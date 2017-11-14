14.11.2017 17:33  Выпуск Firefox 57 с многопоточным CSS-движком и новым оформлением

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|1.7, A.Stahl, 17:42, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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Пришёл апдейт. Ничего не сломалось.
Осталось только дождаться когда соберут вещи нытики с кучей странных и давно мёртвых аддонов и свалят куда-то на ESR, а лучше и вовсе на х..ром.
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|4.44, Аномномномнимус, 18:26, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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Трагедия в том, что вместо того чтобы чинить баги и расширять функционал (например в сторону нормальной поддержки скинов, а не чтобы с каждым апдейтом оно выглядело по разному, или вообще вырвиглазно, как сейчас), они уродуют UI, а функционал убивают.
Больше половины нужных дополнений умерло. В том числе дополнение которое чинило отломанный статусбар. Букмарки, которые были удобны т.к. разворачивались как менюшка теперь зачем-то отжирают пол экрана, ресайзя рабочую страницу. И это косяки только за первые минуты.
Так нормальный софт не делают. Сразу видно, что там у руля одни толерасты остались
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|5.59, Анонимус142, 18:45, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> Трагедия в том, что вместо того чтобы чинить баги и расширять функционал
> (например в сторону нормальной поддержки скинов, а не чтобы с каждым
> апдейтом оно выглядело по разному, или вообще вырвиглазно, как сейчас), они
> уродуют UI, а функционал убивают.
> Больше половины нужных дополнений умерло. В том числе дополнение которое чинило отломанный
> статусбар. Букмарки, которые были удобны т.к. разворачивались как менюшка теперь зачем-то
> отжирают пол экрана, ресайзя рабочую страницу. И это косяки только за
> первые минуты.
> Так нормальный софт не делают. Сразу видно, что там у руля одни
> толерасты остались
А ничего, что это одно из самых масштабных обновлений за всю историю Fx?
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|6.68, Аномномномнимус, 18:55, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Людям не нужны "обновления ради обновлений". Людям нужен работающий софт. Если он не работает - люди уходят, а толерасты остаются один на один со своим покетом во всех местах. А ещё в адекватных конторах стабильные ветки делают не рандомно раз в году, для галочки, а перед применением мажорных изменений.
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|2.55, Stax, 18:42, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Прирост, имхо, просто огромный, все стало летать. Но бесят две вещи: поломанные расширения, например пришлось поменять Adblock+ на аналог и потерять ручные фильтры в процессе, и медленная прокрутка табов по колесику мышки. Раньше как-то бодро крутилось, а сейчас еле-еле...
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|1.15, Северное Буги, 17:51, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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Пользуюсь только FF последние 5 лет. Никогда не жаловался на скорость или какие-то другие недостатки, от которых хотелось бы перейти на другой браузер. Судя по-всему FF стал еще лучше. Ура товарищи! Опенсорс рулеззз
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|1.19, Константавр, 17:56, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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ХХм, жду и боюсь.Только исправили потребление памяти в 54-55 версиях, пришёл 56-й, про который говорили, что он стал лучше и всё стало ещё хуже чем было. Теперь новая версия. Вот чего от неё ждать?
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|3.37, A.Stahl, 18:18, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Да нет никакой ошибки. Годно так годно. Тебе-то что? Пусть переходит на palemoon. Неужели тебе жалко? Я -- так вообще буду рад если этот аноним прямо сейчас перейдёт на Waterfox.
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|1.36, 123, 18:18, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Новая реализация основного меню, в котором вместо многоколоночной сетки пиктограмм возвращено классическое меню
Вот зачем, зачем спрашивается, это было одно из лучших решений принятых в австралисе.
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|1.54, анонимный, 18:42, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я, упopoтый линуксойд, борец за опенсорс и приватность, сидящий 15 лет на Слакваре и юзавший Firefox с тех времён когда он ещё был просто Mozilla, пол года назад больше не смог терпеть тopмoзнyтoсть лисы. Альтернатива была найдена за 5 минут - Хромиум, который я прежде даже на скриншотах не видел, и с этого момента я больше ни разу не запускал своего старого тормознутого друга. Даже такой вкусный ченчжлог совсем не придаёт оптимизма
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