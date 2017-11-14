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14.11.2017 17:33  Выпуск Firefox 57 с многопоточным CSS-движком и новым оформлением

Состоялся релиз web-браузера Firefox 57, а также мобильной версии Firefox 57 для платформы Android. Firefox 57 является одним из самых значительных выпусков в истории проекта. В новой версии переработан внешний вид браузера, осуществлён переход на WebExtensions и новый web-движок Quantum, комбинирующий проверенные временем компоненты движка Gecko с новыми возможностями по обеспечению многопоточной обработки данных, предоставляемые языком Rust и движком Servo.

В ближайшие часы ожидается обновление ветки с длительным сроком поддержки 52.5.0 и переход на стадию бета-тестирования ветки Firefox 58, релиз которой намечен на 23 января.

Основные новшества:

  • Интегрирован новый CSS-движок Stylo (Quantum CSS), подготовленный в рамках проекта Quantum, в котором производится работа по переносу в браузер возможностей, изначально развиваемых для движка Servo. Stylo написан на языке Rust и отличается распараллеливанием обработки стилей CSS. Так как разные CSS-стили теперь обрабатываются параллельно, не блокируя друг друга, отмечается значительное повышение скорости обработки страниц. В сочетании с оптимизациями, подготовленными в рамках проекта Flow и уже вошедшими в состав Firefox 55, выпуск Firefox 57 демонстрирует двухкратный прирост производительности в тесте Speedometer 2.0, по сравнению с версией Firefox 52.

    Что касается потребления памяти, то в тесте по открытию 30 вкладок Firefox c 4 процессами-обработчиками контента потребляет в среднем на 30% меньше памяти по сравнению с Chrome 61 (на каждую вкладку отдельный процесс).

    В дальнейшем в Firefox ожидается включение проекта Quantum DOM, который обеспечит распараллеливание операций с DOM (Document Object Model) и оставит в прошлом применяемую ныне однопоточную схему обработки контента. JavaScript-код для разных вкладок и iframe будет выполняться параллельно в отдельных нитях, что позволит увеличить отзывчивость браузера при использовании большого числа открытых вкладок. Для переключения между нитями будет задействован встроенный планировщик совместной многозадачности, переключающий контекст в "безопасные" моменты, например, при вызове функций и в вершине каждой итерации циклов, что позволит минимизировать использование блокировок.

    Также планируется реализовать эвристические методы для остановки выполнения кода во второстепенных фоновых вкладках, предоставить интерфейс для блокирования бесконечного зацикливания и снижения приоритета ресурсоёмких скриптов. Для отрисовки будут задействованы наработки проекта Quantum Render, основанном на системе композитинга Servo WebRender и привлекающем GPU для обработки графики.

  • Полный переход на технологию WebExtensions для дополнений. Поддержка XUL/XPCOM-дополнений по умолчанию отключена, но пока возвращаема через установку extensions.legacy.enabled=true в about:config;
  • Реализован третий уровень sandbox-изоляции для платформы Linux, при котором в дополнение к ограничению доступа к системным вызовам при помощи Seccomp-bpf, запрету записи в ФС, исключению доступа к разделяемой памяти, временной директории и видеоподсистеме, для процессов браузера также реализовано ограничение на чтение произвольных данных из ФС и лимитирование доступа к настройкам тем оформления, шрифтам, библиотекам и совместно используемым данным;
  • Новое оформление интерфейса пользователя, подготовленное в рамках проекта Photon. Основные изменения:
    • Прямоугольные кнопки вкладок;
    • Скрытие по умолчанию панели поиска (только для новых установок, после обновления панель остаётся). В настройки добавлена опция, позволяющая вернуть отдельную форму для обращения к поисковым системам;
    • Новая стартовая страница ("about:home"), основанная на дополнении Activity Stream, предлагающем помимо часто посещаемых ресурсов, подборку рекомендованного сервисом Pocket контента, который потенциально может быть интересен пользователю (рекомендации пока показываются только пользователям США, Канады и Германии).
    • Новая реализация основного меню, в котором вместо многоколоночной сетки пиктограмм возвращено классическое меню.
    • Для дополнений предложено отдельное меню ">>", содержимое которого сможет настраивать пользователь. Интерфейс кастомизации ограничен возможностью изменения панели и состава дополнительного меню;
    • Новая кнопка "Библиотека", предоставляющая доступ к истории посещений, закладкам, загрузкам, синхронизированному контенту и ссылкам в Pocket. В меню также показывается подборка недавно открытых страниц.
    • В адресную строку встроено новое меню "...", через которое можно добавить закладку, отправить ссылку в Pocket, работать с буфером обмена, создать скриншот и поделиться материалом по электронной почте;
    • Новая боковая панель, отображаемая в правой части экрана и предоставляющая средства для быстрого переключения между закладками, историей посещений и вкладками с других устройств. Возможность закрепления боковой панели как слева от контента, так и в правой части экрана.
    • Два дополнительных режима: "для сенсорных экранов" и "компактный", при выборе которых увеличивается или уменьшаются отступы и интервалы между элементами;
    • Отдельная стартовая страница для режима "инкогнито".
    • Изменено оформление страниц, отображаемых при ошибках, для страниц в списках блокировки и при открытия по HTTPS сайтов с некорректным, просроченным или самоподписанным сертификатом;
    • Новое оформление системы настройки параметров браузера. Включена функция поиска настроек;
    • Применение анимированных эффектов для придания большей динамичности выполняемым операциям и акцентировании внимания на изменении состояний (например более заметная индикация завершения загрузки файла или прогресса загрузки содержимого вкладки);
    • Цветовая дифференциация важности всплывающих уведомлений. Например, наиболее важные уведомления выделяются красным, требующие внимания - желтым, а информационные - цветом фона;

