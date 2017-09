03.09.2017 07:30  Опубликованы Linux From Scratch 8.1 и Beyond Linux From Scratch 8.1

Сформированы новые выпуски руководств Linux From Scratch 8.1 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 8.1 (BLFS), а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 900 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей.

В Linux From Scratch 8.1 произведено обновление 32 пакетов, исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге. В новой версии осуществлён переход на ядро Linux 4.12.7, обновлены glibc 2.26, binutils 2.29, gcc 7.2.0, Coreutils 8.27, E2fsprogs 1.43.5, GRUB 2.02, Perl 5.26.0, Tcl 8.6.7, Util-Linux 2.30.1, Vim 8.0.586. В Beyond Linux From Scratch 8.1 по сравнению с прошлым выпуском отмечено 885 обновлений программ, среди которых GNOME 3.24 и KDE Applications 17.08.

Кроме LFS и BLFS в рамках проекта выпускалось несколько дополнительных книг: