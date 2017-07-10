10.07.2017 08:30  Grsecurity нарушает лицензию GPL в своих попытках остановить перенос кода в ядро Linux

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|2.42, Ergil, 14:00, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Как же абсурдно продавать свободное ПО.
Это совершенно не абсурдно и является нормальной практикой. Продавать бинарные сборки совершенно адекватно и предоставлять исходники тем, кто их купил(как того требует GNU GPLv2). А вот уже купившие и легально получившие код могут спокойно его выложить. GNU GPLv2 не обязывает авторов выкладывать код в свободный доступ, а лишь обязывает представить доступ к исходникам тем, кто имеет доступ к бинарникам. При этом в лицензии не сказано в каком виде должны быть предоставлены исходники, так что их можно выдавать хоть на глинянных табличках, а не ссылками для скачки.
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|1.3, Аноним, 10:07, 10/07/2017 [ответить] [смотреть все]
|+8 +/–
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> В свою очередь, Линус Торвальдс в свойственной ему манере эмоционально посоветовал не связываться с Grsecurity и раскритиковал качество патчей и их подход к разработке, который оправдывает любые нарушения прежнего поведения целесообразностью повышения безопасности.
Не совсем так. Во-первых, по ссылке нет никаких особых эмоций, во-вторых, смысл сообщения, скорее, переводится так: "Не связывайтесь с Grsecurity. Их подход всегда был таким: "неважно, если мы что-то сломаем, мы просто оправдаем это тем, что делаем это ради безопасности." Курам насмех, клоуны. Когда они начали заявлять, что люди используют их, я перестал быть корректным относительно их барахла. Их патчи - абсолютный мусор."
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|6.26, ыы, 12:34, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> Ну тогда ситуация в двойне непонятно- если он такой умный а патчи-
>> такой мусор - то наверное его ядро такое защищенное что эти
>> патчи ванильному ядру не нужны? правда ведь? да? Че он тогда
>> вообще выступает?
> Вот про это он и выступает
>> Не связывайтесь с Grsecurity
> И он совершенно прав.
А, то есть он поддерживает Grsecurity и считает что в данном случае вякать о нарушении ГПЛ не стоит?
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|3.10, Аноним, 10:23, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Вы когда-нибудь программировали?
Я к тому, что допустим, у вас есть огромный проект, и некто вызывается улучшить его безопасность. Выясняется, что этому кому-то работоспособность проекта вообще не важна. Поломалось - так поломалось. Как вы назовете такой подход и качество таких патчей? Каким логичным способом можно решить эту проблему?
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|7.41, Ан, 13:56, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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По-моему с вами что-то не то. Вы не один из Grsecurity?
Как я понял из всей истории раньше они пытались пропихнуть свои патчи, но внезапно их не принимали видно как раз по причине что они не заботились о работоспособности. Однако есть люди которые хотят лицезреть некоторые наработки в ядре они их и адаптируют и перепиливают под ядро что бы оно попало в mainline. А Grsecurity внезапно захотели бабла. А то как это они тут на_х_ерачили патчей на ядро которое под лицензией GPL, а их ещё и распространяют без их ведома. И кому какая разница что те кому это интересно спокойно могут это делать ибо GPL и нечего возникать.
Или вы предлагаете для Grsecurity исключения в соблюдении лицензии делать?
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|5.33, Я. Р. Ош, 13:04, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> тем кто делает нужную и важную работу по допиливанию до юзабельного состояния куска мусора который гордо именуется ванильным ядром
ололо, кернел-онолитеги в тредик спустились с Олимпа. навозного
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|2.12, Михаил, 10:23, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|–1 +/–
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Никаких особых эмоций?
> Не связывайтесь с Grsecurity
> Их подход всегда был таким
> Курам насмех
> клоуны
> я перестал быть корректным относительно их барахла
> Их патчи - абсолютный мусор
Это просто буря эмоций.
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|3.38, Ващенаглухо, 13:45, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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А ты кто такой есть? В школе уроки отменили?
Уверен ты даже никогда не использовал ядро с этими патчами.
Админ локалхоста, накатываешь обновления в своем дистре каждый день и думаешь ты в безопастности :)
Вся разница в том, что grsec ядро спасет от 0day уязвимости в 99% сучаях, а без этих патчей тебя поимеют.
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|2.36, Крутой аноним, 13:15, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>>Their patches are pure garbage.
> Ну да конечно, только вот их патчи на 99.9% защищают от всех
> експлойтов.
> Я уж лучше такие патчи буду юзать, чем дырявое ванильное ядро.
> Grsecurity делают крайне нужную работу, жаль только, что они решили со всеми
> посраться.
Вы что не помните их эпический фейл, когда после их патча
ядро падало в kernel panic после открытия файла?
Нафига вам защита от эксплойтов если ваше ядро начнет падать от создания
процессов и открытия файлов, соскучились по синему экрану смерти?
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|1.35, solardiz, 13:10, 10/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Из текста новости: "разработчики KSPP отслеживают текущее состояние патчей Grsecurity, которые продолжают публиковаться под лицензией GPLv2. Из-за того, что публичный доступ закрыт, утечка кода происходит через платных подписчиков Grsecurity, которые имеют доступ к коду."
Откуда такая информация? Если есть источник, добавьте пожалуйста ссылку на него. Пока что считаю что это лишь неподтвержденное предположение (о том что "разработчики KSPP" уже используют "утечки", а не ограничиваются публично доступными старыми версиями grsecurity и независимыми от grsecurity разработками).
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|1.39, Сергей, 13:49, 10/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Я вот только не могу понять, почему "патчи Grsecurity являются продуктом, производным от ядра Linux", они же не поставляют ядро, ядро компилит пользователь...
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