17.07.2017 20:03  11 удалённо эксплуатируемых уязвимостей во FreeRADIUS

В RADIUS-сервере FreeRADIUS, применяемом многими операторами связи для аутентификации, авторизации и аккаунтинга абонентов, выявлено 11 уязвимостей (CVE-2017-10978 - CVE-2017-10988), из которых 2 могут привести к удалённому выполнению кода, а 9 к отказа в обслуживании и, как следствие, невозможности клиентов подключиться к серверам доступа. Проблемы устранены в выпусках 3.0.15 и 2.2.10.

Уязвимости выявлены Гвидо Вренкеном (Guido Vranken), в результате анализа кода парсеров DHCP- и RADIUS-пакетов, проведённого по заказу команды разработчиков FreeRADIUS, который были впечатлены его работой по выявлению серии уязвимостей в OpenVPN, пропущенных в ходе двух аудитов, выполненных специализирующимися на безопасности компаниями.



