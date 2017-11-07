07.11.2017 11:03  Серия критических уязвимостей в Android

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|2.7, trdm, 12:36, 07/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Старые фоны на андроиде восновном на позвонить юзают.
А вот смарты пошире для инета. На них современный андроид и обновляется.
Надо уточнить характер уязвимости.
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|2.8, ryoken, 12:37, 07/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> А до сих пор продают устройства с 4.4 (провинция, да-да...)
Я вам больше скажу - если брать такой класс девайсов, как электронные книжки, так там и 4.2 вполне в порядке вещей, а с обновлениями ВИЛЫ. Приичём у книжек часто и WiFi на борту.
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|1.2, kk, 12:06, 07/11/2017 [ответить] [смотреть все]
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Но обновления эти увидят только устройства "вменяемых" производителей и только из топовых линеек
Ондроед такой ондроед
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|3.14, Другой аноним, 13:20, 07/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А про кого говорить тогда, если основных игрока всего два? И у одного из них с безопасностью и с закрытием дыр дела совсем скверные.
P.S.
Я сам являюсь пользователем андроид, но объективно говоря, ситуация не радужная.
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|1.9, iPony, 12:46, 07/11/2017 [ответить] [смотреть все]
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В среднем ведройде уже такая знатная бочка уязвимостей в WiFi и Bluetooth
Но пока не бабахает.
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