15.11.2017 20:43  Новая версия офисного пакета ONLYOFFICE

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|3.8, hombre3, 22:11, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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Что то в реальной жизни в немаленькой организации за примерно последний год, если не больше, ни одного случая несовместимости Libreoffice с документами MS Office не возникло.
Более того, всплыл случай, когда LibreOffice работает правильнее, чем Excel.
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|4.20, роерапр, 00:00, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Так-то оно так, но если делать курсовые\дипломные\рефераты\прочие документы, где капец важно, чтобы не сьехала лишняя строчка при последующем открытии в ворде, то LibreOffice только с 5.3 версии перестал особо коверкать оформление, даже таблички не портит! А так да, прекрасно совместим.
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|2.15, я, 23:05, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Я не пробовал ONLYOFFICE, но если тебе для корпоративных целей.. То вроде и гугл докс ничего так... Совместное редактирование, Запрет редактирования/копирования/расшаривания документов/областей документов.. Работает в офлайне. Если смущает что в браузере - есть завернутая в электрон версия
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|1.17, Anonymoustus, 23:32, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Пустая электронная таблица в этом — 300 МБ памяти.
То же самое в MS Office 2003 — >10 МБ памяти.
8-мегабайтный DOC-файл — 740 МБ памяти. С этим же документом: OpenOffice.org — около 90 МБ MS Word 2003 — менее 50 МБ.
Унесите, спасибо.
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|1.22, Константавр, 00:04, 16/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Бедные, несчастные российские разработчики чего угодно. Их продукты заранее всем не нужны или как минимум должны быть на голову выше конкурентов, иначе... Да пофигу, они всё равно никому не нужны, ведь они не заграничные и не с микисами. Недаром когда-то сказано, нет пророка в родном селении. И тут главная проблема, иностранные фирмы могут торговать в любой точке мира, если не у себя, так гденить будут популярны, а российские, они и там заранее не нужны.
Дорогие российские разработчики чего угодно, как мне вас жаль. Мои сочувствия.
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