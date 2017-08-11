11.08.2017 22:44  W3C рассматривает вопрос перевода предыдущих спецификаций HTML в разряд устаревших

Консорциум W3C, курирующий разработку web-стандартов, инициировал обсуждение предложения по переводу всех предыдущих версия спецификаций HTML и XHTML в разряд устаревших и не рекомендованных для использования. В том числе в разряд устаревших предлагается перевести спецификации HTML 3.2, 4.0, 4.01 и 5.0, оставив актуальными лишь спецификации HTML 5.1. Комментарии по данному предложению будут приниматься до 7 сентября, после чего на основе собранных отзывов будет вынесено решение по воплощению предложения в жизнь.



