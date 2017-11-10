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10.11.2017 10:13  Результаты исследования методов захвата учётных записей

Компания Google совместно с Калифорнийским университетом в Беркли подвела итоги (PDF-отчёт) исследования методов, используемых злоумышленниками для получения контроля за учётными записями пользователей. Судя по статистике более 15% всех пользователей глобальной сети сталкивались с захватом их учётных записей в социальных сетях или сервисах электронной почты. Представленные в отчёте данные получены на основе анализа баз паролей и инструментариев для осуществления фишинга и перехвата паролей, продаваемых на некоторых чёрных рынках.

В качестве наибольшей угрозы для пользователей называется захват паролей в результате фишинга, когда сами пользователи вводят свои параметры входа в подставных формах, стилизованных под оригинальные сервисы. На втором месте кейлоггеры, которые перехватывают и отправляют на серверы злоумышленников локальный ввод пользователей систем, заражённых вредоносным ПО или на которые установлены троянские приложения. На третьем месте использование паролей, фигурирующих в базах данных, полученных в результате взломов крупных web-сервисов (многие пользователи используют одинаковые логины и пароли на разных сайтах).

Из общей массы перехваченных учётных записей, сведения о которых удалось получить в результате исследования, 3.3 миллиарда паролей было получено злоумышленниками в результате взломов, 12.4 млн через фишинг и 788 тысяч при помощи кейлоггеров. В 12% записей, полученных в результате взломов, фигурировал адрес электронной почты Gmail, который использовался в качестве логина или пароля. При этом в 7% из подобных записей пароли подходили и для аккаунта в Gmail (использовались одинаковый пароль в Gmail и на взломанном сайте).

12% из паролей, присутствующих в базах, полученных при использовании кейдоггеров, и 25% паролей в базах фишинга, содержали действующие пароли для учётной записи в Google. Но так как из-за многоуровневых проверок для входа мало одного пароля, атакующие также пытаются получить и сопутствующие данные. Например, 82% инструментов для проведения фишинга и 74% кейлоггеров также сохраняют сведения об IP-адресе и местоположении, а 18% номере телефона и модели устройства.

  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: phishing
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  • 1.1, sndev, 11:00, 10/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Ничего нового. Теже самые методы что и 20 лен назад
     
     
  • 2.3, Аноним, 11:03, 10/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >Ничего нового. Те же самые хомячки, что и 20 лет назад.

    Пофиксил.

     
  • 1.2, Аноним, 11:02, 10/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Ну да, что сейчас первым делом делает среднестатистический новый пользователь се... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 11:07, 10/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Зочем Там даже имя учетки без рандомного генератора не подобрать ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Аноним, 11:15, 10/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Сношает моск тому, кто немного более понимает в этих ваших интернетах Чтобы о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 11:10, 10/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    ну они гугл то хотя бы сбросили пароли в тех учетках, с которых пароль утек ил... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 11:16, 10/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Кейдоггеры это какая-то разновидность кейлоггеров?
     

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