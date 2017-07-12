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12.07.2017 23:38  Выпуск браузера Pale Moon 27.4

Состоялся релиз web-браузера Pale Moon 27.4, построенного на ответвлении от кодовой базы Firefox, модифицированного для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. На уровне поддержки базовых web-технологий и тем оформления браузер совместим с Firefox. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, интерфейс группировки вкладок Panorama, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. Из улучшений выделяется поддержка инструкций SSE2, оптимизации для процессоров Atom, дополнительные варианты восстановления сеанса после краха и возможность отключить загрузку изображений.

Основные изменения:

  • Полностью переработан код поддержки API Media Source Extensions, который переведён на асинхронный режим работы и адаптирован для более полного соответствия спецификациям. Переработка позволила решить многие проблемы, наблюдаемые при просмотре контента с таких сервисов, как YouTube, Twitch и Vimeo. Изменения реализованы только для MP4 и не затрагивают поддержку WebM, которая отключена по умолчанию (для желающих использовать WebM в настройки добавлена опция для отключения новой реализации Media Source Extensions);
  • В настройки добавлены переключатели для управления использованием HSTS (HTTP Strict Transport Security) и HPKP (HTTP Public Key Pinning);
  • Для libVPX (декодирование VP8/VP9 WebM) реализован многопоточный режим отрисовки, при котором используется несколько ядер CPU;
  • Для более плавной прокрутки страниц включен режим сопряжения обновления с импульсом вертикальной синхронизации экрана;
  • В сетевую панель средств для разработчиков добавлена поддержка фильтрации URL и опции для выбора типа сортировки;
  • Добавлена поддержка импорта данных аутентификации из профиля браузера Chorme на платформе Windows;
  • Добавлена поддержка событий мыши auxclick;
  • Реализована опция для запрета автоматического воспроизведения видео до тех пор пока оно не попадёт в видимую область (media.block-play-until-visible);
  • Библиотека для работы со шрифтами Graphite обновлена до версии 1.3.10, SQLite до версии 3.19.3, а NSS до версии 3.28.5.1-PM;
  • Переработан метод адаптации изображений и мультимедийных блоков к изменению размера окна (responsive design);
  • Удалена поддержка упреждающей загрузки хостов для HPKP (HTTP Public Key Pinning);
  • Добавлена поддержка TLS 1.3;
  • Изменен подход к использованию некоторых ресурсов для снижения эффективности техник идентификации системы (fingerprinting) по параметрам браузера.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.1
  3. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.0
  4. OpenNews: Pale Moon на пути создания нового браузерного продукта
  5. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 26.0 с новым браузерным движком Goanna
  6. OpenNews: Проект Pale Moon создал форк браузерного движка Gecko
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: palemoon, firefox
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  • 1.1, Crazy Alex, 23:52, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Вот и сравните с мозиллой... Там гуглоаналитика, здесь - контроль HSTS и борьба с фингерпринтингом.
     
     
  • 2.2, Pinkie, 00:01, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это просто по факту старая мозилла.
     
     
  • 3.4, Crazy Alex, 00:19, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Диффы я, конечно, не смотрел, но по ощущениям - тупит гораздо меньше, чем то, от чего он ответвился, а сижу я на нём уже больше года. Плюс - см. выше, правильные штуки делают.
     
     
  • 4.10, Pinkie, 01:01, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Какие бы "правильные штуки" они не делали - на движок они забили, и поддержка вебстандартов там застыла на том состоянии, какой она была в момент появления этого форка.
    А вебстандарты интернетов резво скачут вперед, вон скоро сайты на es8 переписывать примутся.

    Если бы было все так просто - можно было сидеть на последней настоящей опере, или на konqueror.

     
  • 1.3, Простой идиот., 00:05, 13/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Нет ребята постойте! Пайл Мун действительно хорош! Например на седьмом Дебиане он просто шикарен по сравнению с родным АйсВизелом который как то тормозит и работает не стабильно. У Пайла наблюдается более чёткая реакция на действия пользователя.
     
     
  • 2.9, Аноним, 00:42, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Под Debian 7 работает Pale Moon Version 26 4 0 x86 , более поздние не подходят... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, anonymous yet another, 00:19, 13/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что-нибудь вроде NoScript к нему есть?
     
     
  • 2.6, Аноним, 00:35, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет Точнее можно накопать что-то очень древнее Поэтому и слез с него Вообще п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Аноним, 00:41, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Под Debian 7 работает Pale Moon Version 26 4 0 x86 , более поздние не подходят... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, Аноним, 00:41, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    uMatrix?
     
  • 1.11, Аноним, 01:36, 13/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это свои наработки Где-можно глянуть патч ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, A.Stahl, 02:31, 13/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я около года пользовался этим форком. Нужные мне расширения казалось бы (sic) работали. Всё глючило и тормозило. Вернулся к Огнелису. Тормоза остались. Глюки пропали.
    С тех пор на Firefox. Да будет так. dixi.
     

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