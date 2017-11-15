15.11.2017 20:43  Новая версия офисного пакета ONLYOFFICE

Создатели открытого веб-офиса ONLYOFFICE выпустили новую версию своего серверного решения Community Edition. Пользователям предлагаются редакторы текста, таблиц и презентаций, совместимые с форматами MS Office и OpenDocument (DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP). Доступны как работающие в связке с сервером online-редакторы, так и приложения для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Код проекта распространяется на условиях свободной лицензии AGPLv3. Основные улучшения в редакторах документов: Сводные таблицы (режим просмотра);

69 новых формул для вычислений в таблицах (всего доступно 438 формул);

Заметки в редакторе презентаций;

Новые плагины — вставка специальных символов и Яндекс.Переводчик;

Новые языки интерфейса — голландский, польский, украинский, вьетнамский.

Кроме того, улучшена конвертация и исправлены ошибки. Улучшения в сервере совместной работы: Интеграция с новыми платформами для двухфакторной аутентификации - Clickatell и SMSC;

Отчёты и настройки валюты по умолчнию в CRM;

Групповые действия и более гибкое управление правами доступа в Проектах;

Корпоративный мессенджер с новым интерфейсом;



