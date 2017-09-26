26.09.2017 20:27  Бета-выпуск Firefox 57 с многопоточным CSS-движком и новым оформлением

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|2.12, Ан, 20:59, 26/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Оно работает но уже будет отваливаться или ложить браузер с тем как будут серьёзные изменения внедряться.
В зависимости от ситуации так сказать. Потому собственно это делать только тем кто потом не побежит всюду писать что FF глючит и падает, а будет проверять свои настройки.
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|1.2, Ilya Indigo, 20:38, 26/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Включено по умолчанию свойство dom.forms.datetime, позволяющее использовать в формах поля ввода даты и времени ("input type=date" и "input type=time");
Не ужели? 5 лет ждал нативного календарика! И то, не факт что там всё ещё будет работать.
ALSA там ещё жива? На GTK2 ещё собирается?
А то, ведь, ещё долго на ESR сидеть придётся. :-(
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|2.3, AntonAlekseevich, 20:43, 26/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> ALSA там ещё жива?
В новых нет.
> На GTK2 ещё собирается?
Зависимости остались.
> Не ужели? 5 лет ждал нативного календарика! И то, не факт что там всё ещё будет работать.
Будем проверять.
> А то, ведь, ещё долго на ESR сидеть придётся. :-(
Дольше чем вы думаете.
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|2.11, Ан, 20:54, 26/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Да какая у вас вообще проблема? Сейчас в FF две темы у которых в одной скругленные вкладки в другой прямоугольные. Иначе говоря проблем тут быть не должно особых. Да и сейчас вроде как компактная тема делает вкладки прямоугольными.
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|1.8, Ananim, 20:51, 26/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Вставка из буфера обмена средней кнопкой мыши в области контента больше не приводит к открытию URL, находящегося в буфере обмена (данная особенность приводила к казусам, например, если промахнуться кликая средней кнопкой на ссылке, мог открыться другой URL);
ДЖВА ГОДА^W^Wс момента перехода с оперы ждал.
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|2.18, AntonAlekseevich, 21:05, 26/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Всё нравится, и браузер, действительно, стал реактивным. Вот только вот эта вот адресная строка с пустым пространством по бокам от неё дико раздражает
Это настраивается.
Меню -> Изменить...
Затем утаскиваете это пустое пространство в большую область.
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