15.06.2017 09:46  Эксперимент по удалённому запуску кода на принтере

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|6.19, Crazy Alex, 11:48, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
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Вообще для частных случаев решаемо со свистом.
Фаза 1:
вываливаем печатаемое на внешний сервер
Фаза 2:
документы анализируются, ищутся паттерны (людьми). Пишутся соответствующие правила для подмены.
Фаза 3: для подходящих документов осуществляется подмена, принтер забирает результат и его печатает.
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|8.24, Crazy Alex, 12:00, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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1) Да полно всяких "типовых" договоров (банки, страховые и т.д.) в которых можно много забавного поправить, вроде условий разрыва, форс-мажоров и подобного. А с такой извращённой атакой скорее свалят на персонал и заплатят отступные в случае претензий. Надо для начала в периметр попасть, но местный админ закладку на будущее может оставить, например.
2) внести в текст договора какую-то норму, которая его позволит оспорить при необходимости.
Да массу ещё вариантов придумать можно.
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|8.40, Crazy Alex, 12:54, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я думаю, что есть смысл либо возиться с каким-то конкретным случаем, для которого текст вообще известен, либо собирать статистику и реагировать на что-то типовое.
Но да, стырить - тоже вариант.
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|5.46, DmA, 14:58, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Да нет. Все проще. Анализировать тексты договоров и вставлять туда дополнительные вещи,
> по передаче незначащих сумм третьим лицам.
> Или в ключевых случаях искажать реквизиты.
не факт, что такого уже не существует!
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|4.27, iPony, 12:11, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Нет. Можно было получить несанкционированный доступ, и тем самым сменить музыку, сделать многократные смывы воды (накрутить счетчик воды), прочитать личную информацию (график посещений)
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|1.21, Crazy Alex, 11:53, 15/06/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Хм, интересно, там есть шанс покопаться в прошивке? Ну, то есть - не криминала ради, а на предмет расширения/исправления функциональности. Например, для ЛУТ подогрев или там плотность тонера подправить...
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