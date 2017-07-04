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04.07.2017 08:15  Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 4.12

Латиноамериканский Фонд свободного ПО опубликовал полностью свободный вариант ядра 4.12 - Linux-libre 4.12-gnu, очищенный от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. Кроме того, Linux-libre отключает функции ядра по загрузке несвободных компонентов, не входящих в поставку ядра, и удаляет упоминание об использовании несвободных компонентов из документации.

Для очистки ядра от несвободных частей, в рамках проекта Linux-libre создан универсальный shell-скрипт, который содержит тысячи шаблонов для определения наличия бинарных вставок и исключения ложных срабатываний. Также доступны для загрузки готовые патчи, созданные на основе использования вышеупомянутого скрипта. Ядро Linux-libre рекомендовано для использования в дистрибутивах, соответствующих критериям Фонда СПО по построению полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux. Например, ядро Linux-libre используется в таких дистрибутивах, как Dragora Linux, Trisquel, Dyne:Bolic, gNewSense, Parabola, Musix и Kongoni.

В новом выпуске очищены от блобов драйверы для Tegra GPU (tegra124/vic03 и tegra210/vic04), AtomISP (Intel Atom Image Signal Processing) v4l и Realtek RTL8723BS WiFi, а также в реализации Bluetooth-протоколов HCILL и Nokia H4+. Обновлён код чистки блобов для графических драйверов amdgpu, i915 CSR (Context Save and Restore) и Nouveau, а также звукового драйвера для чипов Skylake. Обновлены имена блобов для драйверов si2168 dvb, si2157 tuner, ath10k wifi, iwlwifi, rtl8723be wifi, rtl8821ae wifi, и сенсорных экранов silead. Прекращена чистка блобов в драйвере WiLink NFC, который удалён из состава ядра 4.12.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.fsfla.org/pipermail...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.12
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.10
  4. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: linux-libre, kernel
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  • 1.4, Ананизм, 09:28, 04/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    меня всегда интересовало - а что "заведется" с подобным ядром?

    вот, к примеру, есть у меня видеокарта от нвидиа. в этом ядре доступен только Nouveau для нее.

    но мы все знаем, что упоминаемое мною нуво - есть кусок щита...

     
     
  • 2.5, Andrey Mitrofanov, 09:35, 04/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > вот, к примеру, есть у меня видеокарта от нвидиа. в этом ядре
    > доступен только Nouveau для нее.
    > но мы все знаем, что упоминаемое мною нуво - есть кусок щита...

    Да, тебя не освободили. Ты старался. Ты заслужил! Попроси у невидии правильных нуво для тебя. Ты ж Клиент!1

    ---"Свободу Юрию Деточкину!"(ц)

     
     
  • 3.8, Аноним, 11:22, 04/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Галоперидола Андрею Митрофанову !
     
     
  • 4.9, Ананизм, 11:29, 04/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    тут пожалуй галоперидолу будет мало. сразу эвтаназию...
     
     
  • 5.11, Andrey Mitrofanov, 11:38, 04/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > тут пожалуй галоперидолу будет мало. сразу эвтаназию...

    Потише там с самолечением.

     
  • 4.10, Andrey Mitrofanov, 11:37, 04/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Галоперидола Андрею Митрофанову !

    Чего, тебя тоже невидия не отпускает? Это не моя проблема, очевидно.

     
  • 1.12, Аноним, 11:46, 04/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Читайте были сделаны не работоспособными драйверы ... весь текст скрыт [показать]
     

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