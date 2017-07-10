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10.07.2017 08:30  Grsecurity нарушает лицензию GPL в своих попытках остановить перенос кода в ядро Linux

Брюс Перенс (Bruce Perens), один из авторов определения Open Source, соучредитель организации OSI (Open Source Initiative), создатель пакета BusyBox и один из первых лидеров проекта Debian (в 1996 году сменил на посту Яна Мердока), предоставил свою экспертную оценку действиям проекта Grsecurity, пытающегося противостоять переносу своих наработок в основное ядро Linux. Напомним, что в апреле проект Grsecurity полностью прекратил бесплатное распространение своих патчей и стал всячески препятствовать работе проекта KSPP (Kernel Self Protection Project), занимающегося переносом в основное ядро Linux методов защиты, развиваемых Grsecurity.

Мотивы борьбы с переносом Grsecurity в состав ядра достаточно разнообразные, от обиды из-за обхода в финансировании (вместо основного проекта Linux Foundation и Core Infrastructure Initiative выделили грант KSPP) и копирования решений без упоминания PaX/Grsecurity до нежелания загонять себя в жесткие рамки (Grsecurity достаточно вольно рассматривает вопрос соблюдения совместимости и требований к компонентам ядра, ставя на первое место обеспечение защиты), нежелания разбивать продукт на части (Grsecurity рассматривается как взаимосвязанное единое целое) и репутационных рисков (из-за некорректного переноса исправлений, введения ограничений для совместимости и переработок для соблюдения требований ядра реализация перенесённых в основное ядро технологий Grsecurity содержит ошибки и проблемы с безопасностью, которых нет в оригинальных патчах, что приводит к созданию половинчатых решений и создаёт лишь видимость повышения безопасности).

Для поддержания реализации технологий Grsecurity в основном ядре и оперативного устранения ошибок, разработчики KSPP отслеживают текущее состояние патчей Grsecurity, которые продолжают публиковаться под лицензией GPLv2. Из-за того, что публичный доступ закрыт, утечка кода происходит через платных подписчиков Grsecurity, которые имеют доступ к коду. Так как код патчей под GPLv2 никто не запрещает им распространять эти патчи.

Дошло до того, что представители Grsecurity стали угрожать судебным иском из-за нарушений требований атрибуции (упоминание автора при копировании кода), а также добавили дополнительное условие, запрещающее клиентам передавать патчи третьим лицам под угрозой разрыва договора. Брюс Перенс предупредил, что данный шаг является явным нарушением лицензии GPLv2, которая не допускает наложение дополнительных условий на распространение кода. Так как патчи Grsecurity являются продуктом, производным от ядра Linux, они обязаны поставляться под GPLv2 или совместимой лицензией, не внося дополнительных ограничений.

Введение ограничений на распространение патчей делает невозможным их применение к ядру Linux, нарушает авторские права разработчиков ядра и приводит к расторжению лицензии GPLv2 и, как следствие, прекращению всех прав лицензиата, предоставленных ему данной лицензией. Компаниям рекомендовано избегать применения патчей Grsecurity, так как они нарушают условия распространения кода для ядра Linux и создают риск разрыва лицензионного соглашения на ядро. В свою очередь, Линус Торвальдс в свойственной ему манере посоветовал не связываться с Grsecurity и раскритиковал их подход к разработке, который оправдывает любые нарушения прежнего поведения целесообразностью повышения безопасности.

  1. Главная ссылка к новости (http://perens.com/blog/2017/06...)
  2. OpenNews: Grsecurity прекращает бесплатное распространение своих патчей
  3. OpenNews: Проект grsecurity опубликовал реализацию механизма защиты RAP для ядра Linux
  4. OpenNews: Проект grsecurity представил защиту от атак с использованием заимствования кусков кода
  5. OpenNews: Проект grsecurity ограничивает доступ к стабильным веткам
  6. OpenNews: Патентное соглашение Red Hat может навредить всему сообществу разработчиков открытого ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: grsecurity, gpl, license
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  • 1.2, Аноним, 09:50, 10/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –10 +/
    Как же абсурдно продавать свободное ПО Конечно, в теории можно сделать сервис к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.27, Аноним, 12:45, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не абсурдно продовать бинарные сборки, этого GPL не запрещает, абсурдно продават... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.42, Ergil, 14:00, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Как же абсурдно продавать свободное ПО.

