The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

26.09.2017 20:27  Бета-выпуск Firefox 57 с многопоточным CSS-движком и новым оформлением

Компания Mozilla объявила о начале бета-тестирования ветки Firefox 57, релиз которой намечен на 14 ноября и станет одним из самых значительных выпусков в истории проекта. В частности, в новой версии будет переработан внешний вид браузера, осуществлён переход на WebExtensions и новый web-движок Quantum, комбинирующий проверенные временем компоненты движка Gecko с новыми возможностями по обеспечению многопоточной обработки данных, предоставляемые языком Rust и движком Servo. Ожидавшийся сегодня релиз Firefox 56 отложен до 28 сентября.

Основные новшества бета-версии Firefox 57:

  • Интегрирован новый CSS-движок Stylo, подготовленный в рамках проекта Quantum, в котором производится работа по переносу в браузер возможностей, изначально развиваемых для движка Servo. Stylo написан на языке Rust и отличается распараллеливанием обработки стилей CSS. Так как разные CSS-стили теперь обрабатываются параллельно, не блокируя друг друга, отмечается значительное повышение скорости обработки страниц. В сочетании с оптимизациями, подготовленными в рамках проекта Flow и уже вошедшими в состав Firefox 55, выпуск Firefox 57 демонстрирует двухкратный прирост производительности в тесте Speedometer 2.0, по сравнению с версией Firefox 49.

    В дальнейшем в Firefox ожидается включение проекта Quantum DOM, который обеспечит распараллеливание операций с DOM (Document Object Model) и оставит в прошлом применяемую ныне однопоточную схему обработки контента. JavaScript-код для разных вкладок и iframe будет выполняться параллельно в отдельных нитях, что позволит увеличить отзывчивость браузера при использовании большого числа открытых вкладок. Для переключения между нитями будет задействован встроенный планировщик совместной многозадачности, переключающий контекст в "безопасные" моменты, например, при вызове функций и в вершине каждой итерации циклов, что позволит минимизировать использование блокировок. Также планируется реализовать эвристические методы для остановки выполнения кода во второстепенных фоновых вкладках, а также предоставить интерфейс для блокирования бесконечного зацикливания и снижения приоритета ресурсоёмких скриптов.

