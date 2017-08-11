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11.08.2017 22:44  W3C рассматривает вопрос перевода предыдущих спецификаций HTML в разряд устаревших

Консорциум W3C, курирующий разработку web-стандартов, инициировал обсуждение предложения по переводу всех предыдущих версия спецификаций HTML и XHTML в разряд устаревших и не рекомендованных для использования. В том числе в разряд устаревших предлагается перевести спецификации HTML 3.2, 4.0, 4.01 и 5.0, оставив актуальными лишь спецификации HTML 5.1. Комментарии по данному предложению будут приниматься до 7 сентября, после чего на основе собранных отзывов будет вынесено решение по воплощению предложения в жизнь.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.w3.org/blog/news/a...)
  2. OpenNews: HTML 5.1 получил статус рекомендованного стандарта
  3. OpenNews: Консорциум W3C утвердил стандарт HTML5
  4. OpenNews: Консорциум W3С дал зелёный свет стандартизации DRM для Web
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: w3c, html
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