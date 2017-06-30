30.06.2017 23:27  Релиз движка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 17.06 LTS

Представлен релиз открытого фреймворка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 17.06 LTS. Blend4Web предназначен для создания трехмерного интерактивного контента, работающего в браузерах без использования плагинов. Пакет тесно интегрирован с открытым пакетом Blender, использующимся в качестве основного инструмента редактирования 3D-сцен. Воспроизведение контента осуществляется средствами WebGL, Web Audio и других браузерных технологий. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Основные изменения: Экспериментальная поддержка Augmented Reality (Дополненная Реальность). Технология Дополненной Реальности — это возможность вывода компьютерной графики поверх изображения, передаваемого видеокамерой. Подобная технология позволяет реализовать качественно иной уровень восприятия компьютерной графики. Разработчики Blend4Web подготовили специальное приложение демонстрирующее поддержку этой технологии фреймворком. Как всегда, исходные тексты можно найти в дистрибутиве SDK.

Поддержка ограничителей Blender. Ограничители (constraints) Blender предназначены для определения правил поведения объектов и их взаимодействие в сцене. Разработчики Blend4Web обеспечили поддержку группы ограничителей, связанных с копированием данных трансформаций: Copy Location, Copy Rotation, Copy Transforms. Также в этом релизе работает ограничитель Track To, позволяющий задать «слежение» объекта за целью. В качестве примера, было подготовлено простое приложение, где демонстрируется использование Copy Rotation. Обратите внимание, что «честная» анимация присутствует только для движения рукояти. Вращение остальных элементов механизма обеспечивается ограничителями.

Новый алгоритм освещения для материалов Cycles. Теперь использование материала с нодами Glossy BSDF и Diffuse BSDF автоматически включает освещение от окружающей среды, которое учитывает параметр шершавости материала.

Изменения в редакторе логики. Была добавлена новая нода Set Camera Limits, позволяющая контролировать перемещение камеры. В совокупности с узлом Set Camera Move Style пользователи фреймворка получают мощный механизм контроля за поведением камеры.



