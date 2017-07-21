The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

21.07.2017 23:43  Госдума РФ приняла законопроект, ограничивающий анонимайзеры и VPN

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении изменения в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", связанные с регулированием мессенджеров и анонимайзеров. Для окончательного принятия данных законопроектов требуется получить одобрение Совета Федерации и президента. Вступление в силу изменений, связанных с анонимайзерами запланировано на 1 ноября 2017 года, а с мессенджерами - на 1 января 2018 года.

Напомним, что изменения связанные с анонимайзерами обязывают владельцев анонимных сетей, VPN и прокси-сервисов на своей стороне обеспечить блокировку ресурсов, включённых в реестр сайтов, запрещённых в РФ. В случае невыполнения данного требования в течение 30 дней, отказавшиеся от сотрудничества сервисы будут помещены в список блокировки на срок до начала выполнения требований органов власти. Ожидается, что одним из первых будет заблокирован сервис Tor, так как его разработчики принципиально отказываются выполнять подобные условия.

Изменения, связанные с мессенджерами, обязывают владельцев "систем обмена электронными сообщениями" идентифицировать пользователей с помощью номера телефона, а также блокировать передачу запрещённой законодательством информации, осуществлять отправку уведомелний по требованию органов власти и предоставлять властям средства для блокировки отдельных пользователей, совершающих неправомерные рассылки. Для пользователей владельцы сервисов должны предоставить техническую возможность для отказа от получения электронных сообщений от других пользователей.

Тем временем, рассматривая общемировые тенденции, можно отметить инициативу премьер-министра Австралии, который выступил за законодательный запрет оконечного (end-to-end) шифрования в мессенджерах. В качестве мотива указано на необходимость предоставления правоохранительным органам возможности контролировать переписку криминальных элементов, что последнее время оказалось невозможным в силу внедрения в мессенджеры средств шифрования на стороне пользователя.

  1. Главная ссылка к новости (http://komitet5.km.duma.gov.ru...)
  2. OpenNews: Идея запрета анонимайзеров и VPN в РФ достигла стадии законопроекта
  3. OpenNews: В Беларуси введена блокировка анонимной сети Tor
  4. Обход блокировки трафика провайдером при помощи iptables
  5. OpenNews: Анонимные сети и прокси могут оказаться вне закона в РФ
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: vpn, tor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 23:49, 21/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Надеюсь придётся недолго читать инструкцию к тору, чтобы обойти эти подлянки.
     
     
  • 2.3, Вадик, 23:53, 21/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Инструкции не будет.
    Будет так же как и у signal в Египте.
     
     
  • 3.5, q, 00:08, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +13 +/
    лучше читайте инструкцию к трактору
     
     
  • 4.40, Temp, 02:20, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    уже
     
  • 4.61, Аноним, 06:48, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    О том, что на западе тоже запрещать начали ещё раньше нас ничего не слышал, коне... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.25, Аноним, 01:18, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Однако обойти подлецов и временщиков в законодательстве все это не поможет ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, Аноним, 23:49, 21/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Впрочем, ничего нового.
     
     
  • 2.32, VINRARUS, 01:45, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Капкан захлопнулся.
     
  • 1.6, 321, 00:10, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    всегда можно гнать трафик до любого анонимайзера через удаленный хост по ssh, его там будет крайне проблематично выловить
     
     
  • 2.13, edv, 00:21, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Всегда -> Раньше...
    А то, ведь, end-to-end шифрование... Всё запретить!
     
     
  • 3.62, Аноним, 06:50, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пусть тогда запрещают банковские карты и вообще банки А что Они шифрование же ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 00:14, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    я так понимаю, что под 171 Стратегией развития информационного общества в Рос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Баклан Балканский, 01:02, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Про РТК - эт ввы слишком... А про схему ограничений, вы против?
     
     
  • 3.33, Аноним, 01:46, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как насчет свежего афк система vs роснефть Что вы, как можно, еще швабру в ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.26, Аноним, 01:20, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Стратегией гнобления информационного общества в угоду пу, зю, жи и прочим ископа... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.42, Аноним, 02:58, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ЧЗХ я только что прочитал Вышеперечисленные сейчас очень неплохо устроились, ни... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.56, Аноним, 04:18, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Хитрожопые неплохо устраиваются при любом строе Но местами это распознается общ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.53, cmp, 04:06, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ростелекому как раз пофиг на все, у них половина списка ркн'а достуна, госконтора с госконторой всегда договорятся, и остальная половина, кстате доступна при добавлении 1 правила в iptables.

