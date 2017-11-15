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15.11.2017 20:43  Новая версия офисного пакета ONLYOFFICE

Создатели открытого веб-офиса ONLYOFFICE выпустили новую версию своего серверного решения Community Edition. Пользователям предлагаются редакторы текста, таблиц и презентаций, совместимые с форматами MS Office и OpenDocument (DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP). Доступны как работающие в связке с сервером online-редакторы, так и приложения для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Код проекта распространяется на условиях свободной лицензии AGPLv3.

Основные улучшения в редакторах документов:

  • Сводные таблицы (режим просмотра);
  • 69 новых формул для вычислений в таблицах (всего доступно 438 формул);
  • Заметки в редакторе презентаций;
  • Новые плагины — вставка специальных символов и Яндекс.Переводчик;
  • Новые языки интерфейса — голландский, польский, украинский, вьетнамский.
  • Кроме того, улучшена конвертация и исправлены ошибки.

Улучшения в сервере совместной работы:

  • Интеграция с новыми платформами для двухфакторной аутентификации - Clickatell и SMSC;
  • Отчёты и настройки валюты по умолчнию в CRM;
  • Групповые действия и более гибкое управление правами доступа в Проектах;
  • Корпоративный мессенджер с новым интерфейсом;


  1. Главная ссылка к новости (http://www.onlyoffice.com/blog...)
  2. OpenNews: Опубликовано приложение для интеграции ONLYOFFICE с ownCloud
  3. OpenNews: Проект ONLYOFFICE открыл код обособленных редакторов текста, таблиц и презентаций
  4. OpenNews: Опубликованы исходные тексты облачного офисного пакета ONLYOFFICE Document Editors 4.0
  5. OpenNews: Плагин для интеграции Alfresco с OnlyOffice
  6. OpenNews: Выпуск онлайн-редакторов ONLYOFFICE
Автор новости: Надежда Князева
Тип: Программы
Ключевые слова: onlyoffice
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  • 1.1, Аноним, 21:15, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Как у него с совместимостью с вордовскими документами?
     
     
  • 2.2, Аноним, 21:19, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Я бы сказал, что заметно получше, чем у LibreOffice
     
     
  • 3.8, hombre3, 22:11, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Что то в реальной жизни в немаленькой организации за примерно последний год, если не больше, ни одного случая несовместимости Libreoffice с документами MS Office не возникло.

    Более того, всплыл случай, когда LibreOffice работает правильнее, чем Excel.

     
     
  • 4.20, роерапр, 00:00, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Так-то оно так, но если делать курсовые\дипломные\рефераты\прочие документы, где капец важно, чтобы не сьехала лишняя строчка при последующем открытии в ворде, то LibreOffice только с 5.3 версии перестал особо коверкать оформление, даже таблички не портит! А так да, прекрасно совместим.
     
  • 1.3, Аноним, 21:25, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Поделитесь информацией, как в работе Просто цена относительно существенна htt... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 21:50, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Поколение пейсбуков - а самому взять и проверить на своих документах?
     
     
  • 3.7, Аноним, 22:07, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    "пейсбук" это что? Мне кажется или это антисемит так фейсбук назвал?
     
     
  • 4.13, fidaj, 23:01, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    антисемит - это миф, придуманный семитами.
     
     
  • 5.18, Blind Vic, 23:47, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    То, что "антисемит - это миф, придуманный семитами" -- это миф, придуманный антисемитами.
     
  • 2.12, DerRoteBaron, 22:57, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Он опенсорсный даже в тех местах, где на сайте нет кнопки "скачать бинарь"
     
  • 2.15, я, 23:05, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Я не пробовал ONLYOFFICE, но если тебе для корпоративных целей.. То вроде и гугл докс ничего так... Совместное редактирование, Запрет редактирования/копирования/расшаривания документов/областей документов.. Работает в офлайне. Если смущает что в браузере - есть завернутая в электрон версия
     
  • 1.6, Аноним, 21:55, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    По факту, сравнение 1 MS Office https products office com ru-ru compare-al... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Битмап, 22:12, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Я в Гугледоксе, которого мне на все хватает
     
     
  • 2.11, Аноним, 22:55, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А я в виме всё редактирую И всё быстро и локально осторожно осматривается по... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, ibujhbygbljh, 23:05, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    под столом смотри, а не по сторонам
     
     
  • 4.21, Аноним, 00:04, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ты тоже видел этот хентай? =)
     
  • 1.10, key, 22:23, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Надо б попробовать бесплатную версию
     
  • 1.16, Наноним, 23:29, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если он весь такой правильный, во всех местах свободный и AGPL, то почему
    >apt install onlyoffice
    >Unable to locate package onlyoffice

    ?

     
     
  • 2.23, Аноним, 00:09, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что в вашем репозитории нет такого пакета.
     
  • 1.17, Anonymoustus, 23:32, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пустая электронная таблица в этом — 300 МБ памяти.

    То же самое в MS Office 2003 — >10 МБ памяти.

    8-мегабайтный DOC-файл — 740 МБ памяти. С этим же документом: OpenOffice.org — около 90 МБ MS Word 2003 — менее 50 МБ.

    Унесите, спасибо.

     
  • 1.19, Аноним, 23:50, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нинужно, зaкaпывaйте ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, Константавр, 00:04, 16/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Бедные, несчастные российские разработчики чего угодно. Их продукты заранее всем не нужны или как минимум должны быть на голову выше конкурентов, иначе... Да пофигу, они всё равно никому не нужны, ведь они не заграничные и не с микисами. Недаром когда-то сказано, нет пророка в родном селении. И тут главная проблема, иностранные фирмы могут торговать в любой точке мира, если не у себя, так гденить будут популярны, а российские, они и там заранее не нужны.

    Дорогие российские разработчики чего угодно, как мне вас жаль. Мои сочувствия.

     

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