".
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|1.43, Тагщв, 14:48, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Самое интересное - что никто так и не спросил, а в каком это месте гугл "уважает приватность" и "положительно влияет на статус бренда". Гугл даже под тором на всех настройках нередко умудряется родной язык узнать, не говоря уже о многом другом. Но плохие, конечно же, Yahoo. Какой позор, как они опустились. Зато быфтрее фтало, как ф хромфе!11(это звуки заглатывания зонда)
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|2.57, angra, 16:16, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+1 +/–
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> Гугл даже под тором на всех настройках нередко умудряется родной язык узнать, не говоря уже о многом другом.
Обычный openvpn без каких-либо настроек на суперанонимность в нем или браузерах и google уже хочет говорить со мной только по-немецки.
Тебе не приходила в голову мысль, узнать как работает tor? Вдруг окажется, что тебе никто не обещал по дефолту "неродной" ip. Хотя есть конечно еще вариант, что ты использовал Tor, сделал все мыслимые настройки на анонимность, а потом просто залогинился в гугл под своим аккаунтом.
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