Комитет IETF (Internet Engineering Task Force), занимающийся развитием протоколов и архитектуры интернета, одобрил дополнение списка кодов состояния HTTP новым значением 103, которое предлагается использовать для упреждающего вывода заголовков. Документ с описанием кода 103 позиционируется как экспериментальный RFC. Код 103 позволяет информировать клиента о содержании некоторых HTTP-заголовков сразу после запроса, не дожидаясь пока сервер выполнит все связанные с запросом операции и начнёт отдачу контента. Подобным образом можно сообщать подсказки о связанных с отдаваемой страницей элементах, которые могут быть предварительно загружены (например, могут быть приведены ссылки на используемые на странице css и javascript). Получив информацию о подобных ресурсах браузер может приступить к их загрузке не дожидаясь окончания отдачи основной страницы, что позволяет сократить общее время обработки запроса. HTTP/1.1 103 Early Hints Link: ‹/style.css›; rel=preload; as=style Link: ‹/script.js›; rel=preload; as=script HTTP/1.1 200 OK Date: Tue, 31 Oct 2017 5:03:15 GMT Content-Length: 1000 Content-Type: text/html; charset=utf-8



