28.10.2017 22:22  Релиз дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 8.2

Представлен выпуск проекта LibreELEC 8.2, в рамках которого развивается форк дистрибутива для создания домашних кинотеатров OpenELEC. Для загрузки подготовлены образы для работы с USB-накопителя или SD-карты (32- и 64-разрядные x86, Raspberry Pi, Odroid C2, WeTek Play, WeTek Core WeTek Hub и устройства на базе платформы Freescale iMX6). При помощи LibreELEC можно превратить любой компьютер в медиацентр, работать с которым не сложнее, чем с DVD-проигрывателем или телеприставкой. Основной принцип дистрибутива "всё просто работает", для получения полностью готового к работе окружения достаточно просто загрузить LibreELEC с Flash-накопителя. Пользователю нет необходимости заботиться о поддержании системы в актуальном состоянии - в дистрибутиве используется система автоматической загрузки и установки обновлений, активируемая при подключении к глобальной сети. Предусмотрена возможность расширения функциональности дистрибутива через систему дополнений, которые устанавливаются из отдельного репозитория, развиваемого разработчиками проекта. В новой версии: Медиацентр Kodi обновлён до выпуска 17.5.1;

Расширена поддержка плат Raspberry Pi;

Пакет Samba обновлён до выпуска 4.6, в ядре Linux включена поддержка SMB2 и SMB3, в конфигуратор добавлены дополнительные опции для настройки Samba;

Устранены уязвимости Blueborne (в Bluetooth-стеке), Broadpwn (в прошивках WiFi-чипа Broadcom BCM43xx) и KRACK (в WPA2);

Обновлены драйверы NVIDIA (340.104 и 384.90), RTL8192EU и RTL8188EU ;

Ядро Linux обновлено до выпуска 4.11.8 (в сборке для Raspberry Pi до 4.9.43);

Вместо LibreSSL возвращён OpenSSL;

Улучшена поддержка пультов дистанционного управления (lirc обновлён до выпуска 0.9.4d), в том числе добавлена поддержка Xiaomi Mi Box Bluetooth;

Добавлена поддержка TV-тюнера Xbox ONE (DVB-C/T/T2);



