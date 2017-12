06.12.2017 08:33  Mozilla и Yahoo обменялись судебными исками

В ответ на смену предлагаемой по умолчанию поисковой системы в Firefox 57 компания Oath, в которую перешли активы Yahoo после покупки конгломератом Verizon, подала судебный иск против компании Mozilla, обвинив последнюю в одностороннем необоснованном разрыве ранее заключённого договора. Компания Mozilla подала ответный иск против Yahoo Holdings и Oath, в котором вменяется несоблюдение условий договора. Напомним, что после того как 2014 году не был продлён контракт с компанией Google, компания Mozilla заключила соглашение об использовании Yahoo в США, Канаде и ряде других стран. Несколько недель назад в Firefox 57 настройки поисковых систем были изменены и вместо Yahoo по умолчанию вновь был установлен Google. Условия сделки с Yahoo отнесены к разряду конфиденциальных сведений, не подлежащих разглашению, но Mozilla намерена насколько это возможно раскрыть сведения о конфликте и разместить в открытом доступе фигурирующие в судебном разбирательстве публичные документы. Компания Mozilla настаивает на том, что имела право в одностороннем порядке прекратить выполнение договора с Yahoo, так как в соглашении была предусмотрена возможность его досрочного прекращения, в случае возникновения проблем, негативно влияющих на репутацию бренда, мешающих предоставлению пользователям качественной функции поиска, нарушающих требования к конфиденциальности или препятствующих возможности повсеместного доступа к контенту. В том числе в соглашении была оговорена обязательная поддержка заголовка Do Not Track, дающего возможность пользователю сообщить о своём нежелании передавать на хранение фигурирующую в рамках сессии информацию. Несколько лет назад по умолчанию Yahoo прекратила поддержку Do Not Track, но для пользователей Firefox было сделано исключение и заголовок продолжал работать. Сразу после поглощения Yahoo компанией Oath, в течение нескольких месяцев представители Mozilla пытались обговорить возникшие в связи со сменой владельца опасения и получить гарантии сохранения прежней политики. Как только стало ясно, что продолжение использования Yahoo в качестве поисковой системы по умолчанию в Firefox перестало отвечать критериям Mozilla было принято решение по одностороннему прекращению своих обязательств. В соответствии с договором, в случае его разрыва со стороны Mozilla из-за нарушений условий сотрудничества, все обязательства Yahoo по договору сохраняются, в том числе финансовые выплаты ($375 млн в год). В своём ответном иске Mozilla намерена добиться выполнения данного условия.