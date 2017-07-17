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17.07.2017 20:03  11 удалённо эксплуатируемых уязвимостей во FreeRADIUS

В RADIUS-сервере FreeRADIUS, применяемом многими операторами связи для аутентификации, авторизации и аккаунтинга абонентов, выявлено 11 уязвимостей (CVE-2017-10978 - CVE-2017-10988), из которых 2 могут привести к удалённому выполнению кода, а 9 к отказа в обслуживании и, как следствие, невозможности клиентов подключиться к серверам доступа. Проблемы устранены в выпусках 3.0.15 и 2.2.10.

Уязвимости выявлены Гвидо Вренкеном (Guido Vranken), в результате анализа кода парсеров DHCP- и RADIUS-пакетов, проведённого по заказу команды разработчиков FreeRADIUS, который были впечатлены его работой по выявлению серии уязвимостей в OpenVPN, пропущенных в ходе двух аудитов, выполненных специализирующимися на безопасности компаниями.

  1. Главная ссылка к новости (https://guidovranken.wordpress...)
  2. OpenNews: Вышел FreeRADIUS 2.1.11
  3. OpenNews: Вышел FreeRADIUS 2.1.4
  4. OpenNews: Вышел релиз FreeRADIUS 2.0.0
  5. OpenNews: Уязвимость в OpenVPN, которая может привести к выполнению кода на сервере
  6. OpenNews: Вышел релиз GNU Radius 1.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: freeradius
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