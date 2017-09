13.09.2017 09:56  Релиз видеоплеера MPV 0.27

Просто релиз кривой.

Срез git за 17/03/24 работает с -vo opengl с OpenGL 1.4 на 945GM. На десктопе (hd6770) теперь вообще чудеса:

[vo/opengl] VT_GETMODE failed: Inappropriate ioctl for device

[vo/opengl] Failed to set up VT switcher. Terminal switching will be unavailable.

[vo/opengl] Failed to set CRTC for connector 43: Permission denied

[vo/opengl] 'drm-egl' is deprecated, use 'drm' instead.

[vo/opengl] Can't handle VT release - signal already used

[vo/opengl] Failed to set up VT switcher. Terminal switching will be unavailable.

[vo/opengl] Failed to create framebuffer: No such file or directory

[vo/opengl] Failed to create framebuffer. А xv теперь требует обязательно xscrnsaver, xinerama, xrandr - хотя пол года назад прекрасно работало без них. Прогресс ...