    Сомневаюсь, что технически возможно все хотелки чинушей выполнить, создать видимость и выполнить для 90% хомяков мб, а так пусть пиарятся, на фоне этого появятся новые Митники.

     
     
  • 3.55, iPony, 04:14, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ростелекому как раз пофиг на все, у них половина списка ркн'а достуна

    У меня почему то другие наблюдения. Что даже блокируют, что не в списке

     
     
  • 4.57, cmp, 04:22, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > У меня почему то другие наблюдения. Что даже блокируют, что не в
    > списке

    Мб от региона зависит, но штука с iptables должна везде работать

     
  • 2.63, Аноним, 06:52, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Только не забывай, что для малого бизнеса это смерти подобно Так что отрежут то... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, Аноним84701, 00:16, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ожидается, что одним из первых будет заблокирован сервис Tor,
    > так как его разработчики принципиально отказываются выполнять подобные условия.

    Мне вот интересно, как это в теории должно работать "по задумке"?
    Разработчики добавляют список блокировок, навязывая сомнительные продукты жизнедеятельности Роскомпо^H^Hнадзора _ВСЕМ_ пользователям и операторам узлов тор в мире, встраивают автоматическую обновлялку, переходят на выпуск блобиков, меняя походя лицензию и запрещая модификацию бинарников, при этом прилежно добавляя в список блокировок все хосты форков, как и "плохие" ЕxitNod-ы и "мосты"? Или как обычно, "проблемы индейцев шерифа не колышат" и "почему без шапки?!"

    Кстати:
    http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&D608B0C974F027F04325813A0065A401
    File Name: Proekt-zakon.doc                                                            
    File Type: Word document ('application/msword')
    чтоб вам икалось.

     
  • 1.11, Аноним, 00:17, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +16 +/
    Срочно нужен Шигорин, чтоб пояснил, что эти законы очень даже нужны, что гуглу доверять не надо, что для альта не актуально, и что запад нeцивилизован.
     
     
  • 2.29, Вареник, 01:29, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Срочно нужен Шигорин, чтоб пояснил, что эти законы очень даже нужны, что
    > гуглу доверять не надо, что для альта не актуально, и что
    > запад нeцивилизован.

    На малазийском проце и материнке, тайваньской памяти, китайской клавиатуре, пиндосской разработке и копирайте, международной системе Linux под западными лицензиями (с вкладом русских программистов, но без вклада государства российского) - рассказывать про цивилизационную миссию клептократии РФ и бездуховную отсталость остального мира. В этом вся суть.

     
     
  • 3.31, Аноним, 01:41, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У него там эльбрус какой-то. Жаль что из достоинств только "сделаноунас".
     
  • 2.64, Аноним, 06:54, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Так езжай на запад, что ты тут всё ещё делаешь? Трактор знаешь где взять?
     
  • 1.12, Аноним, 00:18, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что они там курят 6 не допускать передачу электронных сообщений пользователям ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.60, Ordu, 05:57, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > подвижной радиотелефонной связи
    > подвижной

    Они слово mobile через гуглотранслейт перевели?

    > обеспечивать конфиденциальность передаваемых электронных сообщений;

    Интересно как возможно определить незаконность передаваемой информации, параллельно обеспечивая конфиденциальность?

    Но, на самом деле, тут явно есть дыра. Все эти разговоры о сети "Интернет". Если создать mesh-сетку, то затем можно передавать через неё всё что угодно, наплевав на законы. Правда придётся отдельно следить за тем, чтобы "мгновенные сообщения" маршрутизировались бы именно по mesh-сетке, нигде на протяжении маршрута не уходя в интернет. Кроме того, может быть, при дизайне такого меша придётся совершать какие-то явные шаги нацеленные на то, чтобы получившуюся сеть нельзя было бы назвать частью интернета, вплоть до отсутствия интернет-моста в этй сетке.

