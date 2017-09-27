27.09.2017 22:34  Выпуск браузера Pale Moon 27.5

Состоялся релиз web-браузера Pale Moon 27.5, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. На уровне поддержки базовых web-технологий и тем оформления браузер остаётся совместим с Firefox. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, интерфейс группировки вкладок Panorama, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. Из улучшений выделяется поддержка инструкций SSE2, оптимизации для процессоров Atom, дополнительные варианты восстановления сеанса после краха и возможность отключить загрузку изображений. Основные изменения: В меню добавлен пункт для перезапуска браузера;

Реорганизованы настройки статусной строки;

Улучшена поддержка MP4 и метаданных MP3;

Улучшена интеграция с интерфейсом Windows 10;

Добавлена настройка для управления поведением блокировщика рекламы;

Реализованы функции isSameNode(), Object.values и Object.entries, а также событие onvisibilitychange;

В закладки и историю посещений добавлена опция для открытия ссылок в режиме инкогнито;

В дополнение к gzip/deflate добавлена поддержка сжатия трафика алгоритмом Brotli (по умолчанию отключен);

В хранилище параметров сеансов обеспечено сохранение данных форм для сайтов HTTPS;

Обновлена библиотека ANGLE для более полной поддержки WebGL;

Добавлено определение изображений WebP на основе анализа содержимого (если неверно указан тип данных в заголовке content-type);

Улучшен поиск в выделенном блоке текста и в ссылках;

Решены проблемы с запуском браузера из окружения Enlightenment;

При очистке данных сайта дополнительно обеспечена чистка хранилища QuotaManager (кэш asm.js и данные IndexedDB).