    Это совершенно не абсурдно и является нормальной практикой. Продавать бинарные сборки совершенно адекватно и предоставлять исходники тем, кто их купил(как того требует GNU GPLv2). А вот уже купившие и легально получившие код могут спокойно его выложить. GNU GPLv2 не обязывает авторов выкладывать код в свободный доступ, а лишь обязывает представить доступ к исходникам тем, кто имеет доступ к бинарникам. При этом в лицензии не сказано в каком виде должны быть предоставлены исходники, так что их можно выдавать хоть на глинянных табличках, а не ссылками для скачки.

     
  • 2.46, Anonplus, 14:40, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Скажите это разработчикам PartedMagic или ethOS. Вполне успешно продают. Естественно, никто не запрещает купившим выложить купленное в торренты, что регулярно и происходит.
     
  • 1.3, Аноним, 10:07, 10/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    > В свою очередь, Линус Торвальдс в свойственной ему манере эмоционально посоветовал не связываться с Grsecurity и раскритиковал качество патчей и их подход к разработке, который оправдывает любые нарушения прежнего поведения целесообразностью повышения безопасности.

    Не совсем так. Во-первых, по ссылке нет никаких особых эмоций, во-вторых, смысл сообщения, скорее, переводится так: "Не связывайтесь с Grsecurity. Их подход всегда был таким: "неважно, если мы что-то сломаем, мы просто оправдаем это тем, что делаем это ради безопасности." Курам насмех, клоуны. Когда они начали заявлять, что люди используют их, я перестал быть корректным относительно их барахла. Их патчи - абсолютный мусор."

     
     
  • 2.4, ыы, 10:10, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –7 +/
    Если их патчи- абсолютный мусор, то зачем он вообще вякает в их сторону Откажит... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.6, Аноним, 10:17, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +12 +/
    Внезапно не Торвальдс решил начать проект и выделять им деньги. Понятно?
     
     
  • 4.13, ыы, 10:24, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Ну тогда ситуация в двойне непонятно- если он такой умный а патчи- такой мусор -... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.24, Аноним, 12:13, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вот про это он и выступает И он совершенно прав ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.26, ыы, 12:34, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> Ну тогда ситуация в двойне непонятно- если он такой умный а патчи-
    >> такой мусор - то наверное его ядро такое защищенное что эти
    >> патчи ванильному ядру не нужны? правда ведь? да? Че он тогда
    >> вообще выступает?
    > Вот про это он и выступает
    >> Не связывайтесь с Grsecurity
    > И он совершенно прав.

    А, то есть он поддерживает Grsecurity и считает что в данном случае вякать о нарушении ГПЛ не стоит?

     
     
  • 7.28, Аноним, 12:47, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это не в его компетенции, у FOSS есть свои адвокаты, которые ситуацию разрулят ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.10, Аноним, 10:23, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Вы когда-нибудь программировали?

    Я к тому, что допустим, у вас есть огромный проект, и некто вызывается улучшить его безопасность. Выясняется, что этому кому-то работоспособность проекта вообще не важна. Поломалось - так поломалось. Как вы назовете такой подход и качество таких патчей? Каким логичным способом можно решить эту проблему?

     
     
  • 4.14, ыы, 10:28, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –10 +/
    Это проблема тех кто ставит эти патчи Это не повод ХАМИТЬ тем кто делает нужную... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.17, Аноним, 10:40, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Зачем вообще Хабр, если Thoughts on Flash легко отыскать на языке оригинала О... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.23, Аноним, 12:12, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ага Но при чем здесь grsec Они вроде строго обратным занимаются - берут юзабел... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.25, ыы, 12:29, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Но они не навязывают это никому более того, они как раз хотят чтобы их код в яд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.37, feudor, 13:30, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Где в тексте новости Торвальдс называет их патчи мусором? Там такого утверждения нет а почему ему приписывают в коментах это утверждение?
     
     
  • 8.40, Аноним, 13:55, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Труъ?
     
  • 8.43, Аноним, 14:11, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    По ссылкам сходите.
     
  • 8.44, M i M, 14:19, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    первоисточник не читай
    @
    дурацкие вопросы задавай
     
  • 7.41, Ан, 13:56, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По-моему с вами что-то не то. Вы не один из Grsecurity?
    Как я понял из всей истории раньше они пытались пропихнуть свои патчи, но внезапно их не принимали видно как раз по причине что они не заботились о работоспособности. Однако есть люди которые хотят лицезреть некоторые наработки в ядре они их и адаптируют и перепиливают под ядро что бы оно попало в mainline. А Grsecurity внезапно захотели бабла. А то как это они тут на_х_ерачили патчей на ядро которое под лицензией GPL, а их ещё и распространяют без их ведома. И кому какая разница что те кому это интересно спокойно могут это делать ибо GPL и нечего возникать.
    Или вы предлагаете для Grsecurity исключения в соблюдении лицензии делать?
     
