31.10.2017 12:14  Опубликован код для определения reCaptcha с точностью 85%

Исследователи из Мэрилендского университета и компании Vicarious опубликовали реализации двух различных методов обхода средств отсеивания интернет-ботов на основе капчи, в том числе позволяющих обойти защиту популярного сервиса reCaptcha. Методы интересны различиями в подходах - первый проект легко реализуем при помощи существующих сервисов, а второй потребовал существенных исследований в области распознавания образов и машинного обучения.

Первый проект получил название unCaptcha и позволяет восстановить цифровой код reCaptcha, предлагаемый в режиме звуковой капчи. Метод позволяет определить капчу с точностью 85.15%. На распознавание уходит приблизительно 5 секунд, что сопоставимо с длительностью предлагаемой звуковой последовательности. Реализация опубликована на GitHub под лицензией MIT.

Суть метода сводится к записи продиктованных цифр, разделения отдельных слов и передачи каждого слова одновременно в шесть online-сервисов распознавания речи (IBM, Google Cloud, Google Speech Recognition, Sphinx, Wit-AI, Bing Speech Recognition). Далее из распознанных фраз выделяются цифры или слова по произношению близкие к цифрам (например, true/to/too воспринимается как 2, tree/free как 3, sex как 6 и т.п.) и на основе оценки частоты совпадений выбирается наиболее вероятное значение.

Второй проект использует методы машинного обучения и распознавания образов для выбора правильной картинки при работе с различными капчами. Для распознавания используется специально разработанный алгоритм RCN (Recursive Cortical Network), эталонная реализация которого опубликована под лицензией MIT.

В условиях распознавания обычного текста RCN обеспечивает точность на уровне 90% и в отличие от традиционно применяемых для подобных задач свёрточных нейронных сетей (CNN, Сonvolutional Neural Network) требует существенно меньшего объёма данных для обучения, обеспечивая при этом отличную адаптацию к искажениям символов, наклону, наложению и размытию, не требуя при этом дополнительного обучения.

Например, cеть RCN позволила добиться точности в 66.6% при распознавании фраз на капче reCAPTCHA, использовав для обучения всего 500 изображений. Для капч BotDetect точность распознавания составила 64.4%, Yahoo - 57.4% и PayPal - 57.1% (капча считается ненадёжной при возможности автоматического подбора с точностью в 1%). При оптимизации модели под конкретный стиль удалось добиться точности распознавания на уровне 90%.

Для сравнения остроенная компанией Google свёрточная нейронная сеть обеспечила уровень распознавания reCAPTCHA в 89.9%, но потребовала обучения на базе из 2.3 млн изображений капч и продемонстрировала снижение точности до 38.4% при простом изменении на 15% пространства между символами, в то время как RCN легко адаптируется к изменениям в стиле без потери эффективности.

В RCN задействованы методы, сходные с работой человеческого зрения. Работа RCN напоминает поведение нейронов в коре головного мозга, одна часть которых осуществляет выделение контуров объектов, а другая занимается изучением поверхности и текстур, сообща решая задачу распознавания образа. В RCN одна часть сети осуществляет выделение контуров объектов, другая часть анализирует наложения и параметры разных объектов, а третья выполняет операции классификации выделенной иерархии объектов с учётом стиля и угла зрения. На последнем этапе осуществляется сопоставление с формами стандартных букв или цифр. Для каждой из букв алфавита формируется набор шаблонов, учитывающих разные начертания, наклон, растяжение и другие виды искажений. Сопоставление осуществляется с использованием генеративной вероятностной модели, выделяющей наиболее вероятную связь исходного объекта с объектами из базы сопоставлений.