  • Полный переход на технологию WebExtensions для дополнений. Поддержка XUL/XPCOM-дополнений по умолчанию отключена, но пока возвращаема через установку extensions.legacy.enabled=true в about:config;
  • Реализован третий уровень sandbox-изоляции для платформы Linux, при котором в дополнение к ограничению доступа к системным вызовам при помощи Seccomp-bpf, запрету записи в ФС и исключению доступа к разделяемой памяти, временной директорию и видеоподсистеме, для процессов браузера также реализовано ограничение на чтение произвольных данных из ФС и лимитирование доступа к настройкам тем оформления, шрифтам, библиотекам и совместно используемым данным;
  • Новое оформление интерфейса пользователя, подготовленное в рамках проекта Photon. Основные изменения:
    • Прямоугольные кнопки вкладок;
    • Скрытие по умолчанию панели поиска (только для новых установок, после обновления панель остаётся). В настройки добавлена опция, позволяющая вернуть отдельную форму для обращения к поисковым системам;
    • Новая стартовая страница ("about:home"), основанная на дополнении Activity Stream, предлагающем помимо часто посещаемых ресурсов, подборку рекомендованного сервисом Pocket контента, который потенциально может быть интересен пользователю.
    • Новая реализация основного меню, в котором вместо многоколоночной сетки пиктограмм возвращено классическое меню.
    • Для дополнений предложено отдельное меню ">>", содержимое которого сможет настраивать пользователь. Интерфейс кастомизации ограничен возможностью изменения панели и состава дополнительного меню;
    • Новая кнопка "Библиотека", предоставляющая доступ к истории посещений, закладкам, загрузкам, синхронизированному контенту и ссылкам в Pocket. В меню также показывается подборка недавно открытых страниц.
    • В адресную строку встроено новое меню "...", через которое можно добавить закладку, отправить ссылку в Pocket, работать с буфером обмена, создать скриншот и поделиться материалом по электронной почте;
    • Новая боковая панель, отображаемая в правой части экрана и предоставляющая средства для быстрого переключения между закладками, историей посещений и вкладками с других устройств. Возможность закрепления боковой панели как слева от контента, так и в правой части экрана.
    • Два дополнительных режима: "для сенсорных экранов" и "компактный", при выборе которых увеличивается или уменьшаются отступы и интервалы между элементами;
    • Отдельная стартовая страница для режима "инкогнито".
    • Изменено оформление страниц, отображаемых при ошибках, для страниц в списках блокировки и при открытия по HTTPS сайтов с некорректным, просроченным или самоподписанным сертификатом;
    • Новое оформление системы настройки параметров браузера. Включена функция поиска настроек;
    • Применение анимированных эффектов для придания большей динамичности выполняемым операциям и акцентировании внимания на изменении состояний (например более заметная индикация завершения загрузки файла или прогресса загрузки содержимого вкладки);
    • Цветовая дифференциация важности всплывающих уведомлений. Например, наиболее важные уведомления выделяются красным, требующие внимания - желтым, а информационные - цветом фона;
  • Проведена оптимизация оформления интерфейса инструментов для разработчиков. Представлена упрощённая навигационная панель с элементами в виде вкладок и визуальное выделение центрального блока с кодом по отношению к панелям. Пересмотрена цветовая схема, используемая при подсветке синтаксиса HTML и JavaScript. Красный цвет теперь закреплён только за ошибками. Убраны слишком кричащие цвета в пользу умеренной тёплой цветовой гаммы. Увеличена читаемость кода.
  • Предоставлен интерфейс для управления данными сайтов, сохраняемыми на локальной системе;
  • Включено по умолчанию свойство dom.forms.datetime, позволяющее использовать в формах поля ввода даты и времени ("input type=date" и "input type=time");
  • Внесена порция улучшений в обновлённую систему автозаполнения форм, тестируемую в ночных сборках: добавлена дополнительная эвристика для определения типа данных в полях форм ввода, обеспечена возможность автоматического сохранения адреса после отправки формы, добавлен предпросмотр данных которые будут заполнены в полях при выборе предложенного варианта автозаполнения.
  • Вставка из буфера обмена средней кнопкой мыши в области контента больше не приводит к открытию URL, находящегося в буфере обмена (данная особенность приводила к казусам, например, если промахнуться кликая средней кнопкой на ссылке, мог открыться другой URL);
  • Функция автоматической прокрутки страницы (autoscrolling) теперь работает в асинхронном режиме (упреждающая отрисовка контента не попадающего в видимую область), по аналогии с другими методами ввода (например, прокруткой колесом мыши);
  • Удалена поддержка кнопки "Share", которая была завязана на неофициальный Social API и была несовместима с WebExtension. Для пользователей, которым хочется разместить кнопку для быстрой отправки ссылок в Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, Reddit, Tumblr, Telegram, Gmail и Diaspora рекомендуется установить дополнение Share Backported;


  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2017...)
  2. OpenNews: В Firefox будет обновлено оформление средств для разработчиков
  3. OpenNews: Релиз Firefox 55
  4. OpenNews: В Firefox началось тестирование отправки файлов, голосового ввода и заметок
  5. OpenNews: В Firefox планируют реализовать анонимный сбор статистики о посещаемых сайтах
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, AntonAlekseevich, 20:37, 26/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > Поддержка XUL/XPCOM-дополнений полностью прекращена.

    about:config >> extensions.legacy.enabled поставить true
    Пока работает.

     
     
  • 2.12, Ан, 20:59, 26/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Оно работает но уже будет отваливаться или ложить браузер с тем как будут серьёзные изменения внедряться.
    В зависимости от ситуации так сказать. Потому собственно это делать только тем кто потом не побежит всюду писать что FF глючит и падает, а будет проверять свои настройки.
     
  • 1.2, Ilya Indigo, 20:38, 26/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Включено по умолчанию свойство dom.forms.datetime, позволяющее использовать в формах поля ввода даты и времени ("input type=date" и "input type=time");

    Не ужели? 5 лет ждал нативного календарика! И то, не факт что там всё ещё будет работать.

