21.07.2017 23:43  Госдума РФ приняла законопроект, ограничивающий анонимайзеры и VPN

|
|
|
|
|
|2.53, cmp, 04:06, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
Ростелекому как раз пофиг на все, у них половина списка ркн'а достуна, госконтора с госконторой всегда договорятся, и остальная половина, кстате доступна при добавлении 1 правила в iptables.
Сомневаюсь, что технически возможно все хотелки чинушей выполнить, создать видимость и выполнить для 90% хомяков мб, а так пусть пиарятся, на фоне этого появятся новые Митники.
|
|
|
|3.55, iPony, 04:14, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Ростелекому как раз пофиг на все, у них половина списка ркн'а достуна
У меня почему то другие наблюдения. Что даже блокируют, что не в списке
|
|
|
|4.57, cmp, 04:22, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> У меня почему то другие наблюдения. Что даже блокируют, что не в
> списке
Мб от региона зависит, но штука с iptables должна везде работать
|
|1.10, Аноним84701, 00:16, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Ожидается, что одним из первых будет заблокирован сервис Tor,
> так как его разработчики принципиально отказываются выполнять подобные условия.
Мне вот интересно, как это в теории должно работать "по задумке"?
Разработчики добавляют список блокировок, навязывая сомнительные продукты жизнедеятельности Роскомпо^H^Hнадзора _ВСЕМ_ пользователям и операторам узлов тор в мире, встраивают автоматическую обновлялку, переходят на выпуск блобиков, меняя походя лицензию и запрещая модификацию бинарников, при этом прилежно добавляя в список блокировок все хосты форков, как и "плохие" ЕxitNod-ы и "мосты"? Или как обычно, "проблемы индейцев шерифа не колышат" и "почему без шапки?!"
Кстати:
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&D608B0C974F027F04325813A0065A401
File Name: Proekt-zakon.doc
File Type: Word document ('application/msword')
чтоб вам икалось.
|
|1.11, Аноним, 00:17, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+16 +/–
|
Срочно нужен Шигорин, чтоб пояснил, что эти законы очень даже нужны, что гуглу доверять не надо, что для альта не актуально, и что запад нeцивилизован.
|
|
|
|2.29, Вареник, 01:29, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+2 +/–
|
> Срочно нужен Шигорин, чтоб пояснил, что эти законы очень даже нужны, что
> гуглу доверять не надо, что для альта не актуально, и что
> запад нeцивилизован.
На малазийском проце и материнке, тайваньской памяти, китайской клавиатуре, пиндосской разработке и копирайте, международной системе Linux под западными лицензиями (с вкладом русских программистов, но без вклада государства российского) - рассказывать про цивилизационную миссию клептократии РФ и бездуховную отсталость остального мира. В этом вся суть.
|
|
|
|2.60, Ordu, 05:57, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
> подвижной радиотелефонной связи
> подвижной
Они слово mobile через гуглотранслейт перевели?
> обеспечивать конфиденциальность передаваемых электронных сообщений;
Интересно как возможно определить незаконность передаваемой информации, параллельно обеспечивая конфиденциальность?
Но, на самом деле, тут явно есть дыра. Все эти разговоры о сети "Интернет". Если создать mesh-сетку, то затем можно передавать через неё всё что угодно, наплевав на законы. Правда придётся отдельно следить за тем, чтобы "мгновенные сообщения" маршрутизировались бы именно по mesh-сетке, нигде на протяжении маршрута не уходя в интернет. Кроме того, может быть, при дизайне такого меша придётся совершать какие-то явные шаги нацеленные на то, чтобы получившуюся сеть нельзя было бы назвать частью интернета, вплоть до отсутствия интернет-моста в этй сетке.
|
|1.17, Sluggard, 00:46, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
|
У меня только два вопроса:
1. Когда у Солнцеликого следующая прямая линия?
2. Пропустят ли вопрос «Почему у нас во власти лишь желающая тоталитаризма мразь?»
|
|
|
|
|
|
|
|4.39, Sluggard, 02:18, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
|
> Почему же? У него дети вроде есть. Наследник вполне себе может продолжить борьбу с врагами.
Кстати, о детях. У нас уже монархия что ли? Всё я проспал.
|
|1.18, Sluggard, 00:48, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+5 +/–
|
И да, ждём в комментах Мишу, который методом «а у них там негров линчуют» докажет нам, что власть всё правильно делает, а мы не понимающие своего счастья адиёты.
|
|
|
|
|
|3.24, anonymous, 01:13, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Твой метод - "обобщить, обвинить и начать кривляться" ничем не лучше.
На упреждение действует. Или ты думаешь, Мишаня против этого закона будет здесь выступать?
|
|1.21, anonymous, 01:07, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>номера подвижной радиотелефонной связи
Что тут можно сказать, товарищи забыли, что номер телефона собственностью абонента не является. Более того, через пару месяцев неиспользования он может быть заблокирован и передан другому гражданину. А законов, обязывающих операторов пожизненно закреплять номер за абонентом не наблюдается.
|