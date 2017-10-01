31.10.2017 18:59  Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2017.10, продолжающего развитие OpenSolaris

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|4.21, AlexYeCu_not_logged, 22:50, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
|
>Только Хромоось "простоработает". Это главное.
Можно ли считать работой преобразование электрической энергии в тепловую, если речь идёт об операционной системе? Нужны ли для этого действия операционная система и компьютер? Умеет ли Хромоось что-нибудь кроме того, для чего она не нужна?
|
|
|
|2.15, пох, 21:57, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
> Кому нужна хранилка - берите JBOD FC/SAS полку и подключайте к серверу 1U с Solaris OS.
с соларис - шибка дорого.
А с клонами иллюмозы другая проблема - когда оно вдруг навернется или начнет глючить от непонятных причин - бечь будет некуда уже ни задаром, ни за деньги, ни даже за очень большие деньги - потому что людей, действительно владеющих темой, нет в природе.
|