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27.09.2017 22:34  Выпуск браузера Pale Moon 27.5

Состоялся релиз web-браузера Pale Moon 27.5, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. На уровне поддержки базовых web-технологий и тем оформления браузер остаётся совместим с Firefox. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, интерфейс группировки вкладок Panorama, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. Из улучшений выделяется поддержка инструкций SSE2, оптимизации для процессоров Atom, дополнительные варианты восстановления сеанса после краха и возможность отключить загрузку изображений.

Основные изменения:

  • В меню добавлен пункт для перезапуска браузера;
  • Реорганизованы настройки статусной строки;
  • Улучшена поддержка MP4 и метаданных MP3;
  • Улучшена интеграция с интерфейсом Windows 10;
  • Добавлена настройка для управления поведением блокировщика рекламы;
  • Реализованы функции isSameNode(), Object.values и Object.entries, а также событие onvisibilitychange;
  • В закладки и историю посещений добавлена опция для открытия ссылок в режиме инкогнито;
  • В дополнение к gzip/deflate добавлена поддержка сжатия трафика алгоритмом Brotli (по умолчанию отключен);
  • В хранилище параметров сеансов обеспечено сохранение данных форм для сайтов HTTPS;
  • Обновлена библиотека ANGLE для более полной поддержки WebGL;
  • Добавлено определение изображений WebP на основе анализа содержимого (если неверно указан тип данных в заголовке content-type);
  • Улучшен поиск в выделенном блоке текста и в ссылках;
  • Решены проблемы с запуском браузера из окружения Enlightenment;
  • При очистке данных сайта дополнительно обеспечена чистка хранилища QuotaManager (кэш asm.js и данные IndexedDB).


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.4
  3. OpenNews: Проект Pale Moon создал форк браузерного движка Gecko
  4. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.0
  5. OpenNews: Pale Moon на пути создания нового браузерного продукта
  6. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 26.0 с новым браузерным движком Goanna
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: palemoon
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