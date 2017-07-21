21.07.2017 23:43  Госдума РФ приняла законопроект, ограничивающий анонимайзеры и VPN

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении изменения в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", связанные с регулированием мессенджеров и анонимайзеров. Для окончательного принятия данных законопроектов требуется получить одобрение Совета Федерации и президента. Вступление в силу изменений, связанных с анонимайзерами запланировано на 1 ноября 2017 года, а с мессенджерами - на 1 января 2018 года.

Напомним, что изменения связанные с анонимайзерами обязывают владельцев анонимных сетей, VPN и прокси-сервисов на своей стороне обеспечить блокировку ресурсов, включённых в реестр сайтов, запрещённых в РФ. В случае невыполнения данного требования в течение 30 дней, отказавшиеся от сотрудничества сервисы будут помещены в список блокировки на срок до начала выполнения требований органов власти. Ожидается, что одним из первых будет заблокирован сервис Tor, так как его разработчики принципиально отказываются выполнять подобные условия.

Изменения, связанные с мессенджерами, обязывают владельцев "систем обмена электронными сообщениями" идентифицировать пользователей с помощью номера телефона, а также блокировать передачу запрещённой законодательством информации, осуществлять отправку уведомелний по требованию органов власти и предоставлять властям средства для блокировки отдельных пользователей, совершающих неправомерные рассылки. Для пользователей владельцы сервисов должны предоставить техническую возможность для отказа от получения электронных сообщений от других пользователей.

Тем временем, рассматривая общемировые тенденции, можно отметить инициативу премьер-министра Австралии, который выступил за законодательный запрет оконечного (end-to-end) шифрования в мессенджерах. В качестве мотива указано на необходимость предоставления правоохранительным органам возможности контролировать переписку криминальных элементов, что последнее время оказалось невозможным в силу внедрения в мессенджеры средств шифрования на стороне пользователя.



