31.10.2017 12:14  Опубликован код для определения reCaptcha с точностью 85%

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|2.4, пох, 13:30, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+10 +/–
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запилите уже browser extension, разгадывающий за меня эту херню, кто-нибудь!
Можно даже - с привлечением внешней нейронной сети - все равно владелец капчи уже всю инфу про меня слил, уже не жалко поделиться еще с одним.
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|4.36, Crazy Alex, 16:32, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Отдельный демон (а то и онлайн-сервис) + минимальное расширение, которое хватает содержимое и этому демону/сервису отсылает - совершенно очевидная архитектура.
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|2.10, A.Stahl, 13:55, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>автомобили, мосты, витрины и дорожные знакиа, и наконец-то эта дичь ушла бы в прошлое.
В будущем о котором ты мечтаешь нет места для автомобилей, мостов, витрин и знаков?
Мне всегда было интересно, а снятся ли луддитам жестяные овцы?
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|1.14, я, 14:17, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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Капчу набрал клавой за 3 секунды и все.
А отмечать дорожные знаки меня бесит. Пусть сдохнет кто прибумал... Горит в аду.
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|1.17, Zenitur, 14:32, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Гугл и так не даёт искать через Tor, потому что "с вашего IP было подозрительно много запросов". А теперь не даст в этом случае даже капчу набрать!
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|1.34, Онаним, 15:56, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Чтоб она сдохла эта проклятая reCaptcha! Заколебала по 5 (а то и больше) наборов картинок с дорожными знаками, магазинами и прочей фигнёй заставлять тыкать на каждом шагу. Некоторое время назад моё терпение кончилось и я просто забил из-за этого на Гугл и перешёл на DuckDuckGo, но к сожалению она встречается и на некоторых других сайтах.
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|1.37, z, 16:36, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Работа RCN напоминает поведение нейронов в коре головного мозга, одна часть которых осуществляет выделение контуров объектов, а другая занимается изучением поверхности и текстур, сообща решая задачу распознавания образа
Никто там ничем "обособленным" не занимается, нейроны не действуют сами по себе, а создают нелинейную среду, дающую импульсный отклик на ВСЁ изображение сразу, по типу голограммы - откуда и скорость (мгновенно), и характер распознавания "более похоже" / "менее похоже" в соотвествии с "разрешением" образа, т.е. соотношением сигнал/шум
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