    В настройки добавлена опция, позволяющая для всех окон и вкладок включить блокирование JavaScript-кода, связанного с отслеживанием поведения пользователя и перемещений между сайтами. Ранее систма блокирования отслеживания перемещений была ограничена режимом "инкогнито". Реализованная в Firefox система использует метод блокирования внешних JavaScript-скриптов, изображений и iframe-страниц с сайтов, занесённых в чёрный список disconnect.me. При этом блокируются не только конкретные файлы, а любые запросы к доменам, уличённым в отслеживании пользователей вопреки установке заголовка Do Not Track. В том числе, под блокировку подпадают счётчики, виджеты и некоторые рекламные блоки. В соответствии с ранее проведённым исследованием, включение блокировки отслеживания приводит к сокращению времени загрузки страниц в среднем на 44% и уменьшению размера загружаемых данных на 39%.

  • В настройках расширена секция для управления правами доступа всех сайтов. Например, можно сразу всем запретить доступ к камере, микрофону, API для определения местоположения и средствам доставки уведомлений, предоставив выборочный доступ только избранным ресурсам;
  • Переработано оформление интерфейса инструментов для разработчиков. Представлена упрощённая навигационная панель с элементами в виде вкладок и визуальное выделение центрального блока с кодом по отношению к панелям. Пересмотрена цветовая схема, используемая при подсветке синтаксиса HTML и JavaScript. Красный цвет теперь закреплён только за ошибками. Убраны слишком кричащие цвета в пользу умеренной тёплой цветовой гаммы. Увеличена читаемость кода.
  • В инструментах для разработчиков полностью переписаны консоль, отладчик и сетевой мониторинг, которые теперь реализованы с использованием штатных web-технологий, включая фреймворки React и Redux. Существенно расширены возможности инспектирования - добавлена поддержка CSS Grid и CSS Variables. В консоли появилась возможность группировки сообщений и раскрытия кода объектов. В отладчике предоставлены новые методы поиска, навигации и отладки проектов;
  • Добавлен интерфейс для управления данными сайтов, сохраняемыми на локальной системе;
  • Включено по умолчанию свойство dom.forms.datetime, позволяющее использовать в формах поля ввода даты и времени ("input type=date" и "input type=time");
  • Внесена порция улучшений в систему автозаполнения форм: добавлена дополнительная эвристика для определения типа данных в полях форм ввода, обеспечена возможность автоматического сохранения адреса после отправки формы, добавлен предпросмотр данных которые будут заполнены в полях при выборе предложенного варианта автозаполнения;
  • Вставка из буфера обмена средней кнопкой мыши в области контента больше не приводит к открытию URL, находящегося в буфере обмена (данная особенность приводила к казусам, например, если промахнуться кликая средней кнопкой на ссылке, мог открыться другой URL);
  • Функция автоматической прокрутки страницы (autoscrolling) теперь работает в асинхронном режиме (упреждающая отрисовка контента не попадающего в видимую область), по аналогии с другими методами ввода (например, прокруткой колесом мыши);
  • Удалена поддержка кнопки "Share", которая завязана на неофициальный Social API и несовместима с WebExtension. Для пользователей, которым хочется разместить кнопку для быстрой отправки ссылок в Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, Reddit, Tumblr, Telegram, Gmail и Diaspora рекомендуется установить дополнение Share Backported;
  • Добавлена поддержка встроенного в чипы AMD аппаратного декодировщика видео в формате VP9, позволяющего снизить нагрузку на CPU и продлить время автономной работы при просмотре видео;
  • В версии для платформы Android обновлён интерфейс, реализована блокировка воспроизведения видео в неактивных вкладках, в адресной строке обеспечена возможность прокрутки длинных URL;

