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31.10.2017 12:14  Опубликован код для определения reCaptcha с точностью 85%

Исследователи из Мэрилендского университета и компании Vicarious опубликовали реализации двух различных методов обхода средств отсеивания интернет-ботов на основе капчи, в том числе позволяющих обойти защиту популярного сервиса reCaptcha. Методы интересны различиями в подходах - первый проект легко реализуем при помощи существующих сервисов, а второй потребовал существенных исследований в области распознавания образов и машинного обучения.

Первый проект получил название unCaptcha и позволяет восстановить цифровой код reCaptcha, предлагаемый в режиме звуковой капчи. Метод позволяет определить капчу с точностью 85.15%. На распознавание уходит приблизительно 5 секунд, что сопоставимо с длительностью предлагаемой звуковой последовательности. Реализация опубликована на GitHub под лицензией MIT.

Суть метода сводится к записи продиктованных цифр, разделения отдельных слов и передачи каждого слова одновременно в шесть online-сервисов распознавания речи (IBM, Google Cloud, Google Speech Recognition, Sphinx, Wit-AI, Bing Speech Recognition). Далее из распознанных фраз выделяются цифры или слова по произношению близкие к цифрам (например, true/to/too воспринимается как 2, tree/free как 3, sex как 6 и т.п.) и на основе оценки частоты совпадений выбирается наиболее вероятное значение.

Второй проект использует методы машинного обучения и распознавания образов для выбора правильной картинки при работе с различными капчами. Для распознавания используется специально разработанный алгоритм RCN (Recursive Cortical Network), эталонная реализация которого опубликована под лицензией MIT.

В условиях распознавания обычного текста RCN обеспечивает точность на уровне 90% и в отличие от традиционно применяемых для подобных задач свёрточных нейронных сетей (CNN, Сonvolutional Neural Network) требует существенно меньшего объёма данных для обучения, обеспечивая при этом отличную адаптацию к искажениям символов, наклону, наложению и размытию, не требуя при этом дополнительного обучения.

Например, cеть RCN позволила добиться точности в 66.6% при распознавании фраз на капче reCAPTCHA, использовав для обучения всего 500 изображений. Для капч BotDetect точность распознавания составила 64.4%, Yahoo - 57.4% и PayPal - 57.1% (капча считается ненадёжной при возможности автоматического подбора с точностью в 1%). При оптимизации модели под конкретный стиль удалось добиться точности распознавания на уровне 90%.

Для сравнения остроенная компанией Google свёрточная нейронная сеть обеспечила уровень распознавания reCAPTCHA в 89.9%, но потребовала обучения на базе из 2.3 млн изображений капч и продемонстрировала снижение точности до 38.4% при простом изменении на 15% пространства между символами, в то время как RCN легко адаптируется к изменениям в стиле без потери эффективности.

В RCN задействованы методы, сходные с работой человеческого зрения. Работа RCN напоминает поведение нейронов в коре головного мозга, одна часть которых осуществляет выделение контуров объектов, а другая занимается изучением поверхности и текстур, сообща решая задачу распознавания образа. В RCN одна часть сети осуществляет выделение контуров объектов, другая часть анализирует наложения и параметры разных объектов, а третья выполняет операции классификации выделенной иерархии объектов с учётом стиля и угла зрения. На последнем этапе осуществляется сопоставление с формами стандартных букв или цифр. Для каждой из букв алфавита формируется набор шаблонов, учитывающих разные начертания, наклон, растяжение и другие виды искажений. Сопоставление осуществляется с использованием генеративной вероятностной модели, выделяющей наиболее вероятную связь исходного объекта с объектами из базы сопоставлений.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Проект OpenNMT развивает систему машинного перевода на основе нейронной сети
  3. OpenNews: Google представил технику реконструкции пикселизированных изображений
  4. OpenNews: Проект по автоматической генерации кода, воспроизводящего интерфейс со скриншота
  5. OpenNews: Mozilla развивает свою систему распознавания речи
  6. OpenNews: Техника атаки на системы, использующие алгоритмы машинного обучения
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: captcha, ai
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  • 1.1, Нимус, 13:17, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +32 +/
    Дожили, программы(боты) распознают капчи лучше чем люди.
     
     
  • 2.4, пох, 13:30, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +10 +/
    запилите уже browser extension, разгадывающий за меня эту херню, кто-нибудь!
    Можно даже - с привлечением внешней нейронной сети - все равно владелец капчи уже всю инфу про меня слил, уже не жалко поделиться еще с одним.

     
     
  • 3.20, Аноним, 14:58, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Для каких браузеров делают экстеншионы на смеси Python и C++?
     
     
  • 4.27, th3m3, 15:19, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    С приходом WASM, ещё похлеще будут.
     
  • 4.28, Твоя мама, 15:27, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Для любых. Но без обвязки на javascript не обойтись.
     
  • 4.36, Crazy Alex, 16:32, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Отдельный демон (а то и онлайн-сервис) + минимальное расширение, которое хватает содержимое и этому демону/сервису отсылает - совершенно очевидная архитектура.
     
  • 3.21, Аноним, 15:05, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Скоро будешь решать интегралы вместо каптчи.
     
  • 1.2, Аноним, 13:23, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    все это значит что капчи станут еще менее читаемыми. печально
     
     
  • 2.12, dq0s4y71, 13:58, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Всё это значит, что капчи скоро перестанут существовать, потому что боты станут такими же умными как мы и получат равные с нами права ;)
     
     
  • 3.29, kvaps, 15:32, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Пора писать ботов которые при помощи нейросетей будут определять человек ты или бот.
     
