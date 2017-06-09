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09.06.2017 22:24  Выпуск Wine 2.10 с начальной поддержкой платформы Android

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.10. С момента выпуска версии 2.9 был закрыт 21 отчёт об ошибках.

Наиболее важные изменения:

  • В состав включены компоненты для обеспечения работы Wine в окружении платформы Android. В частности, добавлена заглушка для инициализации кода Wine из Java, необходимы callback-вызовы, начальный графический драйвер (GDI) для Android, код для инициализации экрана, поддержка трансляции событий мыши и клавиатуры;
  • В WebServices добавлена поддержка словарей;
  • Внесена порция исправлений, связанных с Direct2D;
  • Улучшен интерфейс пользователя в RegEdit;
  • Решены проблемы с кэшем объектов OLE для буфера обмена;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Unreal Engine 3, WPS 2013, Medieval: Total War, notepad++, Dark souls 2: Scholar of the First Sin, Sniper Elite V2, Seed of Andromeda Pre-Alpha 0.2, Coda Finale, Guitar Pro 7, WarBR.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 2.9
  3. OpenNews: Выпуск Wine 2.8
  4. OpenNews: Выпуск Wine 2.7
  5. OpenNews: В рамках проекта Darling развивается аналог Wine для запуска программ Mac OS X
  6. OpenNews: Для платформы Android развивается средство для запуска Windows-приложений на базе Wine
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1, Аноним, 22:45, 09/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Можно поподробнее насчёт Wine под Android?
     
     
  • 2, Наноним, 22:55, 09/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Подробнее: пока ничего нет, но если кому-нибудь будет не влом, кто-нибудь когда-нибудь что-нибудь напишет.
     
  • 3, Аноним, 22:57, 09/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Видимо, для всяких x86-Android, вроде Remix OS.
     
     
  • 4, mihalych, 23:01, 09/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    На АРМах тоже пыхтеть должно... Вроде и в этом направлении пилят. Но запуск будет именно х86 апликух. Так что теперь это и эмуль в одном лице будет.
     

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