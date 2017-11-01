01.11.2017 11:01  В WordPress 4.8.3 устранена уязвимость, которая может привести к подстановке SQL-кода

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|1.1, _hide_, 11:23, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Веберы действительно столь упрямые, чтобы не добавлять промежуточный слой перед любой генерацией SQL запросов?
3 версия вышла в 2010, 4 в 2014 году!
Только мне кажется, что это даже не смешно? До сих пор работают плагины со 2-ей версии? Или просто разрабатывают чрезвычайно упертые мудрые люди?
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|2.2, istepan, 11:40, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Там есть куча плагинов которые уже давно не разрабатывают, но люди пользуются. Вот в WordPress и стараются всеми силами сохранить совместимость.
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|4.6, пох, 13:08, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> Это медвежья услуга, имхо.
ну да, ну да - давай у тебя сайт просто рухнет и полежит, с недельку, пока ты разбираешься - каким плагином это вызвано, и можно ли его хотя бы временно отключить, или надо пол-сайта переделать.
При том что страшная и ужасная уязвимость, если сайт написан нормально, скорее всего позволяет оплатить своей карточкой чужой заказ (а не наоборот), или еще что-то столь же жизненно необходимое сделать.
Или просто вайпнуть форум (надеюсь, ты бэкапы-то делаешь, прежде чем рассуждать о том какие плохие кодеры в вордпрессе?) и нагадить на главной. То есть в самом худшем случае - если ты не неуловимый джо, кто-то все же сумел нетеоретически (!) воспользоваться уязвимостью - сведется к варианту из первого абзаца.
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|5.7, YetAnotherOnanym, 13:54, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Рухнет сайт или не рухнет - мне пох, не моя епархия. Да и рушится там нечему - одна страничка с контактами и прайсом в xls, экспортируемым из 1с.
Да, бэкапы есть - пятничные полные и ежедневные ночные и обеденные инкрементальные.
А лохи, у которых сайт на wp, должны страдать, такова их лоховская участь. И "рухнет" - это не самое худшее. Кража номеров кредиток, слив адресов спамерам или распространение вирусов гораздо хуже.
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|6.8, пох, 14:39, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Рухнет сайт или не рухнет - мне пох, не моя епархия.
удобно, чо. Я бы, правда, уволил сотрудника, которому пох на бизнес - просто вот на всякий случай.
> Да и рушится там нечему - одна страничка с контактами и прайсом в xls, экспортируемым из
> 1с.
тогда и sql injection некуда запихнуть. И модулей никаких нет.
У людей, вот сюрприз-то, бывают сайты пофункциональней-посложней.
Причем мне вот на бизнес обычно не пох (если он банкрот, то мне могут и три оклада не отдать, поскольку сотрудники при дележе останков являются кредиторами второй или третьей очереди - ровно из тех соображений, что часть вины в крахе бизнеса всегда их), бэкапы я делать умею, а вордпресс - не умею, настолько, чтоб самостоятельно исправить экстеншн который не я где-то взял, незнамокак работающий и неизвестно в каком месте использующийся и сколько тех мест.
поэтому я добавлю костыликов и подпорочек, и буду надеяться, что этот сайт никому не нужен. Вордпрессовцы сделали то же самое, но глобально.
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|2.3, freehck, 11:50, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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> Веберы действительно столь упрямые, чтобы не добавлять промежуточный слой перед любой генерацией SQL запросов?
Я спрошу мягко, чтобы никого не обидеть: а много ты знаешь адекватных вебников?
> Только мне кажется, что это даже не смешно?
Не одному, поверь. Дыры в WP - уже настолько притча во языцех, что даже порой переплёвывает шуточки про дыры в Windows.
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