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 57 устранена серия уязвимостей, из которых несколько помечены как критические, т.е. могут привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. В настоящее время информация с подробностями об исправленных проблемах безопасности недоступна, ожидается, что перечень уязвимостей будет опубликован в течение нескольких часов.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: В Firefox 58 появится защита от скрытой идентификации пользователей при помощи Canvas
  3. OpenNews: Mozilla планирует протестировать в Firefox возможности Lockbox, Tabsplit, ThemesRfun и Foxy
  4. OpenNews: Эксперимент Mozilla приведёт к утечке данных, вводимых в адресной строке Firefox
  5. OpenNews: План поддержки XUL-дополнений в ESR-ветке Firefox
  6. OpenNews: Релиз Firefox 56
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним, 17:35, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Новые баги подъехали
     
  • 1.2, Аноним, 17:36, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Теперь он сможет кушать 400% CPU вместо 100%?
     
     
  • 2.16, Борщдрайвен бигдата, 17:51, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Пусть кушает, не жалко.
     
  • 2.53, Аноним, 18:41, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Срочно в школу математику учить!
     
  • 1.3, Аноним, 17:38, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    На html5test.com есть рост, это хорошо!
     
  • 1.4, iPony, 17:39, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отправил им донат. Наконец-то уже что-то похожее на браузер выходит.
     
     
  • 2.38, Аноним, 18:19, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    На Twitter и Facebook не забудь сообщить.
     
  • 1.6, Аномномномнимус, 17:40, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Аааа! Как вообще всё это отключить?
     
     
  • 2.17, Аноним, 17:53, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Выдерни шнур из розетки.
     
  • 1.7, A.Stahl, 17:42, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Пришёл апдейт. Ничего не сломалось.
    Осталось только дождаться когда соберут вещи нытики с кучей странных и давно мёртвых аддонов и свалят куда-то на ESR, а лучше и вовсе на х..ром.
     
     
  • 2.13, Аномномномнимус, 17:50, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Пришёл стахл У него ничего не работало, поэтому и ломаться нечему Осталось тол... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, A.Stahl, 17:56, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Боже мой, изменилась анимация "крутилки". Трагедия! Тебе самому-то не смешно?
     
     
  • 4.44, Аномномномнимус, 18:26, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Трагедия в том, что вместо того чтобы чинить баги и расширять функционал (например в сторону нормальной поддержки скинов, а не чтобы с каждым апдейтом оно выглядело по разному, или вообще вырвиглазно, как сейчас), они уродуют UI, а функционал убивают.
    Больше половины нужных дополнений умерло. В том числе дополнение которое чинило отломанный статусбар. Букмарки, которые были удобны т.к. разворачивались как менюшка теперь зачем-то отжирают пол экрана, ресайзя рабочую страницу. И это косяки только за первые минуты.
    Так нормальный софт не делают. Сразу видно, что там у руля одни толерасты остались
     
     
  • 5.59, Анонимус142, 18:45, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Трагедия в том, что вместо того чтобы чинить баги и расширять функционал
    > (например в сторону нормальной поддержки скинов, а не чтобы с каждым
    > апдейтом оно выглядело по разному, или вообще вырвиглазно, как сейчас), они
    > уродуют UI, а функционал убивают.
    > Больше половины нужных дополнений умерло. В том числе дополнение которое чинило отломанный
    > статусбар. Букмарки, которые были удобны т.к. разворачивались как менюшка теперь зачем-то
    > отжирают пол экрана, ресайзя рабочую страницу. И это косяки только за
    > первые минуты.
    > Так нормальный софт не делают. Сразу видно, что там у руля одни
    > толерасты остались

    А ничего, что это одно из самых масштабных  обновлений за всю историю Fx?

     
     
  • 6.68, Аномномномнимус, 18:55, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Людям не нужны "обновления ради обновлений". Людям нужен работающий софт. Если он не работает - люди уходят, а толерасты остаются один на один со своим покетом во всех местах. А ещё в адекватных конторах стабильные ветки делают не рандомно раз в году, для галочки, а перед применением мажорных изменений.
     
  • 2.28, VINRARUS, 18:12, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А ничо шо вся Firefox свалила на х ром в этой версии с ее WebExtensions ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, A.Stahl, 18:16, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, а электричество бинарное потому что в розетке 2 контакта.
     
     
  • 4.48, VINRARUS, 18:32, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    3
     
  • 2.32, Аноним, 18:16, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    сказал пользователь браузера, разработчики которого усиленно движут своё творени... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, Аноним, 17:42, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну что, панда, встречай блудного сына. Перехожу обратно с хромого.
     
     
  • 2.60, Аноним999, 18:45, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    C Хромого на нового Хромого?
     
  • 1.9, VINRARUS, 17:47, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Оп, пошол бекапить профиль...
     
     
  • 2.40, VINRARUS, 18:22, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Балин, дело труба...
    http://storage7.static.itmages.ru/i/17/1114/h_1510672726_6619053_5849c85d7f.p
     
  • 1.10, vantoo, 17:48, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Надеюсь, что прирост производительность и многопоточность действительно будут работать хорошо, иначе не были смысла все ломать.
     
     
  • 2.55, Stax, 18:42, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Прирост, имхо, просто огромный, все стало летать. Но бесят две вещи: поломанные расширения, например пришлось поменять Adblock+ на аналог и потерять ручные фильтры в процессе, и медленная прокрутка табов по колесику мышки. Раньше как-то бодро крутилось, а сейчас еле-еле...
     
     
  • 3.66, Аноним, 18:54, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Бред не неси. Adblock Plus совместим с Firefox 57.
     
  • 1.11, Аноним, 17:49, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Воспроизведение видео всё ещё представляет для ФФ вычислительные сверхсложности ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, Анон22783, 18:04, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У меня все работает. И ни разу не висло. Что я делаю не так?
     
     
  • 3.30, VINRARUS, 18:14, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Запусти браузер на слабом ЦП с 1080р 60 fps видео.
     
     
  • 4.56, Анонимус142, 18:44, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно подумать в хроме иначе.
     
     
  • 5.61, VINRARUS, 18:50, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Можно подумать в хроме иначе.

    Да иначе, и вообще хром меньше ЦП грузит чем FF, посмотрим как будет дальше...

     
  • 1.12, Аноним, 17:50, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Всё хорошо, кроме Новая стартовая страница about home , основанная на дополн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, AnonPlus, 18:09, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Она отключается через about config, если вдруг не понравилась Кроме того, наско... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.14, Борщдрайвен бигдата, 17:51, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Весьма многообещающе. Кто-нибудь смотрел, как обстоят дела с возможностью поднятия своего сервера синхронизации?
     
     
  • 2.21, Аноним, 17:56, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот кстати интересно, можно ли как-то сделать синхронизацию без Мозиллы...?)
     
     
  • 3.27, AnonPlus, 18:11, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Первые же несколько ссылок в выдаче Гугла по запросу Firefox sync server дают ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Северное Буги, 17:51, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пользуюсь только FF последние 5 лет. Никогда не жаловался на скорость или какие-то другие недостатки, от которых хотелось бы перейти на другой браузер. Судя по-всему FF стал еще лучше. Ура товарищи! Опенсорс рулеззз
     
     
  • 2.67, anon2314, 18:54, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну прям то же написал бы!
     
  • 1.18, Аноним, 17:55, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Хочу просто убежать с хрома, вроде теперь есть куда Одно смущает, не сохраняет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.43, Аноним, 18:25, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да. Багтрекер.
     
