04.07.2017 08:15  Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 4.12

Латиноамериканский Фонд свободного ПО опубликовал полностью свободный вариант ядра 4.12 - Linux-libre 4.12-gnu, очищенный от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. Кроме того, Linux-libre отключает функции ядра по загрузке несвободных компонентов, не входящих в поставку ядра, и удаляет упоминание об использовании несвободных компонентов из документации.

Для очистки ядра от несвободных частей, в рамках проекта Linux-libre создан универсальный shell-скрипт, который содержит тысячи шаблонов для определения наличия бинарных вставок и исключения ложных срабатываний. Также доступны для загрузки готовые патчи, созданные на основе использования вышеупомянутого скрипта. Ядро Linux-libre рекомендовано для использования в дистрибутивах, соответствующих критериям Фонда СПО по построению полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux. Например, ядро Linux-libre используется в таких дистрибутивах, как Dragora Linux, Trisquel, Dyne:Bolic, gNewSense, Parabola, Musix и Kongoni.

В новом выпуске очищены от блобов драйверы для Tegra GPU (tegra124/vic03 и tegra210/vic04), AtomISP (Intel Atom Image Signal Processing) v4l и Realtek RTL8723BS WiFi, а также в реализации Bluetooth-протоколов HCILL и Nokia H4+. Обновлён код чистки блобов для графических драйверов amdgpu, i915 CSR (Context Save and Restore) и Nouveau, а также звукового драйвера для чипов Skylake. Обновлены имена блобов для драйверов si2168 dvb, si2157 tuner, ath10k wifi, iwlwifi, rtl8723be wifi, rtl8821ae wifi, и сенсорных экранов silead. Прекращена чистка блобов в драйвере WiLink NFC, который удалён из состава ядра 4.12.



