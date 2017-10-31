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31.10.2017 08:52  Представлен новый код ответа HTTP - 103

Комитет IETF (Internet Engineering Task Force), занимающийся развитием протоколов и архитектуры интернета, одобрил дополнение списка кодов состояния HTTP новым значением 103, которое предлагается использовать для упреждающего вывода заголовков. Документ с описанием кода 103 позиционируется как экспериментальный RFC.

Код 103 позволяет информировать клиента о содержании некоторых HTTP-заголовков сразу после запроса, не дожидаясь пока сервер выполнит все связанные с запросом операции и начнёт отдачу контента. Подобным образом можно сообщать подсказки о связанных с отдаваемой страницей элементах, которые могут быть предварительно загружены (например, могут быть приведены ссылки на используемые на странице css и javascript). Получив информацию о подобных ресурсах браузер может приступить к их загрузке не дожидаясь окончания отдачи основной страницы, что позволяет сократить общее время обработки запроса. 


     HTTP/1.1 103 Early Hints
     Link: ‹/style.css›; rel=preload; as=style
     Link: ‹/script.js›; rel=preload; as=script

     HTTP/1.1 200 OK
     Date: Tue, 31 Oct 2017 5:03:15 GMT
     Content-Length: 1000
     Content-Type: text/html; charset=utf-8


  1. Главная ссылка к новости (http://www.ietf.org/mail-archi...)
  2. OpenNews: Протокол HTTP дополнен кодом 451 для обозначения запрещённых властями страниц
  3. OpenNews: Google предложил использовать HTTP-код 451 для уведомления о принудительном блокировании контента
  4. OpenNews: Впервые за 15 лет обновлена спецификация протокола HTTP/1.1
  5. OpenNews: Google отказывается от поддержки в Chrome протокола SPDY в пользу HTTP/2
  6. OpenNews: Разработчики HTTP/2.0 встроили в протокол напоминание о программе слежки
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: http
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