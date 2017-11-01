01.11.2017 11:01  В WordPress 4.8.3 устранена уязвимость, которая может привести к подстановке SQL-кода

4.6 , пох, 13:08, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] –1 + / – > Это медвежья услуга, имхо. ну да, ну да - давай у тебя сайт просто рухнет и полежит, с недельку, пока ты разбираешься - каким плагином это вызвано, и можно ли его хотя бы временно отключить, или надо пол-сайта переделать. При том что страшная и ужасная уязвимость, если сайт написан нормально, скорее всего позволяет оплатить своей карточкой чужой заказ (а не наоборот), или еще что-то столь же жизненно необходимое сделать. Или просто вайпнуть форум (надеюсь, ты бэкапы-то делаешь, прежде чем рассуждать о том какие плохие кодеры в вордпрессе?) и нагадить на главной. То есть в самом худшем случае - если ты не неуловимый джо, кто-то все же сумел нетеоретически (!) воспользоваться уязвимостью - сведется к варианту из первого абзаца.

5.7 , YetAnotherOnanym, 13:54, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] + / – Рухнет сайт или не рухнет - мне пох, не моя епархия. Да и рушится там нечему - одна страничка с контактами и прайсом в xls, экспортируемым из 1с.

Да, бэкапы есть - пятничные полные и ежедневные ночные и обеденные инкрементальные.

А лохи, у которых сайт на wp, должны страдать, такова их лоховская участь. И "рухнет" - это не самое худшее. Кража номеров кредиток, слив адресов спамерам или распространение вирусов гораздо хуже.

6.8 , пох, 14:39, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] + / – > Рухнет сайт или не рухнет - мне пох, не моя епархия. удобно, чо. Я бы, правда, уволил сотрудника, которому пох на бизнес - просто вот на всякий случай. > Да и рушится там нечему - одна страничка с контактами и прайсом в xls, экспортируемым из

> 1с. тогда и sql injection некуда запихнуть. И модулей никаких нет. У людей, вот сюрприз-то, бывают сайты пофункциональней-посложней.

Причем мне вот на бизнес обычно не пох (если он банкрот, то мне могут и три оклада не отдать, поскольку сотрудники при дележе останков являются кредиторами второй или третьей очереди - ровно из тех соображений, что часть вины в крахе бизнеса всегда их), бэкапы я делать умею, а вордпресс - не умею, настолько, чтоб самостоятельно исправить экстеншн который не я где-то взял, незнамокак работающий и неизвестно в каком месте использующийся и сколько тех мест. поэтому я добавлю костыликов и подпорочек, и буду надеяться, что этот сайт никому не нужен. Вордпрессовцы сделали то же самое, но глобально.

