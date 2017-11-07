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07.11.2017 11:03  Серия критических уязвимостей в Android

В ноябрьском обновлении платформы Android устранено 9 критических уязвимостей, часть из которых потенциально можно эксплуатировать удалённо. Три критические уязвимости (CVE-2017-11013, CVE-2017-11014, CVE-2017-11015) найдены в беспроводном драйвере Qualcomm/Atheros и позволяют осуществить удалённую атаку через WiFi-сеть путём отправки специально оформленных управляющих кадров 802.11. Драйвер qcacld включает почти 700 тысяч строк кода - в основном из-за того, что уровень управления доступом к среде MAC (Media Access Control), отвечающий за адресацию и механизмы управления доступом, вынесен на сторону драйвера.

Одна критическая уязвимость (CVE-2017-0841) присутствует в системных компонентах и позволяет добиться удалённого выполнения кода (подробности пока не сообщаются). 5 критических уязвимостей (CVE-2017-083[23456]) устранено в медиафреймворке и позволяют организовать выполнение кода с правами процесса mediaserver при обработке специально оформленного контента. Например, уязвимость может быть эксплуатирована при открытии непроверенных мультимедийных данных в браузере или при воспроизведении MMS-сообщения.

  1. Главная ссылка к новости (https://source.android.com/sec...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Dnsmasq, позволяющие удалённо выполнить код атакующего
  3. OpenNews: В Android и старых ядрах Linux устранена уязвимость, эксплуатируемая через отправку UDP-пакетов
  4. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в WiFi-чипах Broadcom
  5. OpenNews: Локальная root-уязвимость в ядре Linux
  6. OpenNews: В Android устранена уязвимость, эксплуатируемая через беспроводную сеть
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: android
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  • 1.1, Аноним, 11:59, 07/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А до сих пор продают устройства с 4.4 (провинция, да-да...)
     
     
  • 2.7, trdm, 12:36, 07/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Старые фоны на андроиде восновном на позвонить юзают.
    А вот смарты пошире для инета. На них современный андроид и обновляется.
    Надо уточнить характер уязвимости.
     
  • 2.8, ryoken, 12:37, 07/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > А до сих пор продают устройства с 4.4 (провинция, да-да...)

    Я вам больше скажу - если брать такой класс девайсов, как электронные книжки, так там и 4.2 вполне в порядке вещей, а с обновлениями ВИЛЫ. Приичём у книжек часто и WiFi на борту.

     
  • 1.2, kk, 12:06, 07/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Но обновления эти увидят только устройства "вменяемых" производителей и только из топовых линеек
    Ондроед такой ондроед
     
     
  • 2.3, лютый жабист__, 12:16, 07/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Кто лучше? Конкретно пальцем ткни, плиз.

    Только не в яблогрызки, там как у ворон, жизнь длинная, но позорная...

     
     
  • 3.4, Аноним, 12:23, 07/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    позорная зато с обновлениями безопасности, прям как у гнулинукса
     
  • 3.11, iPony, 12:50, 07/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Кто лучше? Конкретно пальцем ткни, плиз.

    Ну да iPhone.


     
  • 3.14, Другой аноним, 13:20, 07/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А про кого говорить тогда, если основных игрока всего два? И у одного из них с безопасностью и с закрытием дыр дела совсем скверные.

    P.S.
    Я сам являюсь пользователем андроид, но объективно говоря, ситуация не радужная.

     
  • 1.5, Аноним123, 12:27, 07/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Гнилозуб уже выключить пришлось. Че теперь еще и WiFi выключать?
     
     
  • 2.10, iPony, 12:48, 07/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А тебя BroadPwn пролетел?
     
  • 1.6, ЕщёОдинНытик, 12:31, 07/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    пользователи не получат обновления, т.к. производители положили болт на них
     
  • 1.9, iPony, 12:46, 07/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В среднем ведройде уже такая знатная бочка уязвимостей в WiFi и Bluetooth
    Но пока не бабахает.
     
  • 1.12, Аноним, 13:12, 07/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы смеётесь я ешо сижу на андроиде 3 2 5, а шо делать если я безработный и стары... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 13:20, 07/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А я думал, что Android 3 был только на планшетах.
     

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