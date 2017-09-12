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11.09.2017 22:28  Выпуск Vagrant 2.0, инструментария для создания виртуальных окружений

Доступен релиз Vagrant 2.0, инструментария для упрощения формирования, установки и управления образами виртуальных машин при разработке и тестировании проектов с использованием различных систем виртуализации. Предоставляются средства интеграции с VirtualBox, VMware, AWS, Google Cloud Platform, OpenStack, Hyper-V, Docker и LXC. Код проекта распространяется под лицензией MIT. В рамках сервиса Vagrant Cloud развивается каталог готовых образов на базе разных систем.

Vagrant позволяет без лишних усложнений, используя единый конфигурационный файл, сгенерировать готовое к работе окружение для разработки, удовлетворяющее заданным параметрам. Окружения можно создавать на базе различных операционных систем, в том числе Windows, macOS, Ubuntu, Debian, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Arch Linux и Fedora. Создаваемые окружения содержат преднастроенные компоненты выбранной операционной системы, позволяют подключаться к ним по SSH и копировать данные через совместные папки (shared folders). Для упрощения развёртывания приложений внутри окружений могут быть предустановлены системы Chef, Ansible и Puppet. Среди известных компаний, использующих в своей работе Vagrant, отмечаются BBC, O'Reilly, Mozilla и Nokia.

В новом выпуске добавлена поддержка двухфакторной аутентификации, реализована возможность создавать гостевые окружения на базе ALT Linux, представлена система определения сервисов systemd, добавлен режим совместимости с разными версиями Ansible.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.hashicorp.com/blog...)
  2. OpenNews: Представлен Otto, инструментарий для создания микросервисов из изолированных приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: vagrant
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  • 1, Аноним, 00:07, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Неплохо было бы переписать этот руби-ужас на js
     
     
  • 2, Аноним, 00:11, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    что может быть лучше руби для скриптов? ну серьёзно?
     
     
  • 5, VINRARUS, 02:51, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    SHELL
     
  • 3, Sabakwaka, 00:14, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >> переписать этот руби-ужас

    «Форк» знаешь? Делай форк.

     
  • 4, Аноним, 00:57, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    s/js/js-ужас/

    не благодари

     

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