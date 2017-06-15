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15.06.2017 09:46  Эксперимент по удалённому запуску кода на принтере

Якоб Бейнс (Jacob Baines), участвующий в разработке сетевого сканера безопасности Nessus, опубликовал статью, в которой показал печальное состояние с защитой сетевых принтеров. После покупки новых офисных принтеров HP OfficeJet Pro 8210 Якоб обнаружил, что они укомплектованы устаревшей прошивкой, в которой производителем отмечена уязвимость CVE-2017-2741, а автоматическая установка обновлений отключена в настройках.

Производитель приводит только общие сведения об уязвимости CVE-2017-2741, не раскрывая детали. Исследователя насторожило, что проблеме присвоен критический уровень опасности (9.8 из 10) и упоминается, что потенциально проблема может привести к удалённому выполнению кода, поэтому он решить самостоятельно проанализировать защищённость своего принтера. В итоге, было выявлено, что на сетевом порту 9100 принтер без ограничения принимает команды на языке PJL (Printer Job Language). Доступ к файловой системе ограничен каталогами tmp/ и csr_misc/, но данное ограничение тривиально обходится через передачу символов "../" в составе пути, например, для доступа к файлу с паролями можно выполнить команду "@PJL FSUPLOAD NAME="../../etc/passwd".

Более того, некоторые системные директорию оказались доступны на запись, что позволило разместить собственный скрипт инициализации в директории "/rw/var/etc/profile.d/", который был запущен во время перезапуска принтера. Например, удалось успешно загрузить и запустить бэкдор для удалённого входа на принтер с правами root: 



    $ python printer_exploit.py 192.168.1.158 9100
    connecting to 192.168.1.158 port 9100
    @PJL FSQUERY NAME="0:/../../rw/var/etc/profile.d/lol.sh" TYPE=FILE SIZE=119
    Done! Try port 1270 in ~30 seconds
    albinolobster@ubuntu:~$ nc 192.168.1.158 1270
    whoami
    root


  1. Главная ссылка к новости (https://www.tenable.com/blog/r...)
  2. OpenNews: В прошивке сетевых принтеров Samsung и Dell найден бэкдор
  3. OpenNews: Методы борьбы с уязвимостями в современных принтерах могут привести к появлению новой угрозы
  4. OpenNews: Бэкдор в отладочном коде модифицированного ядра Linux для систем Allwinner
  5. OpenNews: В оборудовании Siklu EtherHaul выявлен общедоступный root-бэкдор
  6. OpenNews: Офисная техника может стать причиной утечки информации
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: printer
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  • 1.1, Аноним, 09:55, 15/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Установка ОС на кофеварки больше на вставляет?
     
     
  • 2.2, kerneliq, 09:56, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +17 +/
    Червь в кофеварке будет готовить дерьмовый кофе по утрам?
     
     
  • 3.3, A.Stahl, 10:05, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    И печатать издевательские комментарии с помощью принтера.
     
     
  • 4.8, eganru, 10:14, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Да нет Все проще Анализировать тексты договоров и вставлять туда дополнительны... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.18, Аноним, 11:16, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Ты ведёшь речь о понимании текста Для этого нужно решить 3 задачи 1 грамматич... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.19, Crazy Alex, 11:48, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Вообще для частных случаев решаемо со свистом.

    Фаза 1:
    вываливаем печатаемое на внешний сервер
    Фаза 2:
    документы анализируются, ищутся паттерны (людьми). Пишутся соответствующие правила для подмены.
    Фаза 3: для подходящих документов осуществляется подмена, принтер забирает результат и его печатает.

     
     
  • 7.20, Аноним, 11:52, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А дальше, умник Предположим, компании А и Б заключили договор и при распечатке ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.24, Crazy Alex, 12:00, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    1) Да полно всяких "типовых" договоров (банки, страховые и т.д.) в которых можно много забавного поправить, вроде условий разрыва, форс-мажоров и подобного. А с такой извращённой атакой скорее свалят на персонал и заплатят отступные в случае претензий. Надо для начала в периметр попасть, но местный админ закладку на будущее может оставить, например.

    2) внести в текст договора какую-то норму, которая его позволит оспорить при необходимости.

    Да массу ещё вариантов придумать можно.

     
     
  • 9.43, Аноним, 13:53, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И смысл Ты ведёшь речь о конкретном банке, его конкретных договорах, и о своём ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.45, Crazy Alex, 14:02, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В первом варианте всей "работы" - будучи админом засунуть скрипты в доступные принтеры. А потом кто-то из твоих знакомых сможет предъвить претензии. На манер вот этого: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2013/08/07/zaemschik-perepisal-uslov

    Во втором - профит может быть совершенно конкретный, вида "сделать/продать хрень вместо того, что надо и не получить штрафные санкции". Это уже не о банке, конечно, а договоры подряда/поставки и подобное.

     
     
  • 11.50, анончег, 16:25, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да достаточно чтобы принтер при печати договора вклада/кредита ошибся на нолик-другой в сумме.
     
  • 7.26, llirik, 12:02, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    нереально. или вы думаете, что вы провернете эту операцию за секунд 40 максимум? А вот стырить информацию, важную для компании вполне возможно.
     
     
  • 8.40, Crazy Alex, 12:54, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я думаю, что есть смысл либо возиться с каким-то конкретным случаем, для которого текст вообще известен, либо собирать статистику и реагировать на что-то типовое.

    Но да, стырить - тоже вариант.

     
  • 6.32, _hide_, 12:26, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Потупит" принтер, "потупит", а потом выдаст как надо :-)
    Просто будет спрашивать у хозяина, что и как печатать
     
  • 6.39, Аноним, 12:45, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В слючае с подменой банковских реквизитов вопрос решается от силы десятком регул... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.36, Аноним, 12:36, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Или менять все прилагательные на матерные, сохраняя количество символов.
     
     
  • 6.38, Аноним, 12:43, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    "Ох*ительный платёж", подписанный "Ё*анным директором Ивановым"
     
  • 5.42, anonymous, 13:00, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "Прокатило - 100000"
     
  • 5.46, DmA, 14:58, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да нет. Все проще. Анализировать тексты договоров и вставлять туда дополнительные вещи,
    > по передаче незначащих сумм третьим лицам.
    > Или в ключевых случаях искажать реквизиты.

    не факт, что такого уже не существует!


     
  • 3.5, топик, 10:06, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    через взломанную кофеварку можно потом заэксплойтить сеть всего офиса..
     
     
  • 4.17, Аноним, 11:14, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если вирус уже попал в офис, то компьютером больше, компьютером меньше...
     
  • 3.13, Аноним, 10:35, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    с цианидом
     
  • 3.30, VINRARUS, 12:19, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не, просто будет плевать в каждую чашку американо.
     
     
  • 4.51, Аноним, 17:04, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И ссать в "русиано"!
     
  • 1.4, rpm, 10:05, 15/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Осталось дождаться умных унитазов
     
     
  • 2.6, Аноним, 10:08, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Таких не может быть.
    Какой умный унитаз позволит на$рать себе в душу?
     
  • 2.9, iPony, 10:16, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Уже есть, уязвимости с пруфами эксплуатации тоже были.
     
     
  • 3.12, troll, 10:32, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Унитаз $рал в пользователя? Оо
     
     
  • 4.14, Аноним, 10:55, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Засор устранялся обратной продувкой :)
     
  • 4.27, iPony, 12:11, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет. Можно было получить несанкционированный доступ, и тем самым сменить музыку, сделать многократные смывы воды (накрутить счетчик воды), прочитать личную информацию (график посещений)
     
     
  • 5.31, Какаянахренразница, 12:24, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > прочитать личную информацию (график посещений)

    Личную? Будут идентифицировать пользователя по капиллярным узорам на заднице или по ДНК из ... э ... образца?

     
     
  • 6.35, Аноним, 12:33, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть унитазы с анализаторами кала. Полезно при ряде заболеваний.
     
  • 2.11, Аноним, 10:27, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Они давно есть чего их ждать, другое дело что в ваших странах о них не слышали.
     
     
  • 3.15, Аноним, 11:02, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, спам про умные японские унитазы с подмывайками и подогревайками сыпался ещё ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, iPony, 12:14, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Но вот про унитазы, управляемые дистанционно по Интернет IoT-унитазы

    По bluetooth было. Но это проходищь по подъезду и pwniшь соседей.

     
  • 2.34, kerneliq, 12:28, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Так есть модели, которые отсылают анализы лечащему врачу. Столько интересного можно сделать...
     
  • 1.7, Аноним, 10:09, 15/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Эксперт по бесоопасности открыл для себя факт, что железки с завода приходят с д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 10:16, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Вангую, что и в новых прошивках ситуация не особо отличается.
     
     
  • 3.49, Аноним, 16:14, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И ты оригинал новости не осилил...
     
  • 2.16, Аноним, 11:10, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А потом экспериментальным путём установил, что уязвимость, которая может привест... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.47, Аноним, 15:59, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Сходи по ссылке и почитай, что там написано Его интересовало, в чём именно закл... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.21, Crazy Alex, 11:53, 15/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хм, интересно, там есть шанс покопаться в прошивке? Ну, то есть - не криминала ради, а на предмет расширения/исправления функциональности. Например, для ЛУТ подогрев или там плотность тонера подправить...
     
  • 1.22, Lolwat, 11:56, 15/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нужно больше дырявых IoT и других сетевых железяк, ибо существующие ботнеты уже не справляются
     
  • 1.23, ACDC, 11:59, 15/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кроме унитазов нужно дождаться умных холодильников. Открываешь морозилку а там +25. :)
     
     
  • 2.25, Crazy Alex, 12:01, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это и у тупых отлично получается временами. При этом просигналить уехавшему хозяину не выйдет, в отличие от.
     
  • 2.29, iPony, 12:16, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Кроме унитазов нужно дождаться умных холодильников

    Из какой вы конющни вылезли? Давно уже есть. Даже с Ubuntu Core выпускались холодильники.


     
     
  • 3.33, VINRARUS, 12:26, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот и причина появления Unity.
     
  • 2.37, Fixer, 12:42, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    уже есть такие
     
  • 2.44, Аноним, 13:55, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Даже ругательство боишься целиком написать Позор Небось даже в автобусе пукаеш... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.48, Аноним, 16:09, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем шептуном? Громко, смело, с крошками....
     
     
  • 4.52, Аноним, 17:08, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да чего уж там. С подливой.
     

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