    ALSA там ещё жива? На GTK2 ещё собирается?
    А то, ведь, ещё долго на ESR сидеть придётся. :-(

     
     
  • 2.3, AntonAlekseevich, 20:43, 26/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    > ALSA там ещё жива?

    В новых нет.

    > На GTK2 ещё собирается?

    Зависимости остались.

    > Не ужели? 5 лет ждал нативного календарика! И то, не факт что там всё ещё будет работать.

    Будем проверять.

    > А то, ведь, ещё долго на ESR сидеть придётся. :-(

    Дольше чем вы думаете.

     
  • 1.4, Аноним, 20:44, 26/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +4 +/
    История конечно циклична, но не думал что народ станет настолько туп готов спор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, AntonAlekseevich, 20:48, 26/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > "Были же люди как люди, а теперь все - кретины." (с)

    А что мы можем сделать лучше? ("То что можем разрушить, то и будет лучше." (c))

     
  • 2.11, Ан, 20:54, 26/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да какая у вас вообще проблема? Сейчас в FF две темы у которых в одной скругленные вкладки в другой прямоугольные. Иначе говоря проблем тут быть не должно особых. Да и сейчас вроде как компактная тема делает вкладки прямоугольными.
     
     
  • 3.20, Аноним, 21:09, 26/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Треугольных не было. Еще не все пути улучшений исчерпаны.
     
  • 1.6, Аноним, 20:50, 26/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Прикольно, все расширения просто отвалились Однако понятно, что если мозилла ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, AntonAlekseevich, 20:53, 26/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Прикольно, все расширения просто отвалились :) Однако понятно, что если мозилла не отказалась бы от XUL, то браузер бы продолжал медленно умирать.

    Fix: http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/112335.html#1

     
  • 2.21, Аноним, 21:10, 26/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А без расширений он будет умирать гораздо быстрее!
     
  • 2.25, Аноним, 21:13, 26/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Почему Объясните, пожалуйста, неспециалисту ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, Аноним, 21:20, 26/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как неспециалист неспециалисту между копией Хрома и оригиналом большинство выбе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 20:50, 26/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ура Ура Ура Ура Когда у браузера нет цветовой дифференциации уведомлений, то... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Ananim, 20:51, 26/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >  Вставка из буфера обмена средней кнопкой мыши в области контента больше не приводит к открытию URL, находящегося в буфере обмена (данная особенность приводила к казусам, например, если промахнуться кликая средней кнопкой на ссылке, мог открыться другой URL);

    ДЖВА ГОДА^W^Wс момента перехода с оперы ждал.

     
  • 1.10, Аноним, 20:53, 26/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы ж не пугайте так Просто отключили https bugzilla mozilla org show_bug cgi ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 21:02, 26/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Всё нравится, и браузер, действительно, стал реактивным Вот только вот эта вот ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним, 21:03, 26/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    На скриншотах в новости это даже не так заметно, как на моём мониторе
     
  • 2.18, AntonAlekseevich, 21:05, 26/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Всё нравится, и браузер, действительно, стал реактивным. Вот только вот эта вот адресная строка с пустым пространством по бокам от неё дико раздражает

    Это настраивается.
    Меню -> Изменить...
    Затем утаскиваете это пустое пространство в большую область.

     
     
  • 3.22, Аноним, 21:12, 26/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо большое А ещё можно просто правой кнопкой щелкнуть по пустому месту и в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, VINRARUS, 21:02, 26/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Шото они рано.
     
     
  • 2.19, AntonAlekseevich, 21:06, 26/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Шото они рано.

    Главное что не поздно.

     
  • 1.23, linxon, 21:13, 26/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Применение анимированных эффектов для придания...

    было бы здорово, если бы была возможность это отключить

     
  • 1.24, Аноним, 21:13, 26/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ого Поделитесь скриншотом, пожалуйста ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.26, Atterratio, 21:16, 26/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > подборку рекомендованного сервисом Pocket контента

    С**а!!!

     
  • 1.27, Аноним, 21:18, 26/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Скриншоты - ужос. Здравствуй, win98.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor