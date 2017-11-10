10.11.2017 10:13  Результаты исследования методов захвата учётных записей

Компания Google совместно с Калифорнийским университетом в Беркли подвела итоги (PDF-отчёт) исследования методов, используемых злоумышленниками для получения контроля за учётными записями пользователей. Судя по статистике более 15% всех пользователей глобальной сети сталкивались с захватом их учётных записей в социальных сетях или сервисах электронной почты. Представленные в отчёте данные получены на основе анализа баз паролей и инструментариев для осуществления фишинга и перехвата паролей, продаваемых на некоторых чёрных рынках.

В качестве наибольшей угрозы для пользователей называется захват паролей в результате фишинга, когда сами пользователи вводят свои параметры входа в подставных формах, стилизованных под оригинальные сервисы. На втором месте кейлоггеры, которые перехватывают и отправляют на серверы злоумышленников локальный ввод пользователей систем, заражённых вредоносным ПО или на которые установлены троянские приложения. На третьем месте использование паролей, фигурирующих в базах данных, полученных в результате взломов крупных web-сервисов (многие пользователи используют одинаковые логины и пароли на разных сайтах).

Из общей массы перехваченных учётных записей, сведения о которых удалось получить в результате исследования, 3.3 миллиарда паролей было получено злоумышленниками в результате взломов, 12.4 млн через фишинг и 788 тысяч при помощи кейлоггеров. В 12% записей, полученных в результате взломов, фигурировал адрес электронной почты Gmail, который использовался в качестве логина или пароля. При этом в 7% из подобных записей пароли подходили и для аккаунта в Gmail (использовались одинаковый пароль в Gmail и на взломанном сайте).

12% из паролей, присутствующих в базах, полученных при использовании кейдоггеров, и 25% паролей в базах фишинга, содержали действующие пароли для учётной записи в Google. Но так как из-за многоуровневых проверок для входа мало одного пароля, атакующие также пытаются получить и сопутствующие данные. Например, 82% инструментов для проведения фишинга и 74% кейлоггеров также сохраняют сведения об IP-адресе и местоположении, а 18% номере телефона и модели устройства.



