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28.10.2017 22:22  Релиз дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 8.2

Представлен выпуск проекта LibreELEC 8.2, в рамках которого развивается форк дистрибутива для создания домашних кинотеатров OpenELEC. Для загрузки подготовлены образы для работы с USB-накопителя или SD-карты (32- и 64-разрядные x86, Raspberry Pi, Odroid C2, WeTek Play, WeTek Core WeTek Hub и устройства на базе платформы Freescale iMX6).

При помощи LibreELEC можно превратить любой компьютер в медиацентр, работать с которым не сложнее, чем с DVD-проигрывателем или телеприставкой. Основной принцип дистрибутива "всё просто работает", для получения полностью готового к работе окружения достаточно просто загрузить LibreELEC с Flash-накопителя. Пользователю нет необходимости заботиться о поддержании системы в актуальном состоянии - в дистрибутиве используется система автоматической загрузки и установки обновлений, активируемая при подключении к глобальной сети. Предусмотрена возможность расширения функциональности дистрибутива через систему дополнений, которые устанавливаются из отдельного репозитория, развиваемого разработчиками проекта.

В новой версии:

  • Медиацентр Kodi обновлён до выпуска 17.5.1;
  • Расширена поддержка плат Raspberry Pi;
  • Пакет Samba обновлён до выпуска 4.6, в ядре Linux включена поддержка SMB2 и SMB3, в конфигуратор добавлены дополнительные опции для настройки Samba;
  • Устранены уязвимости Blueborne (в Bluetooth-стеке), Broadpwn (в прошивках WiFi-чипа Broadcom BCM43xx) и KRACK (в WPA2);
  • Обновлены драйверы NVIDIA (340.104 и 384.90), RTL8192EU и RTL8188EU ;
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 4.11.8 (в сборке для Raspberry Pi до 4.9.43);
  • Вместо LibreSSL возвращён OpenSSL;
  • Улучшена поддержка пультов дистанционного управления (lirc обновлён до выпуска 0.9.4d), в том числе добавлена поддержка Xiaomi Mi Box Bluetooth;
  • Добавлена поддержка TV-тюнера Xbox ONE (DVB-C/T/T2);


  1. Главная ссылка к новости (https://libreelec.tv/2017/10/l...)
  2. OpenNews: Первый выпуск проекта LibreELEC, ответвившегося от OpenELEC
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания домашних кинотеатров OpenELEC 8.0
  4. OpenNews: Доступна открытая игровая консоль Lakka 2.0
  5. OpenNews: Состоялся релиз открытого медиацентра Kodi 17.0
  6. OpenNews: Вышел GeeXBoX 3.1, минималистичный Linux дистрибутив для создания медиацентра
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libreelec
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  • 1, AS, 22:43, 28/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    либре с несвободными дровами - как это ???
     
     
  • 3, Аноним, 00:27, 29/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Чтобы ты спросил.
     

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