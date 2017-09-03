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03.09.2017 07:30  Опубликованы Linux From Scratch 8.1 и Beyond Linux From Scratch 8.1

Сформированы новые выпуски руководств Linux From Scratch 8.1 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 8.1 (BLFS), а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 900 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей.

В Linux From Scratch 8.1 произведено обновление 32 пакетов, исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге. В новой версии осуществлён переход на ядро Linux 4.12.7, обновлены glibc 2.26, binutils 2.29, gcc 7.2.0, Coreutils 8.27, E2fsprogs 1.43.5, GRUB 2.02, Perl 5.26.0, Tcl 8.6.7, Util-Linux 2.30.1, Vim 8.0.586. В Beyond Linux From Scratch 8.1 по сравнению с прошлым выпуском отмечено 885 обновлений программ, среди которых GNOME 3.24 и KDE Applications 17.08.

Кроме LFS и BLFS в рамках проекта выпускалось несколько дополнительных книг:

  • "Automated Linux From Scratch" - фреймворк для автоматизации сборки LFS-системы и управлению пакетами;
  • "Cross Linux From Scratch" - описание кроссплатформенной сборки LFS-системы, поддерживаются архитектуры: x86, x86_64, sparc, mips, PowerPC, alpha, hppa, arm;
  • "Hardened Linux From Scratch" - инструкции по повышению безопасности LFS, применению дополнительных патчей и ограничений;
  • "LFS Hints" - подборка дополнительных советов с описанием альтернативных решений для описанных в LFS и BLFS шагов;
  • "LFS LiveCD" - проект по подготовке LiveCD. На данный момент не развивается.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.linuxfromscratch....)
  2. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 8.0 и Beyond Linux From Scratch 8.0
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива GoboLinux 016 с самобытной иерархией файловой системы
  4. OpenNews: Доступны Linux From Scratch 7.10 и Beyond Linux From Scratch 7.10
  5. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 7.9 и Beyond Linux From Scratch 7.9
  6. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 7.7 и Beyond Linux From Scratch 7.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: lfs
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  • 1.1, KhabMan, 07:44, 03/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Если LFS – это набор инструкций, то как там могут быть обновлены пакеты? Или я что-то не понимаю?
     
     
  • 2.2, Аноним, 08:11, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Нет, это инструкции, как собрать линукс без дистрибутива После них Arch и Gento... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.4, Аноним, 09:01, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Каковыми они и являются ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.5, Аноним, 09:22, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Смотря для кого Вас разве не учили говорить только засебя Установка винды... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.7, Аноним, 09:37, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Для того, кто понимает устройство операционной системы Вопрос надо рассматриват... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.3, Аноним, 08:23, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пакеты с сорцами.
     
  • 1.6, RootKiiit, 09:32, 03/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Нет, сорцы с конфигами...
     

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