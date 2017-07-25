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24.07.2017 23:45  Уязвимости в реализации аппаратно изолированных окружений ARM TrustZone

Исследователи безопасности из группы Zero, созданной компанией Google для предотвращения атак, совершаемых с использованием ранее неизвестных уязвимостей, опубликовали результаты поиска уязвимостей в технологии TrustZone, позволяющей создавать аппаратно изолированные защищённые окружения, в которых выполняется отдельная специализированная операционная система. Основным предназначением TrustZone является обеспечение изолированного выполнения обработчиков ключей шифрования, биометрической аутентификации, платёжных данных и другой конфиденциальной информации.

В исследовании рассмотрены реализации двух TEE-окружений (Trusted Execution Environment) - Qualcomm QSEE и Trustonic Kinibi, применяемых в Android-смартфонах и базирующихся на расширениях ARM TrustZone. Обе системы предоставляют урезанные проприетарные операционные системы, работающие на отдельном виртуальном процессоре и позволяющие выполнять специализированные защищённые обработчики (TA, Trusted Applications"). Защищённые обработчики не могут напрямую взаимодействовать с основной операционной системой Android, их вызов и передача данных осуществляется косвенно, через интерфейс диспетчеризации, работу которого обеспечивает устанавливаемые в основной системе библиотеки, процессы-демоны и модули ядра.

Исследование показало недостаточный уровень безопасности рассмотренных решений, в которых было выявлено несколько уязвимостей, а также одна кардинальная архитектурная недоработка, которую невозможно устранить без изменений на аппаратном уровне или снижения стабильности работы устройства. Выполняемые внутри защищённых окружений операционные системы в полной мере не реализуют современные методы блокирования атак (например, защиту от переполнения стека), что позволяет использовать выявленные уязвимости для совершения реальных атак. Проблемы проявляются во всех устройствах на чипах Qualcomm и устройствах на чипах Trustonic Kinibi версии до 400 (т.е. все устройства на базе Samsung Exynos, кроме Galaxy S8 и S8 Plus).

Для получения контроля над компонентами защищённого окружения достаточно найти уязвимость в выполняемых в данном окружении обработчиках, которые написаны без использования языков, обеспечивающих безопасные методы работы с памятью, и содержат типовые ошибки, свойственные коду на языке Си. Например, продемонстрированы методы эксплуатации, которые манипулируют переполнением стека в запускаемом внутри защищённого окружения обработчике одноразовых паролей (OTP). Эксплуатация производится через передачу слишком больших значений токенов, не вмещающихся в буфер, созданный на основании передаваемого в составе команды аргумента с размером токена.

Таким образом атака на компоненты защищённой ОС напоминает эксплуатацию уязвимостей в ядре ОС, осуществляемую через манипуляцию с системными вызовами. Но в случае защищённого окружения проблема усложняется тем, что многими производителями смартфонов не предусмотрено средств для отзыва защищённых обработчиков и выявленную уязвимость становится не так просто исправить. Более того, из-за отсутствия системы отзыва цифровых подписей прошивок, имеется возможность применять старые уязвимые прошивки для получения контроля за защищённым окружением, т.е. когда то выявленную уязвимость можно использовать неопределённое время. Во многих случаях обработчики выполняются в привилегированном режиме, что при успешной атаке позволяет не только получить доступ к данным, связанным с обработчиком , но и получить контроль над всем устройством.

  1. Главная ссылка к новости (https://googleprojectzero.blog...)
  2. OpenNews: Извлечение ключей устройств Qualcomm для атаки на зашифрованные разделы в Android
  3. OpenNews: Продемонстрировано использование уязвимости в DRAM-памяти для повышения привилегий в системе
  4. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в WiFi-чипах Broadcom
  5. OpenNews: Локальная root-уязвимость в реализации сокетов AF_PACKET в ядре Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: trustzone, android
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  • 1, Crazy Alex, 00:43, 25/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Вот не знаю, кому как - я лично я только рад. Похоже, подобные "открытия" - самый надёжный способ получить контроль над собственным девайсом.
     

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