     
  • 4.30, kvaps, 15:32, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А потом пилить ботов которые при помощи нейросетей будут обманывать их, выдавая себя за человека.
     
  • 2.47, ALex_hha, 18:14, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > все это значит что капчи станут еще менее читаемыми. печально

    Совсем скоро в магазинах вашего города - https://i.imgur.com/TggXiRo.png

     
  • 1.3, AntonAlekseevich, 13:27, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если честно, то давно было известно, что капчу придумали не для людей. :D
     
  • 1.5, Аноним, 13:32, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Лучше бы они написали код определяющий автомобили, мосты, витрины и дорожные знакиа, и наконец-то эта дичь ушла бы в прошлое.
     
     
  • 2.9, Аноним, 13:47, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё проще :)
     
  • 2.10, A.Stahl, 13:55, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >автомобили, мосты, витрины и дорожные знакиа, и наконец-то эта дичь ушла бы в прошлое.

    В будущем о котором ты мечтаешь нет места для автомобилей, мостов, витрин и знаков?
    Мне всегда было интересно, а снятся ли луддитам жестяные овцы?

     
     
  • 3.13, Аноним, 14:15, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тест Тьюринга провален.
     
  • 3.22, Аноним, 15:08, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там, куда мы летим, не нужны автомобили, мосты и витрины.
     
  • 3.45, Аноним, 17:39, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    надрачивающему на свою форумную славу не понять
     
  • 1.7, angra, 13:38, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это сколько же условных китайцев останется без работы?
     
     
  • 2.11, пох, 13:57, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    да нисколько, они все по уши загружены дорожными знаками, автомобилями и витринами.

     
  • 1.8, grayich, 13:44, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    символьные рекапчи уже не используются практически
     
  • 1.14, я, 14:17, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Капчу набрал клавой за 3 секунды и все.

    А отмечать дорожные знаки меня бесит. Пусть сдохнет кто прибумал... Горит в аду.

     
     
  • 2.19, Daimeeo, 14:55, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да для него уже давно катёл зарезервирован и черти вилы наточили...
     
  • 2.24, Аноним, 15:10, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Гугл По крайней мере использовать стал один из первых гугл точно Подсказать, г... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.15, Аноним, 14:24, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Без матановой капчи никак
     
  • 1.16, Аноним, 14:26, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Во время движения авто автомобиля гугл укажите где красный сигнал светофора Вы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Zenitur, 14:32, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Гугл и так не даёт искать через Tor, потому что "с вашего IP было подозрительно много запросов". А теперь не даст в этом случае даже капчу набрать!
     
     
  • 2.25, Аноним, 15:12, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Так ты используй поисковик а не поделку студентов, которая стала популярна по вс... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.39, dq0s4y71, 16:47, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это какой поисковик? sputnik что ли?
     
  • 1.18, Аноним, 14:33, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Гугл делает капчу, потом гугл её же распознаёт Пока гуглоинженеры в обоих проек... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.26, Аноним, 15:16, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Красота!!!
     
  • 1.31, Аноним, 15:44, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    дорожные знаки, автомобили и витрины придумали для обучения нейросетей Теперь о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.38, Аноним, 16:43, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то ещё самая первая текстовая рекапча была тоже для обучения Распознавал... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.33, VINRARUS, 15:56, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Жду появление капчи в виде вопроса "В чом смысл жызни?"
     
     
  • 2.44, tester, 17:38, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    так ведь многие знают что ответ: 42
     
  • 1.34, Онаним, 15:56, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чтоб она сдохла эта проклятая reCaptcha! Заколебала по 5 (а то и больше) наборов картинок с дорожными знаками, магазинами и прочей фигнёй заставлять тыкать на каждом шагу. Некоторое время назад моё терпение кончилось и я просто забил из-за этого на Гугл и перешёл на DuckDuckGo, но к сожалению она встречается и на некоторых других сайтах.
     
     
  • 2.41, аноним2, 17:13, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    это делается намеренно в том числе и для обучения нейросетей и для ещо некоторых задач вне ит индустрии. по возможности лучше сразу закрывать такие сайты не пытаясь чтото вводить там.
     
  • 2.46, Аноним, 17:58, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    на сколько я знаю, гугл платит за распознавание дорожных капч потому жадные веб... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.37, z, 16:36, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Работа RCN напоминает поведение нейронов в коре головного мозга, одна часть которых осуществляет выделение контуров объектов, а другая занимается изучением поверхности и текстур, сообща решая задачу распознавания образа

    Никто там ничем "обособленным" не занимается, нейроны не действуют сами по себе, а создают нелинейную среду, дающую импульсный отклик на ВСЁ изображение сразу, по типу голограммы - откуда и скорость (мгновенно), и характер распознавания "более похоже" / "менее похоже" в соотвествии с "разрешением" образа, т.е. соотношением сигнал/шум

     
     
  • 2.40, angra, 17:06, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну ты бы хоть погуглил про микродвижения глаз при рассмотрении тех или иных изображений, эксперт.
     
  • 1.42, Ващенаглухо, 17:18, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Скоро капчам придет конец :)
     
  • 1.43, Аноним, 17:28, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    когда каконец сделают тест Тьюринга вместо капчи
     

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