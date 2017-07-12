12.07.2017 23:38  Выпуск браузера Pale Moon 27.4

Состоялся релиз web-браузера Pale Moon 27.4, построенного на ответвлении от кодовой базы Firefox, модифицированного для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. На уровне поддержки базовых web-технологий и тем оформления браузер совместим с Firefox. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, интерфейс группировки вкладок Panorama, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. Из улучшений выделяется поддержка инструкций SSE2, оптимизации для процессоров Atom, дополнительные варианты восстановления сеанса после краха и возможность отключить загрузку изображений. Основные изменения: Полностью переработан код поддержки API Media Source Extensions, который переведён на асинхронный режим работы и адаптирован для более полного соответствия спецификациям. Переработка позволила решить многие проблемы, наблюдаемые при просмотре контента с таких сервисов, как YouTube, Twitch и Vimeo. Изменения реализованы только для MP4 и не затрагивают поддержку WebM, которая отключена по умолчанию (для желающих использовать WebM в настройки добавлена опция для отключения новой реализации Media Source Extensions);

В настройки добавлены переключатели для управления использованием HSTS (HTTP Strict Transport Security) и HPKP (HTTP Public Key Pinning);

Для libVPX (декодирование VP8/VP9 WebM) реализован многопоточный режим отрисовки, при котором используется несколько ядер CPU;

Для более плавной прокрутки страниц включен режим сопряжения обновления с импульсом вертикальной синхронизации экрана;

В сетевую панель средств для разработчиков добавлена поддержка фильтрации URL и опции для выбора типа сортировки;

Добавлена поддержка импорта данных аутентификации из профиля браузера Chorme на платформе Windows;

Добавлена поддержка событий мыши auxclick;

Реализована опция для запрета автоматического воспроизведения видео до тех пор пока оно не попадёт в видимую область (media.block-play-until-visible);

Библиотека для работы со шрифтами Graphite обновлена до версии 1.3.10, SQLite до версии 3.19.3, а NSS до версии 3.28.5.1-PM;

Переработан метод адаптации изображений и мультимедийных блоков к изменению размера окна (responsive design);

Удалена поддержка упреждающей загрузки хостов для HPKP (HTTP Public Key Pinning);

Добавлена поддержка TLS 1.3;

Изменен подход к использованию некоторых ресурсов для снижения эффективности техник идентификации системы (fingerprinting) по параметрам браузера.



