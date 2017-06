09.06.2017 22:24  Выпуск Wine 2.10 с начальной поддержкой платформы Android

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.10. С момента выпуска версии 2.9 был закрыт 21 отчёт об ошибках. Наиболее важные изменения: В состав включены компоненты для обеспечения работы Wine в окружении платформы Android. В частности, добавлена заглушка для инициализации кода Wine из Java, необходимы callback-вызовы, начальный графический драйвер (GDI) для Android, код для инициализации экрана, поддержка трансляции событий мыши и клавиатуры;

В WebServices добавлена поддержка словарей;

Внесена порция исправлений, связанных с Direct2D;

Улучшен интерфейс пользователя в RegEdit;

Решены проблемы с кэшем объектов OLE для буфера обмена;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Unreal Engine 3, WPS 2013, Medieval: Total War, notepad++, Dark souls 2: Scholar of the First Sin, Sniper Elite V2, Seed of Andromeda Pre-Alpha 0.2, Coda Finale, Guitar Pro 7, WarBR.