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31.10.2017 18:59  Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2017.10, продолжающего развитие OpenSolaris

После 6 месяцев разработки состоялся релиз свободного дистрибутива OpenIndiana 2017.10, пришедшего на смену бинарному дистрибутиву OpenSolaris, развитие которого было прекращено компанией Oracle. OpenIndiana предоставляет пользователю рабочее окружение, построенное на базе свежего среза кодовой базы проекта Illumos. Непосредственно разработка технологий OpenSolaris продолжается проектом Illumos, в котором развивается ядро, сетевой стек, файловые системы, драйверы, а также базовый набор пользовательских системных утилит и библиотек. Для загрузки сформировано три вида iso-образов - серверная редакция с консольными приложениями (688 Мб), минимальная сборка (407 Мб) и сборка с графическим окружением MATE (1.5 Гб).

Основные изменения в OpenIndiana 2017.10:

  • Рабочий стол MATE обновлён до выпуска 1.18, а окружение Enlightenment до выпуска 0.21.8;
  • Обновлён графический стек: X.org Server 1.19.5, драйвер NVIDIA 340.104, Gstreamer 1.12.3;
  • В текстовый инсталлятор добавлена поддержка установки на существующий пул ZFS, например для установки параллельно с другим выпуском OpenIndiana;
  • Обновлены компоненты для развёртывания кластеров (corosync 2.4.2, resource-agents 4.0.1, pacemaker 1.1.17, pcs 0.9.159, cmrsh 3.0.1);
  • Обеспечена совместимость на уровне ABI с исполняемыми файлами Solaris 10 update 10;
  • Начался процесс удаления приложений и библиотек GNOME 2 (всем пользователям рекомендовано перейти на MATE);
  • Обновлены версии пользовательских программ, в том числе Firefox 52.4.1, VLC 2.2.6, Tunderbird 52.4.0, zsh 5.3.1, mc 4.8.19, tmux 2.6, screen 4.6.1
  • В Lightdm обеспечено корректное взаимодействие с специфичным для Solaris интерфейсом Xorg, что позволило обеспечить сброс привилегий X-сервера;
  • Обновлено серверное ПО: PostgreSQL 10, MongoDB 3.4.9, MariaDB 10.1, Percona Server 5.7, Net-snmp 5.7.3, OpenVPN 2.4.3, Bind 9.10.6, ISC DHCP 4.3.5, Squid 3.5.27, Nginx 1.13.6, Apache httpd 2.4.29, Postfix 3.1.6, Samba 4.4.16, Nodejs 8.8.1;
  • Обновлены средства для разработчиков: GCC 7, Jenkins 2.85, Golang 1.8, OpenJDK 8u131, Tcl/Tk 8.6.6, Mercurial 4.2.3, Git 2.14.2, Valgrind 3.13.0;
  • В OpenSSL добавлена поддержка шифров GOST, разработанных для отечественных систем шифрования.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openindiana.org/20...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2017.04, продолжающего развитие OpenSolaris
  3. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения MATE 1.18, форка GNOME 2
  4. OpenNews: Представлен OmniOS Community Edition, новый дистрибутив Illumos
  5. OpenNews: MongoDB прекращает поддержку платформы Solaris
  6. OpenNews: Oracle увольняет почти весь персонал, развивавший Solaris
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openindiana, solaris
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  • 1.2, Игорь Арбичев, 19:14, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    А имеет какой то смысл использование сабжа на десктопе?
     
     
  • 2.7, AlexYeCu_not_logged, 19:42, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +3 +/
    Какой-то имеет, при всех своих минусах OI, думается мне, шутя уделает по функцио... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, Go_blin, 21:20, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >думается мне, шутя уделает по функционалу ту же Хромоось.

    Правильно. Только Хромоось "простоработает".  Это главное.

     
     
  • 4.21, AlexYeCu_not_logged, 22:50, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >Только Хромоось "простоработает".  Это главное.

    Можно ли считать работой преобразование электрической энергии в тепловую, если речь идёт об операционной системе? Нужны ли для этого действия операционная система и компьютер? Умеет ли Хромоось что-нибудь кроме того, для чего она не нужна?

     
  • 2.17, Ginger45, 22:02, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Смысл есть во всём, кроме альт-"линукса".
     
  • 2.18, Ginger45, 22:04, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Смысл есть во всём, кроме существования альт-линукса.
     
     
  • 3.24, Аноним, 00:06, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Чем он тебе так не угодил У меня есть старый ноут, на котором искаропки запуска... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 19:34, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Goodnight, sweet prince... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Stax, 19:43, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Но.. что стало с Java Desktop System-то? Будет новая версия на базе третьего гнома или как?
     
     
  • 3.16, Аноним, 22:02, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нарисуй обоину с логотипом жабы, и  будет тебе жаба десктоп.
     
  • 1.6, Меломан1, 19:42, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кому нужна хранилка - берите JBOD FC/SAS полку и подключайте к серверу 1U с Solaris OS. NetApp отдыхает.
     
     
  • 2.11, Аноним, 20:54, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Что и дедупликация нормально работает ?
     
     
  • 3.14, Аноним, 21:22, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    уже лет 10 как
     
  • 2.15, пох, 21:57, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кому нужна хранилка - берите JBOD FC/SAS полку и подключайте к серверу 1U с Solaris OS.

    с соларис - шибка дорого.
    А с клонами иллюмозы другая проблема - когда оно вдруг навернется или начнет глючить от непонятных причин - бечь будет некуда уже ни задаром, ни за деньги, ни даже за очень большие деньги - потому что людей, действительно владеющих темой, нет в природе.

     
  • 1.9, Аноним, 20:27, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Наконец то! Интересно что там нового в Mate 1.8.
     
     
  • 2.20, Жывтоне Сколопендре, 22:41, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >Наконец то! Интересно что там нового в Mate 1.8.

    Прямо по ссылке в Release Notes написано
    > Mate was updated to 1.18 version.

     
  • 1.10, Онаним, 20:48, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > драйвер NVIDIA 340.104

    nVidia выпускает драйверы для Солярки?

     
     
  • 2.12, Аноним, 21:19, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Представь себе! http://www.nvidia.com/object/unix.html
     
  • 2.19, Аноним, 22:08, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Для linux, freebsd и solaris
     
  • 2.22, AlexYeCu_not_logged, 22:51, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> драйвер NVIDIA 340.104
    > nVidia выпускает драйверы для Солярки?

    Для солярки ещё и flash-player когда-то делался.

     
     
  • 3.23, Аноним, 23:09, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И internet explorer ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.25, Zulu, 00:25, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И adobe photoshop.
     
  • 1.26, Михаил, 01:26, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как оно работает на видеокартах AMD?
    AMD Athlon(tm) 5350 APU with Radeon(tm) R3
     

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