     
  • 1.14, dr Equivalent, 00:23, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересное на тему

    https://www.youtube.com/watch?v=CINVwWHlzTY от Тома Скотта

    https://www.youtube.com/watch?v=VPBH1eW28mo от CGP Grey
    https://www.youtube.com/watch?v=e-ZpsxnmmbE в догонку

     
  • 1.15, devnull, 00:37, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Какие технологические подходы к блокировкам интернет-ресурсов нас могут ждать, если продолжится следование китайской модели:

    How the Great Firewall discovers hidden circumvention servers
    https://media.ccc.de/v/32c3-7196-how_the_great_firewall_discovers_hidden_circu
    https://www.youtube.com/watch?v=zcC5K7QTdvM

     
     
  • 2.16, Алконим, 00:43, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Эти алгоритмы легко взламываются при помощи терморектальной криптографии Сначал... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.41, Sluggard, 02:27, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пора мутить производство стальных труселей. Можно будет неплохо подняться. )
     
     
  • 4.47, Аноним, 03:29, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Автоген спасет отцов русского тоталитаризма ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Sluggard, 00:46, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    У меня только два вопроса:
    1. Когда у Солнцеликого следующая прямая линия?
    2. Пропустят ли вопрос «Почему у нас во власти лишь желающая тоталитаризма мразь?»
     
     
  • 2.20, anonn, 01:07, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А у него просто другого пути нет, только вперед ногами Если он выпустит из рук ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, anonymous, 01:12, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Почему же У него дети вроде есть Наследник вполне себе может продолжить борьбу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.37, Sluggard, 02:16, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А многие просто заведут трактор.
    И власть потом, вылупив глаза, будет удивляться — откуда это у нас «утечка мозгов»? Оттуда, блин...
     
  • 4.39, Sluggard, 02:18, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Почему же? У него дети вроде есть. Наследник вполне себе может продолжить борьбу с врагами.

    Кстати, о детях. У нас уже монархия что ли? Всё я проспал.

     
  • 2.36, Аноним, 02:04, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Каждый народ заслуживает свое правительство Холопам - вот так ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.43, Аноним, 03:00, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы с б/У что ли?
     
     
  • 4.54, Аноним, 04:08, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я с планеты Земля Могу откуда угодно, если там есть компьютеры А вас это почем... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, Sluggard, 00:48, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    И да, ждём в комментах Мишу, который методом «а у них там негров линчуют» докажет нам, что власть всё правильно делает, а мы не понимающие своего счастья адиёты.
     
     
  • 2.22, Аноним, 01:10, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Твой метод - "обобщить, обвинить и начать кривляться" ничем не лучше.


     
     
  • 3.24, anonymous, 01:13, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Твой метод - "обобщить, обвинить и начать кривляться" ничем не лучше.

    На упреждение действует. Или ты думаешь, Мишаня против этого закона будет здесь выступать?

     
     
  • 4.30, Аноним, 01:29, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если в кремле завтра скажут что фашизм хорошо, шигорин в первых рядах и пойдет р... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.50, Аноним, 03:51, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Удивил

     
  • 3.38, Sluggard, 02:17, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Твой метод - "обобщить, обвинить и начать кривляться" ничем не лучше.

    Это не мой метод, чини детектор, пупс.

     
  • 2.28, Вареник, 01:24, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Миша извеская "политически непорядочная девушка".
     
  • 2.49, Аноним, 03:50, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Эти законы отменят, чтоб сделать себе полит пиар Ждите А потом втихаря ух на... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.21, anonymous, 01:07, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >номера подвижной радиотелефонной связи

    Что тут можно сказать, товарищи забыли, что номер телефона собственностью абонента не является. Более того, через пару месяцев неиспользования он может быть заблокирован и передан другому гражданину. А законов, обязывающих операторов пожизненно закреплять номер за абонентом не наблюдается.

     
     
  • 2.35, Аноним, 02:00, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Зато номер абонента можно конфисковать или подделать, проверено на оппозиционера... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.27, Вареник, 01:23, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Долой SSH, вива telnet и отекрытый мир.

    Хочешь хакать чужие счета - иди в органы.

     
  • 1.34, Юра, 01:53, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну, теперь то точно заживем не хуже запада.
     
     
  • 2.44, Аноним, 03:13, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А то! Вот интересно, Они и правда верят, что можно всё контролировать? :)))
     
  • 1.45, Аноним, 03:17, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Госдума лучше бы делом занялась, а то от нехуR делать мутят всякую ересь, уверов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.46, Аноним, 03:25, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я так и не понял, по этому закону я могу держать собственный почтовый сервер ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.48, Анонимус123, 03:35, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Можешь, только никому об этом не рассказывай. И шифруйся как следует.
     
  • 1.51, Аноним, 04:02, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ваще посрать Это делает каждое государство что боится переворотов в правительст... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.52, Аноним, 04:03, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А ну да забыл добавить слова про показуха, цирк, развлекалово для пенсионеров ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.59, Аноним, 05:50, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Иллюзия государственной защиты http ilyabirman ru meanwhile all the-fantasy-of... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList