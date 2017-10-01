31.10.2017 18:59  Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2017.10, продолжающего развитие OpenSolaris

После 6 месяцев разработки состоялся релиз свободного дистрибутива OpenIndiana 2017.10, пришедшего на смену бинарному дистрибутиву OpenSolaris, развитие которого было прекращено компанией Oracle. OpenIndiana предоставляет пользователю рабочее окружение, построенное на базе свежего среза кодовой базы проекта Illumos. Непосредственно разработка технологий OpenSolaris продолжается проектом Illumos, в котором развивается ядро, сетевой стек, файловые системы, драйверы, а также базовый набор пользовательских системных утилит и библиотек. Для загрузки сформировано три вида iso-образов - серверная редакция с консольными приложениями (688 Мб), минимальная сборка (407 Мб) и сборка с графическим окружением MATE (1.5 Гб). Основные изменения в OpenIndiana 2017.10: Рабочий стол MATE обновлён до выпуска 1.18, а окружение Enlightenment до выпуска 0.21.8;

Обновлён графический стек: X.org Server 1.19.5, драйвер NVIDIA 340.104, Gstreamer 1.12.3;

В текстовый инсталлятор добавлена поддержка установки на существующий пул ZFS, например для установки параллельно с другим выпуском OpenIndiana;

Обновлены компоненты для развёртывания кластеров (corosync 2.4.2, resource-agents 4.0.1, pacemaker 1.1.17, pcs 0.9.159, cmrsh 3.0.1);

Обеспечена совместимость на уровне ABI с исполняемыми файлами Solaris 10 update 10;

Начался процесс удаления приложений и библиотек GNOME 2 (всем пользователям рекомендовано перейти на MATE);

Обновлены версии пользовательских программ, в том числе Firefox 52.4.1, VLC 2.2.6, Tunderbird 52.4.0, zsh 5.3.1, mc 4.8.19, tmux 2.6, screen 4.6.1

В Lightdm обеспечено корректное взаимодействие с специфичным для Solaris интерфейсом Xorg, что позволило обеспечить сброс привилегий X-сервера;

Обновлено серверное ПО: PostgreSQL 10, MongoDB 3.4.9, MariaDB 10.1, Percona Server 5.7, Net-snmp 5.7.3, OpenVPN 2.4.3, Bind 9.10.6, ISC DHCP 4.3.5, Squid 3.5.27, Nginx 1.13.6, Apache httpd 2.4.29, Postfix 3.1.6, Samba 4.4.16, Nodejs 8.8.1;

Обновлены средства для разработчиков: GCC 7, Jenkins 2.85, Golang 1.8, OpenJDK 8u131, Tcl/Tk 8.6.6, Mercurial 4.2.3, Git 2.14.2, Valgrind 3.13.0;

В OpenSSL добавлена поддержка шифров GOST, разработанных для отечественных систем шифрования.