  • 5.33, Я. Р. Ош, 13:04, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > тем кто делает нужную и важную работу по допиливанию до юзабельного состояния куска мусора который гордо именуется ванильным ядром

    ололо, кернел-онолитеги в тредик спустились с Олимпа. навозного

     
  • 2.12, Михаил, 10:23, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Никаких особых эмоций?

    > Не связывайтесь с Grsecurity
    > Их подход всегда был таким
    > Курам насмех
    > клоуны
    > я перестал быть корректным относительно их барахла
    > Их патчи - абсолютный мусор

    Это просто буря эмоций.

     
     
  • 3.18, Аноним, 10:42, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Вы среди каких-то нордических личностей работаете ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Ващенаглухо, 10:15, 10/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –7 +/
    Ну да конечно, только вот их патчи на 99 9 защищают от всех експлойтов Я уж лу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 10:20, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Используй винду - по твоей логике их закрытое ядро должно быть абсолютно безопас... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Ващенаглухо, 11:17, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Какую то ерунду пишешь, при чем тут закрытое ядро и винда Мы тут про патчи для ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.21, SomeOne, 11:40, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Нарушение лицензии это нисколько не оправдывает.
     
  • 4.30, Аноним, 12:51, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Они в FOSS состоят Если нет, то они ССЗБ, потому что это получается они на добр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.31, Аноним, 12:55, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    s/FOSS/FSF/g

    [i]самофикс[/i]


     
  • 2.34, Я. Р. Ош, 13:06, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я уж лучше такие патчи буду юзать, чем дырявое ванильное ядро.

    ололо, еще один кернел-онолитег и иксперд в треде


     
     
  • 3.38, Ващенаглухо, 13:45, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А ты кто такой есть? В школе уроки отменили?
    Уверен ты даже никогда не использовал ядро с этими патчами.
    Админ локалхоста, накатываешь обновления в своем дистре каждый день и думаешь ты в безопастности :)
    Вся разница в том, что grsec ядро спасет от 0day уязвимости в 99% сучаях, а без этих патчей тебя поимеют.

     
  • 2.36, Крутой аноним, 13:15, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >>Their patches are pure garbage.
    > Ну да конечно, только вот их патчи на 99.9% защищают от всех
    > експлойтов.
    > Я уж лучше такие патчи буду юзать, чем дырявое ванильное ядро.
    > Grsecurity делают крайне нужную работу, жаль только, что они решили со всеми
    > посраться.

    Вы что не помните их эпический фейл, когда после их патча
    ядро падало в kernel panic после открытия файла?

    Нафига вам защита от эксплойтов если ваше ядро начнет падать от создания
    процессов и открытия файлов, соскучились по синему экрану смерти?

     
  • 1.15, Аноним, 10:29, 10/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вообще-то по ссылке cpач из-за неправильной атрибуции, что нарушает и GPL в том ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Аноним, 10:39, 10/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Меньше кода-меньше дырок в безопасности Вот хороший принцип, поэтому самосборно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Аноним, 10:43, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Нет кода - нет опасности Расходимся ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.22, Аноним, 11:46, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это верно, но только при условии одинакового уровня качества кода и при использо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.32, Аноним, 13:03, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Фигня, даже в 200 строковой программе может оказаться дофига уязвимостей А ядро... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.35, solardiz, 13:10, 10/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Из текста новости: "разработчики KSPP отслеживают текущее состояние патчей Grsecurity, которые продолжают публиковаться под лицензией GPLv2. Из-за того, что публичный доступ закрыт, утечка кода происходит через платных подписчиков Grsecurity, которые имеют доступ к коду."

    Откуда такая информация? Если есть источник, добавьте пожалуйста ссылку на него. Пока что считаю что это лишь неподтвержденное предположение (о том что "разработчики KSPP" уже используют "утечки", а не ограничиваются публично доступными старыми версиями grsecurity и независимыми от grsecurity разработками).

     
  • 1.39, Сергей, 13:49, 10/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я вот только не могу понять, почему "патчи Grsecurity являются продуктом, производным от ядра Linux", они же не поставляют ядро, ядро компилит пользователь...
     
  • 1.47, Клоака, 15:10, 10/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Похоже будет большой скандал.
    Шапки полетят
     

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