  • 2.69, anon2314, 18:57, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    ну дык это сам сайт не хочет чтоб пароль мог сохраниться, меняет name input'a постоянно рандомно, или еще полно вариантов возможно. В Приват24 тоже так было раньше, и ничего. Это не проблема браузера.
     
  • 1.19, Константавр, 17:56, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ХХм, жду и боюсь.Только исправили потребление памяти в 54-55 версиях, пришёл 56-й, про который говорили, что он стал лучше и всё стало ещё хуже чем было. Теперь новая версия. Вот чего от неё ждать?
     
     
  • 2.22, A.Stahl, 17:58, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Скачай да посмотри Это же браузер, а не станок какой или бомба Не понравится -... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.34, Аренби, 18:16, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    есть ещё для осиляторов nc. P.S. Но для элиты
     
  • 1.24, Аноним, 18:07, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    firefox - не нужно.
    Waterfox или palemoon - годно.
     
     
  • 2.29, AnonymousGratis, 18:13, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >Waterfox или palemoon - годно.

    У тебя в слове 'гoвнo' одна ошибка.

     
     
  • 3.37, A.Stahl, 18:18, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да нет никакой ошибки. Годно так годно. Тебе-то что? Пусть переходит на palemoon. Неужели тебе жалко? Я -- так вообще буду рад если этот аноним прямо сейчас перейдёт на Waterfox.


     
     
  • 4.41, AnonymousGratis, 18:24, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    jedem das Seine, yep
     
  • 1.26, Timur I. Davletshin, 18:10, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Куда дели пункт меню о восстановлении предыдущей сессии?
     
  • 1.31, Аноним, 18:15, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я не понял, они что выпилили отдельную кнопку для закладок Накой мне вообще сда... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.35, Аноним, 18:17, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Greasemonkey значится устаревшим и значит не заработает в 57 Фаерфокс официальн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.46, Аноним, 18:28, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вообще-то оно совместимо https addons mozilla org en-US firefox addon greasemo... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.49, Mitya, 18:35, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пришлось а tampermonkey переходить, GM почему-то не хотел устанавливать скрипты...
     
  • 2.50, отвечающий Анонимам, 18:37, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Greasemonkey значится устаревшим и значит не заработает в 57. Фаерфокс официально умер.

    https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/greasemonkey/
    вот версия, совместимая с 57-ым firefox

     
  • 1.36, 123, 18:18, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Новая реализация основного меню, в котором вместо многоколоночной сетки пиктограмм возвращено классическое меню

    Вот зачем, зачем спрашивается, это было одно из лучших решений принятых в австралисе.

     
     
  • 2.45, VINRARUS, 18:27, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У меня тоже траур по австрийце...
     
  • 1.39, Аноним, 18:20, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ощущение что дизайнеры совсем того в морозилке Вкладки квадратные с небольшим р... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.42, Mitya, 18:25, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    http://www.zimagez.com/zimage/screenshot2017-11-1417-22-44.php

    Прекрасный релиз, скорость работы просто радует, кастомизация пока-что ограничена, но разработчики плагинов подтягиваются потихоньку и уже более-менее приятно пользоваться.

     
  • 1.47, Аноним, 18:32, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    когда NoScript сделают
     
  • 1.52, Аноним, 18:40, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Видео-то это чудо-юдо умеет ускорять Вангую на линуксе ничего не работает, а ес... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.54, анонимный, 18:42, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я, упopoтый линуксойд, борец за опенсорс и приватность, сидящий 15 лет на Слакваре и юзавший Firefox с тех времён когда он ещё был просто Mozilla, пол года назад больше не смог терпеть тopмoзнyтoсть лисы. Альтернатива была найдена за 5 минут - Хромиум, который я прежде даже на скриншотах не видел, и с этого момента я больше ни разу не запускал своего старого тормознутого друга. Даже такой вкусный ченчжлог совсем не придаёт оптимизма
     
     
  • 2.65, анонимконтроль, 18:54, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не юзаеш curl | grep?
    Сжечь еретика!
     
  • 1.58, paulus, 18:44, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Текущая версия  Зависит от устройства

    Рекламы много, а сборку под андрюлика осилить не могут.

     
  • 1.63, th3m3, 18:51, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Доля Chrome уже начала падать. Скриньте.
     
  • 1.64, Аноним, 18:52, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    пока возвращаема через установку extensions legacy enabled true в about config ... весь текст скрыт [показать]
     

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