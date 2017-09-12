11.09.2017 22:28  Выпуск Vagrant 2.0, инструментария для создания виртуальных окружений

Доступен релиз Vagrant 2.0, инструментария для упрощения формирования, установки и управления образами виртуальных машин при разработке и тестировании проектов с использованием различных систем виртуализации. Предоставляются средства интеграции с VirtualBox, VMware, AWS, Google Cloud Platform, OpenStack, Hyper-V, Docker и LXC. Код проекта распространяется под лицензией MIT. В рамках сервиса Vagrant Cloud развивается каталог готовых образов на базе разных систем.

Vagrant позволяет без лишних усложнений, используя единый конфигурационный файл, сгенерировать готовое к работе окружение для разработки, удовлетворяющее заданным параметрам. Окружения можно создавать на базе различных операционных систем, в том числе Windows, macOS, Ubuntu, Debian, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Arch Linux и Fedora. Создаваемые окружения содержат преднастроенные компоненты выбранной операционной системы, позволяют подключаться к ним по SSH и копировать данные через совместные папки (shared folders). Для упрощения развёртывания приложений внутри окружений могут быть предустановлены системы Chef, Ansible и Puppet. Среди известных компаний, использующих в своей работе Vagrant, отмечаются BBC, O'Reilly, Mozilla и Nokia.

В новом выпуске добавлена поддержка двухфакторной аутентификации, реализована возможность создавать гостевые окружения на базе ALT Linux, представлена система определения сервисов systemd, добавлен режим совместимости с разными версиями Ansible.



